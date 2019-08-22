«Кавказский календарь на 1849 год, изданный от Канцелярии Кавказского наместника» (Тифлис, 1848) гласит: «Жители Кизляра состоят из армян, грузин, татар (современных азербайджанцев — М. и Г. М.) и русских, включая сюда и чиновников. Число жителей простирается до 12 000, из них мужского пола 6933 души, женского — 5076». «В 1735? г. в Кизляре в «Кулацкой слободе» проживало 8 армянских семей (10 дворов), в «Армянской слободе» — 55 семей (55 дворов); в 1798 г. в городе проживало 2779 армян, в 1824 г. — 5245, в 1843 г. — 5154, в 1863 г. — 5540, в 1883 г. — 4986 (2558 муж. и 2428 жен.)» — эти данные нами заимствованы из справочника «Российская и Ново-Нахичеванская епархия Армянской Апостольской Церкви. Исторический путь» (Москва, 2013).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«Кизляр, уездный город Ставропольской губернии, расположен при реке Терек, при разделении его на несколько рукавов. В происхождении слова Кизляр ничего нет положительного. Есть в народе предание, которое гласит, что несколько девиц, купаясь в Тереке, внезапно утонули. Основываясь на этом факте, некоторые и производят от «кизлар» (девушка на татарском языке) название города; другие же производят его от слова «кызыллар», напоминающего красные, окрашенные бороды персиян.

Известность Кизляра восходит далеко до прибытия в 1722? г. Петра Великого к Каспийским берегам. В первый раз имя Кизляр встречается в отписке Терского воеводы Хохлова, между 1816 и 1817 годами. Собственно же Кизляр становится значительным поселением только в 1715 г., когда он стал местом жительства многих персиян, армян, грузин и других. Близость к неприязненным народам делала положение города не совсем безопасным: жители часто подвергались нападениям соседствующих племен горцев и терпели большие потери. Одно из важнейших нападений было в 1725 г. Толпа горцев, переправившись через Терек, естественную границу, отделяющую их от жителей Кизляра, напали на город, разграбили его и предали огню. Для предупреждения подобного рода нападений, заложено было здесь, в 1730 г., укрепление, впоследствии преобразованное в крепость. В нее переселили из укрепления Св. Креста, тогда уже уничтоженного, гарнизон, который вместе с терскими казаками, расположенными в окрестностях крепости, образовал Терский Кизлярский полк. С этого времени Кизляр стал значительно увеличиваться в размерах, а рыбные промысли при Тереке и при Каспийском море, шелководство и виноделие, усиливавшиеся от привилегий, данных некоторым из жителей города Петром Великим, сильно подвинули город вперед в торговом отношении».

Согласно «Тарихи Кизляркалы» (историческое повествование, написанное в начале XX века на кумыкском языке жителем Кизляра Абдулгусейном Ибрагимовым) возле поселения выходцев из Средней Азии «подселились сначала армяне из Карабаха. Позднее пришли и русские». Наиболее близкие к Кизляру населенные пункты были в основном русскими казачьими поселениями.

В 1798 году сюда прибыла из Карабаха часть тех армянских семей, которые приняли русское подданство и переселились в Россию.

С 1715 года в селении Кизляр уже жили несколько армянских семей. В 1725-м поселение Кизляр было уничтожено наводнением. Было основано новое поселение на небольшом расстоянии от прежнего.

В 1735 году генерал-аншеф В. Я. Левашов заложил Кизлярскую крепость, которая вместе с располагавшимся рядом поселением получила статус города. Из крепости Святого Креста на Сулаке, срытой по требованию правителя Персии Надир-шаха, сюда были переведены казаки, северокавказцы, издавна находившиеся на службе у России (чеченцы-аккинцы, кабардинцы и др.), а также армяне и грузины. Все они стали именоваться Терско-Кизлярским казачьим войском. Русскоязычные казаки проживали в особом квартале — Кизлярской станице. В общем, город состоял из восьми кварталов, отделенных друг от друга земляным валом. Помимо Кизлярской станицы, здесь были: Армянская слобода, или Арментир; Грузинская слобода, или Курце-аул; квартал разноплеменных северокавказцев, принявших христианство, — деревня Кристи-аул; Окочирская слобода, или Окочир-аул — квартал, населенный чеченцами, преимущественно аккинцами, служившими царю; Черкесская слобода, или Черкес-аул, населенный кабардинцами; Казанте-аул — квартал, населенный казанскими татарами, и Тезик-аул (Таджикская деревня), который занимал восточную часть Мусульманской слободы города.

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«В смутные времена Грузии Кизляр служил убежищем для некоторых грузинских царевичей, архиереев и князей. В числе многих других здесь имели пребывание царевич Александр Евсеевич Багратион, подполковник Русской службы, командовавший Армяно-грузинским эскадроном и скончавшийся в 1759 году. Сын его Павел, в иночестве Порфирий, был настоятелем Кизляровского Крестовоздвиженского монастыря в 1777 году… Здесь же родился князь Петр Иванович Багратион, известный генерал Отечественной войны 1812 года.

Следуя живому преданию, кази Мулла и Шамиль, повелители горцев, считались также некоторое время в числе жителей Кизляра: первый был муллою при одной из мечетей и учил детей грамоте, а второй простым поденщиком и этим снискивал себе пропитание».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

К началу XIX века город играет важную роль на юге России, являясь, по сути, политическим и экономическим центром Северного Кавказа. К тому времени Кизляр становится довольно большим городом, где проживает 1622 армянина и 673 грузина, что составляет 73% всего населения. В первой четверти XIX века в Кизляре значилось около 15 тыс. человек (без войск и пришлых). После Киева и Астрахани он считался самым крупным городом на юге России. На Кавказе крупнее Кизляра был только Тифлис, насчитывавший в 1825 году 30 тыс. населения.

В первой половине XIX века Кизляр становится крупнейшим на Северном Кавказе торговым центром между Россией и народами Северного Кавказа. По объему торговли он занимал первое место на Кавказе, а также во внешней торговле России со странами Востока.

Правительство активно поощряло развитие в крае таких отраслей, как виноградарство и виноделие, а также шелководство. Виноградарство и виноделие достигли небывалого развития и стали главной отраслью экономики края.

«Всех садов в Кизляре фруктовых и виноградных считается 1250. Для развития правильного виноделия в городе находится казенный виноградный сад, с практическою при нем школою» («КК на 1849 г.»).

Первая в России школа виноделия открыта в 1805 году в Кизляре.

«Вина, «чихиря», выделывается более 10 тысяч ведер в год, но оно весьма посредственно. Получаемые из казенного виноградного сада вина качествами не уступают лучшим крымским» («КК на 1850 г.»).

В 1885 году армянские виноделы Кизляра выработали первый в России отечественный коньяк.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

5 мая 1785 года была устроена Кавказская губерния из шести уездов, в числе которых и Кизлярский. В августе 1822 года губерния преобразовывается в область, а в октябре 1824-го все областные присутственные места переводятся из Георгиевска в Ставрополь. В 1827 году уезд преобразован в округ (в 1847 г. — вновь уезд).

9 декабря 1867-го город Кизляр с частью уезда отчислен от Ставропольской губернии к Терской области. 2 мая 1847 года Кавказская область переименована в Ставропольскую губернию, а три ее округа (Кизлярский, Ставропольский и Пятигорский) стали уездами.

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«Город Кизляр лежит на наносной, песчаной косе. Для предохранения от внезапных наводнений, коса эта к берегу постепенно возвышается, и у берега оканчивается искусственным укреплением. Несмотря на все это, так как уровень площади в городе ниже почти целою саженью уровня воды в реке, то при сильных разливах большая часть города и предместий бывают иногда покрыты водою.

Низменное положение Кизляра очень способствует к распространению лихорадок. Они развиваются преимущественно осенью и летом, и опасны для новоприезжих. Лето бывает довольно жарко. Жар иногда восходит выше 30 градусов в тени. Весна и осень умеренные. Зима более сырая, чем холодная».

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«В Кизляре духовных особ 112, чиновников 256, купцов с привилегиями 1799 года: 2-й и 3-й гильдий — 15 душ, окладных 2-й гильдии — 2, 3-й гильдии — 82, иногородних 3-й гильдии — 14, мещан местных и иногородних — 3037, армян, со старинною привилегией, 1799 года, 98, тезиков (таджиков — М. и Г. М.), вошедших в народную перепись, мужского пола 755, женского 637, духовенства магометанского 20 особ. Остальные состоят из крестьян, солдат, казаков, иностранцев и других. Жители Кизляра занимаются винною торговлею, винокурением, шелководством, скорнячеством, собиранием красильной марены, каперсов и т. п.» «Кизляр, окружной город Кавказской области. Расстояние от С.-Петербурга — 2500 верст, от Москвы — 1822, от Одессы — 1559, от областного города Ставрополя — 444 версты» («КК на 1846 г.»).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«В г. Кизляре. Окружной начальник и комендант: полковник Павел Антонович Теммерман.

Городское полицейское управление. Кизлярский городничий: ротмистр Андрей Антонович Погуляев; пристав следственных и уголовных дел: коллежский секретарь Константин Иванович Колмаков; частные приставы: провинциальный секретарь Михаил Степанович Языков, коллежский регистратор Павел Иванович Шумский.

Градской глава: купец 2-й гильдии Абакум Иванович Буржалов».

Кизлярские градские главы — купец Аракел Меграбов («КК на 1853 г.»), купец Калуст Яковлевич Ягулов («КК на 1855−1856 гг.»), 1-й гильдии купец Каспар Давидович Мамаджанов («КК на 1860 г.»).

Предводитель дворянства Кизлярского уезда: губернский секретарь Наружан Степанович Серебряков («КК на 1857−1859 гг.»), майор Артемий Иванович Кананов («КК на 1855−1856 гг.»).

Майор Кананов А. И., выходец из старинного армянского дворянского рода, внесен в 4-ю часть Дворянской родословной книги Ставропольской губернии. Был женат, имел двух сыновей — Ивана и Михаила, и четырех дочерей — Елизавету, Осанну, Сусанну и Анну.

«Кизлярская почтовая контора: почтмейстер — титулярный советник Гавриил Павлович Калустов» («КК на 1848−1851 гг.).

Калустов Г. П. родился в 1806 году в селении Парабуч Кизлярского уезда Кавказской губернии. В 1827 году поступил на службу на Тамбовский почтамт. В 1828—1829 гг. принимал участие в Русско-турецкой войне. В 1829—1861 гг. проживал в городе Кизляр, куда в октябре 1829-го был переведен в городскую почтовую контору почтмейстерским помощником.

В 1835 году пожалован орденом Святой Анны 3-й степени на банте. Согласно статье 28 тома IX Святого закона, кавалер ордена Св. Анны 3-й ст., имел право на дворянство и владение крестьянами. 25 октября 1840-го утвержден во дворянстве Российской империи. Герб Калустовых внесен в Гербовник Кавказской области.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Из замечательнейших зданий в Кизляре находятся несколько церквей, из них православного исповедания 3, армяно-григорианского 3; кроме этого, в городе находится Кресто-Воздвиженский монастырь, основанный в 1736 году. В городе — несколько татарских мечетей и одно уездное училище («КК на 1849 г.»).

«В городе церквей 10, из них православного исповедания 4, армяно-григорианского 6. В архитектурном отношении замечателен Армянский собор, каменный, с местопребыванием Армянского викарного епископа; мечетей 4» («КК на 1850 г.»).

Деревянная церковь Сурб Аствацацин (во имя Успения Пресвятой Богородицы) была основана в 1736 году. В 1781-м вместо деревянной была построена каменная церковь. В 1863 году во время ктиторства Амбарцума Берояна во дворе церкви была построена кухня. В 1870 году купец 1-й гильдии Есаи Аствацатурович Измирянц подарил церкви белую свечу стоимость в 712 руб. серебром. Прихожане решили продать свечу и, добавив деньги из дохода церкви, отремонтировать ее. В следующем году был восстановлен купол и заменена крыша.

Ктиторы церкви: Гевонд Ананянц, купец 2-й гильдии Амбарцум Бероян, Газарос Бероян; священники: Мкртич Аванов, Степан Баласанов, Макар Исагулов, Мкртич Мкртумов; попечители: Гевонд Ананянц, Карапет Агабабянц, Мелкон Агабабянц, Гевонд Джанджугазян.

Приходская церковь Сурб Григор Лусаворич (во имя Святого Григория Просветителя) была построена в 1812 году. В 1824-м в церкви служили два протоиерея, семь священников и пять дьячков. В начале 1840-х ктитор Геворк Ходжиев возглавил ремонтные работы: были отремонтированы крыша, внешние стены, оштукатурены колонны и колокольня.

В 1848 году дворянин Воскан (Василий, Барсег) Мкртичевич Калантарян завещал 15 тыс. руб. на возведение величественного иконостаса для постамента креста внутри церкви. Строительство постамента было разрешено кондаком Католикоса всех армян Нерсеса V Аштаракеци в 1857 году. Дворянин Хачатур Калантарян (брат покойного Воскана) в 1858-м передал церкви обещанные 15 тыс. руб., обязавшись выплатить и проценты с капитала за десять лет. В 1865 году ктитор Степанос Самвелович Юзбашян организовал ремонт купола и побелку наружных стен.

У входной двери в кладбищенскую церковь Сурб Геворк Зоравар (во имя святого Георгия Победоносца) имелись две колонны, на левой из них было вырезано: «Церковь во имя Святого Георгия Победоносца воздвигнул своими средствами дворянин Гурген Варламян Арешянц в 1819 г.». Церковь находилась на окраине города и не имела постоянного священника. В течении 1842−1843 гг. ктитор Захар Григорьевич Арешев (Арешянц) на пожертвования прихожан капитально отремонтировал церковь, построил келью для звонаря и оградил кладбище.

Церковно-приходская школа в Кизляре была открыта в 1817/1818 учебном году. В 1833-м в ней обучались 39 мальчиков. Вскоре школа была закрыта. В 1839 году священник Аарон Дадашян обратился с рапортом в консисторию с просьбой вновь открыть школу. 17 января 1840 года она была открыта в деревянном доме во дворе церкви Сурб Аствацацин, где обучалось 16 учеников. В школе преподавали священник Григорий Долгов (Долгян), дьяк Мартирос Арутюнович Нахсидян, священник Ованес Федровьянц (учитель русского языка). Школа время от времени закрывалась. В 1868 году кизлярские прихожане выбрали попечителей для открытия постоянно действующей школы. Членами попечительства были потомственный гражданин Маркар Давидович Мамаджанян, Симон Никогайосович Амбарданян, Мкртич Аракелович Меграбянц, Симон Есаевич Измирянц. В том же 1868-м школа была вновь открыта, и учились там 60 мальчиков.

С 1972 года действовала женская школа Майрамян (во имя Святой Марии). В школе, которая находилась на попечении Армянского благотворительного общества, обучались 95 девочек.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Кизлярское уездное училище было открыто 14 января 1820 года, состояло из 3 классов, одного приходского и двух уездных. Оно помещалось в деревянном ветхом доме, нанятом у купца 3-й гильдии армянина Ивана Тандаева за 200 рублей серебром в год. В училище, в библиотеке которого числилось 1927 томов из 526 названий, в 1852 году брали уроки 73 ученика.

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Кизлярское уездное училище. Почетный смотритель: губернский секретарь Аким Степанович Калантаров. Штатный смотритель: титулярный советник Олимпий Петрович Ващенко-Подольный. Законоучитель: протоиерей Дмитрий Егорович Мурадханов. Учителя: коллежские секретари Иван Иванович Богданович и Иван Егорович Сукиасов, губернский секретарь Аким Петрович Литовченков; состоящие в 12-м классе: Евлампий Иванович Белокуров и Али Мамаджанов Козимов, коллежский регистратор Михаил Семенович Тутаев; состоящий в 14-м классе: Петр Ильяшев».

В последующие годы в штате училища состояли: почетные смотрители — губернский секретарь (коллежский секретарь с 1846 г., титулярный советник с 1849 г.) Аким Степанович Калантаров («КК на 1847 — 1853 гг.»); губернский секретарь (коллежский секретарь с 1857 г.) Семен Степанович Серебряков («КК на 1857−1860 гг.»); учитель армянского языка — коллежский секретарь (титулярный советник с 1848 г.) Иван Егорович Сукиасов («КК на 1847−1850 г.»); законоучитель армяно-григорианского исповедания — священник Иоанн Таварбегов, он же учитель армянского языка («КК на 1851−1860 гг.).

Калантаров А. С. — почетный смотритель Кизлярского уездного училища, армяно-григорианского вероисповедания, жалований и никаких окладов содержания не получал, происходил из дворян. Как отмечено в формуляре, «к продвижению статской службы способен и достоин», отец двух детей. Имел неразделимо с братьями 1264 души мужского пола крестьян, 5 виноградных садов и 14 лавок. Обучался в Московском Лазаревском институте восточных языков и выбыл оттуда до окончания курса наук.

Сукиасов И. Е. — армяно-григорианского вероисповедания, в 1825—1830 гг. учился в Лазаревском институте восточных языков. До 1836 года состоял попечителем Харьковского учебного округа, а затем по его прошению определен учителем армянского языка в Кизлярском уездном училище.

В 1861 году в Кизляре, кроме уездного училища, функционировало три частные школы, из них две армянские: школа домашнего учителя гражданина Кучубскова состояла из 26 учеников; в школе домашнего учителя гражданина Исаакова находилось 19 детей.

В них дети обучались первоначальному чтению русской и армянской грамоты.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Уроженец Кизляра армянин Георгий Ильич Кананов (1834−1897) происходит из дворян, сын штабс-капитана. Первоначальное образование получил в Ставропольской гимназии, а в 1858 году блистательно окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1861 года назначается исполняющим должность инспектора в Московском Лазаревском институте восточных языков, а затем и инспектором института. С 1881-го и вплоть до своей кончины занимал должность директора Лазаревки. В институте бесплатно содержался один воспитанник на стипендию им. профессора Кананова. Автор работ: «Европа и Турция в армянском вопросе», «Очерк о зейтунских армянах во время восстания в шестидесятых годах», «О реформе гимназий и гимназический устав 1871 г.».

Георгий Ильич Кананов, глава «Общества вспомоществования бедным учащимся в средних учебных заведениях г. Москвы», похоронен на Ваганьковском армянском кладбище в часовне, сооруженной по проекту художника Вардгеса Суренянца. Вдовой профессора основана школа им. Кананова в Нор-Джуге (Персия).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»