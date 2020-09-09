Гамлет Мирзоян
Последние публикации
Выиграет ли 93-летний фронтовик Вагаршак Хачатрян жилищную войну?
Премьер-министр России Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Борисом Грызловым заявил, что все ветераны Великой Отечественной войны в течение 2010 года должны быть обеспечены жильем. «В течение следующего года всех ветеранов, вне зависимости от того, встали они на очередь до 1 марта...
9 сентября 2020
Армянки – жены знаменитых людей
Героиня наших очерков фрейлина Двора Ее Императорского Величества Мария Делянова, дочь тайного советника Николая Делянова, директора Лазаревского института восточных языков, была замужем за дворянином Михаилом Акимовым, будущим генерал-прокурором, министром юстиции, председателем Государственного...
9 сентября 2020
Армянский Телав (Телави) в «Кавказском календаре» (1845–1866 гг.)
«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851) сообщает: «Телав, уездный город Тифлисской губернии, лежит в 11 верстах (верста: 1066,8 м. — М. и Г. М.) от реки Алазани на правой стороне. Он занимает две возвышенные площадки у подошвы горы Цивы, составляющей продолжение одной из ветвей Кавказских...
7 августа 2020
Армянская кровь Владимира Мономаха: армянки – матери знаменитых людей
В «Повести временных лет» (древнерусский летописный свод начала XII в.) сказано: «У Всеволода родился сын от цесарицы грекини, и нарек ему Владимир…» Владимир был первенцем переяславского князя Всеволода Ярославича, четвертого сына великого Киевского князя Ярослава Мудрого. Имя ему было дано дедом...
11 марта 2020
Жизнеописание нефтепромышленника из Караунджа А. Цатурова (Цатуряна)
В начале сентября 1913 года в театральном зале только что отстроенной центральной школы Гориса яблоку негде было упасть. Общественность уездного центра Зангезура и жители окрестных селений собрались отметить 15-летие выхода в свет второго сборника «Братская помощь пострадавшим в Турции армянам»...
6 февраля 2020
Князья Михаил, Николай, Александр и Владимир Голицыны – дети Софьи Делянян
Свадьба князя Владимира Михайловича Голицына и Софьи Николаевны Делянян (Деляновой) состоялась в 1871 году. Они душа в душу прожили вместе 54 года, и было у них десять детей, но две девочки умерли совсем маленькими. Софья Николаевна увлекалась живописью: писала очень милые акварели, копировала...
17 января 2020
К 75-летию академика М. Б. Пиотровского
Именно в этой экспедиции, вошедшей позднее в учебники по истории Древнего мира, в 1941 году она встретила Бориса Пиотровского — научного сотрудника Эрмитажа. Бронзовая статуэтка урартского бога войны, найденная Рипсимэ, познакомила их. Они поженились в 1944-м в Ереване, куда двумя годами раньше...
10 декабря 2019
Армянский Кизляр в «Кавказском календаре» (1845–1860 гг.)
«Кавказский календарь на 1849 год, изданный от Канцелярии Кавказского наместника» (Тифлис, 1848) гласит: «Жители Кизляра состоят из армян, грузин, татар (современных азербайджанцев — М. и Г. М.) и русских, включая сюда и чиновников. Число жителей простирается до 12 000, из них мужского пола 6933...
30 сентября 2019
Армянский Георгиевск в «Кавказском календаре»
«Кавказский календарь на 1849 год», изданный от Канцелярии Кавказского наместника (Тифлис, 1848), сообщает: «При учреждении в 1785 году Кавказского Наместничества в Екатеринограде Георгиевск имел значение уездного города. В 1802 году он был переименован в губернский город, и, на основании...
22 августа 2019
Армянский Елисаветполь в «Кавказском календаре»
В «Кавказском календаре на 1849 год», изданном от Канцелярии Кавказского наместника (Тифлис, 1848) говорится: «Всех жителей в городе Елисаветполе считается 12 996 душ, из коих мужского пола 6499 и женского — 6 497 душ. Жителей, вошедших в камеральное описание, находится 2321 дым, т. е. 11 605 душ...
7 мая 2019
Армянский Моздок в «Кавказском календаре»
«Моздок, заштатный город, расстоянием от Москвы в 1659 верстах (верста: 1066,8 м. — М. и Г.М.), а от губернского города Ставрополя в 281 версте. Название Моздок произошло от кабардинского слова, означающего густой и темный лес: ибо при заведении первоначального селения в местах тех, вдоль Терека...
4 апреля 2019
Армянский Ахалцых (Ахалцихе) в «кавказском календаре»
В «Кавказском календаре на 1852 год, изданном от Канцелярии Кавказского наместника» (Тифлис, 1851) говорится: «Постоянных жителей в Ахалцыхе — 12 374 (муж. 5 304, жен. 7 070); в том числе: православных — 3 814 (муж. 1 002, жен. 2 812), армяно-григориан — 7 288 (муж. 3 673, жен. 3 615)...
14 марта 2019
Александрополь (Гюмри) в «Кавказском календаре»
«Кавказский календарь на 1852 год, изданный от Канцелярии Кавказского наместника» (Тифлис, 1851), гласит: «Александрополь, уездный город Эриванской губернии, расположен на равнине, окруженной горами близь реки Арпачая, и возвышается над уровнем моря на 4819 английских футов (фут = 0,3048 м — М. и Г...
13 февраля 2019
Армянский Тифлис в «Кавказском календаре»
«Кавказский календарь на 1849 год, изданный от Канцелярии Наместника Кавказского» (Тифлис, 1848), сообщает: «Всех домов, т. е. семейств, несущих повинности, в Тифлисе (на 1848 г.) — 5 400. Число же жителей Тифлиса, вошедших в камеральное описание, простирается до 27 000 душ: казенного ведомства —...
21 января 2019
Греки Армении
В 1763 году 800 семейств понтийских греков-горнопромышленников из Гюмюшхане (Турция) переселились на территорию нынешней Лорийской области Республики Армения, образовав села Альвер (ныне г. Алаверды), Шомлер, Сисимядян. Предки понтийских греков — выходцы с юго-восточного побережья Черного моря —...
2 октября 2018
Персы Закавказья. Армяне Ирана
Персия — это древнее название страны в Юго-Западной Азии, которая с марта 1934 года официально называется Ираном. В древности Персия, а возникла она в VI веке до нашей эры, стала центром одной из самых великих в истории империй, которая простиралась от Египта до реки Инд. В ее состав вошли все...
10 сентября 2018
Талыши
«Свод статистических сведений населения Закавказского края» (Тифлис, 1893 г.) гласит, что «талыши живут в 161 населенном пункте, в 6612 дымах». «Кавказский календарь на 1894 год» талышей в крае насчитывает 88 449 жителей. Талыши — мусульмане-шииты (незначительная часть — сунниты) — потомки древнего...
28 июня 2018
Что принесли с собой езиды на Кавказ
«Езиды — последователи одной, довольно еще загадочной, религиозной секты, распространившейся среди курдов. Езиды говорят курманджийским наречием курдского языка. Живут они в Турции, где их насчитывают до 90.000 душ, в Персии и у нас — в Карсской области (до 2.000 душ) и в Эриванской губернии (около...
1 июня 2018
Турки Карсской области
«В Карсской области на сравнительно небольшом клочке земли живет около 19-ти различных народностей, из которых одни интересны своими религиозными верованиями, другие своими нравами и обычаями, а третьи своей исторической судьбой. Желание хоть сколько-нибудь познакомиться с некоторыми из этих...
2 апреля 2018
Евреи в Армении
В селении Варташен (Вардашен, с армянского — селение роз) Нухинского уезда Елисаветпольской губернии в XVIII—XIX вв. мирно и дружно проживали представители четырех народностей: армяне-григориане, удины (православные и григориане), кавказские татары-шииты (современные азербайджанцы) и евреи...
15 марта 2018