Свадьба князя Владимира Михайловича Голицына и Софьи Николаевны Делянян (Деляновой) состоялась в 1871 году. Они душа в душу прожили вместе 54 года, и было у них десять детей, но две девочки умерли совсем маленькими. Софья Николаевна увлекалась живописью: писала очень милые акварели, копировала картины. Ей давал уроки князь Григорий Гагарин, мастер монументальной живописи, позднее — Алексей Саврасов, художник-пейзажист. Она помогала молодым художникам, изыскивала средства на организацию их выставок. Одним из них был Исаак Левитан. Его как еврея собирались высылать из Москвы, благодаря ее хлопотам он остался в городе.

Софья Николаевна (1851—1925) происходит из знатной армянской семьи Деляновых, перешедших на русскую службу еще в конце XVIII века. Портрет её деда — Давыда Артемьевича Делянова — в ряду 18 генералов-гусар находится в Военной галерее 1812 года в Зимнем дворце (Эрмитаж, Санкт-Петербург). Он был женат на Марии Екимовне Лазаревой, отец и дяди которой основали в Москве Лазаревское училище (в будущем Лазаревский институт восточных языков).

Старший сын Давыда Артемьевича — Николай Давыдович Делянов (1816—1897), отец Софьи Николаевны, учился в Школе гвардейских подпрапорщиков и в 1837 году был выпущен корнетом в лейб-гвардии Кирасирский полк. После женитьбы на Елене Абрамовне Хвощинской (1829—1907) вышел в отставку и много лет жил за границей, где жена проходила курс лечения. По возвращении получил назначение на должность директора Лазаревского института. Жил с семьей в директорской квартире в Армянском переулке. После двух сроков руководства Лазаревкой (1856—1861 и 1869—1881) поселился в своем имении Железники под Калугой, где Софья Николаевна с младшими сестрами Марией и Екатериной провела детство и юные годы. По наследству имение (деревянный дом с колоннами и четыре десятины земли) досталось ей. Там она с домочадцами жила в течение летних месяцев вплоть до самой Октябрьской революции 1917 года.

Младший брат отца Софьи Николаевны — Иван Давыдович Делянов — в 1882—1897 гг. занимал должность министра народного просвещения, а ее родная сестра Мария была замужем за министром юстиции (1905—1906) и председателем Государственного совета (1907—1914) Российской империи Михаилом Григорьевичем Акимовым.

ВЛАДИМИР И СОФЬЯ ГОЛИЦЫНЫ

Муж Софьи Николаевны — князь Владимир Михайлович Голицын (1847—1932), действительный тайный советник и камергер, в 1883—1887 гг. был московским вице-губернатором, в 1887—1891 гг. — московским губернатором, а в 1897—1905? гг. почти единогласно избирался московским городским головой. Узнав об этом, московский губернатор великий князь Сергей Александрович, недолюбливавший Голицына за его либеральные суждения, воскликнул: «Этого еще только недоставало».

Владимир Михайлович был попечителем картинной галереи П. М. Третьякова, председателем Международного конгресса антропологов. Софья Николаевна помогала мужу в делах благотворительности и организации помощи раненым во время Первой мировой войны. В доме на Большой Никитинской она устраивала рисовальные вечера, на которых бывали известные художники: Валентин Серов, Василий Поленов, Исаак Левитан.

Из книги Сергея Михайловича Голицына, внука Владимира и Софьи Голицыных, «Записки уцелевшего»:

«Василий Дмитриевич Поленов был к бабушке близок с давних пор. Ей захотелось иметь свой портрет, и она попросила Поленова рекомендовать ей талантливого, молодого и желательно дешевого художника. Поленов привел к ней своего ученика Коровина. Когда портрет был почти закончен, Поленов приехал к бабушке, не застал ее, что-то ему не понравилось в портрете, он взял кисть и краски и написал по-своему. По словам дедушки, он только испортил портрет, а бабушка его невзлюбила и отослала в Бучалки, где он провисел до революции, затем его забрали в Москву…

С того портрета началась карьера Константина Коровина, бабушка всячески рекламировала молодого художника…

Судя по фотографиям и по портрету Коровина, в молодости она была не просто красива, но отличалась особенной, благородной красотой греческой богини. Курчавые волосы, которые передались многим ее потомкам, и точеный, с небольшой горбинкой нос напоминали о ее армянском происхождении. Она была шатенкой с большими светлыми и очень добрыми глазами. Говорили, что она походила на свою бабушку со стороны матери — княжну Софью Горчакову. Бабушкина красота и живость ума соединялись с исключительной добротой и кротостью характера. Я никогда не видел, чтобы она на кого-либо сердилась, хотя мы, внуки, наверное, постоянно ее огорчали и злоупотребляли ее добротой.

Ежедневно бабушка куда-нибудь уезжала. Когда собственные лошади были проданы, она стала пользоваться экипажем из специальной извозчичьей конторы. Приезжал кучер, которого звали Евпл, но бабушка, найдя имя неблагозвучным, звала его Василием, и тот откликался.

В Большом Саввинском переулке был детский приют, основанный на голицынские средства еще ее свекровью Луизой Трофимовной, у бабушки денег поубавилось, для приюта она доставала пожертвования от московских купцов, числилась попечительницей и постоянно навещала сирот.

Бабушка была связана не только с художниками «Мира искусства», но и более левых направлений. Ее близкими друзьями были ныне незаслуженно забытые художники Досекин и Средин, изображающие старинные усадьбы, она поддерживала и декадентов, в том числе общество «Бубновый валет», в которое входил молодой Петр Кончаловский. И дедушка, и бабушка были хорошо знакомы с Валерием Брюсовым…

Бабушка с большим умением и тактом вела беседу с гостями. И наверняка тот, кто являлся к ней впервые, уходил очарованный ее обхождением, ее умом, ее приветливостью, ну, а тот, кто приходил к ней постоянно, тот просто любил ее и восхищался ею».

Москва, в отличие от построенного по тщательно составленному плану Санкт-Петербурга, оказалась самым сложным «полигоном» для промышленной революции. Без реформ князя Голицына города в современном понимании просто бы не было. При нем были построены и первые очистные сооружения, что сказалось и на снижении смертности, и первая электростанция на Раушской набережной, и четыре вокзала — Курский, Павелецкий, Виндавский (Рижский), Савеловский, и первая телефонная станция, и первые трамвайные линии, и Рублевские водозаборные сооружения. Большинство банков, больниц, музеев, учебных заведений Москвы — детища той эпохи.

В разгар революционных событий 1905 года князь Голицын добровольно ушел с поста московского градоначальника. Вскоре ему по предложению гласных городской Думы было присвоено звание почетного гражданина города Москвы. Несмотря на то, что власти недолюбливали князя за его либеральные взгляды, Голицын счел необходимым поддержать предложение городской Думы, так как отказ, как он писал, «произвел бы неблагоприятное впечатление». Кстати, с 1866 по 1917 год звание почетного гражданина города Москвы получили всего 12 человек. Среди них: московский генерал-губернатор князь В. А. Долгорукий, хирург Н. И. Пирогов, правовед Б. Н. Чичерин, меценат П. М. Третьяков, благотворители В. А. и П. М. Бахрушины.

После Октябрьской революции новый градоначальник — председатель Московского Совета Лев Каменев — вызвал Владимира Голицына, получил от него своеобразный мастер-класс по управлению Москвой и выдал некую «охранную грамоту», которую попросил завизировать и других членов тогдашнего ЦК партии большевиков. Но уже в 1930-х гг. эти деятели встретили свою судьбу, а документ стал опасным букетом автографов «врагов народа», и его предпочли сжечь.

Княгиня Софья Голицына оставила замечательные воспоминания, живописующие дворянский быт и жизнь высшего света конца XIX века.

Сергей Голицын вспоминал:

«Бабушек у меня было несколько, так мы — внуки — называли не только двух основных, мать отца и мать матери, но и всех их сестер. Однако остальных мы называли с именами — бабушка Оля, бабушка Юля, бабушка Женя и т. д. А мать отца — Софью Николаевну — самую нашу любимую, самую к нам близкую — мы всегда называли просто бабушкой. От нее остались воспоминания — две тонкие тетрадки, исписанные неразборчивым, остроугольным, похожим на немецкий готический почерком…

Она описывала свое детство, как шалила, однажды, например, выкинула в окошко вагона ботинки своих сестер, описывала, как ездила за границу, как училась «понемногу чему-нибудь и как-нибудь». А, между прочим, она говорила на пяти языках, пела, рисовала, играла на рояле… Она описывала балы, как начал ухаживать за ней мой дед — изящный молодой чиновник при московском генерал-губернаторе, подробно рассказывала о своей свадьбе…»

А вот золотую свадьбу Владимир и Софья Голицыны отмечали в 1921 году в Богородицке Тульской губернии, в имении своей дочери графини Веры Владимировны Бобринской, куда они в 1918-м, спасаясь от голода, уехали из Москвы.

Уже после кончины Софьи Николаевны 11 октября 1925-го в Сергиевом Посаде от саркомы (похоронена на Дорогомиловском кладбище в Москве) большая семья Голицыных была выселена из столицы в подмосковный Сергиев, затем перебралась в город Дмитров.

Князь Владимир Голицын скончался от воспаления легких 29 февраля 1932 года, оставив потомкам пророчество о советской власти: «…Падение воспоследует силой инерции, а не под ударом грозы или порывами бури, но как-то само собою, собственной тяжестью, то есть непригодностью к реальному окружающему его миру, его атмосферы, его условиям».

В браке Софьи Николаевны Деляновой-Голицыной с князем Владимиром Михайловичем Голицыным родились: Елена (1872—1875); Михаил (1873—1942); Николай (1874—1942); Софья (1875—1952); Александр (1876—1951); Вера (1878—1967); Владимир (1879—1969); Мария (1887—1888); Елизавета (1889—1943); Татьяна (1892—1920).

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Князь Михаил Владимирович Голицын, старший из сыновей, в 1896-м окончил юридический факультет Московского университета, в том же году был избран предводителем дворянства Епифанского уезда Тульской губернии. В 1899-м женился на Анне Сергеевне Лопухиной. С 1910 года — мировой судья, с начала 1919-го — член Московской городской управы. Летом того же 1919-го во время обыска скрылся от ареста, сбежав в окно. Узнав об аресте жены, добровольно явился в ЧК (Чрезвычайная комиссия), был арестован и отправлен в Тульскую тюрьму. По ходатайству Московского Красного Креста был освобожден. С 1922 года проживал с семьей в Москве, работал экономистом-плановиком в химическом отделе Госплана. В 1928-м в очередной раз арестован и приговорен к высылке, но благодаря хлопотам правозащитницы Екатерины Пешковой (жены Максима Горького) через две недели освобожден. В марте 1929-го лишен избирательных прав и выселен с женой и семьей сына из Москвы как бывший домовладелец в село Котово Московской области.

Старший сын Михаила Владимировича — Владимир Голицын (1901—1943), был женат на Елене Шереметевой, внучке графа Сергея Шереметева (имя графа носит крупнейший российский аэропорт «Шереметьево», где им когда-то был построен ипподром). Талантливый маринист и изобретатель умер в тюрьме от пеллагры, вызванной голодом.

Другой сын Михаила Владимировича — Сергей Голицын (1909—1989), писатель, мемуарист, инженер-топограф, автор книг о жизни и приключениях советских пионеров: «Сорок изыскателей», «Городок сорванцов», «Страшный Крокозавр и его дети», «Тайна старого Радуля»; повестей о художниках В. Д. Поленове «Солнечная палитра» и В. А. Фаворском «Слово о мудром мастере».

А внук Михаила Владимировича, директор Института физики атмосферы РАН, член президиума РАН академик Георгий Сергеевич Голицын в 2007 году, получая орден «За заслуги перед Отечеством», сказал: «Служу России… как и 600 лет все поколения Голицыных!» Завидное право подобного ответа Георгию Сергеевичу, обладателю высшей награды Европейского союза наук о Земле — медали Альфреда Вегенера, дают не только личные заслуги ведущего геофизика мира, одного из двенадцати экспертов ООН по важнейшему кругу вопросов (в т. ч. об опасности войны с точки зрения последующей «ядерной зимы»), но и вся история его древнего рода. 23 января 2020 года Георгий Голицын в кругу родных, коллег и друзей будет отмечать свое 85-летие.

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Князь Николай Владимирович Голицын, за плечами которого историко-филологический факультет Московского университета, в совершенстве владел многими иностранными языками, в том числе латынью и древнегреческим. Автор трудов по исследованиям царствования Елизаветы Петровны и Екатерины II. В 1897 году поступил на службу в Московский Главный архив Министерства иностранных дел (МИД), в 1903-м был «причислен к архивам» министерства в Петербурге. Во время Русско-японской войны работал в учреждениях Красного Креста. С мая 1906-го по приглашению секретаря I Государственной думы князя Д. И. Шаховского поступил на службу в Канцелярию Думы, в его ведении находился, в частности, архив нижней палаты российского парламента. В январе 1916 года назначен директором Государственного и Петроградского Главного архивов МИД. После Октябрьской революции был одним из организаторов бойкота чиновниками советской власти; неоднократно арестовывался.

В марте 1924-го Николай Владимирович был приговорен к пяти годам тюремного заключения, но благодаря вмешательству Е. П. Пешковой оставлен отбывать наказание в Бутырской тюрьме вместе с сыном Кириллом. В июле 1926 года был освобожден досрочно, вернулся в Ленинград, работал переводчиком в Институте Маркса и Энгельса, откуда в 1928-м был уволен «как князь». В последние годы жизни — переводчик в редакции французского журнала. Скончался в Москве.

АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ

Князь Александр Владимирович Голицын, окончив медицинский факультет Московского университета, совершенствовался в качестве хирурга в Старо-Екатерининской больнице в Москве. Практиковал в Петровском имении, устроил там амбулаторию, приют для неизлечимых больных, церковно-приходскую школу, богадельню. Земский врач в Звенигороде, во время Первой мировой войны стал главным хирургом лазарета в Московской области. После Октябрьской революции семья эмигрировала через Сибирь в китайский город Харбин, где Голицын основал Высшую медицинскую школу. В 1924 году переехали в США.

Дети Александра Владимировича и Любови Владимировны, урожденной Глебовой (ее двоюродный брат Петр Глебов — известный актер театра и кино, народный артист СССР) — художник-постановщик Александр Голицын и актриса Наталья Голицына, вышедшая замуж за князя Василия Александровича Романова, племянника императора Николая II, — преуспели в карьере.

В Сиэтле Александр-младший завершил среднее образование, затем учился в Вашингтонском университете в области архитектуры. Его первая работа в Голливуде — иллюстрирование исторического фильма режиссера Рубена Мамуляна «Королева Кристина» (1933) с Гретой Гарбо в главной женской роли. Александр Александрович трехкратный обладатель национальной кинопремии США «Оскар» (за фильмы «Призрак оперы» в 1943 г., «Спартак» в 1960 г. и «Убить пересмешника» в 1962 г.) за лучшую работу художника-постановщика. У него еще 11 номинаций на «Оскара». Лично поучаствовал в производстве 329 фильмов.

Выдающийся американский дизайнер, директор Интернациональной студии в Голливуде Александр Голицын умер на 98-м году жизни 26 июля 2005-го в калифорнийском городе Сан-Диего.

Приводим отрывок из воспоминаний знаменитого хирурга А. В. Голицына о русском композиторе и пианисте Сергее Рахманинове:

«Вся жизнь С. В. Рахманинова была необычная, и так же необычна была его предсмертная болезнь: он умер от рака (но особенного, очень редкого вида), унесшего его в могилу в течение двух месяцев…

Трудно себе представить, что человек, страдающий раком почти всех органов, мог двигаться, работать, творить ровно за шесть недель до смерти, а Сергей Васильевич дал последний концерт в Ноксвилле 17 февраля 1943 г., приняв решение уйти на покой…

Как врач я считал такое решение самым благоразумным: склероз сердца и повышенное кровяное давление требовали прекращения нервной напряженной работы пианиста… Но мечте этой не суждено было сбыться… В субботу, 27 марта, утром он причастился и в ночь на воскресенье, не приходя в сознание, тихо скончался, окруженный семьей».

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Князь Владимир Владимирович Голицын, выпускник естественного факультета Московского университета, в 1907 году женился на 16-летней бедной крестьянке Татьяне Говоровой. В 1912—1918 гг. князь был председателем дворянства Ливенского уезда Орловской губернии. С помощью домашних учителей Татьяна Семеновна («Ливенская Золушка») из простой деревенской девушки превращается за короткое время в образованную молодую даму. Она с отличием окончила земскую школу, свободно владела французским языком.

После того как княгиня Софья Николаевна познакомилась с невесткой, она обратилась к Николаю II с просьбой издать указ о признании брака и присвоении Татьяне Голицыной дворянского и княжеского достоинства, что и было сделано. В октябре 1924 года в возрасте 33 лет Татьяна Семеновна неожиданно умерла на операционном столе, оставив мужа с тремя детьми.

СОФЬЯ, ВЕРА, ЕЛИЗАВЕТА И ТАТЬЯНА ГОЛИЦЫНЫ

Из воспоминаний Михаила Львова, внука Софьи Владимировны:

«Мой дед по отцу Константин Николаевич Львов (1870—1938) был очень богат, владел огромными лесными угодьями на севере Санкт-Петербурга, откуда экспортировал дерево ели в Англию… На старой фотографии моя бабушка по отцу, урожденная княжна Голицына: очень красивое лицо, нежное, маленький орлиный нос, голубые глаза, смотрящие удивленно в камеру. Длинные волосы, которые она заплетала в две косы и тщательно укладывала в шиньон… Еще совсем молодой она была избрана в фрейлины ее величества императрицы Александры».

В 1921 году Константин Львов с семьей эмигрировал в Константинополь (Стамбул), затем в Париж, где и умер в нищете.

«Бабушка Софья для нас осталась как самая строгая и спокойная, никогда не ругала нас, но зато учила читать и убирать игрушки. Она жила с младшей дочерью Нелли (Анна) и скончалась в 1952 году от рака» (из письма внучки Анны-Марии Трикон, 2009, Париж).

Вера Владимировна Бобринская, урожденная Голицына, была замужем за выпускником Московского университета, офицером лейб-гвардии Уланского полка графом Бобринским Львом Алексеевичем (1878—1922), отпрыском министра путей сообщения империи. С 1919 года они проживали в Москве. После кончины мужа графиня Вера Владимировна с семьей дочери Софьи эмигрировала в Англию.

Елизавета Владимировна Голицына в 1912 году связала свою судьбу с князем Владимиром Сергеевичем Трубецким (1892—1937). Он известен как русский советский писатель, мемуарист, автор рассказов для детей «Записки кирасира» и «Приключения Боченкина и Хвоща». В июле 1937-го мужа и троих старших детей арестовали, а в октябре того же года Владимира Сергеевича расстреляли. Та же участь постигла его дочь Варвару. Другая дочь — Александра — умерла в лагере, сын Григорий провел десять лет в заключении. Вдову писателя Елизавету Владимировну чекисты схватили в 1943-м, заключив в Бутырскую тюрьму, где она и скончалась спустя месяц.

Муж Татьяны Владимировны Голицыной, князь Лопухин Петр Сергеевич (1885—1962) родился в аристократической семье. Работал в земстве. После смерти жены в 1920 году князь Лопухин с двумя дочерьми эмигрировал в Сербию. Один из основателей общества «Православное Дело» (1959).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»