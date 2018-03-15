В селении Варташен (Вардашен, с армянского — селение роз) Нухинского уезда Елисаветпольской губернии в XVIII—XIX вв. мирно и дружно проживали представители четырех народностей: армяне-григориане, удины (православные и григориане), кавказские татары-шииты (современные азербайджанцы) и евреи. Смотритель варташенского училища Михаил Бежанов в 1893 году записал в свой блокнот: «В селении Варташен лет 200 назад поселились евреи. Сначала их было около 60 дымов, а теперь, по числу душ, они превосходят остальных жителей. Говорят по-персидски; живут в особой части селения, чрезвычайно скученно (304 дыма на половине квадратной версты). Занимаются они исключительно торговлей и табаководством».

Евреи переселились в Варташен в конце XVII века из персидской провинции Гилянь и поселились на нижнем краю селения. В XVIII веке еврейское население Варташена увеличилось за счет беженцев из соседних деревень Залем и Куткашен. В 1873 году в Варташене жило 1628 евреев, а в 1885-м уже 2282.

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Варташенские евреи сеют табак на землях христиан и мусульман на таких условиях: хозяин пашет и удобряет землю, еврей делает грядки, сажает саженцы, ухаживает до сбора, сушит и делает пучки с корешками. Хозяин дает еврею все это время пшеницу, рис, деньги на мясо и масло и напитки; урожай делится между хозяином и евреем пополам. Одни из евреев торгуют на базарах, другие являются разносчиками. Последние особенно удобны для женщин, которые не могут сами ходить на базар и выбирать товары по своему вкусу: разносчик обыкновенно свои товары выменивает на пшеницу, коконы тутового шелкопряда и т. п., на фунт (равен 425 граммам) коконов дает один-два куска мыла.

Еврейки разносят по домам нюхательный табак, ходят для исполнения мелких домашних работ и уходят домой с полными узлами всего, чем может одарить их щедрая варташенка. Раз еврей или еврейка вышли во двор, они не вернутся с пустыми руками: хоть хворосту возьмут из сада. Благодаря этому евреи, не имея ни клочка земли, богаче остальных местных жителей. Ростовщиков немало и между варташенскими евреями: они дают деньги за большие проценты, получают в два-три раза больше того, что дают, да сверх того сколько у должника своего переберут кур, пшеницы, фруктов!..

Но как они заботятся о своих единоверцах… Каждую субботу, особенно по большим праздникам, они собирают много денег для своих бедных; раз в месяц для них же собирают у богатых пшеницу. Нищенства среди евреев нет.

Отец семейства — полный владыка; даже женатые сыновья без разрешения его ничего не могут предпринять или чем распорядиться. Летом все мужчины расходятся — кто по торговым делам, кто на обработку табака; остаются женщины. При скученности населения (иногда в одном дворе живет по несколько семейств) поводов к столкновению между женщинами много. Ссоры, брань и драки начинаются из-за пустяков: сначала кричат друг на друга, потом бранятся, постепенно подходят одна к другой. К спорящим присоединяются другие: кричат, ударяют в ладоши, по бедрам, а потом схватываются за косы, царапают лицо, руки… Много народу собирается смотреть на эти драки, как на зрелище.

Иметь больше одной жены не запрещается законом. Почти в 30 домах есть по две жены, но большего числа жен нет ни у кого.

Богатые евреи ведут торговлю с кавказскими татарами других селений, ездят к ним и часто неделями живут у них. В случае приезда в Варташен знакомых татар евреи охотно принимают их у себя и угощают. Женщины с гостями не здороваются. Во время угощения хозяин не садится. Для гостя приносят хлеб и сыр на медных и деревянных блюдах; затем прислуга или члены семьи подают рукомойник, полотенце; моют руки и читают молитву. Пока хлеб не разрежут на куски по числу присутствующих, все молчат; читают молитву и приступают к еде. Пищу берут пальцами. Женщины едят отдельно (и в обычное время, даже муж с женой вместе не едят). Приготовляют для гостей много блюд, из которых «толма» (голубцы) — самое любимое, а также плов, суп из молока, приправленный луком, и др. Вино и водку пьют только своего приготовления.

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Одежду евреек составляют: короткая, до пояса, рубаха, широкие шальвары, верхнее платье (шелковое или ситцевое) до колен с серебряными пуговками на рукавах, широкий серебряный пояс; голова повязывается шелковым платком. Обувь — «коши» (на деревянной подошве и высоком каблуке). Многие ходят босиком. Пальцы украшаются серебряными и золотыми кольцами. Девушки носят на груди бусы, красят руки хною.

Мужская одежда состоит из нательной рубахи с длинными рукавами, застегивавшимися на пуговицы, и широких штанов, заправленных в «гульпа» (шерстяные носки). На рубаху надевают архалух, ворот которого застегивают на пуговицы и подпоясывают простой шалевой тканью.

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Дома строятся из сырого кирпича и камня. Стены из кирпича не штукатурятся, кроме передней, которая обмазывается глиной и белится белой глиной. Постройки же из камня белятся известью, а деревянные — красятся масляной краской. Крыши делаются из черепицы. Окна без стекол, но имеются решетки со ставнями. Пол земляной, покрывают коврами. С фасада имеются балконы. Комнаты и балконы раз в неделю, в четверг, белятся. Балкон служит кухней. Дом состоит из одной, иногда двух, но большей частью из трех комнат. Посуда ставится на стенах под потолком, как и у кавказских татар. Постель хранится в большой нише одной стены. Продукты хранятся в одной из жилых комнат, мука — в глиняных ящиках. Другая стена имеет 4 ниши: в них держат кувшины с молоком, с кислым молоком, у второй стены сундук с приданым невесты. В нишах третьей стены — в комнате купцов хранится ситцевый товар, а у табаководов — махорка. Ниши все имеют занавеси. У четвертой стены находится камин.

Зимой евреи греются под «курсы» — в средней комнате табуретка, под которой в вырытую яму кладут горящие угли; покрывают ковром. Семья садится вокруг, ноги кладут под табурет, переднюю часть тела накрывают ковром и греются. На ночь постели располагают тоже возле табуретки, под которую протягивают ноги. Нередки несчастные случаи (угар, ожог ног и т. п.). Под домом помещение для лошади и коров.

Обручение бывает в возрасте от одного года до двадцати лет. Если девушка маленькая, то на предложение родителей жениха отвечает отец девушки, если девушка взрослая, то спрашивают ее согласия, не принуждают, и она сама берет обручальное кольцо. Девушки-еврейки не закрываются и не скрываются, а потому и юноши сами могут выбирать себе невест.

Предложение и обручение происходит следующим образом. Родители, желая женить своего сына, отправляют к родителям намеченной ими девушки сваху. Она является в дом девушки и говорит женщинам о предложении. Те назначают день, когда сваха должна прийти за ответом (решение примут мужчины). Если предложение принято, то отец жениха с несколькими родственниками приходят к невесте для переговоров насчет обручальных подарков. На обручение собирается в доме невесты много гостей, родственники жениха и невесты. Из дома жениха несут невесте «табаг» (6 кур и 6 бараньих шей), вручают кольцо, деньги и серебряные вещи. Раввин совершает обряд обручения, читает молитву и спрашивает родителей, по любви ли и согласию происходит обручение. Затем все присутствующие поздравляют молодых. Повеселившись, гости расходятся; после этого угощают жениха и его товарищей. Часть из обручальных денег, которые платит отец жениха невесте, дарят жениху. После этого родители невесты тоже отправляют к жениху «табаг». Когда родители жениха возвращают посуду от «табага», то в нее кладут пять рублей, родители же невесты возвращают посуду с тремя рублями. При этом невеста посылает всем членам семейства шелковые платки, кошельки и ермолки (мужская легкая шапочка), а жених невесте — четверть фунта хны, которая раздается всем подругам для раскрашивания рук.

После обручения невеста скрывается от жениха, его товарищей и родственников. Жених секретно посылает невесте через ее подругу шелковый платок со сладостями, невеста же посылает жениху «чагор» — жареную пшеницу с кишмишем, орехом и горохом.

По соглашению обеих сторон начинается приготовление к свадьбе. Свадьбы гуляют зимой, а заготовку готовят осенью. За шесть месяцев до свадьбы родители приступают к приготовлению приданого. Свадьба непременно начинается в воскресенье и оканчивается в следующую пятницу. В пятницу, накануне свадьбы, родители жениха режут баранов, посылают невесте два батмана (ок. 16 литров) вина и один пуд мяса. В субботу родственницы жениха приносят невесте венчальное платье, а также мясо, вино, фрукты… Родители невесты, в ожидании родственниц жениха, приготовляют пищу и затем хорошо угощают их. Одевшись в венчальное платье, невеста идет к своим подругам (их бывает 10−15), и они направляются ко всем родственникам с бубном и пением. Эти подруги в течение недели неотлучно находятся у невесты. Жених тоже собирает своих товарищей-дружков, которые остаются у него до вечера субботы.

В воскресенье обе стороны приглашают днем свою родню и знакомых на обед, вечером — на ужин. На эти пирушки созывают зурну, сазандаров и певца. Во время ужина совершается облачение жениха в венчальный костюм. Прежде всего, жених купается, а зурна играет во дворе. После купания одевают его в новое чистое белье, и в этом виде он выходит к музыкантам. Тут, в присутствии самых близких из родни, жениху дают постепенно части костюма и кричат «шабаш» (этим просят от родственников денег в пользу музыкантов). Когда жених кончает одеваться, то ближайшие родственники и родственницы танцуют перед женихом под зурну. Затем жених в сопровождении зурны идет к гостям в большую комнату, где ужинают, сидя несколькими рядами по длине комнаты. Жених подходит к раввину, целует его руку, затем и почетных лиц. Раввин говорит приличное случаю слово, все поют песни, выражающие радость жениха. Почетные лица говорят наставление жениху — как будущему мужу. После этого назначают сборщика: он берет медное блюдо, на краях которого зажигаются восковые свечи, и обходит гостей, собирая деньги в пользу жениха. После ужина гости расходятся, дружки с женихом садятся и хной красят руки.

Все дни этой недели проходят в гуляньях. В четверг свадьба празднуется у невесты. Женщин приглашают с утра. Сестра невесты или же близкая родственница, в сопровождении вдовушки, ходят по дворам, созывают всех на свадьбу. Входя в комнату, вдовушка благословляет домохозяев и приглашает их на свадьбу. Приглашенные дают вдовушке деньги, яйца, крупу и прочее. До ужина невеста должна отправить пищу жениху, который у себя дома веселится с дружками. После ужина женщины заставляют невесту танцевать под бубен, и все родственницы невесты дают «шабаш».

В пятницу вечером невесту привозят в дом жениха: этим и кончается свадьба. В этот же день жених приглашает цирюльника, который бреет головы его родственников, а потом и голову самого жениха: перед ним играет зурна, гости танцуют, пьют вино и веселятся. После праздничного гулянья отправляют вина и разные фрукты раввину, чтобы тот написал брачную бумагу. Долго просят раввина, чтобы он эту бумагу написал секретно, чтобы враги не могли заколдовать ее. Жених с дружками и родственниками, кто пешком, кто верхом, идут на реку, устраивают купальню, где и купается жених. Эта процессия сопровождается зурною и шумом молодежи. Какой бы мороз ни был, жених непременно купается, два дружка бросаются в воду, а за ними следует и жених. Дружки целуют полы одежды жениха, мажут лоб пеплом, а ученики раввина читают «плач Иерусалима».

После купанья приходят в синагогу. Раввин ведет жениха к шкафу, где хранится «Пятикнижие», так называемый Моисеев Закон — пять первых книг еврейской и христианской Библии: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Тут происходит прощение грехов: раввин говорит жениху, что грехи его, которые он совершил до женитьбы, не записываются у Бога, а потому прощаются, а те грехи, которые он совершит после этого, запишутся и прощены не будут… По окончании церемонии родственники преподносят жениху шелковую материю и целуют его, музыканты получают «шабаш», а дружки собирают чай, сахар, вино и сладости. После всего этого приходят в дом жениха. Тут все женщины и мужчины танцуют поодиночке. Дают знать родителям невесты, чтобы они приготовились к венчанию. Приходит раввин со старшиной и 10 мужчинами венчать молодых и составить список приданого невесты. Раввину и всем присутствующим дают закуску и напитки. После еды начинается составление списка. При этом со стороны жениха участвует его поверенный. Все вещи выносят в комнату и, по осмотру, каждый предмет записывается. В числе приданого дают следующие предметы: постель, самовар, дорогие занавески, хорошую ширму, ковер, палас, медную посуду (котел, блюдо, таз, кувшин и проч.), «тиан» (медный таз для стирки белья), «мажмеин» (большое медное блюдо). А также — сундук, серебряный пояс и разные украшения, непременно буйволицу и корову. Все названные предметы вносят в венчальную бумагу, так как жених при разводе все эти вещи возвращает. Поверенный жениха должен заплатить 1 руб. раввину и 1 руб. старшине, а родители невесты дают 20 коп. в пользу Иерусалима и 20 коп. служителю синагоги. Дают знать жениху, что пора приехать.

Жених с дружками, родственниками, в сопровождении зурны, идут к невесте. При входе их во двор мать невесты бросает по двору крупу. Гости приходят с восковыми свечами. Жених целует руку раввина и других лиц; в знак скромности закрывает рот носовым платком и сидит на указанном ему месте. Через некоторое время жениха зовут в комнату и ставят рядом с невестой. Если невеста имеет родителей, то жених должен пасть к их ногам и поцеловать их стопы. Приносят медное блюдо и собирают деньги для жениха и невесты. Выводят всех во двор. Входит раввин, приглашает 10 человек родственников жениха и невесты, без коих нельзя совершить требы и богослужения. Жениха и невесту ставят вместе около стены; раввин и 10 приглашенных становятся кружком под балдахином «хало» и совершают венчание. Раввин подносит стакан вина жениху и стакан вина невесте, потом сам берет стакан вина, благословляет, пьет половину, а другую дает 10 мужчинам. После этого жених передает невесте кольцо или деньги (это второе обручение), причем разбивают стакан вдребезги; куски сейчас же собирают, чтобы враги не заколдовали. Под конец раввин дает молодоженам вино, затем читает венчальную бумагу, где изложены все обязанности мужа, отдает эту бумагу жениху, а жених невесте. Она должна хранить ее при себе. Этим и кончается венчание.

Если невеста окажется целомудренною, то родители ее варят «хашил» (каша из крупы) с медом и приглашают свою дочь. Кроме свадьбы, на других торжествах и угощениях евреи не поют, не играют и не танцуют, так как присутствуют раввины, а при них евреи ведут себя скромно.

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Во время родов женщину сажают на доску, приходят соседки, родственницы. При трудных родах играют в рожок, стреляют из ружья и т. п. Если рождается мальчик, отец открывает кувшин вина, знакомые поздравляют отца и пируют. На третий день кладут младенца в колыбель. В комнату, где новорожденный и мать его, входить никому нельзя. Также нельзя вбивать гвоздь, как и писать письма целый месяц. На седьмой день купают, а на восьмой приглашают родных и знакомых — совершается обрезание. Женщины приносят по бутылке водки и фрукты. Выбирается кум; кто больше заплатит, тот и кум.

* * *

За больным ухаживают женщины; посещают все знакомые и родственники. Раввины тоже часто ходят и читают молитвы. При смерти кого-нибудь родственницы его режут свои рукава по локти, мажут лицо черной краской, стены покрывают также черной краской, отрезают косы, истязают себя, царапают лицо, руки, бьют под грудь и т. п. Плакальщицы садятся вокруг покойника: одна, запевала, начинает восхвалять покойника, а другие вторят ей, вспоминают о своих покойниках.

Тело покойника кладут на голой земле, а постель выносят на реку. Хоронят в день смерти. Во двор выносят тело обмыть, где устраивается палатка над выкопанной ямой. Поверх ямы кладут доску, на доску кладут труп и ставят семь кувшинов с нагретой водой. Мужчину обмывают служители синагоги, которые и греют воду, а женщину — обыкновенная женщина. Семь кувшинов воды ставят для того, чтобы каждую часть тела мыть из отдельного кувшина. Обмыв покойника, вытирают его чистой простыней, кладут на ковер, окутывают в саван, одевают покойника в костюм из чистого полотна, затем кладут на носилки… Могильщики опускают покойника в могилу, сверху кладут доску и засыпают землей, потом раввин читает молитву. После идут в синагогу, где служители приготовляют воду и дают умыться. Затем все приходят во двор покойника, едят.

Принято, что пищу приносят родственники и знакомые. Хозяева в этот день едят яйца всмятку и вместо соли употребляют золу. В продолжение семи дней женщины по утрам приходят с пищей, плачут, едят, а мужчины особо читают молитву и тоже едят. Все эти семь дней раввин и все грамотные приходят ежедневно в дом покойника по два раза и читают молитву, за это хозяин им платит. К пище женщины семьи усопшего не касаются; выходить на улицу не могут, во двор должны ходить босыми (с кладбища после похорон и хозяин идет домой босым). На тридцатый день справляют поминки. Зовут до 50 лиц, дают им пищу, раввин читает молитву. До 30-го дня никто не может переменять белье, мыть тела. Если умерший имел родителей, то последние целый год не должны одеваться в новый костюм. В годовщину постятся, а потом справляют поминки.

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В своей «Истории Армении» Мовсес Хоренаци (ок. 410 — ок. 490 гг.) пишет об армянском царе по имени Храчеа, так названном «из-за особенно светлого лика и огненных очей». «Говорят, — продолжает Хоренаци, — что в его время жил Навуходоносор, царь Вавилона, уведший в плен иудеев. И он, говорят, выпросил у Навуходоносора одного из пленных иудейских вождей, по имени Шамбат, привел его и поселил в нашей стране, с большими почестями. Летописец утверждает, что именно от него происходит род Багратуни, и это правда… Но узнай, что твое имя Смбат, которым Багратуни часто нарекают своих сыновей, это, по-настоящему, на их прежнем, то есть иудейском, языке — Шамбат».

В Устной Торе (Мидраш Эйха раба, гл. 1) рассказывается, что тот же вавилонский царь Навуходоносор II после разрушения Первого Храма в конце VI века до Рождества Христова пригнал часть евреев в Армению.

В IV веке до Р. Х. в Армавире, столице Армении, имелось крупное еврейское поселение. Во время нахождения на престоле Армении царя Ерванда IV (212 — 200 гг. до Р.Х.) евреи из Армавира были переселены в новую столицу — город Ервандашат. С приходом к власти Арташеса I (189 — 160 гг. до Р.Х.) столица Армении переносится в построенный им город Арташат, в который также переселяются евреи из прежней столицы.

Евреи в Армении развивали торговлю и ремесла. Еврейский историк и военачальник Иосиф Флавий (ок. 37 — ок. 100 гг. по Р.Х.), находящийся на приеме у римской императрицы, на вопрос, что он знает об Армении, ответил: «Евреям в Армении живется хорошо».

В 1840 году евреи Эриванской губернии были представлены двумя общинами — ашкеназской (европейской) и персидской. У первой общины был молельный дом, у второй — синагога «Шейх Мордехай», действовавшая с 1860 года, где наряду с ивритом был в ходу персидский язык.

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 года выявила, что в Закавказье проживает около 45 тысяч евреев.

Число евреев в Армении во второй половине XX века составило более 10 тысяч человек. В 1992—1993 гг. Армению покинуло около 6 тысяч евреев. Ныне в стране их насчитывается до одной тысячи человек.

Ноев Ковчег