В «Кавказском календаре на 1852 год, изданном от Канцелярии Кавказского наместника» (Тифлис, 1851) говорится: «Постоянных жителей в Ахалцыхе — 12 374 (муж. 5 304, жен. 7 070); в том числе: православных — 3 814 (муж. 1 002, жен. 2 812), армяно-григориан — 7 288 (муж. 3 673, жен. 3 615), армян-католиков — 521 (муж. 210, жен. 311), мусульман — 18 (муж. 7, жен. 11), евреев — 733 (муж. 412, жен. 321)». С 1840 года Ахалцых (Ахалцих) — центр Ахалцихского уезда Грузино-Имеретинской, с 1846-го — Кутаисской, с 1867-го — Тифлисской губерний.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Кроме грузин православного и армян григорианского исповедания, еще с XIV века, водворились в Ахалцых армяне-католики».

Отрывок из очерка «Ахалцых» этнографа-поэта Василия Федоровича Переваленко («Кавказский календарь на 1852 год», Тифлис, 1851):

«Ахалцых, уездный город Кутаисской губернии, расположен при реке Посхован-чай, впадающей в Куру. Время постройки Ахалцыха неизвестно, но относится к временам отдаленным, ибо Ахалцихская область сначала составляла часть Армянской провинции Даикх (одной из 15-ти, на которые было разделено Армянское государство царем Вагаршаком во II столетии до Р. Х.), потом в XI веке перешла во власть Грузии и получила название Земо-Картли (Верхняя Карталиния или Грузия) и, наконец, вновь завоевана турками, находившись во власти их около 2-х веков».

Русский писатель-беллетрист Платон Павлович Зубов в своем труде «Картина Кавказского края, принадлежащего России» (С.-Петербург, 1835) пишет, что название провинции Даикх «означало землю Даков, народа кочевого, занимавшего, во времена Александра Македонского, значительную часть Ахалцихской области, Гурии, Абхазии и Мингрелии».

Из очерка «Ахалцых» В. Ф. Переваленко:

«В 1508 году турки, при Амурате III, овладели Ахалцихскою областью, но вслед за этим она перешла во власть персиян, от которых в 1657 году, при Амурате IV, снова была отобрана турецким полководцем Гарам-Пашею. С этого времени до 1829 года Ахалцых постоянно находился во власти турок; в этом же году, по Андриапольскому миру, заключенному между Россией и Турцией, он снова был возвращен христианству».

Турки не оставили русских в покое. В ночь на 20 февраля 1829 года 20 тысяч турок бросились на штурм Ахалцыха, защищаемого 9 ротами пехоты под начальством генерал-майора князя Василия Осиповича Бебутова (1791−1858), но жестокий и неожиданный приступ этот был мужественно отбит. А отряд полковника Ивана Григорьевича Бурцева (1794−1829), подоспевший на помощь генералу Бебутову, принудил турок отказаться от своих намерений.

Глава армянской епархии Эрзерума (главного города вилайета-области того же имени турецкой Армении; армянское название — Карин) архиепископ Карапет Багратуни, чтобы спасти армянское население города и ближайших селений от угрожающей опасности в период Русско-турецкой войны, установил тайные связи с командующим русскими войсками генерал-фельдмаршалом И. Ф. Паскевичем, содействовал продвижению русских к Эрзеруму. А 27 июня 1829-го на горе Сурб Ншан с крестом в руке он благословил их въезд в самый многолюдный город Западной Армении.

В 1829—1830 гг. по призыву и под предводительством архиепископа 50 тысяч эрзерумских армян (7 298 семейств) поселились в Ахалцыхе, Ахалкалаке, Цалке, Лори-Памбаке и Шорагяле. Его усилиями из монастырей и церквей Эрзерума и окрестных селений были собраны и перевезены в Ахалцых духовные и культурные ценности (помещены в нововозведенную церковь Сурб Пркич), построены в крае 60 церквей, более 100 деревень, школы Нор Карапетян в Ахалцыхе и Сурб Месропян в Ахалкалаке.

П. П. Зубов: «Армяне-переселенцы были самые полезные жители Арзрумского (Эрзерумского. — М. и Г. М.) пашалыка. Все мастерства, рукоделья, сельское хозяйство, промышленность процветали в их руках».

Отрывок из труда русского военного историка генерала Василия Александровича Потто «Кавказская война. Том 4. Турецкая война 1828−1829 гг.» (С.-Петербург, 1887−1889):

«Факт переселения христиан совершился. С этих пор начинается для них новая жизнь, полная светлых надежд на будущее. Один из главных виновников этой перемены в судьбе армянского народа, архиепископ Карапет, поселился в Ахалцыхе и там, в 1837 году, имел счастье принять у себя императора Николая Павловича, во время путешествия его по Кавказу. Перед отъездом государь предложил ему подарок. Карапет благоговейно преклонил колени и просил только милости для своего народа. «Как христианский епископ, — сказал он, — я долго поддерживал христиан в Турции, теперь поручаю их отеческому попечению христианского государя!»

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1850 год» (Тифлис, 1849):

«По присоединении к России, на правом берегу реки Посхован-чай заложен был новый город Ахалцых. Он расположен по плану и заключает в себе в настоящее время достаточное количество строений. К замечательным из них можно причислить собор, не вполне еще оконченный, крепость, обнесенную зубчатою каменною стеною, и крепостную мечеть, обращенную в 1846 году в церковь».

Кстати, название Ахалцых (Ахалцихе) производится от грузинских слов «ахал» — «новый» и «цихе» — «крепость», т. е. «новая крепость».

«Главнейшая дорога из Ахалцыха в Тифлис, старанием Корпуса путей сообщения подполковника Акима Эспехо в 1828 году, менее чем в три недели приведена в очень хорошее состояние», — подчеркивает П. П. Зубов.

«Ахалцых, уездный центр, расстояние от С.-Петербурга — 2 787 верст (верста: 1066,8 м. — М. и Г. М.), Москвы — 2 109, Одессы — 1 845, Тифлиса — 204» («КК на 1846 г.»).

* * *

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«Несмотря на гористые и довольно трудные дороги, ведущие в Ахалцых из Турции, город этот, как пограничный пункт, имеет довольно хорошую торговлю привозными товарами, из которых большая часть остается на потребление самого города, а некоторые только отправляются в Тифлис на продажу. Торговля эта находится в руках евреев, с давних лет имеющих оседлость в Ахалцыхе. Переселенцы из армян, составляющие главную часть народонаселения города, принимают в этой торговле меньшее участие, и занимаются наиболее ремеслами».

П. П. Зубов утверждает: «Со времени водворения армян из Арзрума, мануфактурная промышленность в Ахалцыхе сделала важные усовершенствования: завелись оружейные мастера, славящиеся красивой и добротной отделкой своих произведений; устроены кожевенный завод, красильни, шелкомотальни и другие заведения».

«Ремесленников в Ахалцыхе: золотых дел мастеров 10, шелковых 30, красильщиков 6, хлебников 12, портных 20, сапожников 26, башмачников 15, цирюльников 10, подковщиков 15, седельщиков 8, кузнецов и слесарей 25, кинжальщиков 12, ружейников 5. Заводов: кирпичных 2, кожевенных 1, мыльных 1, свечных 1, мельниц 2. Материалы для заводов приобретаются в окрестности города» («КК на 1852 г.»).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«Из товаров, привезенных в 1846 году, огромное количество простого бумажного холста, называемого бязью «Америкою», которая с недавнего времени выделывается в Александрии на фабричных станках, и, по причине происхождения из владений турецких, пропускается с 5-ю процентною пошлиною, тогда как таковая бязь, выделываемая в Европе, по сухопутной границе с Турцией и Персией считается запрещенною. Данное разрешение в пропуск в Ахалцых этой ткани поощрило торгующих к значительным в Египте заказам; но сбыт за Кавказом больших партий александрийской бязи не удовлетворил ожиданий купцов, и потому они в 1847 году прекратили почти совсем ее привоз, вероятно до продажи прежних запасов.

Ахалцихские купцы почти исключительно снабжают Тифлис курительным табаком из Требизонда и других мест Турции. Кроме сего Ахалцых доставляет Закавказскому краю турецкие полушелковые изделия: «шам-аладжи», «гез», «кутни» и т. п.».

Отрывок из труда П.П. Зубова «Картина Кавказского края…»:

«Ахалцых производит внешнюю торговлю с Арзрумом, Тифлисом, Эриванью, Константинополем, Трапизонтом, Гурией и Мингрелией. Получая из Арзрума разные шелковые и шерстяные изделия азиатских фабрик, пушной товар, лучший курительный табак и принадлежности к оному, как-то: янтарные мундштуки, чубуки, кальяны и трубки; из Ливанского санджака: лимоны, деревянное масло, плоды всякого рода, простой табак и кожи; из Константинополя и Трапизонта: розовое масло, пряные коренья, мундштуки и прочее. Все это отвозят в Тифлис и продают на деньги или променивают на сахар, чай, вина, сукна и всякого рода европейские изделия. Из Эривани получаются: хлопчатая бумага, шелк и сарачинское пшено; из Имеретии: фрукты, водка и вино; из Гурии: кукуруза, мед и воск».

Необходимо пояснить, что название современного города Трабзон в Турции у наших авторов, на которых мы ссылаемся — Требизонд, Трапизонт — у армян на слуху как Трапезунд.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

А «сарачинское пшено», которое получали из Эривани, это не что иное, как… рис. Впервые рис был завезен в Россию из Средней Азии во времена правления Петра I. Тогда его называли «сарацинским пшеном» или «сарацинским зерном». Дело в том, что «сарацинами» на Руси называли мусульманские народы, поэтому рис, поступавший с Востока, «от сарацин», получил такое название. Русское название «рис» появилось в конце XIX века.

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«Вывоз из Ахалцыха за границу состоит наиболее из предметов, выделываемых в самом городе живущими в нем армянами-ремесленниками из эрзерумских переселенцев. Из сырых произведений отвозятся в особенности кожи. Русских товаров почти не вывозится, и один только пеньковый тик требуется в малом количестве за границу».

* * *

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Городской земли в Ахалцыхе 1 100 десятин (десятина: 1,09 га — М. и Г. М.), в том числе под выгоном удобной и неудобной 1 000 десятин, собственно под городскими зданиями и улицами 100 десятин. В городе домов каменных 2 236, деревянных 127; лавок 625, улиц 18, площадей 4, мостов 7, постоялых дворов (караван-сараев) 6, трактиров 1, питейных домов (духанов) 36, кофеен 12.

Для полицейского заведывания город разделяется на три части. Кроме полиции имеются: Уездное управление, Джагисманская карантинно-таможенная застава, почтовая контора, уездное и приходские училища, армяно-григорианское духовное училище и армянское духовное правление.

Духовенства (белого): мужского пола 22 (православного — 3 русских и 19 армяно-григориан), женского — 46 (8 русских и 38 армяно-григориан); православного (черного): мужского пола 3; церковнослужителей: мужского пола 22, женского — 34. Духовенства мусульманского — нет.

Дворян: мужского пола 14, женского — 29; чиновников и приказнослужителей: мужского пола 58, женского — 63; казенных крестьян: мужского пола 5 304, женского — 7 070; отставных солдат: мужского пола 6, женского — 9».

«Кавказский календарь на 1851 год» (Тифлис, 1850) сообщает, что на Выставке произведений Закавказского края 1850 года, проходящей в залах тифлисской гимназии, «ахалцихскому жителю Мамиконову за разведение персидских грушек присуждена поощрительная награда — Похвальный отзыв».

«Персидская грушка», или «Желтая ягода», представляет высушенный плод различных видов придорожной иглы и употребляется в довольно значительном количестве в красильном и ситцепечатном деле для получения желтого цвета. Лучшим красильным материалом являются не вполне спелые, еще зеленые, но уже налившиеся ягоды. При крашении в гладкие цвета «грушка» употребляется только для окрашивания шерсти; в ситцепечатном деле — для приготовления желтых запарных красок. В комбинации с синими красками получаются различные зеленые оттенки. «Грушка» употребляется также для окрашивания кожи и в обойном производстве.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Ахалцихское уездное управление.

Начальник: коллежский асессор Егор Герасимович Запорожченко, уездный судья: коллежский асессор Анисим Андреевич Люлин, уездный прокурор: губернский секретарь Николай Григорьевич Роговенко, уездный землемер: титулярный советник Александр Иванович Прибыльский, уездный казначей: коллежский регистратор Иван Павлович Кавтарадзе, уездный попечитель Государственных имуществ: губернский секретарь Феофилакт Авксентьевич Кршицкий, уездный подлесничий: капитан Петр Семенович Закускин, ахалцыхский городничий: губернский секретарь Константин Иванович Цацкин».

Ахалцых управляется Градской полицией:

«Следственный пристав — штабс-ротмистр Матвей Григорьевич Данилов; квартальный надзиратель — губернский секретарь Григорий Иванович Асланов; канцеляристы — Карапет Лазаревич Кучюмчибашев и дворянин Лука Иванович Бакрадзе; письмоводитель — коллежский секретарь Парсег Погосович Тер-Михаилов» («КК на 1855 г.»).

Следственным приставом значится прапорщик Сергей Исаакович Азарапетов («КК на 1858 г.»). В «КК на 1859−1860 гг.» он представлен как пристав полиции в чине подпоручика.

* * *

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Грузинская епархия Армяно-Григорианской Церкви.

Епархиальный начальник: архиепископ Карапет.

Ахалцихское духовное правление. Члены: викарный — епископ Геурк Тер-Давыдов; протоиереи — Григорий Тер-Степанов, Аветик Асланов; письмоводитель — Григорий Аркадьевич Тер-Оганесов (Тер-Иоаннесов)».

В последующие годы членами Ахалцихского духовного правления состояли: викарный — протоиерей Аветик Вардапетов («КК на 1849−1850 гг.»); протоиереи: Аветик Амамов и Микиртич Тирацу-Арутюнов («КК на 1849 г.»); священники: Карапет Тер-Грикуров («КК на 1849 г.»), Иоаннес Арванов («КК на 1851 г.»), Авраам Казазянц («КК на 1852−1860 гг.»), Кеворк Овакимянц («КК на 1857−1860 гг.»). «КК на 1860 г.» сообщает о назначении викарным архимандрита Григория Сакинянца.

Епархиальный начальник Карапет (Ованес Багратуни; 1779−1856, Ахалцых) родился в селе Унут Эрзерумского вилайета турецкой Армении. В 1801 году был рукоположен в архимандриты, получив имя Карапета, а в 1811-м Католикосом всех армян Ефремом I Дзорагехци был рукоположен в епископы, вскоре получил и сан архиепископа. В январе 1837 года Католикос всех армян Ованес VIII Карбеци назначил архиепископа Карапета начальником новосозданной Грузино-Имеретинской армянской епархии. На этой должности он остался до конца жизни. Осенью 1853-го, когда началась Крымская война и турки вплотную подошли к Ахалцыху, в первых рядах защитников города находился убеленный сединой архиепископ Карапет.

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Армяно-католическая церковь. Управляющий Армяно-католическим духовенством Закавказского края: архимандрит Павел Шахгулов.

Благочинные. Священники в г. Ахалцыхе: Антон Тер-Хуцианов, Петрос Тер-Харисчаров, Григорий Тер-Зарафов (Григор Зарафьян), Осеп Тер-Галустов».

Благочинный в г. Ахалцыхе: священник Тер-Ованес Иеремов («КК на 1851 г.»); настоятели в г. Ахалцыхе: в новом храме — священник Тер-Акоп Апкаров-Читчиан; в старом — священник Оганес Тер-Аствацатуров («КК на 1858 г.»).

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Церквей: православных — 2, армяно-григорианских — 4, армяно-католических — 2, римско-католических — 1, еврейская синагога — 1».

* * *

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Ахалцихское уездное училище: число учащих (учителей. — М. и Г. М.) 6, учащихся 62 (открыто 1 августа 1831 г.). Штатный смотритель — коллежский секретарь Григорий Месропович Эриванцов, законоучители исповеданий: православного — священник Георгий Гамрекелов, армяно-григорианского — архидиакон Микиртич Лазарев, магометанского — Амир Али-оглы; учителя — Константин Фаддеевич Минасов и Сергей Осипович Мелисов. В библиотеке училища имеется 139 учебных пособий».

Константин Фаддеевич Минасов в «КК на 1849 г.» значится «учителем 2-х высших классов» в чине «губернского секретаря». Этот же выпуск «Календаря» сообщает о новом назначении: «учитель 1-го класса Егор Григорьевич Тер-Грикуров». Законоучитель армяно-григорианского исповедания — священник Тер-Акоп Суренянц, он же учитель армянского языка («КК на 1851−1860 гг.»), и почетный смотритель, потомственный почетный гражданин Вартан Богданович Аршакуни («КК на 1857−1860 гг.») занимают особое место в истории Ахалцихского уездного училища.

Сын учителя истории религии армянского языка священника Тер-Акопа Суренянца — Вардгес Акопович Суренянц (1860−1921) — родился в городе Ахалцых. Мальчику едва исполнилось 7 лет, когда его отца перевели в город Симферополь настоятелем армянской церкви.

Семья Суренянц тесно подружилась с маринистом Иваном Константиновичем Айвазовским (1817−1900), жившим в Феодосии. Однажды вместе с великим художником священник Тер-Акоп ездил в Бахчисарай, взяв с собой совсем еще маленького Вардгеса. В той поездке мальчишка делал зарисовки ханского дворца, в которых Иван Константинович увидел задатки большого таланта.

Вардгес Суренянц — автор картин на исторические и историко-бытовые сюжеты: «Семирамида у трупа Ара Прекрасного», «Возвращение царицы Забел на трон», «Соломея», «Портрет Мкртыча Хримяна».

О потомственном почетном гражданине Вартане Богдановиче (Аствацатуровиче) Аршакуни пишет в своей замечательной книге «Армяне и Баку» (1850-е гг.-1920 г.) Хачатур Дадаян:

«Там, где Кура впадает в море, река делится на два рукава, куда на нерест приплывают косяки осетровых. Тут было так много рыбы, что это место получило название Божий промысел. Именно этот промысел в 1847 г. в аренду у государства взял Вартан Аствацатурович Аршакуни. В 1853 г. он передал военному губернатору Шемахи генерал-майору Чиляеву несколько жестяных банок с икрой и попросил отослать их в столицу. В Петербурге были настолько довольны качеством присланного продукта, что в 1854 г. Аршакуни отправил туда 200 банок, а в 1855 г. — 160 кг икры.

Фактически, как нам кажется, он был первым, кто с целью долговременного хранения икры придумал способ ее герметичной закупорки в жестяных банках, после чего и началась мировая «одиссея» икры. Прибавим также, что Аршакуни был одним из самых авторитетных людей своего времени: в 1858—1860 гг. он был мэром Тифлиса, ему принадлежал знаменитый, построенный с восточной роскошью караван-сарай. Вартан Аршакуни был почетным смотрителем Ахалцихского уездного училища, он завещал 500 тыс. рублей на основание училища для сирот и неимущих детей».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Вартана Аршакуни не стало в 1862 году.

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Учебных заведений в Ахалцыхе: светских — 5, в них учащихся 140; уездное училище — 1, учащихся 78; приходских школ — 4, учащихся 62; духовное армянское училище — 1, учащихся 100».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»