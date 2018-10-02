«Кавказский календарь на 1849 год, изданный от Канцелярии Наместника Кавказского» (Тифлис, 1848), сообщает: «Всех домов, т. е. семейств, несущих повинности, в Тифлисе (на 1848 г.) — 5 400. Число же жителей Тифлиса, вошедших в камеральное описание, простирается до 27 000 душ: казенного ведомства — армян 16 890, грузин 4 185, католиков 440, татар 440 (современных азербайджанцев. — М. и Г. М.), греков 70; церковных крестьян — армян 1 120, грузин 530; помещичьих крестьян — армян 1 570, грузин 750, католиков 10, татар 10. Жители Тифлиса занимаются по преимуществу торговлею и ремеслами. Здешние ремесла производятся большею частью армянами — из 1 926 ремесленников, по сведениям 1845 г., армян считалось 1 448».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Факт, что «здешние ремесла по преимуществу обязаны деятельности армян», подтверждает и «Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846): «Это можно видеть из следующего списка. В Тифлисе из числа ремесленников находится: армян — 1 448, грузин — 256, католиков — 71, татар — 58, немцев — 35, персиан — 14, евреев — 12, турецкоподданных — 12, русских — 9, греков — 6, французов — 4, поляк — 1. Итого всех вообще — 1 926. Без армян — 478».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Тифлис, главный город Грузии и всего Закавказского края, лежит на берегах реки Куры. Название Тифлис, по-туземному Тбилиси, произошло от теплых вод, которые еще в глубокой древности могли привлекать сюда значительное население…» — гласит «Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845).

Армяне с давних времен составляли преобладающее население Тифлиса — города, ставшего 27 декабря 1844 года центром вновь образованного Кавказского наместничества. По описанию французского путешественника и миссионера Жана Шардена, посетившего Тифлис в 1671 году, из 20 тысяч жителей города армян было 14 тысяч. Такая же картина отмечалась с наступлением XIX века — в 1800 году армяне занимали первое место по численности, до 20 тысяч душ, или три четверти всего населения города.

«Почти невероятно, но вместе с тем достоверно, что в 1803 году в Тифлисе считалось до 2 700 домов, из которых более 2 500 принадлежало армянам. Таким образом, столица составляла тогда вполне собственность армянскую», — подчеркивает «Путеводитель и собеседник в путешествии по Кавказу М. Владыкина» (Москва, 1885).

В труде «Тифлис в историческом и этнографическом отношениях» (изд. Г. Беренштама, С.-Петербург, 1870) Дмитрий Бакрадзе и Николай Бердзенов удостоверяют, что «большинство домов в европейском вкусе было обязано своим возникновением предприимчивости армян».

Собственные дома армян располагались в основном в центральной части города. В частности, на Головинском проспекте (ныне проспект Руставели) находились дома Мириманова, Тер-Грикурова, Ананова, Шахмурадова, Арцруни, Сараджева, Онанова, Ротинянца; на Эриванской площади (ныне площадь Свободы) — Сумбатова, Харазова, Тер-Асатурова, Ишханова; в Сололаках, в самом престижном районе — братьев Сейлановых, Тамамшева, Гамбарова, Халатова, Шадинова, Ахвердова, Амирагова, Шароева, Корганова, Алиханова, Манташева, Арамянца, Агабабова, Ионесиани, Питоева, Гургенова, Долуханова, Милова, Бозарджянца, Каламкарова, Казарова, Бебутова, Ениколопова, Тандоева и других. Армяне имели также частные дома на Михайловском проспекте (ныне проспект Давида Строителя), в районах Веры и Авлабара.

Немало городских объектов носило армянские названия: Эриванская и Мадатовская площади, улицы Мадатова, Арцруни, Шелковникова, Лорис-Меликова, Тер-Гукасова, Лазарева, Бебутовская, Аргутинская, Коргановская, Нерсесовская, Долухановская, Аштаракская, Эчмиадзинская, Ванкская, Сурб-Ншанская, Сурб-Минасская, Сурб-Карапетекая, Норашенская, Армянский базар, Мадатовский и Мнацакановский мосты, Худадовский лес…

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846) сообщает:

«В город въезжают тремя заставами: Московской, Эриванской и Кахетинской. По полицейскому положению весь Тифлис разделяется на три части и подразделяется на девять кварталов. От Московской заставы, почти до Армянского базара, правильные улицы, просторные площади, каменные двухэтажные дома напоминают собою луч…»

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846) размещает на своих страницах большой очерк о жизненном укладе тифлисцев.

Приводим отрывок: «Домашнее хозяйство туземных жителей в Тифлисе весьма незначительно. Все потребности к содержанию домашнего быта приобретаются на наличные деньги с рынка. Самое устройство домов к хозяйству не имеют дворов, или весьма тесные и неудобные для помещения домашней птицы и домашнего скота. В одних только подвалах сберегают продукты, как запас на зиму; так, например, сыр, сарацинское пшено, масло, рыбу… Бесспорно, самое примерное хозяйство находится у колонистов: ими, по преимуществу, Тифлис наделяется молочными сливками, сыром, ветчиною, картофелем и другими продуктами. Не занимаясь хлебопашеством, по неимению земель, большая часть горожан живет продажею хозяйственных произведений».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Из «Кавказского календаря на 1850 год» (Тифлис, 1849):

«Всех вообще зданий в Тифлисе в настоящее время считается до 6 000: церквей 44, из которых православного исповедания 15, католического 2, лютеранского 1, армянского 22; монастырей 4; мечетей 2, синагог еврейских 2; лавок 1 700, из которых 933 помещаются в улицах, 717 в караван-сараях и более 50 в темном ряду; гауптвахт 5; казарм 4, пороховых погребов 3; разных заводов 72, из них 1 водочный, 4 пивных, 4 мыльных, 5 кожевенных и сафьянных, 10 кувшинных, 2 черепичных, 48 кирпичных, 1 меднопосудный и 1 колокольный. Все они принадлежат частным лицам. Все почти здания в Тифлисе каменные, за исключением 26 домиков деревянных. Общественных заведений в городе считается более 470; из них трактиров 12, питейных домов или духанов более 400, гостиниц 6, кондитерских 18 и кофейных домов 30. Площадей в Тифлисе считается 13, караван-сараев 8».

Строительство караван-сараев имеет в Грузии давние традиции. Один из первых постоялых дворов XIX века принадлежал Арцруни и был выстроен в 1820 году рядом с Сионским собором. 11 лавок первого этажа занимали портные и сапожники, в 25 магазинах второго этажа торговали европейской и азиатской шерстью, шелком и другими товарами, на верхнем этаже была гостиница на 33 номера.

По плану 1828 года караван-сараев было шесть: Арцруни, царевнин, преосвященного Нерсеса, князя Бебутова, Питоева и Чарвадарова.

В 1830 году у Авлабарского моста возводится караван-сарай Шадиновых, в 1840-м на противоположном берегу — Зубаловых. Несколько караван-сараев строится на Воронцовской улице (Тамамшева в 1835 г., Халатова в 1858 г.). Караван-сараи появляются и в новых районах Тифлиса — Тамамшева на Эриванской площади, Арцруни на Дворцовой улице.

Кстати, к началу 1840-х годов Эриванская площадь как центр нового города в значительной степени представляла пустырь, прорезанный оврагами, через которые для пешеходов были проложены деревянные мостки. Только со строительством в 1851 году грандиозного торгового здания, прозванного «Караван-сараем купца Тамамшева», с двумя большими подъездами и каменными лестницами площадь приняла более благоустроенный вид. В здании Гавриила Ивановича Тамамшева было 266 больших и малых торговых помещений, центральную же часть в окружении лавок занимал казенный (оперный) театр на 740 мест.

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846) замечает:

«В Тифлисе бани устраиваются совершенно особенным образом: это ванны, куда пропущены посредством труб горячие серные ключи, которые день и ночь наполняют их.

Погружаться в эти ванны — для здешнего туземца составляет почти единственную роскошь, обратившуюся в потребность. Горячих бань в Тифлисе восемь. Из них одна казенная, одна церковная и одна домашняя. Во всех восьми банях находится 52 ванны».

Знаменитые серные бани, о которых с восхищением отзывались Александр Дюма и Александр Пушкин, составляли гордость столицы и в основном принадлежали армянам. Сумбатовская, Бебутовская и Мирзоевская бани считались самыми старыми и были построены в первой половине XVII века.

* * *

В Тифлисе разместилась резиденция Грузинской епархии Армяно-григорианской Церкви.

Из «Кавказского календаря на 1847 год» (Тифлис, 1846):

«Епархиальный начальник: архиепископ Карапет.

Члены Тифлисской Консистории: архимандрит Ефрем Ерзинкьянц, протоиерей Моисей Саятнов, протоиерей Аветик Тер-Аветиков, священник Вартан Камоев. Секретарь: губернский секретарь Яков Кареньянц».

Тот же выпуск «Кавказского календаря» сообщает, что «Некоторые из армянских церквей замечательны своею древностью — их числом в Тифлисе 22. Примечательнейшие из них следующие:

Ванкский собор, резиденция Армянского Архиепископа, основание его относят к 1480 г. Древняя колокольня его возобновлена при нынешнем архиепископе Карапете; церковь Святого Карапета Сурб-Нишан; церковь Могнинская, основана в 1537 г.; церковь Петхаинская, основана в 1500 г.; церковь Георгиевская, основана в 1600 г.; церковь Божией Матери, у подошвы старой крепости (Цихис-сакдари), подворье Ахпатского архиепископа, построена в 1037? г.; церковь Сергия, почитаемого Армянскою церковью за Святого, основана в 1737 г. Замечательна празднеством перед Великим постом, при многочисленном стечении жителей Тифлиса».

14 февраля, в день святого Сергия (Сурб-Саркиса), к одноименной церкви на левом берегу Куры направляются особенно много старух, юношей и девушек: «Первые приходят просить Святого угодника об отпущении грехов их долголетней жизни, а последние молятся о даровании им жен и мужей по сердцу» «Кавказский календарь на 1855 год» (Тифлис, 1854).

* * *

Тифлис был главным образовательным центром Закавказского края.

«Учебных заведений в Тифлисе — 17.

Армянское духовное училище, открыто в 1822 г., число учащихся — 115.

Частный пансион братьев Арзановых (на Ханской ул., в доме Шароева), открыт в 1836 г., число учащихся — 47.

Частный пансион священника Орбели (на Салалакской ул., в собственном доме), открыт в 1836? г., число учащихся — 37» («Кавказский календарь на 1847 год», Тифлис, 1846).

Одним из старейших учебных заведений Тифлиса, построенных в XIX веке, с полным основанием можно считать школу (училище), основанную «Верховным Патриархом, Католикосом Гайканского народа Нерсесом» (Нерсесом V Аштаракеци). Ее строительство началось в 1822 году на территории Ванка (Тапи-Тах) по проекту военного инженера, архитектора Лазарева. Надо сказать, что при Ванкском соборе с 1815 года уже функционировала школа на 20 учеников, но этого было явно недостаточно.

Школа стала первым в городе общеобразовательным средним учебным заведением. Несмотря на то, что находилась она в ведении епархии, учебная программа была направлена на получение не только духовных, но, в большей степени, общеобразовательных знаний. В 1837 году школа была преобразована в епархиальную духовную семинарию (существовала до 1921? г.). По имени основателя школы семинария стала называться Нерсесяновской (Нерсисяновской). К середине XIX века авторитет семинарии уже был настолько велик, что она по праву стала ориентиром для вновь открывающихся армянских школ по всему Закавказью.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Трехклассная школа-пансион Овсепа Орбели (1808—1891) просуществовала до 1860 года, затем несколько лет священник занимал должность инспектора в Нерсесяновской семинарии. Один из его трех сыновей — Абгар Овсепович — подарил отцу трех замечательных внуков, впоследствии ставших учеными с мировым именем — профессора Рубена Абгаровича (основоположника подводной археологии в СССР), академика-физиолога Левона Абгаровича и академика-востоковеда Иосифа Абгаровича Орбели.

«Почти каждый грузин в Тифлисе знает армянский язык; почти каждый армянин знает языки: грузинский, татарский, персидский и других племен», — подмечает «Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846).

* * *

Из раздела «Тифлисские адреса» «Кавказского календаря на 1848 год» (Тифлис, 1847):

«Живописцы. Классный художник Авнатамов Я. Н., на Цициановской ул., в собственном доме. Нерсесов, на Эриванской пл., в доме Кетхудова». (О жизни и деятельности Степана Нерсесова можно прочесть на стр. 14 этого номера «Ноева Ковчега». — М. и Г. М.)

«Классный художник» Акоп Мкртичевич Овнатанян (Яков Никитич Авнатамов; 1806, Тифлис — 1881, Тавриз, Иран) родился в семье живописца и мастера стенной росписи. В 30-е годы XIX века его портреты входят в моду у состоятельных тифлисцев. «Кому нужен был портрет, всякий прибегал к Авнатамову, и он удовлетворял всем требованиям», — отмечал петербургский журнал «Иллюстрация» в 1845 году.

* * *

«Положение о городском общественном управлении в Тифлисе» удостоилось Высочайшего утверждения 10 апреля 1840-го и вошло в действие с 21 августа того же года. Первым городским головой Тифлиса был избран Ованес Измирянц (1840—1843).

Начиная с 1840 года должность городского головы (мэра) Тифлиса занимали представители коренных знатных армянских родов («мокалаки»). Эта традиция впервые была нарушена лишь в 1864 году, когда городским головой был избран не коренной («ахалмосул») Галуст Шермазанянц (Калуст Шермазан-Вартанов).

В 1844 году городское правление выглядело так («Кавказский календарь на 1846 год», Тифлис, 1845):

«Городской голова — Степан Гавриилович Хатисов; члены: от граждан (мокалаки) — Александр Осипович Тамамшев, Заал Захарьевич Заалов; от вновь поселившихся обывателей (ахалмосулы) — Исаак Иванович Майсуров, Иван Давидович Султанов; от удельных крестьян — Иосиф Иванович Тер-Оганезов. Секретарь: коллежский секретарь Василий Иванович Ракович».

Степан Габриелович Хатисов своими корнями восходит к роду коренных знатных армян Тифлиса — Хатисянцев, которым было дано гражданство первого ранга. В 1820 году он способствовал становлению духовной семинарии в Тифлисе.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Кстати, в том же 1844-м «смотрителем Тюремного замка» в Тифлисе значился «поручик Рафаил Осипович Сулханов».

Мэрами Тифлиса в 1845—1870 годах были избраны («Кавказский календарь» на 1845 — 1871 гг., Тифлис, 1844—1870):

«Моисей Тер-Грикуров/Мовсес Тер-Григорянц (1845—1846), Иван Шадинов/Ованес Шадинянц (1847—1848), Фома Придонов/Товма Придонянц (1848—1849), Захарий Амирагов/Закариа Амирагянц (1850—1851), Иосиф Мириманов/Овсеп Мириманянц (1851—1852), Аветик Свечников (1853—1856), Соломон Сараджев/Согомон Сараджев (1856—1857), Андрей Мананов (1857—1858), Вартан Аршакуни/Вардан Аршакуни (1858—1860), Соломон Абессаломов/Согомон Абисогомянц (1860—1861), Соломон Мириманов/Согомон Мириманянц (1861—1862), Егор Придонов/Геворк Придонянц (1862—1864), Калуст Шермазан-Вартанов/Галуст Шермазан-Варданянц (1864—1865), Николай Аладатов/Никогайос Аладатянц (1868—1869), князь Язон Туманов/Дмитрий Туманянц (1869—1870)».

Нелишне отметить, что в 1846 году при градоначальнике Мовсесе Тер-Григорянце в Тифлисе на русском и армянском языках стала издаваться газета «Кавказ», были открыты ипподром, учебное заведение Св. Нины, Кавказская землемерная школа.

Газета «Ковкас» («Кавказ») печаталась в первой армянской типографии Тифлиса при Нерсесяновской семинарии (открыта в 1823 г.). Кстати, в 1820-х годах в Тифлисе работала еще одна армянская типография — Араратова. Позже открывались типографии братьев Д. и Я. Арзановых (1838) и А. А. Энфиаджянца (1860).

«Кавказский календарь на 1869 год (Тифлис, 1868) утверждает, что в 1868 году «Управа тифлисских ремесленников» представляла собой следующую картину:

«Главный ремесленный старшина, гражданин Степан Петрович Джаншиев. Ремесленные старшины (устабаши), граждане: хлебников — Петр Узбашев, сапожников — Аджи-Сероп Терджанов, шорников — Гигола Агаджанов, шубников и шапочников — Гео Цовьянов, портных — Шакар Вартан-Бабов, столяров — Захарий Петрусов, каретников (извозчиков) Андрей Котрин, маляров (красильщиков) — Галуст Мартирузов, медников (горняков) — Абрам Бибилаури, бриллиантщиков (ювелиров) — Александр Караханов, парикмахеров — Иван Джамаспов, оружейников — Соломон Кагаров, слесарей — Арютин Степанов, красильщиков — Саркис Антонов, позументщиков — Карапет Алавердов, кирпичников — Симон Манташев и кожевников — Гигола Аскилов».

* * *

В летописи Тифлиса навечно остались имена выдающиеся армян — генерала Бебутова, драматурга Сундукяна и Абовяна, основоположника новой армянской литературы и нового литературного языка («ашхарабара»).

"Начальник Гражданского управления Закавказского края, генерал-лейтенант князь Василий Осипович Бебутов 1-й, кавалер орденов Российских: Св. Александра Невского, алмазами украшенного, Белого Орла, Св. Георгия 3 cт., Св. Владимира 2 ст., Св. Анны 1 и 4 степеней; Персидского Льва и Солнца 1 ст., алмазами украшенного; имеет золотую шпагу с надписью «За храбрость», алмазами украшенную; медали в память 1812 года и за Турецкую войну, и знак отличия беспорочной службы за XXXV лет» («Кавказский календарь на 1852 год», Тифлис, 1851).

Род князей Бебутовых принадлежал к старейшим родам в Армении, карабахского происхождения. Впоследствии Бебутовы переселились в Грузию и занимали здесь важные должности наследственных правителей Тифлиса («меликов») и егермейстеров («мискарбашей») грузинских царей. Князьями Бебутовыми в 1717 году в Тифлисе был основан монастырь во имя Святого Первомученика Стефана.

В 1830 году Василий Осипович Бебутов (1891, Тифлис — 1858, Тифлис) был назначен начальником вновь завоеванной Армянской области, управляя которой в течение восьми лет, устроил администрацию, установил правильное распределение податей и казенных доходов. Им завершено окончательное разграничение российских владений с Персией. 22 февраля 1837-го, на основании Высочайшего повеления 11 марта 1836 года, был открыт армяно-григорианский Синод в Святом Эчмиадзине.

В ноябре 1847-го князь А. О. Бебутов утвержден председателем Совета Главного управления и начальником Гражданского управления Закавказского края. В начале 1858 года в чине генерала от инфантерии он стал членом Государственного совета Российской империи.

«Гражданская канцелярия наместника. Помощник столоначальника: коллежский секретарь Гавриил Микиртумович Сундукянц» («Кавказский календарь на 1852 год», Тифлис, 1851).

Писатель и драматург Габриел Мкртичевич Сундукян (1825, Тифлис — 1912, Тифлис) родился в богатой купеческой семье. В 1850 году, по окончании восточного отделения историко-филологического факультета Петербургского университета, был назначен на должность переводчика и помощника столоначальника в канцелярию Кавказского наместника, затем начальника хозяйственного отдела Кавказского управления дорог в Тифлисе.

Автор тринадцати пьес, в том числе: «Ночное чихание — к добру» (1863), «Хатабала», «Оскан Петрович на том свете» (1866), «Прочие, или Новый Диоген» (1869), «Еще одна жертва», «Пэпо» (1870).

Этот неповторимый город занял огромное место в творчестве писателя и просветителя Хачатура Аветиковича Абовяна (1809—1848). Здесь он провел значительную часть своей многогранной деятельности и творческой жизни. Абовян, выпускник Нерсесяновской семинарии, в 1837—1843 гг. — смотритель уездного училища в Тифлисе, одновременно учредитель частного пансиона с целью подготовки учителей для народных школ. В Тифлисе, помимо романа «Раны Армении» («Верк Айастани»), им были созданы «Овсана», рассказ из жизни Ираклия II, произведения, посвященные Мтацминде, Лурджи Монастери, Куре, произведения, как бы насыщенные тифлисским «воздухом», содержащие интересные и весьма ценные сведения о городе и грузинской действительности. В одной из первых городских типографий, размещенной во дворе Нерсесяновской семинарии, в 1858 году впервые была издана книга на «ашхарабаре» — «Раны Армении» Абовяна.

«Ноев Ковчег»