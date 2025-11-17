Стратегический железнодорожный маршрут между Варшавой и Люблином, являющийся критической артерией для доставки помощи на Украину, дважды подвергся атаке.

Иван Шилов ИА Регнум

Первый инцидент произошёл в районе населённого пункта Жычин близ станции Мика в Гарволинском районе Мазовецкого воеводства.

Рано утром 16 ноября поезд с двумя пассажирами и несколькими членами экипажа внепланово прекратил движение. Из-за экстренного торможения был поврежден токоприёмник локомотива и разбиты три окна в вагоне. Люди не пострадали.

Предварительная проверка выявила полный разрыв рельсов протяжённостью примерно один метр. Позже было установлено, что рельсы разрушили преднамеренно, а некоторые СМИ даже указывали на свидетельства применения взрывного устройства. Местные жители говорили, что слышали взрыв, однако полиция эти сообщения не подтвердила.

Да и, как узнали журналисты, через повреждённый участок путей успели проехать три поезда, до того как машинист обнаружил проблему, а звук лопнувшего рельса вполне можно было принять за взрыв.

Второе повреждение было обнаружено позже на той же линии ближе к Люблину в районе Пулав. Поезд, следовавший по маршруту Свиноуйсьце — Жешув с 475 пассажирами, остановил движение из-за металлической цепи, брошенной на контактные провода и вызвавшей короткое замыкание.

Премьер-министр Дональд Туск охарактеризовал инцидент как «беспрецедентный акт диверсии, направленный на безопасность польского государства и его граждан». В социальных сетях Туск заявил: «К сожалению, наихудшие опасения подтвердились. Акт диверсии произошёл на маршруте Варшава — Люблин».

Премьер также подчеркнул стратегическое значение этого участка путей для поддержки Украины и пообещал: «Мы поймаем преступников, независимо от того, кто их спонсирует».

Бывший министр внутренних дел и нынешний депутат Европарламента от партии Туска «Гражданская платформа» (КО) Бартломей Сенкевич назвал инцидент «новой формой гибридной войны» и предупредил, что «не проходит и месяца без связанной с Россией агрессии по всему ЕС».

В свою очередь заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик поспешил сделать оговорку, призывая избегать поспешных выводов о причинах. Он сказал, что было бы неправильно предполагать, что «каждый поджог, каждая ситуация подобного рода спровоцированы Россией», хотя он признал, что причастность Москвы «нельзя исключать».

Министр обороны Владислав Косинян-Камыш в свою очередь объявил, что подразделения под командованием его ведомства были развернуты для оказания помощи в расследовании. К слову, делом занялись Агентство внутренней безопасности (ABW), национальная полиция и прокуратура.

Агрессивнее всего выступил начальник Генштаба Польши генерал Веслав Кукула. Он заявил, что инцидент — это «элемент подготовки к потенциальной агрессии».

«Противник начал подготовку к войне. Здесь создаётся определённая среда, которая должна подорвать доверие общественности к правительству, таким органам, как вооружённые силы и полиция. Привести к условиям, удобным для потенциального ведения агрессии на территории Польши», — сказал он.

Однако он отметил, что подобные действия «не всегда предшествовали открытым конфликтам» и главное сегодня — как будет реагировать Польша.

В общем-то ничего нового: польские должностные лица при любом подозрении на диверсию или шпионаж указывают на Россию как на вероятного виновника, заказчика или бенефициара. Варшава обвиняет Москву как в ведении разведки против военных объектов и жизненно важной инфраструктуры, так и в подготовке средств для саботажа и прямых актов насилия якобы в интересах российских спецслужб.

Но в этот контекст важно поместить очевидный факт: Москва Варшаве не угрожала, а вот Киев — неоднократно.

Поляки получали угрозы от украинцев с разных уровней: от анонимных дипломатов, обещавших «ответные меры» на отказ в поддержке военной машины, до оголтелых активистов, которые обещали «боевые действия на польской территории».

При этом нельзя исключать, что саботаж, который, вероятно, приведёт к приостановке поставок на Украину, могли придумать и в Варшаве в качестве реакции на излишне задиристое поведение киевских властей.

Добавляют масла в огонь ещё и комментарии читателей: 42% пользователей соцсетей обвиняют в произошедшем украинцев и только 24% — русских. Ещё 19% считают виновным правительство Туска. То есть, если взглянуть за пределы привычного поиска врага в России, вся ситуация предстает в совершенно ином свете.

Конечно, власти Варшавы в привычной манере развернули обвинения против России, не приводя убедительных доказательств, свидетельств и вообще хоть каких-то значимых аргументов. Ведь русофобия дороже правды.

Подобные резонансные инциденты — такие же, как попытки провокаций на границе, заявления о готовности блокировать поставки на Украину, споры вокруг прохода украинских грузов по польским железным дорогам — усиливают атмосферу политического давления и вгоняют население в перманентный стресс.

Эти информационные вбросы могут также использоваться польскими властями для оправдания ужесточения режима безопасности и новых репрессивных мер, а также консолидации населения как вокруг антироссийской, так и антиукраинской повестки.

И направление ненависти зависит не от правды или доказательств, а исключительно от того, какой нарратив будет признан целесообразным.