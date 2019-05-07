Армянский Георгиевск в «Кавказском календаре»
«Кавказский календарь на 1849 год», изданный от Канцелярии Кавказского наместника (Тифлис, 1848), сообщает: «При учреждении в 1785 году Кавказского Наместничества в Екатеринограде Георгиевск имел значение уездного города. В 1802 году он был переименован в губернский город, и, на основании Высочайшего повеления, последовавшего в 1790 году, в нем сосредоточено было Главное начальство Кавказского края, как военное, так и гражданское».
Георгиевск, получивший Высочайшим повелением императора Александра I в 1802 году статус губернского города Кавказской губернии (состояла из пяти уездов: Кизлярский, Моздокский, Георгиевский, Александровский и Ставропольский), получил также юридическое обоснование и практическое воплощение: «Вследствие такой Высочайшей воли», князь Павел Дмитриевич Цицианов, генерал-лейтенант, главнокомандующий в Грузии, «предписал гражданскому губернатору, тайному советнику Каспарову открыть губернию. По выполнении поручения губернатор донес, что Кавказское губернское правление, казенные и общие уголовного и гражданского Суда палаты, Приказ общественного призрения, совместный Суд и врачебная Управа открыты 12 марта 1804 года».
Губернатор Кавказской губернии в 1802—1805 гг. дворянин Каспаров Иван Петрович (Ованес Петросович; 1740—1814) родился в Астрахани в семье полковника, уроженца крымского города Кафы Петроса Каспарова, армяно-апостольского вероисповедания. Участвовал в войнах: с Францией (1805—1807), Русско-турецкой (1806—1812), Отечественной 1812 года; достиг чина генерал-лейтенанта.
«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):
23 июля 1809 года в 2 часа пополудни в артиллерийских казармах Георгиевска внезапно возник пожар и при сильном ветре в короткое время разнесся по городу: сгорело 123 дома и 45 лавок.
Вот что говорит об этом страшном возгорании русский историк генерал Василий Потто в своем труде «Кавказская война. От древнейших времен до Ермолова»: «А к довершению бедствий губернский город Георгиевск, наполовину опустевший уже от чумы, сгорел дотла летом 1809 года. Впрочем, надо заметить, что Георгиевск и до пожара был одним из самых беднейших городов России… В нем находилась всего одна ветхая деревянная церковь и не было десяти домов, крытых тесом; даже губернаторский дом, представлявший собою плетеную мазанку, был крыт камышом и состоял всего из четырех маленьких комнат. При таких условиях пожар в два-три часа покончил свое разрушительное дело — и жители остались без пристанища…»
Череда бедствий привела к преобразованию «Георгиевской (Кавказской. — М. и Г.М.) губернии в область (10.VIII.1822)», а «присутственные места переведены в город Ставрополь» («КК на 1849 г.»). 2 октября 1824 года «совершено окончательное переселение областного города из Георгиевска в Ставрополь» («КК на 1855 г.»).
Генерал-майор князь Петр Дмитриевич Горчаков, первый начальник Кавказской области, «увидев, что армяне, прибывшие в 1808 и 1810 годах, развили первоначально торговую деятельность в Ставрополе, предложил еще нескольким семействам этого промышленного народа переселиться из Георгиевска в областной город. Армяне, из любви к генералу, беспрекословно исполнили его желание, и в начале 1826 года в Ставрополь явилось их еще около 30 семейств» («КК на 1855 г.»).
Описание деятельности поселившихся ранее в Ставрополе армян мы находим в том же выпуске «КК на 1855 г.»:
«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):
2 мая 1847 года указом императора Николая I Кавказская область переименована в Ставропольскую губернию. В 1868 году от Ставропольской губернии к Терской области «отчислен заштатный город Георгиевск».
«Георгиевск, заштатный город Кавказской области. Расстояние от С.-Петербурга — 2.223 версты (верста = 1066,8 м. — М. и Г.М.), от Москвы — 1.545, от Одессы — 1.280, от областного города Ставрополя — 166 верст» («КК на 1847 г.»).
«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):
«КК на 1850 г.» отмечает, что «число жителей города Георгиевска простирается до 2.000 душ, из них мужского пола — 1.005, женского — 979».
«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):
И впрямь, чиновники, приезжая на службу из центральных губерний России и попадая в новые климатические условия, подвергались различного рода заболеваниям. Большинство из них, не получив должной медицинской помощи, умирали.
«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):
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В 1783 году в Георгиевске уже существовал армянский «торговый ряд». При выходе из Александровских (северных) ворот направо располагался базар, за ним — Мещанская слободка, рядом с ней — армянские поселения с церковью и лавками. Армянская община была образована в основном выходцами из Закавказья, а также купцами из других армянских общин России. Наместник на Кавказе граф Павел Сергеевич Потемкин пригласил из Новой Нахичевани многих армянских купцов, которые наладили торговлю и связь с купцами-армянами по всей империи.
В 1848 году в Георгиевске значилось: «Купцов 2-й гильдии — муж. 3 и жен. 6, 3-й гильдии — муж. 365 и жен. 287» («КК на 1849 г.»).
«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):
Ярмарки в Георгиевске были учреждены 4 апреля 1801 года: Николаевская на 9 мая, Покровская на 1 октября («КК на 1855 г.»). «Приблизительная сумма продажи на ярмарках: Николаевская — 154.441 руб., Покровская — 256.343 руб.» («КК на 1849 и 1850 гг.»).
«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):
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Имеются сведения о существовании в 1817 году в Георгиевске армянской деревянной церкви. В статических ведомостях за 1834 год, ежегодно представляемых в Синод Святого Эчмиадзина, в городе значится церковь Сурб Геворг Зоравар (во имя Св. Георгия Победоносца).
В 1848 году сын купца 1-й гильдии Александр Хачересович Аладжалянц стал инициатором постройки новой церкви на месте старой. В 1860-м прокурор Эчмиадзинского Синода Фома Корганов, посетив церковь, отзывался о ней как о «небольшой, деревянной, но очень уютной и чистой».
В 1861 году прихожане обратились к высшему духовенству с просьбой о постройке каменной церкви вместо деревянной. Описывая состояние церкви, прихожане характеризуют ее как помещение без арок, с плоским и настолько низким потолком, что в церкви, опасаясь пожара, не зажигались большие свечи. Поэтому до постройки новой церкви прихожане просили использовать 1.000 рублей из церковных доходов для поднятия потолка и ремонта ограды. Разрешение было получено лишь в 1863 году, и на ремонтные работы было израсходовано 1.622 рубля.
В 1868 году прихожане вновь обратились в Астраханскую консисторию с просьбой разрешить постройку каменной церкви. В 1869-м было выбрано попечительство для возведения храма, в состав которого вошли: купец 1-й гильдии Мартирос Бабасанян, купец 2-й гильдии Мартирос Костанян, Севробе Аджемянц, Степанос Мурадчаянц, Исаак Хлджянц, Арутюн Аджемянц. В 1879 году Астраханский епархиальный начальник архиепископ Геворк Вегапетьянц в ответ на обращение прихожан объявил, что необходимости в постройке новой церкви нет, поскольку число прихожан в городе невелико, а церковь Сурб Геворг Зоравар не в столь плохом состоянии.
Кстати, в 1839 году число прихожан в городе составляло 193 человека, в 1853-м — 412, в 1863-м — 445.
Время сохранило имена ктиторов, священников и попечителей церкви Сурб Геворг: ктиторы — Александр Хачересович Аладжалянц (был награжден серебряной медалью «За усердие» для ношения на шее на Аннинской ленте), Мкртич Галустович Лодочникян, Карапет Тер-Александрович Серебряков; священники — Абраам Бежанян, Нерсес Вартанян, Арутюн Аракелович Какаев, Филипп (Полипос) Мовсесович Мовсесян, Александр Акопович Маркарян; попечители — Алексан Багдасарянц, Абгар Гарибянц.
В 1868 году в Георгиевске была основана церковно-приходская школа для мальчиков. В том же году число учеников составляло 25 детей, им преподавал Амбарцум Серебряков. В 1876-м число учеников снизилось до семи, затем в течение нескольких лет школа была закрыта. Попечителями школы значились — Саркис Тер-Погосян, Аствацатур Черкезов (Черкезян), Абгар Гарибянц.
«Православные Ставропольской губернии и Земли Черноморского Казачьего Войска составляют Кавказскую епархию» («КК на 1860 г.»).
Кавказская епархия в Георгиевске была представлена благочинным города — священником Василием Васильевичем Поповым, настоятелем Николаевской церкви («КК на 1850 г.»).
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С 1869 года при училище действует ремесленное отделение, созданное на базе мастерской Георгиевского артиллерийского арсенала, для обучения учеников кузнечному, слесарному и столярному ремеслам.
«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):
Иван Исаевич Мишвелов упоминается в должности почетного смотрителя в 1845—1850 гг. («КК на 1845—1850 гг.»). В 1856—1859 гг. почетным смотрителем училища значится коллежский регистратор Григорий Гаврилович Серебряков («КК на 1857—1859 гг.»). Григорий Серебряков, как и Иван Мишвелов, исповедовал армяно-григорианскую веру.
Сын Ивана Исаевича — Роман Иванович Мишвелов (Романос Ованесович Мишвелян; 1845—1923), уроженец Кизляра, дворянин, окончил Петербургскую военную академию, участвовал в нескольких военных кампаниях. Упоминается в хрониках 1879—1880 гг. в чине надворного советника в должности старшего врача лазарета Красноводской воинской команды Дагестанской области. В 1884—1894 гг. коллежский советник (соответствовало полковнику медицинской службы) Роман Мишвелов — старший врач Кизлярского воинского лазарета. Выходя в отставку в 1898 году в чине генерала, знаменитый врач посвящает себя общественной жизни. Ему удается открыть в родном Кизляре больницу, где он работает бесплатно.
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в городе Георгиевске проживают представители 74 национальностей: русских 58.613 чел. (81,3%), армян — 8.312 (11,5%), украинцев — 748 (1,0%), азербайджанцев — 744 (1,0%), других — 3.736 (5,2%).