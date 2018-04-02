«Езиды — последователи одной, довольно еще загадочной, религиозной секты, распространившейся среди курдов. Езиды говорят курманджийским наречием курдского языка. Живут они в Турции, где их насчитывают до 90.000 душ, в Персии и у нас — в Карсской области (до 2.000 душ) и в Эриванской губернии (около 8.000 душ). Название их производят от древнеперсидского слова Ezd — Бог; езди, как сами себя называют езиды, значит «божеский», в смысле «признающий Бога»… Известно только, что езиды признают Верховное Существо, создателя мира, и почитают «духа отрицания» Мелик-Тауза — впавшего в немилость ангела, который со временем будет прощен».

Иван Шилов ИА REGNUM Езиды

(«Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона». Санкт-Петербург, 1890 — 1907).

Учитель Карсского городского училища Филипп Янович в своей публикации «Езиды» («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа». Выпуск 34-й, Тифлис, 1904 г.) пишет: «Езиды говорят о своей религии неохотно. Но по отрывочным намекам можно с уверенностью сказать, что религия езидов представляет какую-то смесь христианства, магометанства и даже язычества. Главные основы езидского вероучения следующие: Бог есть вездесущий, всеведущий и всемогущий дух. Ему нет ни равного, ни противника: все сотворено Богом, и все совершается по Его воле, не исключая даже зла. Езиды признают также существование Ангелов Божьих и пророков. Главнейшие из них Моисей, Иисус Христос, происшедший от Духа Божия, и Магомет. Говорят, что езиды признают более 124 тысяч пророков, из которых первым считается их национальный пророк Шейх-Аде, живший в XII веке. Кроме того, они почитают и некоторых святых, например: Святую Богородицу и Григория, Просветителя Армении, в честь которого у них установлен даже праздник, которому предшествует трехдневный пост (этот праздник существует только у русских езидов, живущих среди армян)».

Езиды веруют в воскресение мертвых и признают существование рая и ада. Главная нравственная заповедь езидского вероучения заключается в том, чтобы не делать никому зла, потому что все люди, даже иноверцы, суть творения Единого Бога. В семейных отношениях езиды строго соблюдают почтение и уважение к старшим, особенно к своим родителям. В присутствии отца молодые люди не решаются курить и даже говорить, если их не спрашивают.

Кроме чисто христианских взглядов, езиды признают довольно грубые черты язычества. Языческая сторона их учения заключается в почитании солнца и четырех стихий: земли, воды, воздуха и огня, а, во-вторых, в почтении фетиша (предмета безусловного признания, слепого поклонения), которого они называют Мелик-Тауз, что значит Высочайший Ангел. Это есть не что иное, как изображение отпавшего ангела.

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Отпавшие (падшие ангелы), согласно христианскому учению, — это сотворенные со свободной волей вначале безгрешные ангелы, которые, будучи увлечены сатаной и взбунтовавшись, перестали служить Богу и стали служителями сатаны. Падшие ангелы борются с церковью, совершают зло, искушают людей и толкают их к греху.

Из путевых заметок «Каникулярная поездка по Эриванской губернии и Карсской области» учителя Эриванской учительской семинарии В. И. Девицкого («Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа». Выпуск 21-й, Тифлис, 1896 г.):

«Езиды питают большое уважение к дьяволу, как временно падшему ангелу, который, наконец, получит прощение и вознаградит езидов за то почтение и услуги, которые были ему оказаны ими при падении его с неба на землю. Поэтому упоминать имя черта и вообще отзываться о нем с неуважением в присутствии езида, это значит оскорбить его религиозное чувство».

По легенде Мелик-Тауз отказался поклониться первому человеку, за что оказался в аду. Он томился там 7.000 лет и так горько плакал, что затопил преисподнюю слезами. Бог вернул бывшего грешника на небо, а ад закрыл.

Предание говорит, что сам отпавший ангел когда-то передал главному езидскому пророку — шейху Аде — семь своих изображений, которые хранятся в главном капище в 40 верстах от Мосула (город на севере Ирака, на реке Тигр). Изображения эти, по описанию одних очевидцев, похожи на петуха; другие же утверждают, что они имеют сходство с изображениями дьявола.

По езидскому вероучению, согрешившего ангела Бог не проклинал, а только удалил от себя, и будет время, когда Всемогущий, по своему бесконечному милосердию, простит этого ангела и возвратит ему снова ту власть, которою он пользовался до своего грехопадения. Получив от Бога прощение и прежнюю власть, этот Мелик-Тауз станет ближайшим заступником и ходатаем пред милосердием Божьим за тех людей, которые не оскорбляли его во время изгнания и относились к нему с сожалением. Вот почему езид никогда не произнесет слова «дьявол», которое он считает оскорбительным для отпавшего ангела. Правила веры и нравственности езиды приобретают из разных священных книг (среди них и Коран), а также из преданий о Мелик-Таузе. Эти книги написаны на арабском языке и хранятся у главного шейха в Мосуле.

Общественных молитв у езидов нет; поэтому у них не существует и мечетей. Молиться дозволяется на каком угодно месте, лишь бы оно было чистое. Езидам закон предписывает молиться два раза в день: утром, вставая, и вечером, пред отходом ко сну. Молитва произносится в обоих случаях одна и та же. Молятся они, стоя лицом к востоку и приподняв руки до пояса. В противоположение мусульманам, езиды пред молитвой не совершают омовения. Клятва у них законом не запрещается, но не считается за грех и нарушение клятвы, если оно выгодно для езида.

Пост соблюдается езидами в течение года два раза: в начале декабря и феврале месяце, и называют последний пост «Хар-Наби». Оба поста продолжаются по три дня и состоят в том, что постящийся не принимает в это время пищи с раннего утра до вечерней зари.

После каждого поста следует праздник, продолжающийся также три дня. Праздничные дни езиды посвящают жертвоприношениям, подаяниям и другим добрым делам; ходят друг к другу с поздравлениями, причем хозяин дома должен непременно угощать поздравляющих, иначе он подвергнется осмеянию всего села. Если в селении находятся враждующие между собою дома, то соседи непременно стараются помирить их.

* * *

Женщины и девушки езидов не закрывают лица и не избегают посторонних мужчин, а, напротив, любят с ними поболтать и пошутить, но держат себя скромно. Все имущество в семье принадлежит старшему члену мужского пола. Сыновья, если пожелают, могут отделиться от отца, но получают из имущества только то, что он им даст по собственному усмотрению. Если мужской род в семье прекращается, то имущество переходит к старшей женщине.

Мужчины отпускают бороду и длинные волосы, которые заплетают в косу.

Женская одежда — рубаха («крас»), белые шальвары («хэвалкрас»), поясная одежда из двух фартуков («дейра», женская юбка), передник («шалэк»), безрукавка («элак»), зимой — бархатная куртка из овечьей шкуры и шерсти («колк»), шерстяной пояс («бане пште»), конусообразный головной убор, обшитый монетами и стразами («кофи»).

Музыкальные инструменты у езидов — духовые («блур», «фик», «майе-дудук», «зурна»); в религиозных церемониях используется барабан («даф»).

* * *

Езидам религия позволяет пить вино, но свинина запрещена. Они не едят также капусту. Относительно последней существует такой рассказ. Однажды между езидами и персами произошла война. Во время сражения лошадь главного езидского вождя коснулась ногою кочана капусты и упала вместе со своим всадником. Езиды проиграли битву. С этого времени они перестали есть капусту.

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Любимая еда езидов — закуска, состоящая из неизменной яичницы, кислого овечьего молока и сыра. Езиды готовят супы как на мясной, так и на овощной основе, а также молочные супы, добавляя в них различные злаковые культуры. Основная национальная еда: «грар» (из простокваши, пшеницы и зелени), «авсир» (суп из лука и яиц), «кюфта» (говяжий фарш, закатанный шариками и сваренный в томатном соусе), «сар дав» (вареная пшеница с маслом и мацони). Один из популярнейших напитков (от жажды и во время еды) — «чаклмаст» — кисломолочный продукт из простокваши и воды (у армян — «тан»).

* * *

Бежавшие со своей исторической родины езиды привезли собой на Кавказ и смогли сберечь вместе с родным языком и старинные обряды, народные верования, ритуалы, поверья.

У езидов дозволяется многоженство, хотя предпочитается иметь одну жену. Развода не существует. Брак совершается по воле родителей, но по достижении 15-летнего возраста детей: им предоставляется полная свобода в выборе себе друга жизни. Случается иногда, что родители девушки не соглашаются выдать свою дочь за известного молодого человека. Тогда последний с согласия девушки похищает ее. Через некоторое время отец похищенной обыкновенно прощает молодых людей. При этом от жениха он получает «калан» (выкуп), состоящий из определенной суммы наличных денег (иногда до 600 руб.), платья и скота. Этот же «калан» уплачивает жених родителям девушки и в том случае, когда он берет себе жену с согласия ее родителей. Часть калыма идет на приданое невесте, если она выходит замуж с согласия родителей, а не была увезена. Другая же часть остается в пользу родителей. Если же девушка была похищена, то о приданом ее родители уже не заботятся.

Бракосочетание состоит в произнесении шейхом (муллою) соответствующей молитвы над женихом и невестою. После свадебного пиршества невеста едет в дом жениха верхом на лошади в сопровождении как самого жениха, так и его товарищей.

Если свадьба бывает у богатого езида, то во время свадебного поезда молодые люди джигитуют, причем они наряжаются иногда в старинную езидскую одежду, с вооружением, состоящим из длинного деревянного копья с железным наконечником, меча и небольшого круглого деревянного щита, обшитого железом.

Тотчас после рождения родители сами дают имя новорожденному, а через два или три года, когда приезжает шейх, он отрезает пучок волос на голове у дитяти и этим причисляет новорожденного к своей вере. Обрезания мальчиков не существует.

* * *

В похоронном обряде езидов условно можно выделить три цикла. Первый — это обряды, соблюдавшиеся с момента смерти до погребения умершего; второй включает все обряды, выполняемые во время выноса покойника, по пути на кладбище, при самих похоронах и во время возвращения, соблюдаемые после похорон до годовщины смерти человека.

Езиды верят в неизбежность смерти. Они считают, что смерть исходит от доброй воли Бога («Мрн амре Худея», «Мрн крара Худея» — «Смерть — это веление, решение Бога»). По верованиям езидов в мире только Бог бессмертен и вечен. Все остальные — и пророки, и божества, и ангелы — смертны. Человек живет столько, сколько времени ему на жизнь определяет Бог. Этот срок у человека с рождения на лбу написан.

Во время омовения покойника несколько человек вокруг тела держат занавесы. Обычно покойника моет пир (священник), а шейх поливает три кружки теплой воды. Молитву омовения произносит тот, кто поливает воду — шейх или пир. Здесь уместно отметить, что духовное звание у езидов переходит по наследству.

Покойника оплакивают как женщины, так и мужчины. Похоронные песни имеют веками выработанные стабильные тексты, передаваемые устно от поколения к поколению. Душераздирающие песни исполняет любой из присутствующих (и мужчина, и женщина), знающий их, и при этом никакой последовательности по родственной иерархии не существует.

Из материи для савана шьют две рукавицы, которые надевает пир. Одной рукавицей пир обмывает покойника от пупка выше, а второй рукавицей — ниже пупка. После омовения покойника шейх и пир облачают его в одежду полностью белого цвета: поверх саван «Чара мазн» — цельное одеяние, на голове завязывают узлом. Этот узел перед тем, как покойника опустить в могилу, развязывает или шейх, или пир. Здесь же, на кладбище, берут немного земли из вырытой могилы, обматывают в кусок материи от савана, делают вроде подушки и кладут покойнику под голову. Она называется «Земля покойника» («Аха мри»). Согласно поверьям, езиды своих покойников в могилу должны положить на правый бок.

Гроб покойника на могиле три раза поднимают и опускают на землю, могильщики, прежде чем передать лопату из рук в руки, кладут ее на землю, жители деревни разбрасывают землю за покойником со словами, чтобы он унес с собой болезни и горе деревни.

По установленным у езидов традициям могилу для мужчины роют в глубину до пупка, а для женщины роют в глубину до груди.

Одним из основных элементов похоронных обрядов являются поминки, которые у езидов называются «Хера мри» («Милостыня мертвых»): «Нане табркола» (обед могильщикам) — поминки в день похорон, «Серожк» — на третий день, «Хавтрожк» — на седьмой день, который также именуется как «малые поминки», а «большие поминки» — в годовщину смерти. В день похорон езиды режут одного барана для могильщиков и отправления души. На третий день после смерти человека езиды раздают трем семьям три порции обеда. Наиболее значительными являются поминальные ритуальные трапезы, устраиваемые на седьмой день и в годовщину смерти. На седьмой день езиды раздают также семи семьям семь порций обеда. Они считают, что в этот день лицо (рот) покойника освобождается от земли. В годовщину смерти человека духовным лицам покойника, шейху и пиру, отдают одежду и постельные принадлежности мертвого. Во время малых и больших поминок убивают животное (корову) после осветительной молитвы, которую читают священнослужители — шейх или пир.

У езидов существуют специальные поминальные дни, посвященные культу мертвых — «Рожа мриа» или «Рожа мазала», которые раньше отмечали в году два раза — ранней весной, перед уходом на высокогорные пастбища, и осенью, после возвращения с гор. В эти дни езиды посещали могилы близких, несли на кладбище еду и там раздавали ее бедным, шейхи и пиры читали поминальные молитвы.

Во время ритуальных трапез езиды по обычаю готовят еду лишь только из говядины («хашлама» — вареное мясо только зарезанного быка), зерна и вареного риса с приправами («брндж-брндж»).

В похоронных обрядах езидов значительное место занимает траур как внешнее выражение скорби. Обрядовое проявление скорби у них выражается в разных формах: в ношении траурной одежды, отпускании мужчинами бороды и волос, в разнообразных запретах, ограничениях и т. д. В знак траура мужчины покрывали свой головной убор платком любого цвета, женщины же повязывали голову черным платком.

* * *

Связь кавказских езидов с главным шейхом заключается в том, что последний от времени до времени посылает сюда своих сборщиков священных податей. Эти сборщики называются «коввалами», т. е. «многоговорящими». «Коввалы» приносят с собою два священных предмета: литое из бронзы изображение петуха и бронзовый подсвечник, носящий название «Чираха-Ездина». Изображение петуха утверждено на медной подставке, высотой в аршин; такой же высоты и подсвечник. К этим священным предметам езиды относятся с величайшим благоговением.

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Во время остановок «коввалы» кладут свою священную ношу на мягкую подушку и покрывают дорогими тканями. Когда «коввалы» приближаются к какому-нибудь езидскому селению, то дают знать об этом жителям. Последние немедленно отправляются навстречу своим святым гостям. Местный старшина должен взять «хурджины» (переметные сумки) главного «коввала», возложить себе на шею и нести в село. По прибытии в село «коввалы» останавливаются преимущественно у наиболее зажиточного обывателя. Хозяин приготовляет угощение. Собираются все сельчане — начинают курить, вести разговор и угощаются вместе с «коввалами». После закуски «коввалы» открывают «хурджин» и вынимают из него свою святыню — петуха и подсвечник. Рядом с подсвечником ставят большой таз, наполненный коровьим маслом. Затем посыпают соли в чистый платок, углы платка соединяют вместе, связывают ниткой, кладут его в масло и зажигают. Жители прикладываются к обеим святыням. «Коввалы» остаются в каждом селе несколько дней и, ежедневно, вынимая петуха с подсвечником, зажигают масло, что знаменует свет, исходящий на верующих от Мелик-Тауза.

В течение этих нескольких дней «коввалы» подробно осведомляются о состоянии каждого обывателя. В последний день «коввалы» вынимают святыню два или три раза и приглашают жителей подарить Мелик-Таузу, кто что может. В это время начинают играть на зурне и бить в барабан. Духовные лица танцуют священный танец. Когда игра и танцы окончатся, присутствующие езиды становятся на колени у дверей комнаты, подходят в таком положении к Мелик-Таузу и целуют его. Главный «коввал» спрашивает у стоящего на коленях:

«Ну, что подаришь своему Таузу?» Тот объявляет, что он намерен подарить известную сумму наличными деньгами, одну или две овцы, корову или быка — словом, смотря по своему материальному достатку. Если «коввалам» покажется, что жертва слишком мала в сравнении с материальным благосостоянием жертвователя, то они говорят ему: «Нет, этого очень мало; дай больше, чтобы Мелик-Тауз не разгневался и не отнял у тебя твоего богатства».

Собрав дань с одного села, «коввалы» отправляются в другое, где проделывают ту же самую процедуру. Объехав все езидские села и получив обильный сбор, «коввалы» уходят восвояси. Если «коввалы» рассердятся на какой-нибудь дом или целое село, то говорят: «Пойдем и проведем черту вокруг дома или села, чтобы соседние жители не имели с ними общения». Это равняется проклятию. Пока такое проклятие не будет снято, соседи считают всякое общение с провинившимися великим грехом.

* * *

Езидская община Армении начала формироваться в 1877—1878 гг., во время русско-турецкой войны. Тогда тысячи езидов мигрировали в Восточную Армению. Вторая волна миграции произошла во время Первой мировой войны и особенно — в годы геноцида армян. Езидский национальный герой Джангир-ага со своей 700-сабельной конницей вместе с армянскими войсками разбил в мае 1918 года турецкие отряды в битвах при Баш-Апаране и Сардарапате.

По переписи населения 2011 года езидов мужского пола в Армении проживали — 17.757 человек, женского пола — 17.551. В настоящее время езидская община сосредоточена преимущественно в селах областей Арагацотн, Армавир, Арарат, Ширак, а также в городах Ереван, Гюмри, Ванадзор, Абовян, Дилижан и Ташир. Езиды в основном занимаются скотоводством (овцеводством), садоводством и земледелием.

Ноев Ковчег