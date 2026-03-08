В начале марта в Польше провели масштабную полицейскую операцию: 27 тысяч сотрудников силовых структур, почти 1800 проверок по всей стране, 140 задержанных иностранцев — и среди них 91 гражданин Украины, которым предписано покинуть республику. Министр внутренних дел страны Марчин Кервинский отчитался об этом недвусмысленно: мол, это лишь первая такая акция в 2026 году.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным посольства Украины, обстоятельства задержаний «уточняются», но формулировка «принудительное возвращение» говорит сама за себя.

Проверки проводились по всей стране, и их целью было выявление нарушений миграционного законодательства. Основные причины задержаний — просроченные визы, истекший статус временной защиты и нелегальная работа.

В итоге инициировано 110 процедур выдворения, а в 20 случаях выданы ордера на немедленную депортацию по соображениям национальной безопасности. Для десятков украинцев это означает не только принудительный выезд, но и аннулирование права на пребывание с запретом на въезд в Шенгенскую зону до пяти лет.

Операция не возникла из пустоты. На протяжении всего 2025 года Польша планомерно ужесточала подход к украинцам. Только за первую половину прошлого года страну принудительно покинули более 1100 иностранцев, значительная часть из которых — граждане Украины.

В реестре «нежелательных лиц» на территории Польши числятся 31 тысяча иностранцев, из них украинцев — около 6 тысяч. Депортировали за всё подряд: от вождения в нетрезвом виде до мелких краж и нарушений режима пребывания.

Более того, в марте в Польше официально прекратил действие особый статус украинских беженцев. При этом легальное пребывание и доступ к рынку труда сохраняются до марта 2027 года за счёт продлённой временной защиты ЕС, просто уже не на основе отдельного польского закона.

Правда, у поляков всё равно остались претензии к ужесточённым правилам пребывания украинцев. Депутат от «Конфедерации» Станислав Тышка обратил внимание на деталь, которую власти предпочитают не афишировать: в тексте закона сохраняется отдельная категория — украинцы, раненные «в результате боевых действий», которые получат замену суставов и другие дорогостоящие операции за счёт польского бюджета.

Без взносов, без стажа, без очереди, а обычный поляк (гражданин своей страны), исправно платящий отчисления десятилетиями, будет и дальше ждать полтора-два года или понесёт десятки тысяч злотых в частную клинику.

Конечно, тактика «Конфедерации» в целом понятна, она бьёт в эту точку давно и последовательно. Ещё в начале 2025 года лидер партии Кшиштоф Босак заявил, что доступ к системе здравоохранения без страховых взносов — это привилегия, которой нет даже у безработного поляка.

По данным партии, лечение украинцев обошлось бюджету в 848 млн злотых в 2023 году и 2,2 млрд в 2024-м. Вместе с тем критики указывают, что работающие украинцы внесли в ZUS (Фонд соцстрахования Польши) 3,1 млрд злотых за 2023-й и 3,8 млрд за 2024-й. Иными словами — баланс формально положительный.

Но это не снимает главного вопроса: почему неработающие и не платящие взносов лица получают то, за чем поляки стоят в очередях?

В Польше социальное раздражение в отношении украинцев вообще уже давно перетекло из интернет-дискуссий в реальность. Опрос CBOS от января этого года показал, что 46% поляков выступают против приема украинских беженцев — рекордный уровень, по сравнению с 3% в 2022 году. Симпатии к украинцам упали до 30%, неприятие выросло до 38%.

Это отражается в повседневной жизни: по данным полиции, число преступлений против украинцев выросло на 41% в 2025 году (543 случая за 7 месяцев против 384 в 2024-м). Правозащитные организации фиксируют рост физических и вербальных атак. Инциденты включают оскорбления, драки, школьный буллинг и даже поджоги машин с украинскими номерами.

Рост негатива во многом связан с усталостью от последствий конфликта, конкуренцией на рынке труда и постоянной пропагандой — причём со всех сторон.

Усложнение ситуации подчёркивает и тот факт, что в министерстве юстиции Польши решили официально бороться с «языком ненависти».

Ведомство назначило 49 районных и одну окружную прокуратуру, которые в марте приступят к делам об оскорблениях по национальному, этническому и религиозному признаку, а также к раскрытию преступлений, связанных с насилием по этим мотивам. Избранные прокуроры также будут обучать коллег тому, как расследовать такие дела.

Правда, для поляков это не несёт ничего хорошего, хоть власти и обещают работать на обе стороны: расследовать дела об оскорблении польского народа, препятствовании религиозным обрядам, оскорблении религиозных чувств и пропаганде тоталитарных идеологий.

Для обычного гражданина страны такая практика будет означать лишь всё более пристальное внимание к его частной жизни со стороны государства.

Социолог Варшавского университета Джонатан Сковил констатирует: «Многолетнее устойчивое большинство в пользу приёма беженцев, сохранявшееся последнее десятилетие, стало минимальным».

Аналитик Европейского совета по международным отношениям Пётр Бурас формулирует ещё жёстче: «В обществе укрепилось мнение, что мы больше ничего не должны украинцам».

И эти две цитаты, пожалуй, наилучшим образом отображают социальные изменения, с которыми сталкивается польское общество.

Тенденция к ужесточению миграционной политики, включая регулярные рейды и ограничение привилегий, вероятно, приведёт к дальнейшему снижению числа граждан Украины в стране.

Нормализация правового режима (отмена спецстатуса и применение к украинцам общих правил миграции и пользования соцпакетом) фиксирует тот уровень присутствия, который Польша ещё готова терпеть, но не заинтересована расширять.

Однако ничто не может исключать и эскалации: рост преступлений и антипатии могут перерасти в более системные конфликты, особенно если правые партии, такие как «Конфедерация», наберут силу на выборах, эксплуатируя тему.

Ведь стоит учитывать, что политическое поле Польши уже настроено так, что смягчение курса в ближайшие годы будет электорально токсичным.