«Кавказский календарь на 1852 год, изданный от Канцелярии Кавказского наместника» (Тифлис, 1851), гласит: «Александрополь, уездный город Эриванской губернии, расположен на равнине, окруженной горами близь реки Арпачая, и возвышается над уровнем моря на 4819 английских футов (фут = 0,3048 м — М. и Г. М.). Образованный на месте небольшого местечка Гумры в составе Бомбако-Шурагельской дистанции, город Александрополь населен большею частью переселенцами из армян Турции (вероятно, имеется в виду переселение армян в Гюмри в конце 1820-х гг. из Карса и Эрзерума. — М. и Г. М.). В 1837 году, во время Высочайшего путешествия Государя Императора по Закавказскому краю, заложена здесь крепость, которой, равно как и самому городу, дано название Александрополь, — в честь Ее Императорского Величества Государыни Императрицы. Впоследствии, по преобразовании бывшей Грузино-Имеретинской губернии (с 1846 г. — Тифлисская губерния), возведен на степень уездного города в 1840 году. С учреждением Эриванской губернии в 1849 году вошел в ее состав. Православных жителей: мужского пола — 90 душ, женского — 84; армяно-григорианского исповедания: 5650 (муж.), 4908 (жен.); армяно-католиков — 85 (муж.), 75 (жен.); мусульман: 220 (муж.), 190 (жен.)».

Иван Шилов ИА REGNUM

Тремя годами раньше тот же «Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848) сообщает:

«Всех жителей в Александрополе, по официальным сведениям, считается 11 830 душ. Из них мужского пола 6000, женского 5830. По камеральному описанию, число дымов, несущих повинности, простирается до 1962. Отсюда жителей, вошедших в камеральное описание, в Александрополе находится 9810 душ. Все они принадлежат казенному ведомству. Из них армян 9380, греков 135 и татар 295 (современных азербайджанцев. — М. и Г. М.)».

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851) утверждает:

«Общее число постоянных жителей по последнему камеральному описанию: мужского пола — 6000, женского пола — 5280. Всего 11 280 душ. В том числе: русских 11, армян 10 696, греков 163, мухаммедан 410.

Движение народонаселения в следующей прогрессии: среднее число ежегодно родившихся — 375, умерших около 350, браком сочетавшихся — до 85.

Дворян потомственных — 28, чиновников — 44, крестьян казенных — 11 190, цыган — 16, бессрочно-отпускной — 1, колонист — 1. Всего — 11 319».

В это число (11 319 чел.) включены не только коренные жители города, но и те, которые в нем имеют временное пребывание и состоят на службе по гражданскому ведомству.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

По данным археологов, первые поселения на территории современного Гюмри появились в бронзовом веке. Известно, что населенный пункт, где ныне расположен Гюмри (Гумри), в старину называли Кумайри. В армянских источниках Кумайри впервые упоминается у автора VIII века Гевонда в связи с восстанием 773—775 гг., направленным против арабского господства. В 885—1045 гг. — часть Армянского царства Багратидов. В 1555 году Кумайри вместе со всей Восточной Арменией вошел в состав Персии. После Русско-персидской войны 1804—1813 гг. Гюмри, среди прочих армянских городов, переходит в состав Российской империи.

В 1829 году Александр Пушкин посещает Гюмри во время совершенного им путешествия в Эрзерум. Приводим отрывок из путевых записок поэта «Путешествие в Арзрум»:

«Ночь была темная; казак ехал впереди, указывая дорогу. Мы стали подыматься на горы, между тем дождь перестал и тучи рассеялись. До Гумров оставалось верст десять. Ветер, дуя на свободе, был так силен, что в четверть часа высушил меня совершенно. Я не думал избежать горячки. Наконец я достигнул Гумров около полуночи. Казак привез меня прямо к посту. Мы остановились у палатки, куда спешил я войти. Тут нашел я двенадцать казаков, спящих один возле другого. Мне дали место; я повалился на бурку, не чувствуя сам себя от усталости. В этот день проехал я 75 верст. Я заснул как убитый.

Казаки разбудили меня на заре… Я вышел из палатки на свежий утренний воздух. Солнце всходило. На ясном небе белела снеговая, двуглавая гора. «Что за гора?» — спросил я, потягиваясь, и услышал в ответ: «Это Арарат». Как сильно действие звуков! Жадно глядел я на библейскую гору, видел ковчег, причаливший к ее вершине с надеждой обновления и жизни — и врана и голубицу, излетающих, символы казни и примирения…

Лошадь моя была готова. Я поехал с проводником. Утро было прекрасное. Солнце сияло. Мы ехали по широкому лугу, по густой зеленой траве, орошенной росою и каплями вчерашнего дождя. Перед нами блистала речка, через которую должны мы были переправиться. «Вот и Арпачай», — сказал мне казак. Арпачай! Наша граница! Это стоило Арарата… Я весело въехал в заветную реку, и добрый конь вынес меня на турецкий берег. Но этот берег был уже завоеван: я все еще находился в России.

До Карса оставалось мне еще 75 верст».

Герб города Александрополя (V в. до н. э., до 1837 г. — Кумайри-Гюмри, с 1924 по 1990 г. — Ленинакан, с 1990 по 1992 г. — Кумайри, сейчас Гюмри) утвержден 21 мая 1843 г. (ПСЗ, т. XVIII, № 17 061, сенатский от 26.07.1843):

«Щит разделен на две половины: в верхней половине щита, в золотом поле, часть герба Грузино-Имеретинской губернии; в нижней, в зеленом поле, наклоненная серебряная лестница, в знак того, что с учреждением города и нового управления жителям даны способы возвысить свое благосостояние; с одной стороны лестницы изображен крест, а с другой полумесяц, обращенный рогами вниз, в знак того, что город населен большею частью вышедшими из Турции христианами».

Автор герба П. П. фон Винклер.

* * *

По «Кавказскому календарю на 1849 год» (Тифлис, 1848) «климат в городе прохладный и здоровый, лето и осень сухие, зима холодная: снег лежит иногда по несколько месяцев кряду, морозы доходят до — 20. Александропольские морозы напоминают русскую зиму».

Из «Кавказского календаря на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Под огородами и в запашке для посевов хлеба — 245 десятин (десятина = 1,09 га. — М. и Г. М.).

С юго-западной стороны разведены обывательские огороды; а на пространстве между горами и ближайшими деревнями расположены хлебопахотные места. Садов, к сожалению, вовсе нет, хотя грунт земли и климат благоприятствовали бы разведению их; кое-где только при домах хозяев-любителей можно заметить по нескольку деревьев. В последние годы, однако, жители стали заниматься с успехом размножением огородов и разведением разнообразных сортов овощей.

Братья Гороянцовы разводят успешно плантации красильной крушины, именуемой по туземному «алиджайгре». За превосходные плоды которой, будучи представлены в 1850 году в С.-Петербургское Вольное Экономическое Общество, старший брат Сиракан Гороянцов удостоился получить большую серебряную медаль».

Императорское Вольное Экономическое Общество к поощрению в России земледелия и домостроительства (ВЭО) учреждено в Санкт-Петербурге в 1765 году в царствование императрицы Екатерины II. У истоков стояли крупные землевладельцы, которые видели задачу общества в повышении эффективности сельскохозяйственного производства в России.

Коротко о крушине, так называемой «волчьей ягоде». Красящее вещество крушины находится в коре, в свежем виде дает желтую окраску, а в сухом — коричневую. Цветет крушина в мае — июне, плодоносит в сентябре.

Кору крушины заготавливают весной, в период набухания почек, до начала цветения. Кору очищают от кустистых лишайников. Заготовку проводят с растений не моложе восьми лет и высотой не менее трех метров. Повторная заготовка на том же месте возможна через 10−15 лет.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Из «Кавказского календаря на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Собственно городской земли под зданиями 119 240 квад. саженей (кв. сажень = 4,55 кв. метра. — М. и Г.М.).

В городе домов каменных правильной постройки по утвержденным фасадам — 240, азиатских простых каменных саклей — 1808, лавок — 250, улиц — 150, площадей — 2, мостов — 10. Имеется: караван-сараев — 7, духанов — 45, кофеен — 16. Больниц, богаделен и детских приютов в городе нет».

Все постройки города сложены из добываемого в окрестностях города черного и красного камня, несколько похожего на гранит, который, обходясь недорого, дает возможность жителям производить постройки скоро и выгодно. К числу замечательнейших построек принадлежат Александропольская крепость и в ней церковь прекрасной архитектуры: 17 октября 1837 года при личном присутствии императора Николая I был заложен фундамент храма в честь Святой мученицы царицы Александры — небесной покровительницы супруги императора Александры Федоровны. Храм на 600 человек был освящен в 1842 году; а также армяно-григорианская и армяно-католическая церкви, из коих последняя еще не окончена. Из частных зданий заслуживают внимания дома жителей-владельцев: майоров Векилова и Пападжанова, прапорщиков Тигранова и Гороянцова, торговца Кеворка Костанова…

Кстати, александропольский «черный и красный камень, несколько похожий на гранит, до тех пор, пока находится внутри земли, бывает очень мягок, так что его легко резать, но как только постоит на воздухе, тотчас твердеет», утверждает «Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848).

В 1853—1859 гг. в Александрополе возводится новое военное укрепление «Северный Форт» («Малая Крепость» с красной башней), производится полное вооружение крепости, и она получает полное оборонительное вооружение, как для крепости 1-го класса.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Для полицейского заведывания город разделяется на 75 кварталов. Городская полиция, равно и город, подчиняются коменданту Александропольской крепости и уездному начальнику: первому в отношении устройства и порядка в городе, последнему по всем вообще делам до полицейско-служебной части относящимся, разбирательство коих подчинено власти губернского начальства, через уездное управление. Кроме полиции и уездного управления имеются: Карантинно-таможенное правление, Карантин, Комендантское и Инженерное управления, Армянское духовное правление, уездное училище, провиантский магазин, батальонный лазарет, штаб, содержащего кордонную линию, казачьего полка и почтовая контора».

Главные статьи городского дохода следующие: с городских весов и мер, за убой скота, с обывательских домов, за отвод земель под постройку, с лавок и караван-сараев, с акцизного сбора, с местных торговцев за право торговли и с мастеровых и ремесленников. Главные статьи расхода: на содержание чинов полиции, на наем помещений для полиции, гауптвахты и арестантов, на отопление и освещение этих помещений, а также улиц и площадей, на иллюминацию в торжественные дни.

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Ремесленников: столяров — 20, красильщиков — 15, хлебников — 15, портных — 50, сапожников — 30, башмачников — 15, кузнецов — 25, медников — 15, лудильщиков — 15.

Заводов: кожевенных — 4, мыловаренных — 7, красильных — 12, маслобойных — 2, известковых — 4, кирпичных — 4, гончарных — 2, пивоваренных — 2, свечной — 1, мельниц водяных — 4».

Материалы для заводов приобретаются в окрестностях города и ближайших уездах: Эриванском и Тифлисском. Готовые изделия и товары сбываются в самом Александрополе, а частью вывозятся в соседние города.

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Жители города занимаются торговлею двух родов: внутреннею и заграничною.

Внутренняя торговля заключается в покупке и продаже разного рода красных товаров: шерстяных, бумажных, полушелковых и шелковых, преимущественно русских фабрик, также и колониальных: сахара, чаю, кофе, разных пряностей, бакалеи и напитков. Все эти товары приобретаются в городах Тифлисе (Тбилиси. — М. и Г.М.) и Эривани (Ереван. — М. и Г.М.).

Заграничная торговля производится с Турцией, преимущественно с двумя городами: Карсом и Эрзерумом. Главные статьи привоза: шелковые, полушелковые, бумажные и шерстяные изделия, мягкая рухлядь, табак курительный, строевой лес и разные деревянные изделия; бакалея, сухие фрукты и другие мелочные товары турецкого произведения».

Взамен привозимых из-за границы товаров александропольские торговцы отправляют в Турцию: хлопчатую бумагу эриванской выделки, сарачинское пшено (рис), сырые кожи, овечью шерсть, рогатый скот, азиатскую кожаную обувь и разные мелочные товары.

В 1843 году на 15 августа в Александрополе была учреждена ярмарка под названием Троицкая. Но по распоряжению кавказского наместника, князя М. С. Воронцова в 1845-м срок этот был назначен в Троицын день, начиная с первого дня праздника Сошествия Святого Духа, в продолжение двух недель. Посетителей ярмарки в 1846 году было до 500 человек.

В разных частях города шла бойкая торговля на ежедневных базарах, на которых сбывали разного рода жизненные припасы, топливо, скот, птицу и проч. А на Троицкую ярмарку местные обыватели приходили как на праздник.

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851) сообщает, что в городе Александрополе «церквей православных — 2, католическая — 1, армяно-григорианских — 2 (согласно принятому 11 марта 1836 г. императорскому указу, данному Сенату, Армянская Апостольская Церковь стала называться Армяно-Григорианской Церковью в России. — М. и Г.М.). Монастырей и мечетей нет».

«Заслуживает внимания каменная армянская церковь; она имеет вид большого четвероугольника, покрытого плоскою крышею, внутри крыша эта поддерживается деревянными столбами» («Кавказский календарь на 1849 год», Тифлис, 1848).

В 1862 году в Александрополе была освящена церковь Сурб Григора Лусаворича (Святого Григория Просветителя), в честь основоположника и первого предстоятеля Армянской Апостольской Церкви в 301 году. Церковь получила у прихожан название Гехцонц жам (Церковь крестьян), так как большую часть средств на ее постройку вложили местные крестьяне.

Церковь Аменапркич (Всеспасителя) возведена в 1858— 873 гг. архитектором Тадевосом Андикяном. Храм был построен по образу кафедрального собора Святой Девы в городе Ани — древней столице Армении, но при этом он не является его точной копией.

Согласно «Кавказскому календарю на 1846 год» (Тифлис, 1845) Александропольское духовное правление Эриванской епархии Армяно-Григорианской Церкви (Верховный Патриарх, Католикос гайканского народа Нерсес) имело следующий состав: викарный епископ Никогайос Тер-Маруков, священники Иоаннес Степанов, Матевос Григоров; письмоводитель Карапет Навасартов.

Спустя 14 лет состав Александропольского духовного правления Эриванской епархии Армяно-Григорианской Церкви (Верховный Патриарх и Католикос всех армян Кеворк IV) выглядел так: викарный архимандрит Карапет Тер-Галстянц; члены: протоиерей Иосиф Костаньянц и священник Тер-Мартирос Мугдуси-Карапетов («Кавказский календарь на 1870 год», Тифлис, 1869).

По данным «Кавказского календаря на 1852 год» (Тифлис, 1851), священнослужителей в Александрополе значилось:

«Духовенства православного: белого — 4, черного — нет; церковнослужителей — 2. Духовенства других христианских исповеданий: армяно-католического — 2, армяно-григорианского — 20, церковнослужителей — 10. Духовенства мусульманского — 1».

«Церкви армяно-католические в Эриванской губернии.

В г. Александрополе — 1, число прихожан — 122; в уезде — 8, число прихожан — 2230».

Армяно-католическим духовенством Закавказья управлял архимандрит Павел Шахгулов. В «Кавказском календаре на 1846 год» (Тифлис, 1845) находим состав священников в Александропольском уезде: «Петрос Тер-Нахапетов, Антон Тер-Григоров, Петрос Тер-Григорян, Абраам Тер-Абраамов, Погос Тер-Оганесов, Григор Тер-Мартиросов, Антон Тер-Мартиросов».

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851) утверждает, что в Армяно-Католической Церкви Александропольского уезда было 122 прихода.

Армянская Католическая Церковь — одна из шести восточно-католических патриархатов, принимает руководство папы Римского (папское первенство) и поэтому находится в полном общении с Римско-Католической Церковью, включая как латинскую матерь-церковь, так и 22 другие восточно-католические церкви. Церковь берет начало с Флорентийской унии 1439 года и использует в богослужении армянский обряд.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Учебные заведения: уездное училище — 1. В нем: учащих — 4, учащихся — 69».

21 января 1843 года в Александрополе была открыта первая частная школа города с числом учителей (учащих) — 3, учащихся — 77.

«Кавказский календарь на 1864 год» (Тифлис, 1863):

«Эриванская дирекция училищ. Александропольское уездное училище.

Почетный смотритель: Одесский 1-й гильдии купец из греков Козьма Полихрониди. Штатный смотритель и учитель наук: надворный советник Василий Акимович Надикта-Разунов. Законоучители: православного исповедания — священник Иаков Иоакимов; армянско-григорианского исповедания и учитель армянского языка — священник Иосиф Костаньянц».

«Кавказский календарь на 1871 год» (Тифлис, 1870) (из раздела «Статистические сведения о частных школах Эриванской губернии»):

«В г. Александрополе. Число учащихся армяно-григорианского исповедания:

Армянское духовное училище — 147 мужчин.

Школа грамотности — 470 мужчин.

Женская школа — 11 девушек».

Эти частные учебные заведения содержались или на суммы, жертвуемые благотворителями или обществами, частными лицами, духовенством; в одних взималась плата за право учения, в других обучение было бесплатным.

В армянских школах, в отличие от татарских учебных заведений, кроме родного языка, изучали и русский язык. В школе грамотности также преподавали арифметику, историю, географию.

Из «Кавказского календаря на 1847 год» (Тифлис, 1846):

«Согласно «Расписанию главнейших городов и мест Закавказского края с показанием расстояний их от обеих столиц, Одессы и губернских городов» уездный город Александрополь Грузино-Имеретинской губернии удален от С.-Петербурга — 2834 версты, от Москвы — 2156, от Одессы — 1890, от Тифлиса — 250 верст».

В разделе «О соляных промыслах в Эриванской губернии» («Кавказский календарь на 1852 год», Тифлис, 1851) говорится: «Средняя продажа кульпинской соли с 1845 по 1850 г., т. е. за пять лет, простиралась ежегодно в магазинах Александропольского уезда: в камнях — 300 пудов, мелкой соли — 3840 пудов. Итого — 4140 пудов».

Кульпинская соляная гора возвышается в 11 верстах ниже места, где Арпачай впадает в Аракс, близ деревни Кульпы (на армянском языке — Когб).

«Ноев Ковчег»