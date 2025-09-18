На прошлой неделе жилой дом в польском селе Вырыки в Люблинском воеводстве был разрушен, как заявляли польские власти, «русским дроном».

Изначально утверждалось, что здание пострадало в ходе нарушения 10 сентября воздушного пространства страны беспилотниками, в котором Варшава сразу же обвинила Россию. Первое сообщение местной прокуратуры гласило, что «неопознанный летающий объект» повредил крышу и пробил потолок частного дома.

Сразу после инцидента СМИ молниеносно распространили фотографии разрушенного дома, сопровождая их броскими заголовками о «беспрецедентной атаке» на Польшу.

Правда, уже через несколько часов сами поляки стали возмущаться подобной истерией, поскольку изображения этого же разрушенного дома вроде как уже появлялись в медиа пару месяцев назад: утверждалось, что его крыша пострадала во время ураганного ветра.

Да и в целом к этой «атаке» возникало уж слишком много вопросов: и дроны находили довольно странно — без следов падения. Да к тому же они имели признаки вторичной сборки, а значит, могли быть собраны из обломков российских БПЛА, накопленных Украиной за три года спецоперации.

Вызывали сомнения и фотоснимки, где на дроне идеально виден серийный номер с двумя буквами «Ы» — как будто очень нужно было показать именно их. Ведь эта буквы есть в русском алфавите, но не в украинском. Для большого количества аудитории это могло бы стать «очевидным доказательством» российского происхождения аппаратов.

И вот спустя немного времени газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники в спецслужбах пишет: в дом попал не дрон, а ракета, выпущенная с собственного же истребителя. Затем информацию публично подтверждает и министр-координатор спецслужб Томаш Семоняк.

Таким образом, сами поляки открыто заявляют: в дом действительно попала дорогущая ракета класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM, выпущенная польским F-16. Ракета длиной более трех метров и весом свыше 150 кг не взорвалась благодаря срабатыванию предохранительных устройств. А причиной её падения стал сбой системы наведения во время попытки перехвата беспилотника.

Поляки признаются, что буквально пытались стрелять из пушки по воробьям, да ничего не вышло: только опять опозорились на весь мир. Сейчас многие со стыдом вспоминают, как государственный секретарь Польши Марцин Босацкий выступал на заседании Совета Безопасности ООН, демонстрировал фотографии дома в Вырыках и заявлял:

«Небо над моей страной было сознательно нарушено. Мы знаем, что это не ошибка — не один и не два случая, а 19 нарушений за семь часов».

При этом он добавил, что польские военные вместе с союзными силами Нидерландов, Германии и Италии действовали «спокойно, профессионально и решительно», уничтожив дроны. Но опять же — на некоторых фотографиях БПЛА практически не повреждены. Если бы по ним стреляли ракетами, беспилотники разнесло бы в щепки.

Представители Соединённых Штатов на этом же заседании указали, что вторжение беспилотников в Польшу «демонстрирует огромное неуважение к добросовестным усилиям США по прекращению этого конфликта». Кроме того, Вашингтон пообещал «защищать каждый дюйм территории НАТО».

Россия, в свою очередь, обвинения в свой адрес отвергла. Постпред России в ООН Василий Небензя подчеркнул данные, ранее представленные Минобороны РФ: дальность полёта применённых для удара по Украине в ночь на 10 сентября дронов не превышает 700 км, и «физически невозможно», чтобы они достигли польской территории. Он добавил, что Москва готова к диалогу, если Варшава «действительно заинтересована в снижении напряжённости».

Правда, никакие разумные доводы не помешали 43 западным странам выступить с совместным заявлением, в котором они обвинили Москву в нарушении международного права и Устава ООН.

Кроме того, инцидент произошёл на фоне запуска НАТО операции «Восточный часовой» (Eastern Sentry) в ответ на предполагаемую «российскую угрозу». Альянс использовал события 10 сентября для оправдания усиления военного присутствия на восточном фланге, не дожидаясь результатов расследования.

А президент Польши Кароль Навроцкий подписал постановление «о предоставлении согласия на пребывание на территории республики компонента иностранных войск государств — членов НАТО». Проще говоря — дал зелёный свет на размещение солдат альянса.

При этом есть все основания полагать, что «Восточный часовой» может превратиться в постоянную ротационную миссию, аналогичную патрулированию воздушного пространства стран Прибалтики, но более масштабную.

В то же время очевидно: информация о том, что разрушение нанесла ракета, стала сразу же известна властям и, вероятно, специально запущена в прессу, учитывая внутреннюю политическую борьбу.

Дело в том, что президент Навроцкий и правительство Дональда Туска находятся в оппозиции друг к другу, и в последнее время любой более-менее важный вопрос, в особенности связанный даже малейшим образом с внешней политикой, вызывает серьёзные споры внутри политических кругов.

Вот и о ситуации с дронами 10 сентября изначально заявил именно Туск, он же начал называть их российскими, хотя Навроцкий в то же время занимал менее агрессивную позицию. Да и позднее премьер делал такое количество недостоверных заявлений, что в народе его уже прозвали главным дезинформатором.

Говорят, Навроцкий отреагировал на публикацию крайне резко, потребовав от правительства «немедленных объяснений» по поводу инцидента. Бюро национальной безопасности при польском лидере заявило: «Президент ожидает от правительства неотложных объяснений по поводу инцидента в Вырыках».

Особенно болезненным для Навроцкого стало то, что ни он, ни Бюро национальной безопасности не были оперативно проинформированы о произошедшем. Президент подчеркнул, что «сокрытие информации недопустимо», особенно «в условиях дезинформации и гибридной войны».

Однако в министерстве национальной обороны и оперативном командовании ВС Польши, которые ближе к правительству, выступили с совместным заявлением, утверждая, что «вся имеющаяся информация о событиях в ночь на 10 сентября передавалась в Бюро национальной безопасности на постоянной основе». Это прямо противоречило заявлениям президентского офиса о том, что Навроцкий не был проинформирован.

Заместитель начальника Генштаба ВС Польши генерал-лейтенант Кароль Дымановский признал, что расследование инцидента продолжается, но подчеркнул: «Независимо от того, какова была непосредственная причина разрушения этого дома, первопричиной было необоснованное вторжение России в воздушное пространство Польши».

И эта позиция вторила заявлениям премьера Туска о том, что «все последствия, связанные с ущербом, причиненным зданию в Вырыках, должны быть возложены на тех, кто организовал провокацию с использованием дронов». По его словам, ответственность за инцидент лежит на «организаторах провокации, а именно на России».

При этом Туск пообещал, что «после завершения расследования соответствующие службы проинформируют общественность, правительство и президента обо всех обстоятельствах инцидента». Вот только опять он сказал больше, чем нужно: ведь фактически премьер признал, что правительство скрывало информацию от президента и общественности в течение почти недели.

Вместе с тем характерно, что эксперты смогли оперативно определить все объекты, но в случае с разрушенным домом упорно классифицировали нечто прилетевшее как НЛО. Это может указывать на сознательное сокрытие информации, а не на технические сложности идентификации. Тем более, о том, что информация именно об обломках ракеты появилась спустя всего несколько часов после инцидента — да ещё и с фотографией.

Военные эксперты также отмечают, что использование дорогостоящих ракет AIM-120 AMRAAM стоимостью около $1,7 млн за единицу для перехвата дронов-приманок демонстрирует неэффективность польской системы ПВО. А судя по всему, большинство из 19 объектов оказались именно приманками без боевой части.

Инцидент в Вырыках обнажил критические проблемы польской государственной системы. Во-первых, полная дискоординация между различными уровнями власти: президент, правительство, спецслужбы и военные действовали разобщённо, скрывая информацию друг от друга. Это создаёт серьёзные риски для национальной безопасности в условиях реальной угрозы.

Во-вторых, готовность польского политического класса к распространению и потреблению сознательной дезинформации ради поддержания антироссийской истерии. Туск и его окружение в течение нескольких дней использовали фейковую версию о «российской атаке» для оправдания эскалационных мер, зная истинные причины инцидента. Это указывает на полную подчинённость польской политики внешним геополитическим интересам в ущерб национальным.

Ну и, наконец, инцидент обнажил полную техническую неготовность польских ВВС к реальным вызовам современной войны. Неспособность отличить дроны-приманки от боевых БПЛА, использование неэффективных и дорогостоящих средств перехвата, сбои в системах наведения — всё это вместе свидетельствует о критических недостатках в оснащении и боевой подготовке.

Показательно, что «российская угроза», на противодействие которой тратятся миллиарды долларов, оказалась менее опасной для польского дома, чем собственная ракета. Ирония в том, что миллиарды, выделяемые на милитаризацию и продвижение антироссийской истерии, так и не спасли крышу пенсионеров.