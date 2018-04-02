Ереван, 2 апреля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. «В Карсской области на сравнительно небольшом клочке земли живет около 19-ти различных народностей, из которых одни интересны своими религиозными верованиями, другие своими нравами и обычаями, а третьи своей исторической судьбой. Желание хоть сколько-нибудь познакомиться с некоторыми из этих народностей давно уже побуждало меня предпринять поездку по области, заглянуть в ее глухие, но в то же время и самые интересные уголки», — в 1901 году записал в своем дневнике учитель Карсского городского училища Филипп Янович.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В этом путешествии (оно состоялось летом 1900 г.) вместе с автором дневниковых записей примем участие и мы, посетив турецкие селения Карсской области, входившей в 1878 — 1917 гг. в состав Кавказского наместничества Российской империи.

Перед тем как перейти к основной теме, считаем нелишним привести данные по народонаселению Карсской области за 1899 год: армяне — 72.504 чел. (37.435 мужчин, 35.069 женщин), турки — 57.675 (29.936 м., 27.739 ж.), курды-сунниты — 38.899 (20.452 м., 18.447 ж.), греки — 36.040 (18.595 м., 17.445 ж.), татары-карапапахи — 33.589 (17.410 м., 16.179 ж.), русские — 15.079 (7834 м., 7245 ж.), туркмены — 12.484 (6487 м., 5997 ж.), курды-езиды — 3656 (1930 м., 1726 ж.), персы — 671 (409 м., 262 ж.), осетины — 615 (335 м., 280 ж.), айсоры — 584 (307 м., 277 ж.), эсты/эстонцы — 364 (210 м., 154 ж.), лезгины — 307 (172 м., 135 ж.), цыгане — 256 (140 м., 116 ж.), немцы 142 (71 м., 71 ж.), евреи — 108 (67 м., 41 ж.), черкесы — 65 (33 м., 32 ж.), поляки — 63 (37 м., 26 ж.), грузины — 23 (13 м., 10 ж.). Итого по области: 273.124 тыс. чел. (141.873 м., 131.251 ж.).

Согласно «Ведомостям о состоянии народного образования в Карсской области за 1899 год», число учащихся в крае составляет 2153 чел. (1688 м., 465 ж.). Наибольшее число учащихся дают армяне — 1244 (890 м., 354 ж.), затем греки — 588 (534 м., 54 ж.). За ними следуют русские — 164 (113 м., 51 ж.) и турки — 98 (96 м., 2 ж.). На остальных 15 народностей приходится 61 чел. (57 м., 4 ж.).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Старшина селения Нижний Панаскерт говорит по-русски и рассказал нам кое-что об образе жизни, нравах и обычаях турок. В связи с его рассказом излагаем все, что нами замечено в разных местах во время нашей поездки по области, а также рассказано и другими лицами об этом народе.

Турчанки работают только дома и в огородах; полевые работы у них исполняются одними мужчинами. Для пастьбы скота земледельцы нанимают или одного пастуха на целую деревню, или каждый хозяин снаряжает одного члена семьи для присмотра за скотом; преимущественно этот удел достается подросткам. Наступает зима, и все собираются в дом: и люди и скот, который у них зачастую находится вместе со своими хозяевами. Мужчины в это время отдыхают от летних работ. Главное занятие их теперь состоит в присмотре за скотом, чтобы он был вовремя накормлен и напоен. Сверх этого, они занимаются еще разными мелкими работами: починкой старых и приготовлением новых земледельческих орудий и предметов, необходимых во всякое время года. Вечером они собираются к кому-либо из соседей и проводят время в разных россказнях и пустой болтовне, слушают анекдоты, сказки и задают друг другу загадки. Женщины зимой приготовляют ковры, паласы, прядут шерсть и ткут сукно, вяжут чулки, ходят за водой и стряпают. Это однообразие жизни сменяется только во время больших праздников. Тогда народ становится живее, веселее, особенно молодежь: она поет, танцует и вообще старается вознаградить себя за ту монотонность и скуку, которые ей приходится переносить в будние дни.

* * *

Когда подходит время женить сына, отец намечает ему невесту. После этого посылает к родителям невесты какую-нибудь знакомую женщину, иногда идет даже и сам отец и именем пророка просит у родителей руки девушки. Если родители согласны выдать свою дочь, совершается в скором времени обручение. Для этого созываются гости, приглашается мулла. Потом выбирают двух поверенных: одного со стороны жениха, а другого со стороны невесты. Поверенные отправляются к невесте спросить, согласна ли она выйти замуж за такого-то. Когда невеста дает свое согласие, поверенные возвращаются в общую комнату к гостям и поздравляют их. Затем уговаривается, сколько жених должен дать выкупа («башлука») за девушку. Размеры «башлука» колеблются обыкновенно между 200 и 300 руб. Часть его идет на приданое невесте, другая же часть остается в обеспечении невесты на случай развода ее с мужем. После уговора о «башлуке» происходит самое обручение. На обручении молодые могут присутствовать или нет. В последнем случае их заменяют поверенные. Большею частью робкие девушки посылают своего поверенного. Мулла читает положенную молитву, которую все присутствующие заканчивают словами «Аминь». По окончании обручения хозяин угощает присутствующих шербетом, и затем гости расходятся по домам. Если молодые отсутствовали на обручении, то наутро их поздравляют. В следующую же ночь жених должен посетить свою невесту тайком.

Товарищи его обыкновенно подстерегают на дороге, и если поймают, то он должен откупиться от них деньгами. Обычай посещать невесту тайком иногда ведет к курьезным недоразумениям. Случается, что в ночь, назначенную для посещения невесты, жених по неотложным делам не может прийти к ней; тогда какой-нибудь шустрый парень, узнавши об этом, пользуется случаем и заменяет жениха. После первого тайного посещения жених уже имеет право свободного входа к своей невесте.

Свадьба совершается иногда через месяц, иногда через два и даже три года. Все зависит от того, как скоро жених приготовит «башлук». Перед свадьбой со стороны жениха посылаются два человека к отцу невесты узнать, когда он намерен отпустить свою дочь в дом жениха. Узнавши намерение отца невесты, они передают его жениху. Невеста выбирает себе подругу, которая приглашает ее к себе в дом, чтобы вместе вымыться в бане. После этого приглашают невесту и другие сверстницы ее, и каждая дает ей подарки, кто что может.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Когда все приготовлено к свадьбе, в дом жениха приглашаются гости, которые приносят с собой особые маленькие пирожки. Гости собираются, и начинается обед или ужин, после которого идут танцы. Мужчины танцуют в одном отделении дома, а женщины в другом. Танцы продолжаются до утра. С восходом солнца часть гостей расходится по домам, а остальные, если они из другого села, располагаются ночевать у хозяина. На другой день все приглашенные отправляются в дом невесты; здесь встречает их отец или дядя невесты и, приветствуя гостей, объявляет им, что невеста осталась верна своему жениху. Каждый приглашенный должен подарить что-нибудь невесте. По окончании подарков идет обыкновенно угощение.

На следующий день гости снова собираются и пьют шербет. В это время невесту одевают в платье, приготовленное отцом жениха. Для одевания невесты приходят или приезжают две-три женщины из того села, где живет жених, в числе прочих гостей. На невесту надевают обыкновенно длинное платье, а голову накрывают особым убором, имеющим форму башлыка (суконный остроконечный капюшон, имеющий длинные концы-лопасти для обматывания вокруг шеи). По окончании одевания невеста прощается со своим домом и вместе с гостями, прибывшими со стороны жениха, отправляется к нему. Невеста, как и сопровождающие ее гости, едет верхом. Во время пути мужчины обыкновенно упражняются в джигитовке. Когда свадебный поезд приближается к дому жениха, последний выходит со своим шафером на крышу дома встречать невесту; при этом он держит в руках какие-нибудь фрукты, большею частью яблоки или груши, и бросает их в невесту. Невеста останавливается у ворот дома и ждет, пока свекор или другой старший в доме выведет ей в подарок корову или буйволицу. В это время молодые парни подшучивают над женихом и его шафером, стараясь рассмешить кого-нибудь из них. Кто засмеется, тот должен зарезать барана и угостить шутников. Потом раздаются в подарки домашним и гостям цветные чулки, связанные невестой.

Далее следует угощение, после которого приглашенные гости дарят жениху деньги или что-нибудь из скотины. В некоторых местах для собирания подарков выбираются два человека, которые изображают — один полицейского чиновника, а другой судью. Полицейский подходит к гостю и говорит: «Ты украл деньги!» А судья добавляет: «Поэтому должен откупиться от наказания». Гость отвечает: «Я откупаюсь столькими-то рублями или бараном, или коровою».

Свадьба должна окончиться в пятницу. В этот день приходит мулла, читает положенные молитвы, благословляет молодых, и этим заканчивается свадебное торжество.

* * *

Рождение мальчика встречается с большею радостью, чем появление на свет девочки, так как мальчик считается обыкновенно работником и опорою семьи. Поэтому мальчик с первых же дней пользуется ласками как отца, так и других членов семьи. Девочка же всецело находится на попечении матери; на нее никто не обращает внимания. По достижении семи или восьми лет ее иногда учат читать «Коран». Этим и заканчивается все ее умственное развитие. Все время до выхода замуж девочка находится на глазах матери и мало-помалу привыкает смотреть на себя, как на существо низшее, нежели мужчина, для которого она не может быть подругой, а только средством удовлетворения чувственных побуждений своего мужа. Это главная рабыня, которую домашние не станут обижать, но до интересов которой мужчине нет дела.

Мальчики воспитываются несколько иначе. С 7 — 8-летнего возраста их отдают к мулле учиться, где есть мечеть. Учение производится в свободное от полевых занятий время. Мальчики пользуются вообще свободною жизнью и становятся деятельными помощниками отца, как только у них окрепнут силы.

Наречение имени не составляет религиозного обряда. Его может совершить как духовное, так и светское лицо. Процедура состоит в том, что, спустя два-три дня после рождения, мулла или кто-нибудь другой берет новорожденного на руки и произносит над ним «изан», т. е. причисление к правоверным и призыв в мечеть. Затем громко три раза выкрикивает над ухом ребенка: «Да будет тебе имя Магомет, Гусейн, или Махмед» и др. Если же это девочка, то выкрикивается женское имя: Айше, Фатьма и др. В некоторых местностях новорожденных до наречения постоянного имени принято называть: мальчика Магометом, а девочку Фатьмой.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Следующий обряд, совершаемый над мальчиком — это обрезание. Обряд этот у турок называется «сюннетом». «Сюннет» уже совершается с большею торжественностью, чем наречение имени. Созываются гости, делается ужин. Обрезание совершает обыкновенно особый специалист этого дела, но за неимением такового может совершить и простой цирюльник. Мулла читает положенные молитвы. Обрезание может быть совершено над мальчиками различных возрастов, начиная от 1 до 15 лет. Во время операции обыкновенно бьют в барабан, чтобы заглушить крик обрезываемого, происходящий от боли. Обрезают или бритвою или даже простым ножом, затем присыпают рану порошком. Больной должен находиться в постели от одной до двух недель, что зависит от удачной операции. После обряда гости дарят хозяину деньги, а кум, кроме того, должен подарить обрезанному одежду. Затем идет угощение пловом, бараниной, разными сладкими блюдами и даже шербетом. Подарки, полученные хозяином от гостей, большею частью окупают расходы по угощению.

* * *

Как известно, главный догмат мусульманина состоит в том, что нет Бога, кроме Бога и Магомета пророка. Существование ангелов и святых тоже признается магометанами. Главнейшие черты загробной жизни обрисованы в «Коране». Но подробности дополнены уже представителями религии. Помимо того, чувственный взгляд на загробную жизнь дает богатейший материал для фантастической работы каждого мусульманина в отдельности.

Вот как местные турки представляют себе вечное жилище. Для добрых людей существует в загробной жизни рай, а для злых ад, который представляется в виде бездонной мрачной пропасти, разделенной на семь ярусов, которые населены врагами Аллаха. В самый нижний ярус отправляются все, отвергшие существование Творца Вселенной; во второй ярус попадают идолопоклонники и те, которые отрицают единство Аллаха; в третий бросаются индейские брамины (или брахманы, духовные наставники в семьях большинства каст высшего или среднего статуса индуистского общества); в четвертый — евреи, в шестой — духовенство Персии и все вообще шииты; в седьмой, наконец — все лицемеры и другие мелкие грешники. Мучения грешников состоят в том, что последних жгут огнем, бичуют дьяволы, жалят змеи и т. д.

Напротив, добрые люди испытывают невыразимое блаженство. Они находятся в огромном саду, в котором растут разные деревья и цветы. Воздух в этом саду наполнен благоуханиями. Каждый правоверный имеет по сто слуг, яства ему подаются на золотых блюдах. Сами правоверные одеты в драгоценные одежды. В саду не умолкает пение птиц, которым вторят каждая веточка, каждый листок дерева. В довершение блаженства правоверного в его распоряжении находятся жены, с которыми он проводил время на земле. Жены эти пребывают в состоянии своей первой молодости, имеют прежнюю свежесть и привлекательность. Кроме жен, каждый житель рая получает еще 70 гурий. Эти девы необыкновенной красоты и молодой прелести. Они услаждают своего господина пением и танцами и вечно сохраняют свою девственность…

* * *

Согласно таким представлениям о загробной жизни, турки особенно заботятся об умирающих, над которыми мулла читает отходные молитвы; потом он произносит проповедь, содержание которой состоит в том, что настоящая жизнь ничто в сравнении с загробной жизнью, куда отправляется умирающий, и благословляет его. Во время кончины турка присутствуют все знакомые. Число присутствующих бывает различно — от 5 до 20, смотря по состоянию умирающего. Когда больной испускает последний вздох, его тотчас накрывают одеялом. Один из присутствующих берет кусочек серебра, лежащий около умирающего и передает другому, говоря: «Грехи этого человека отнимаются у него и передаются тебе; принимаешь ли их?» Другой отвечает: «Принимаю». Когда кусочек серебра обойдет таким образом всех присутствующих, то последним хозяин дома платит от 60 до 80 копеек, затем начинают голосить нанятые плакальщики или плакальщицы. Для омовения выносят тело на двор, или же несут его в мечеть. Мулла берет новый кувшин и новый кусок мыла и обмывает тело умершего. Если умерла женщина, то омовение совершает жена муллы. Омытое тело завертывают в чистое полотно, кладут на носилки и несут в могилу. На полпути от дома до могилы шествие останавливается, мертвеца кладут на большой камень, называемый «мюсалла», и все сопровождающие молятся Богу о прощении грехов усопшему. Затем мулла спрашивает сопровождающих, довольны ли они были умершим при его жизни. Получается обыкновенно утвердительный ответ. Тогда мулла говорит: «В таком случае и Бог доволен усопшим». Умершего кладут головою к северу. Над могилою мулла опять произносит молитвы, и затем засыпают тело. Спустя несколько минут, мулла простирается над могилою и задает следующие вопросы усопшему: «Кто твой Бог? Кто твой пророк?»… По мнению турок, эти вопросы необходимы для того, чтобы приготовить умершего к предстоящим ему ответам, которые он должен дать двум ангелам. Турки уверяют, что когда умерший успокоится в последнем своем жилище, то душа его снова соединяется с телом. Тогда являются два ангела, предлагают усопшему приблизительно те же вопросы, которые предложены были муллою. И если усопший удовлетворительно ответит на них, то они исторгнут душу из тела без всякой боли для последнего, и отведут ее в рай. В противном же случае душа обречена на блуждание среди мрака и наконец попадает в ад. Между турками существует поверье, что душа грешного человека бродит по горам в виде тени разных животных: собак, кошек… Тень эту турки называют «хортлак».

По окончании погребения все сопровождавшие покойника возвращаются в дом, откуда вынесли умершего. Мулла останавливается на пороге дома, умывает руки и входит в дом.

То же самое делают и другие провожавшие мертвеца. Затем идет траурный обед. Поминовение усопшего совершается на седьмой и сороковой день.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Главными праздниками турок являются: 1) Рамазан-байрам или малый байрам и 2) Курбан-байрам или большой байрам. Рамазан-байрам празднуется в 9-й месяц (в январе). Перед этим праздником турки соблюдают пост в течение 28 дней. Постятся только днем. Начиная со времени «изана», т. е. призыва правоверных к молитве, и до вечерней зари мусульмане не принимают пищи, не курят табаку и даже не пьют воды. Зато ночью они могут сколько угодно наедаться, курить и пить. Понятно, что вся тяжесть поста ложится на бедных, которые, наработавшись за целый день, тотчас же ложатся отдыхать, кое-как подкрепивши силы едой. Во время этого поста турки с особенным усердием стараются выполнять пятикратный намаз в течение дня. По окончании поста следует праздник, продолжающийся три дня.

Другой важный праздник — это Курбан-байрам, который бывает в 12-м лунном месяце (в апреле). В этот праздник, воспоминая жертвоприношение Авраамом сына своего Исаака, турки приносят в жертву барана или быка. В последнем случае соединяется семь домов вместе. Приносимое в жертву животное, во-первых, должно быть в возрасте не менее 3 и не более 7 лет; во-вторых, оно не должно иметь никаких физических недостатков, даже рога и копыта должны быть совершенно целы. Жертва обыкновенно приносится на кровле дома. Мулла читает над жертвою установленную молитву. По окончании молитвы принесшие жертву мажут себе лицо кровью, собранною из сердца жертвенного животного. Те семь домов, которые приносят в жертву быка, разделяют его на семь равных частей, кладут на большое блюдо и разносят по своим домам. Потом хозяин первого дома свой кусок передает второму хозяину, а сам получает его кусок, второй меняет полученный кусок мяса с хозяином третьего дома; третий меняет с четвертым и т. д. Эта мена идет до тех пор, пока кусок первого хозяина не попадет к последнему. Затем начинается новая перемена кусков: меняется первый хозяин со вторым, второй с третьим. Эта процедура оканчивается только тогда, когда каждый хозяин получит снова тот кусок, который достался ему во время раздела. Часть мяса оставляют дома, другую берет мулла, а третью отдают бедным. В этот праздник, как и в Рамазан-байрам, турки делают друг другу визиты и угощаются разными сластями.

Кроме этих праздников, существуют еще следующие: Святые дни Амура или смерть Гусейна, рождение и смерть Магомета, а также еженедельный праздник — пятница. В праздничные дни мужчины обыкновенно собираются в кучки, рассказывают сказки, анекдоты и перебрасываются пословицами и поговорками.

Вот несколько из пословиц:

Ничего нет лучше, как «не видел» и не «слышал».

Уйдет — унесет, придет — принесет.

Курица, которая старается шагать, как гусь, рискует лишиться ног.

Ноев Ковчег