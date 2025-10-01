В туманный вечер 30 сентября тишину пригородных улочек Прушкува у Варшавы нарушили сирены спецслужб. Польская полиция, действуя по европейскому ордеру, 29 сентября окружила скромный дом, где под каким-то вымышленным именем жил украинский инструктор по подводному плаванию Владимир Ж.

Иван Шилов ИА Регнум

По некоторым данным, настоящее имя 46-летнего мужчины — Владимир Журавлёв. Именно ему, если верить результатам долгого международного расследования, поручили самую грязную работу при подготовке теракта на газопроводах «Северный поток».

Спланированный осенью 2022-го акт диверсии носил научно-промышленный размах. Под видом туристов и спортсменов группа из семи человек арендовала в порту Ростока яхту «Андромеда», зарегистрированную на подставную польскую чартерную фирму.

Ночами глубоководные сапёры постепенно монтировали на стальных оболочках труб подводные взрывные устройства. Четыре заряда общей массой более 70 кг тротила, размещённые на глубине 60-80 метров, должны были уничтожить сразу три нитки первой ветки «Северного потока» и оба ответвления второй ветки.

Без участия квалифицированных водолазов-сапёров провести такую операцию было бы невозможно: современные подводные детонаторы с программируемым таймером требуют ювелирной точности как при монтажных работах, так и при расчёте гидростатических нагрузок.

Кроме того, сообщалось, что диверсанты могли действовать по приказу бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

И как раз центральным звеном плана был инструктор Владимир Ж., бывший спортсмен-дайвер из Одессы, имевший репутацию надёжного специалиста, обладатель медицинских допусков к погружениям на глубину до 80 метров.

Утром 26 сентября 2022 года на приёмо-передатчиках диспетчерских служб возникли первые сообщения об обрыве давления: обвал мощности трёх нитей «Северного потока», а вскоре и повреждение всей второй ветки привели к немедленной остановке прокачки 55 млн кубометров природного газа в сутки.

Затраты на восстановление труб в первом приближении оценили в €1,2–1,4 млрд, а экономические потери европейских стран от роста цен и штрафных санкций легко превысили €2 млрд за полугодие. Пиковые цены на голубое топливо в октябре 2022-го взлетели до €110 за тысячу кубометров, и миллионы граждан ЕС почувствовали на себе последствия.

Расследование началось практически сразу. ФСБ России квалифицировала инцидент как акт международного терроризма, Украина отрицала причастность к инциденту, а в Польше тогда довольно потирал руки глава МИД Радослав Сикорский: он публично поблагодарил правительство США за диверсию.

К лету 2024 года были готовы первые улики: перехваты телефонных переговоров участников, спутниковые снимки перемещения «Андромеды» и результаты гистологических исследований материалов взрывчатки, совпадавших с образцами, тестированными на секретных полигонах НАТО.

В июне 2024-го генеральная прокуратура ФРГ выдала европейский ордер на арест шести подозреваемых. Среди них оказались четыре водолаза-сапёра: трое бывших сотрудников спецподразделений СБУ и один экс-моряк ВМС Украины, отвечавшие за непосредственную укладку зарядов.

Компанию им составляли подрывник-программист, сведущий в современных взрывных устройствах, и координатор-офицер, ветеран украинской военной разведки, организовавший логистику лодочного выходного модуля и каналы связи с зарубежными кураторами.

В конце августа этого года в Германии сообщили о задержании на территории Италии одного из предполагаемых организаторов диверсии. Им оказался гражданин Украины, инструктор по дайвингу Сергей Кузнецов — отставной капитан ВСУ, служивший в СБУ.

С 21 августа мужчина содержался под стражей в курортном городке Риччоне, а 16 сентября итальянский суд принял решение удовлетворить запрос ФРГ о его экстрадиции. Однако защита Кузнецова обжаловала это решение.

По данным федеральной прокуратуры, Сергей К. не был одним из этих вероятных водолазов, но «выполнял, скорее, координирующую функцию». Сейчас его адвокаты пытаются предотвратить экстрадицию в ФРГ, где мужчину могут посадить на 15 лет.

Как передавали SZ, Die Zeit и ARD, в Германии подозревают ещё двоих граждан Украины — Евгения У. (Jewhen U.) и его жену Светлану, которые владеют школой дайвинга Scuba Family в Киеве, где и работал Владимир Ж., которому, к слову, поляки никак не мешали передвигаться из страны в страну.

Вместе с тем Владимир Ж. после диверсии вернулся в Киев, продолжая работать инструктором по дайвингу, о чём свидетельствовали его страницы в социальных сетях и записи в аттестационных книжках украинских спортивных федераций.

Финансовый анализ выявил регулярные переводы на счета его фирм-прокладок, зарегистрированных в одесском офисе и испанском филиале. Эти средства предназначались на оплату монтажа зарядов и оказание технической поддержки при десантировании под водой.

В разгар операции по задержанию польские СМИ со ссылкой на источники во внешнеполитическом ведомстве обнародовали сенсационную деталь: глава дипломатии республики Сикорский якобы в кулуарах предлагал Владимиру Ж. политическое убежище и даже награду «за героизм в борьбе с российской агрессией».

Кроме того, в СМИ утверждали, что, когда разгневанные поведением польских властей немецкие спецслужбы спросили, почему так произошло, им ответили довольно просто: «Почему мы должны его задерживать? Для нас он герой».

Однако, хоть и спустя год, польская прокуратура подчинилась формальным процедурам и Владимир Ж. был отправлен в Варшаву для экстрадиции в Германию, где ему грозит до 15 лет лишения свободы по обвинению в актах терроризма.

Адвокат задержанного в Польше заявил журналистам, что на данный момент у польской стороны нет оснований для его выдачи немецкому правосудию: по его словам, пока нет уверенности в том, что его клиент участвовал в этой диверсии.

«Ни один гражданин Украины, по моему мнению, не должен быть обвинен в уничтожении российского имущества в Европе, когда его страна ведет военные действия», — отметил адвокат Владимира Ж.

Пока неизвестно, чем закончится эта история: окончательное решение по вопросу экстрадиции должен принять суд, а сам Владимир Ж. вины не признаёт — в чём его поддерживают все с польской стороны.

Похоже, арест украинского диверсанта в Польше стал ещё одним актом многоходовой политической игры. Несмотря на серьёзность обвинений и масштаб ущерба, который привёл к миллиардным потерям ЕС и резкому росту цен на газ, вокруг дела царит ощутимая атмосфера двойных стандартов и скрытых договорённостей.

А польские власти в этой ситуации и вовсе демонстрируют политический цинизм, который вытесняет не только беспристрастность правосудия, но и даже союзнические обязательства внутри ЕС и НАТО.