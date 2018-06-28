Персия — это древнее название страны в Юго-Западной Азии, которая с марта 1934 года официально называется Ираном. В древности Персия, а возникла она в VI веке до нашей эры, стала центром одной из самых великих в истории империй, которая простиралась от Египта до реки Инд. В ее состав вошли все предшествующие империи — египтян, вавилонян, ассирийцев и хеттов. Находясь веками под контролем Арабского халифата, иранцам удалось сохранить свой язык. В наше время в стране хоть и доминирует исламская культура, но персы продолжают хранить знания о своей древней самобытности. Ныне 99% жителей Ирана — мусульмане. При этом 89% иранцев исповедуют ислам шиитского толка, 10% — сунниты. Ислам шиитского толка, исповедуемый только примерно одной десятой всех мусульман в мире, для персов является основой жизненной философии.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Традиционный персидский дом делится на мужскую и женскую половины, причем такое деление могло осуществляться как по зонам, так и по этажам. Первая половина, называемая «андаруни» (внутренний дом), отводится женщинам. Вторая — «бируни» (внешний дом), главе семейства — «аге» и его сыновьям, а также слугам. Большую часть времени, до позднего вечера, «ага» проводит в «бируни», занимаясь делами и принимая друзей, нередко подавая им обед.

В то же время женщины вместе со служанками принимают своих гостей в «андаруни». Но обязанности по приготовлению пищи для обоих домов возлагаются на мать семейства — «ханум», которая отдает распоряжения поварихе.

Оба дома окружены садами с тщательно ухоженными клумбами и деревьями и обнесены стеной. Во дворе также всегда есть бассейн. Площадка между бассейном и клумбами вымощена плиткой или кирпичом, там летними вечерами расстилаются ковры и расставляются столы и стулья для глав обоих домов и их друзей.

Сельские жилища редко имеют несколько этажей и дворов, поэтому подобное деление в них отсутствует. Сёла, расположенные в горных регионах страны, отличаются весьма компактными жилищами, которые к тому же очень близко расположены друг к другу.

* * *

Общественный быт персов, повседневная жизнь городских улиц, базаров, площадей представляет собой необычайно оживленную и своеобразную картину, теплый климат, почти всегда безоблачное небо способствуют тому, что в основном общественная жизнь протекает на воздухе, на виду у всех.

Рано утром, когда открываются плотины, возле «арыков» (оросительных каналов) собираются сотни людей — беднейшие обитатели города. Они пьют, моются, женщины стирают белье, дети купаются; сюда же приводят на водопой домашних животных.

В первую часть дня, до полудня, когда еще не жарко, улицы заполняют огромные толпы народа. Все громко разговаривают, сопровождая свою речь свойственной персам жестикуляцией. У многих в руках четки, которые они всё время перебирают. Толпа движется не только по тротуару, но и по мостовой, между нагруженными ослами и верблюдами, которых гонят к базару. Широкие двери лавок раскрыты настежь, а товар сплошь да рядом разложен на тротуаре перед лавкой. Под ноги прохожих положены ковры, которые, как считают, становятся лучше после того, как их потопчут. Кое-где, также прямо на тротуаре или перекинув деревянный щит с товарами через канаву, разложил свой скудный товар мелкий торговец вразнос. С тележек, защищенных от солнца большими зонтиками, дети продают «аджиль» (мелкие орехи), фисташки, горох и другой подобный товар, нараспев расхваливая его.

Для перса гость — дар божий, и оттого ему предлагают всё самое лучшее: самые лакомые кусочки, самое удобное кресло. Хозяин никогда не сядет во главе стола, скорее он останется голодным сам, стараясь ублажить гостей. Даже недругам в гостях оказывается почет.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Браки среди персов заключаются в очень раннем возрасте: девочек выдают замуж в 10−13 лет, а мальчиков женят в 14−15 лет. Большинство браков совершается по воле родителей, без согласия самих брачующихся, которые иногда не видят друг друга до свадьбы.

После знакомства родственников жениха с невестой к ее отцу отправляется отец или брат жениха для получения согласия на свадьбу, а также чтобы договориться о размере «махра» и свадебных расходов, а также о приданом, которое получит невеста.

Жених или его семья должны дать невесте «махр» — предусмотренное шариатом обеспечение, которое поступает в пользу молодой, затем уплатить «гиир беха» («плата за молоко») — вознаграждение, следуемое матери невесты за воспитание последней, а также истратить значительную сумму на свадебное пиршество. Сторона невесты заготовляет более или менее значительное приданое — «джехаз» (домашнюю обстановку, посуду, одежду), которое отвозится в дом мужа.

Затем происходит официальная помолвка — «ширини хоран» («поедание сладостей»). К невесте приезжает мать жениха вместе с другими родственниками и надевает девушке на палец кольцо. По этому случаю устраивается угощение. Гостям предлагаются всевозможные печенья, конфеты, смесь орехов («аджиль»), фрукты, чай и освежающие напитки.

Нередко между «ширини хоран» и свадьбой проходит значительный промежуток времени. После помолвки к каждому празднику жених обязан посылать невесте подарки, невеста же в свою очередь отдаривается.

Следующая свадебная церемония — «акд» (обручение) — происходит также в доме невесты. Жених к началу церемонии присылает установленные подарки. Для совершения обряда приглашают двух мулл — со стороны жениха и со стороны невесты. Вся церемония сопровождается многочисленными магическими обрядами. Муллы троекратно спрашивают согласие невесты на обручение и затем читают установленную формулу — «хотба», а вслед за ней «сигэйе акд» — формулу заключения брака. После этого молодого ведут к девушке и показывают ее ему; молодой при этом должен сделать невесте подарок. После обручения и до самой свадьбы девушка остается в доме родителей. В течение этого периода молодые встречаются на короткое время.

День бракосочетания — самый важный в жизни мусульманки в Иране. Уважаемые люди из числа знакомых семьи приглашаются для подписания брачного договора, являющегося соглашением о составе и размере выкупа за невесту («махра»). Ко времени совершения брачной церемонии, почти всегда приходящемуся на вторую половину дня, невесту усаживают перед большим зеркалом в серебряной или золотой оправе. По обеим сторонам зеркала стоят золотые, серебряные или хрустальные подсвечники с зажженными свечами из цветного воска. Зеркало и подсвечники — подарки от жениха, символизирующие собой счастье и чистоту отношений, ожидающих невесту в их совместной жизни. На колене невеста держит раскрытый Коран, а вокруг нее — море прекрасных цветов, источающих благоухание. С головы до пят невеста укутана в вышитое золотой нитью тонкое покрывало, у ног ее постелен молитвенный коврик в виде квадратной кашемировой шали, тоже расшитой золотой нитью и настоящим жемчугом. По его углам расставлены золоченые подносы, на которых красиво разложены крупно нарезанный овечий сыр, зелень и ароматные травы, а также специально испеченные круглые лепешки с поэтическими благопожеланиями, выложенными цветными зернышками кунжута. После церемонии сыр с зеленью и лепешками раздают гостям как символ процветания.

В воздухе распространяются ароматы благовоний, невеста сидит на своем месте, а два муллы, представляющих жениха и невесту, читают молитвы. Затем тот, кто представляет невесту, спрашивает ее согласия на брак: «Юная, благородная, честная и готовая к браку госпожа, согласна ли ты выйти замуж за этого благородного человека?»

Три раза он повторяет свой вопрос, но невеста откликается лишь на третий раз. Именно в момент, когда она произносит «да», жених официально становится ее мужем, а она его женой.

После произнесенного согласия жених целует невесту в лоб и преподносит ей золотое кольцо, а также другое ювелирное украшение в качестве свадебного подарка. Затем невесту целуют ее родители и родители жениха, а затем осыпают «нокле» (печенье), смешанным с жемчугом, золотыми и серебряными монетами. Жемчужины и монеты гости уносят с собой на память.

Как правило, церемония бракосочетания происходит в доме невесты, где гостям подают чай и освежающие напитки, фрукты, «аджиль», «нокле» и другие печения и сласти, приготовленные накануне. После чего наступает волнующий промежуток между свадебной церемонией и брачной ночью, во время которого всеми семьями, вне зависимости от достатка, неукоснительно соблюдается ряд традиций.

Одна из них — передача невесте родителями приданого — «джахизье». Обычно его размер напрямую зависит от размера «махра» — чем он больше, тем больше дадут за невестой «джахизье», состоящего из предметов, необходимых для ведения дома, включая мебель, ковры, шторы, подсвечники и люстры, зеркала, кухонную утварь и т.д. В прежние дни жениху преподносили большой серебряный кувшин и таз для умывания, для подметания комнат невесте дарили метлы с инкрустированными золотом и жемчугом ручками.

Перед брачной ночью родственники усаживают молодых верхом на коней и сопровождают по отдельности в баню. Во главе каждой радостной процессии идут музыканты, дорогу освещают факелы из благовонных масел. После омовения счастливый караван направляется к дому.

Вечером дня свадьбы мать невесты снова принимает родственниц и подруг обоих домов у себя, угощая шербетами, «нокле», «аджилем» и фруктами. После трапезы все гости сопровождают невесту в ее новый дом, где молодые проведут брачную ночь. Невеста едет либо верхом, либо на разукрашенной повозке, называемой «передвижным троном», запряженной четверкой лошадей или мулов. Внутри повозка устлана шелковыми подушками и тканями. Во главе процессии идут музыканты, а слуги несут факелы, источающие пряный аромат мускуса, и позванивают хрустальными подвесками подсвечников, освещая путь. Невеста проходит в новый дом по дорожке, усыпанной цветами, что символизирует начало новой прекрасной жизни.

На протяжении трех-семи дней гости-женщины остаются во внутреннем доме с невестой, где их кормят по утрам овечьим сыром, печеньем и чаем с фруктами, а на обед и ужин подают множество изысканных дорогих блюд.

Гости-мужчины и родственники остаются во внешнем доме с женихом и его отцом только на свадебный вечер. После ужина и последнего обноса напитками около полуночи все расходятся по домам.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

При наступлении родов в дом приглашается повитуха («мамаче»), а также приходят подруги, знакомые и соседки роженицы. Родных и знакомых угощают ужином и обедом — женщин в «андаруни», мужчин в «бируни».

В первые дни жизни ребенка соблюдаются многочисленные обряды, имеющие своей целью отогнать от новорожденного злых духов, способных причинить вред ему и его матери. Для этой цели в течение семи дней в комнате не гасят свет, соседки или родственницы не оставляют мать и ребенка одних, вокруг постели роженицы очерчивают саблей круг, произнося необходимые заклинания. На седьмой день роженица идет в баню; считается, что в этот момент удаляются также и духи. Вечером того же дня давали общий пир для всех. За два часа до его начала облаченного в самую красивую одежду младенца выносили к почтенным гостьям, и эти матроны, сидя на диванах, по очереди баюкали его, напевая: «Дитя покачаем, с рук на руки передавая, да сохранит его Господь!».

После чего приглашенный для этого случая мулла читал молитву и нарекал младенца именем. До и после ужина подавалось множество сластей, печений, фруктов и орехов — миндаля, фисташек и пр. Во многих семьях гостей развлекали музыкой и пением всю ночь напролет. Наутро всю оставшуюся еду раздавали слугам, помогавшим готовить праздник.

Ребенка кормят грудью в течение двух лет. Первое время он большей частью лежит в колыбели, крепко спеленатый по ногам и рукам. Если мать или кормилица выходят, они берут ребенка с собой.

Когда ребенка отлучают от груди, его несут в мечеть, затем устраивают праздничное угощение. На третий или четвертый год совершается обрезание, которое также заканчивается угощением. В городах среди высших и средних слоев общества, там, где сохраняется деление на «бируни» (внешние комнаты) и «андаруни» (внутренние женские покои), дети в раннем возрасте постоянно находятся в «андаруни», и только лет с семи мальчики переходят в «бируни» и их воспитанием занимаются мужчины.

* * *

Друзья собираются в доме усопшего, чтобы утешить родственников. По таким случаям готовят особые десерты и халву. Бедных тоже угощают халвой и фруктами.

Вечером седьмого дня скорбящие родственники в сопровождении родственников мужского и женского пола и друзей навещают кладбище. На могиле расстилают ковры, на которые ставят хрустальные подсвечники, фарфоровые вазы с цветами и большие блюда сластей, фруктов и халвы. Всем подают также кофе — напиток, который пьют во время траура.

Проведя около часа на коврах за тихим чтением молитв, скорбящие удаляются в комнату, где мулла также читает молитвы и рассказывает поучительные истории из жизни Пророка в утешение. Затем все возвращаются домой, а свечи, цветы и пищу раздают бедным. Тот же ритуал повторяется на сороковой день после смерти, а затем спустя год.

Особый вид халвы с сахаром или финиками всегда раздается во время этих церемоний бедным. В древности такую халву помещали в большой таз, который несли за гробом покойного.

* * *

Наиболее крупный народный праздник персов — Новруз (Навруз), древний праздник Нового года, который обычно приходится на 1 «фарвардина», что совпадает с весенним равноденствием 21 марта. Новруз празднуют в течение 13 дней.

К Новрузу начинают готовиться заблаговременно. За пятнадцать дней до Новруза проращивают немного пшеницы, ячменя или чечевицы, сначала в воде, а затем на тарелках. Взошедшая зелень служит украшением новогоднего стола. Те, кто может, приобретают к Новрузу новую одежду. Отсюда иранская поговорка: «После праздника старая одежда пригодна лишь для того, чтобы висеть на краю минарета». В богатых домах всю глиняную посуду заменяют новой. В связи с этим о бедняке говорят: «Он в своем доме имеет двухлетнюю посуду». Одновременно во всех домах производят уборку.

В дни, предшествующие Новрузу, на базарах и на улицах появляются акробаты, фокусники, актеры и музыканты. На улицах раскладывают огонь; появляется «атеги афруз» («ряженый», зажигальщик огня), который, аккомпанируя себе двумя дощечками, поет песню о «приходящем раз в год зажигальщике огня». Особо отмечается последняя среда старого года, так называемая «чехаргиамбейе ахер», с которой связаны многочисленные обряды. В этот день раскладывают на улицах костры, прыгают через них, гадают.

В вечер накануне Новруза принято готовить плов с овощами, поэтому этот вечер носит название «алафе» («трава»).

В Иране Новруз официально празднуется в течение пяти дней; празднуется также тринадцатый день Новруза. Все эти шесть дней — нерабочие. К Новрузу знакомые и родные обмениваются поздравлениями.

В каждой семье на Новруз стараются приготовить праздничный стол, носящий в этом случае специальное название «хафт сип», что означает «семь с». На столе должны обязательно находиться семь предметов, названия которых начинаются на букву «с»; это обычно яблоки, чеснок, уксус, проращенное на тарелке зерно, сок зеленых колосьев, плоды лоха, «сипанд» (рута, душистая трава). На стол кладут также Коран, большой хлеб «сайгак» (отрубной хлеб, посыпанный кунжутом), ставят сосуд с водой, на поверхности которой плавает зеленый лист, флакон с розовой водой, бокал с плавающей в нём живой рыбкой, а также различные кушанья и тарелку с крашеными яйцами. В момент наступления Новруза все обитатели дома должны быть дома у стола и держать в руке монету; существует поверье, что находящийся в этот момент вне дома рискует бродить на чужбине весь год. В торжественный момент все целуются, младшие обычно целуют руку старшим.

Особым деликатесом, которые подавали к новогоднему столу, была очень сладкая темно-коричневая халва насыщенного вкуса «самани», приготовленная из пшеничной муки на воде с добавлением грецкого и миндального ореха. Курица, овощи и рыба используются для приготовления «Новруз полов» — блюда из риса, которое подают вечером или днем первого дня Новруза.

Забавной частью празднования Нового года является обычай, предписывающий матерям съесть столько вареных и раскрашенных яиц, сколько у них детей. Даже те, кто обычно не ест яиц, стараются ему следовать.

Тринадцатый день Новруза, носящий название «сезде бедар» (тринадцать у дверей), посвящается загородным прогулкам и пикникам. Возвращаются обратно поздно вечером. Во время этих прогулок девушки, желающие выйти замуж, вяжут из зелени венки и поют: «Тринадцать у дверей, Новый год! Дом мужа, младенец на руках».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Армяне издавна проживали на территории современного Ирана. Главными центрами расселения армян в Иране до подписания Туркманчайского договора являлись: Эриванское ханство, некоторые районы Адирбеджанской провинции, а также Тегеран, Исфаган и другие города страны. В 1603 году Шах-Аббас насильно переселил свыше 250 тысяч армян из Восточной (Закавказской) Армении вглубь Персии, в результате чего армяне стали меньшинством на своих исторических землях.

Армянские купцы, контролируя ввоз и вывоз иранских товаров, наладили связи с Европой, часто выполняя при этом дипломатические поручения от лица шаха. Возникающие в иранском государстве торговые компании состояли в основном из армянских купцов.

Армяне, проживавшие в городах, в основном занимались ремесленными делами и торговлей. Ювелиры, камнетесы, мастера по обработке металлов, а также другие ремесленники из армян славились на весь Иран. В конце XVIII века в городе Решт имелся армянский квартал, который целиком и полностью был заселен армянами, там же находилась и армянская церковь. В середине XIX века в Тебризе насчитывалось 400 армянских семей. В городе имелся принадлежащий армянам караван-сарай.

Постепенно армяне из сельской местности переселялись в столицу, в результате этого численность армян в Тегеране приблизилась к 100.000 человек.

В 1850 году в Новой Джульфе (пригород Исфагана) проживала 371 армянская семья. К высшей прослойке относилось 36 семейств священников и 35−40 семей крупных домовладельцев и купцов, осуществлявших свою деятельность с другими странами. Семей, относящихся к среднему классу, насчитывалось: мелких торговцев — 40, ювелиров — 10, торговцев зерном — 8, мясников — 6, ковроделов — 6, бакалейщиков — 5, кузнецов — 4, а также 130 семей ткачей.

Ноев Ковчег