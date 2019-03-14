«Моздок, заштатный город, расстоянием от Москвы в 1659 верстах (верста: 1066,8 м. — М. и Г.М.), а от губернского города Ставрополя в 281 версте. Название Моздок произошло от кабардинского слова, означающего густой и темный лес: ибо при заведении первоначального селения в местах тех, вдоль Терека, стояли дремучие и непроходимые леса», — сообщает «Кавказский календарь на 1848 год», изданный от Канцелярии кавказского наместника (Тифлис, 1847).

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«В 1759 году несколько кабардинцев, пользуясь покровительством Русского правительства, перешли через реку Терек и образовали на этом месте небольшое поселение. В числе этих выходцев был один кабардинский князь по имени Кургоко Канчокин, в Святом Крещении Николай, который, избегая притеснений сильнейших кабардинских владетелей, с 30 семействами своих подвластных вышел из Кабарды, принял Святое Крещение и навсегда поселился в нынешнем Моздоке. С этого времени селение Моздок начало всё более усиливаться. В 1763 году в нём основана была крепость, а в 1669 году проведена была военная линия от Моздока до Кизляра. Больше всего способствовало к распространению города водворение в Моздок, в 1760 году, Духовной комиссии для проповеди горским народам слова Божия и учреждение в 1765 году школы для детей христианских народов.

Многие горские племена, одни увлеченные чувством благочестия, другие для образования своих детей, стремились в Моздок и увеличивали его народонаселение».

Армяне, большей частью из Кизляра, поселились в городе с самого его основания в 1763 году. Кстати, Моздок и Кизляр можно назвать пограничными городами, ибо только рекой Тереком отделяются от них просторные и гористые степи, на коих кочевали и жили аулами мирные и непризнанные властями племена горцев.

При императрице Екатерине II Моздок был заселен людьми многих национальностей, прибывших из различных мест Кавказа. Город в 1769 году насчитывал 4393 жителя, в том числе армян — 1677, грузин — 412, черкесов — 150 чел.

«Кавказский календарь на 1849 год» (Тифлис, 1848):

«Город начал усиливаться до того, что в 1785 году, то есть с Высочайшего повеления о заселении пограничного края и образования в Екатеринограде Наместничества, он приобрел права и преимущества уездного или окружного города, и пользовался этими правами до 1842 года. В 1793 году в Моздоке была основана Епископская кафедра (Русской Православной Церкви. — М. и Г.М.), с целью способствовать распространению действий Духовной комиссии, а вслед за этим основаны были 2 монастыря — мужской и женской. Для Гражданского управления в городе основан был в 1792 году Верхний пограничный Суд, существовавший до 1822 года. Моздок недолго пользовался преимуществами окружного города: в 1842 году все присутственные его места, по малолюдности и незначительности уезда, были закрыты. Их заменили Градская Дума и Ратуша, необходимые для внутреннего управления, и Моздок стал носить название заштатного города».

Численность армян в городе Моздоке быстро увеличивалась не только за счет прибывших из Персии, но и из «Араратских мест». Из статистических сведений о состоянии города Моздока следует, что в 1827 году число жителей армянского происхождения уже составило 2.511 человек (мужчин — 1118, женщин — 1393). В городе насчитывалось 357 домов, три армянских церкви. В руках армян было 65 лавок, 17 погребов, 6 фруктовых садов, 5 виноградников, 500 лошадей, 1500 голов рогатого скота, 2200 овец. Они были владельцами 16 кожевенных заводов, на которых выделывался сафьян различных цветов (черный, желтый и красный) и другие кожаные изделия, реализуемые как на месте, так и за пределами области.

«Кавказский календарь на 1848 год» (Тифлис, 1847):

«Город Моздок расположен на песчаной равнине, с юго-западной и восточной стороны обрезанной крутыми берегами Терека, сильно подмывающего рыхлый грунт земли. С прочих сторон город окопан рвом, огражден пушками и обнесен по валам терновником, в предосторожность от внезапных вторжений хищнических партий соседних горцев, которые, пользуясь осенним и весенним мелководьем Терека, нередко покушались сделать нападение на город, не причинив, однако, никогда значительного вреда жителям. Из таких нападений в наше время важнейшие случались в 1842 и 1846 годах.

Город распланирован довольно хорошо; видно, что, при самом основании его, заботились о правильности. Число домов простирается до 480, церквей собственно градских — 6, в сем числе православных — 3, армяно-григорианских — 2 и армяно-католических — 1. Общее число жителей восходит до 7500 душ, из них мужского — 3975, женского — 3525. Русских и черкес в народонаселении меньше, а армян, грузин и осетин большее число.

Климат в Моздоке весьма здоровый; лето бывает довольно знойное, с жарами от 25 до 28 градусов, а зима непродолжительная, больше дождливая, нежели снежная.

Все постройки городские, с весьма немногими исключениями, деревянные, крыты большею частью камышом, лубками (луб: кора липы. — М. и Г.М.) и тесом».

«Кавказский календарь на 1848 год» (Тифлис, 1847):

«Судя по значительному числу деревянных, порядочно выстроенных лавок, с первого взгляда можно предполагать о выгодах здешней торговли, и такое заключение отнюдь не будет ошибочно. Удаленность от других городов, соседство кабардинских и ногайских народов, при известной торговой предприимчивости и промышленности армян, первенствующих в числе здешнего народонаселения, все это достаточно могло поддержать и значительно развивать здешнюю торговлю, не совершенно упавшую и после перевода таможенной и карантинной заставы и уклонения от Моздока Тифлисского тракта, направленного ныне через Екатериноград. Кроме ежедневных городских торгов, по понедельникам и субботам бывают многолюдные базары, на которые съезжаются арбами кабардинцы и осетины, с лесом, хлебом, сапетками (ульями) горского меду и другими продуктами. Сверх того, базары посещаются нагайцами и поселившимися на Куме русскими крестьянами и казаками ближайших станиц. К усилению торговли служат также две ярмарки, ежегодно в Моздоке бывающие: 1-я с 23 апреля, а 2-я с 19 сентября, из коих каждая продолжается около недели. Купцов в 1846 году объявлено: 1-й гильдии — 1, 2-й — 2 и 3-й гильдии — 72».

«Уездные Ярмарки в Моздоке учреждены 15 декабря 1799 года: Георгиевская — 23 апреля, Осенняя — 19 сентября» («КК на 1849 г.»).

«Купцов 1-й гильдии — 7 муж. и 11 жен., 2-й — 12 муж. и 10 жен., 3-й — 188 муж. и 164 жен.» («КК на 1852 г.»).

Предмет торговли заключался в покупке и продаже шерстяных и бумажных товаров применительно к требованиям горцев. Важными статьями здешней торговли были железо, деревянная посуда и калмыцкий кирпичный чай (состоит из огрубевших листьев чайного куста и грубых побегов с листьями), сбываемый ногайцам, калмыкам, кабардинцам и другим инородцам. Кстати, здешние жители из грузин и армян предпочитали «кирпичному» напитку китайский чай. Значительной отраслью моздокской промышленности считалась выделка сафьяна — тонкой и мягкой козьей или овечьей кожи, специально выделанной посредством желтинника (дубильного свойства кустарника) и окрашенной в яркий цвет. Несмотря на изобилие шелковичных деревьев в городских садах, шелководство не было развито. Шелка «выматывалось» для собственного употребления жителями от 15 до 20 пудов ежегодно; виноградного вина «выделывалось», также для собственного употребления, в малом количестве, от 170 до 200 ведер.

«Тутовых деревьев в Моздоке считают до 8-ми тысяч, а шелку выделывается немного менее 25-ти пудов. В 1848 году, за удовлетворением местной потребности, шелку вывезено было на Нижегородскую ярмарку 17,5 пудов, которые проданы по 125 руб. каждый» («КК на 1852 г.»).

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Площадей в самом городе 2, улиц и переулков, кроме форштадта (предместья. — М. и Г.М.) — 25. Улицы эти довольно правильны. Домов, принадлежащих правительству: каменных 4, деревянных 1; частным лицам принадлежащих: деревянных, каменных, композиционного кирпича и турлучных (вместе с предместьем) — 1.170; лавок: каменных 1, деревянных 156; кладбищ в Моздоке 6: русских 2, армянское 1, католическое 1, мухаммеданское 1, молоканское 1, что определяет разноплеменность населения. Жителей по званиям. Священно и церковнослужителей: православного исповедания — 30 мужчин и 27 женщин, армяно-григорианского — 5 муж. и 1 жен.».

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Полицейская часть находится в заведывании Моздокского участкового заседателя, состоящего по делам участка в ближайшей зависимости Пятигорского Земского Суда, а по делам городской Полиции — Моздокского коменданта. Для пожарных случаев имеются две заливные трубы — большая и малая, с принадлежностями. В Моздоке находятся: Дума, Ратуша и при ней Сиротский Суд, Духовное правление, уездное Казначейство. По воинской части: Управление комендантское».

Главные статьи городских доходов: с общественных городских имуществ, сборов с заведений промышленности и промыслов, с активов, сделок и аукционной продажи.

Главные статьи расхода: на содержание Моздокского уездного училища, полицейской и пожарной команды, канцелярии градской Думы, городовой Ратуши и канцелярии стряпчего, на наем домов для мест городского управления и для городских заведений, на отопление, освещение их и «иллюминацию в высокоторжественные дни», на ремонтные издержки.

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Заштатный город Моздок Кавказской области (в 1847 г. Кавказская область переименована в Ставропольскую губернию, а в 1866-м г. Моздок перечислен из Ставропольской губернии в Терскую область. — М. и Г.М.).

Окружные: казначей — коллежский секретарь Павел Михайлович Беляев; в должности стряпчего — коллежский секретарь Александр Павлович Тургенев; винный пристав — титулярный советник Моисей Андреевич Погуляй; соляный пристав — губернский секретарь Иван Васильевич Берзенидзев; врач — Иван Антонович Керсновский, градский глава — купец 1-й гильдии Архип Иванович Улуханов».

С сестрой градского главы Моздока в 1845—1851 гг. Архипа Улуханова — Анной Ивановной Улухановой (1824 — 1876) — связана детективная история.

В 1840 году один из наибов (помощников духовного лица) предводителя кавказских горцев имама Шамиля после набега в окрестности Моздока возвращался с отрядом в горы. Среди захваченных пленных выделялась молодая девушка, взятая мюридами (мусульманскими послушниками) у церкви. Спутники сообщили наибу, что девушка — дочь армянского купца из Моздока и должна была скоро выйти замуж за русского генерала Александра Пулло. Шамилю в чеченском ауле Дарго были представлены пленные. Увидев Анну Улуханову, имам был потрясен красотой армянки и изъявил желание взять ее в жены. Узнав о том, что Анна в плену, ее отец, братья Архип и Яков предлагали Шамилю выкуп. Однако девушка не согласилась и, добровольно приняв ислам и получив имя Шуанет, стала женой имама. Анна-Шуанет родила своему мужу двоих сыновей и пять дочерей.

Духовные лица Армянской Апостольской Церкви Моздока находились в ведении Астраханской епархии, учрежденной в 1717 году.

Астраханская епархия: епархиальные начальники и председатели консистории — епископ Барсег («КК на 1853 г.»), архиепископ Матеос (Матевос) («КК на 1859 — 1868 гг.»), архиепископ Кеворк Вегапетянц («КК на 1868 — 1872 гг.»). Благочинный в Моздокском уезде: протоиерей Иоаннес Хосровян («КК на 1856 г.»).

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851) сообщает о храмах Моздока: «Собор во имя Сошествия Св. Духа, армянский собор во имя Пресвятой Богородицы; приходские церкви — во имя Успения Пресвятой Богородицы, во имя Св. Николая Чудотворца и армянская во имя Великомученика и архидиакона Стефана; католическая церковь во имя Пресвятой Богородицы. Всего церквей: православных — 4, из коих во имя Св. Ильи на кладбище; римско-католическая деревянная — 1; армяно-григорианская — 3, из них одна на кладбище».

Деревянная церковь Сурб Степанос Нахавка (Св. великомученика и архидиакона Стефана) была построена в 1774 году и освящена 27 июля того же года архиепископом Иосифом Аргутинским (1743 — 1801).

Соборная церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) была заложена в 1795 году. Ктитор церкви купец 1-й гильдии Григор Тушмалян в 1858 году был награжден серебряной медалью на Станиславской ленте. В 1870 году его супруга купила на Новгородской ярмарке колокол весом 130 пудов и 29 декабря того же года с большой торжественностью установила его в церкви Сурб Аствацацин. 29 января 1885 года церковь была обворована, унесены церковная утварь и доходы церкви. В 1889 году ктитор церкви Габриел Акопович Тушмалян представил в Астраханскую консисторию смету на ремонтные работы. Для организации ремонта были выбраны попечители: Сукиас Ованесович Кожевникян, Карапет Матевосович Навасардян, Закария Амбарцумович Асламазян. Ремонтом церкви руководили ктитор Мартирос Гулазян, Овсеп Тушмалян и Карапет Навасардян.

Согласно статистическим ежегодным ведомостям от 1837 года, кладбищенская церковь Сурб Геворк Зоравар с начала основания являлась местом паломничества как для армян, так и для христианского населения города и его окрестностей. 5 сентября 1841 года консистория разрешила ктитору Саркису Мелконяну отремонтировать церковь.

Армянская церковно-приходская школа для мальчиков города Моздока была основана 16 февраля 1849 года, но через некоторое время она была закрыта. 2 июля 1860 года собрание прихожан решило снова открыть школу, которая должна была содержаться за счет трех городских церквей. Попечителями для организации школы были выбраны: Богдан Агагулов (в 1857 г. был награжден серебряной медалью на Станиславской ленте), Геворк Орехов, Грикор Тушмалян. 4 октября 1860 года школа была открыта, в ней обучались 54 мальчика, преподавал им священник Татевос Хосровянц.

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Кавказская епархия (Русской Православной Церкви. — М. и Г.М.). Преосвященный: епископ Кавказский и Черноморский Иеремия.

Кавказская Духовная Консистория. Моздокское Духовное правление: Моздокского Сошественского собора протоиерей Гавриил Лашхов, священник Александр Романовский, приходской Успенской церкви священник Михаил Графов.

Благочинный города Моздока — священник Александр Романовский.

Моздокское Духовное уездное училище. Смотритель — Василий Розалиев, инспектор — священник Александр Романовский, учителя — священник Михаил Графов, Андрей Андреевич Верходимов, Максим Лукич Макаров, Петр Ильич Ржаксинский».

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Моздокское уездное училище. Почетный смотритель — коллежский секретарь Михаил Михайлович Серебряков. Штатный смотритель — коллежский асессор Степан Васильевич Воскресенский. Законоучители исповеданий: православного — священник Александр Васильевич Романовский, армяно-григорианского — священник Моисей Егорович Турпов. Учителя — Константин Пономарев, Иван Иванов, Василий Надикта-Резунов, мулла Абдул Ахмет Каримов, Сергей Ходжаев, Григорий Скопцов, Андрей Константиновский».

Училище состояло из 3 классов: одного приходского и двух собственно уездных.

«Моздокское уездное училище открыто 2 мая 1820 года. Содержится на счет сумм, отпускаемых из Государственного казначейства по 1959 руб. 69 коп. серебром в год. Сверх того, в пользу сего училища поступают: а) жертвуемые почетным смотрителем училища 85 руб. 71 коп. серебром, и б) отпускаемые Георгиевской Городской Думой 142 руб. 86 коп. серебром в год. При училище находится библиотека, в которой — 474 названия в 1058 томах; географических карт, исторических таблиц, рисунков и других учебных пособий — 27; физических и математических инструментов — 2. В Моздокском уездном училище, сверх прочих предметов, положенных по Уставу 1828 года для уездных училищ, преподаются языки: армянский и татарский (ныне — азербайджанский. — М. и Г.М.). Число учащих — 4, учащихся — 91».

В училище преподавали Никита Гаврилович Калустов («КК на 1847−1868 гг.»), законоучители армяно-григорианского исповедания: священники Моисей Егорович Турпов («КК на 1851−1853 гг.»), Минас Мхитарянц («КК на 1857−1862 гг.»), Тер-Фадей Хосровянц («КК на 1863−1872 гг.»).

В 1844 году Никита Гаврилович Калустов, армяно-григорианского вероисповедания, был определен учителем нижнего начального класса в Моздокское уездное училище. С 1846 года «состоял в XIV классе» и в том же училище исполнял должность учителя армянского языка, а с 1849 года — должность библиотекаря, содержателя магазина предметных учебных пособий и архивариуса того же училища. С 1856 года — учитель приготовительного класса в чине коллежского регистратора, с 1858-го — губернского секретаря, с 1861-го — коллежского секретаря («КК на 1855−1862 гг.»); учитель наук с 1863 года («КК на 1863−1867 гг.»).

О Никите Калустове еще известно, что он обучался в Лазаревском институте восточных языков в Москве и, согласно прошению, в 1840 году был определен учителем приходского класса в Ростовское уездное училище. Пятигорским окружным начальником в 1842 году был назначен в Георгиевскую городскую ратушу исполняющим должность столоначальника.

«Кавказский календарь на 1848 год» (Тифлис, 1847):

«Моздокское уездное училище. Почетный смотритель — коллежский регистратор Иван Михайлович Серебряков. Штатный смотритель — коллежский асессор Степан Васильевич Воскресенский. Учитель армянского языка — состоящий в XIV классе Никита Гаврилович Калустов».

В 1847 году Михаил Михайлович Серебряков свою должность почетного смотрителя училища уступил брату — Ивану Михайловичу Серебрякову.

Коллежский регистратор (с 1850 г. — губернский секретарь, с 1854 г. — коллежский секретарь) Иван Михайлович Серебряков, армяно-григорианского вероисповедания, на службу поступил в Кизлярское управление переводчиком. За благотворительность в пользу бедных во время неурожая в 1834 году получил монаршее благоволение. Уволен от должности переводчика и утвержден почетным смотрителем Моздокского уездного училища с обязательством — жертвовать в пользу училища по 100 рублей серебром в год («КК на 1848−1857 гг.»).

По воле судьбы в 1859—1872 гг. должность почетного смотрителя Моздокского уездного училища занимал губернский секретарь (с 1863 г. коллежский секретарь, с 1866 г. титулярный советник, с 1868 г. коллежский асессор) Григорий Гаврилович Серебряков — племянник Михаила и Ивана Серебряковых.

В 1876-м в городе была открыта женская школа, где обучались 30 девочек. В 1881 году купец 2-й гильдии Петрос Саакович Гянджумянц и его жена Нунэ Ованесовна рядом с церковью Сурб Степанос построили на собственные средства помещение для школы, по их желанию названной «Нунеян».

В 1860-м местное армянское население обратилось в правительственные инстанции с просьбой о разрешении им открыть клуб по примеру других городов России — с целью «развеять однообразную жизнь, проводимую уединенно в домах, сблизиться с сословием русских и иметь общее место для развлечений и коммерческих переговоров». По велению наместника Кавказа А.И. Барятинского клуб был открыт в 1862 году под названием «общественного собрания», но просуществовал недолго. Позднее учредители клуба, «особенно армянской нации передовые люди», вновь добились открытия клуба в начале 1878-го.