«Свод статистических сведений населения Закавказского края» (Тифлис, 1893 г.) гласит, что «талыши живут в 161 населенном пункте, в 6612 дымах». «Кавказский календарь на 1894 год» талышей в крае насчитывает 88 449 жителей. Талыши — мусульмане-шииты (незначительная часть — сунниты) — потомки древнего коренного населения Кавказа. В начале XIX века Талышское ханство (основано в XVII в.) вошло в состав Российской империи.

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Традиционные занятия талышей — земледелие (пшеница, рис), животноводство (крупный рогатый скот), шелководство. Ремесла — плетение (корзины, циновки), производство шелковых и хлопчатобумажных тканей.

У талышей в семье существует строгая иерархия, основанная на почитании старших. Всеми домашними, а также полевыми и хозяйственными делами руководит дед — «йола деде», а также «йола нене», т. е. бабушка. Традиционно предпочтение отдается бракам между близкими и дальними кровными родственниками, что объясняется большой прочностью таких браков.

У талышей Новый год приходится на весну — 21 марта, то есть праздник Новруз. Год состоит из 4 сезонов («эвесор» — весна, «товостон» — лето, «поз» — осень и «зомсон» — зима) и 12 месяцев. Подобно другим мусульманским народам, талыши считают пятницу выходным днем.

Талышский язык относится к иранской ветви индо-европейских языков, имеющей на Кавказе своих представителей, кроме талышей, в осетинах (иронцах), курдах и татах (магометанах, евреях и армянах-григорианах).

Ноев Ковчег

В горнолесной полосе и на низменности у талышей дома деревянные, крытые камышом, соломой, иногда дранью. Пол у бедных земляной, у более зажиточных — деревянный.

Дома без окон, и свет проходит через открытую дверь. Вместо печей — камины без выходного отверстия для дыма, почему при топке камина дым густыми клубами плавает под потолком и выходит наружу через раскрытую дверь. По этой причине двери в талышских домах высокие, обыкновенно доходящие до потолка.

В домах никакой мебели не полагается. Пол покрывается циновками, на которых талыши обедают и проводят свободное время, сидя с поджатыми ногами; на них же спят, разостлав поверх циновки постель. Для освещения употребляются «чигари» — глиняные светильники, в которые наливается нефть. Для печения хлеба служит печь «таню», имеющая форму обычного в Закавказье «тонира» (цилиндрической печи, нагреваемой снизу, причем тесто для печения прикрепляется к внутренним стенкам «тонира»).

* * *

Главную пищу талыша составляет вареный рис — плов («пло»), приготовляемый с различными приправами и носящий, в зависимости от способа приготовления, различные названия: «яхны-пло» (плов с вареным мясом), «сио-пло» (буквально — «черный плов», с уткой и с прибавлением небольшого количества сумаха, отчего рис делается черным), «куа-пло» (плов с тыквою), «кишмиша-пло» (плов с кишмишем), «лага-пло» (плов с чечевицею), «шивит-пло» (плов с зеленью и мясом), «то-пло» (плов с курицей, маслом). Плов обычно заменяет хлеб («нюн»). Из молочных продуктов употребляются молоко — «шит», кислое молоко или мацони — «мос», масло — «рюан». Видное место в питании талыша занимает также разного рода зелень.

Едят талыши три раза в день: утром, в полдень и вечером; причем утром и в полдень закусывают; вечером же, по окончании дневных работ, обедают. Вино и водку не пьют, из напитков употребляют «айран-ду», «абдух» (вода с разведенным кислым молоком), «шарбат» (подсахаренная вода), «шалим-тырш» (напиток из репы).

Ноев Ковчег

Мужская одежда: рубашка («шай»), кальсоны («хома-шавло»), шаровары («шавло»), сверху архалух («ахлых») и длинная чоха («чохо»); на голове сначала тюбетейка — «ахчин», сверху — шапка («коло») барашковая или матерчатая. На ногах чулки («гуаве») и кожаные лапти («шим») или башмаки («мерда-машио»). Женская одежда: рубашка («шай»), шаровары («шавло»), род архалуха («пагары»); голова повязывается платком («пилянды»), поверх которого надевается большой шелковый платок («кялагай» или «са-пилянды»). При выходе из дома женщины в прежнее время облекались с головы до ног в ситцевую чадру; кроме того, на лицо надевался иногда «рубанд» (закрывающий лицо) — большой белый платок с двумя отверстиями для глаз; часть «рубанда», прикрывающая нижнюю половину лица, часто устраивалась наподобие сетки из шелковых ниток. «Рубанд» застегивается на затылке пуговицами. Для верховой езды имеются у некоторых женщин широкие шаровары («чахур»), застегивающиеся внизу на пуговицы и завязывающиеся под подошвой тесемкой.

Раз в неделю талыши-мужчины собираются на базарах и обмениваются информацией, ведут беседы, переговоры. Здесь же проводятся народные представления, выступление «пахлаванов» (атлетов), канатоходцев, заклинателей змей…

Ноев Ковчег

Роды происходят в жилом помещении, на полу. Помогают при родах деревенские повитухи, применяющие для облегчения родов как механические приемы, так и магические средства.

При трудных родах чаще всего прибегают к помощи магии и молитв. В таких случаях все входящие к роженице женщины расстегивают на себе все застежки, завязки, пуговицы. Сундуки, ящики, коробки и все вообще имеющиеся в доме закрытые предметы открывают и держат в таком положении до окончания родов.

Прибегают и к следующему приему: подводят к дверям дома лошадь, и роженица должна покормить ее с полы своего платья. Если роженица впадает в обморочное состояние, стреляют из ружей, чтобы привести ее в сознание.

Губительным для новорожденных существом является «шаша». Это небольшое женского вида существо, величиною меньше кошки, черного цвета. «Шаша» нападает на ребенка на 6-й день после родов. Она приходит к младенцу, садится около рта и душит. Чтобы оградить его от «шаша», в комнату, где находится ребенок с матерью, собираются женщины и всю ночь караулят новорожденного, не спят, поддерживают всю ночь свет и закрывают ребенка в колыбели рыболовною сетью. Мать остается в постели 40 дней и только после этого начинает работать.

В деле ограждения родильницы и ребенка от злых духов, болезней и пр. у талышей видную роль играют амулеты и талисманы. На роженицу навешиваются амулеты как в виде молитв («дуво»), так и в виде разного рода предметов, бус, пуговиц, косточек и пр.

Обрезание носит обязательный характер у талышей. В день обрезания ребенка (от 3 до 5 лет) отец устраивает богатый пир и приглашает родственников и соседей. Обрезание делают цирюльники; рану обрабатывают горячим пеплом.

* * *

Свадебный обряд талышей русский этнограф-кавказовед Григорий Филиппович Чурсин (1874−1930) в своих этнографических заметках «Талыши» («Известия кавказского историко-археологического общества», Тифлис, 1926 г., том 4) описывает так:

«Талыши вступают в брак: мужчины большею частью в возрасте 15−20 лет, девушки 12−16 лет. Иногда, чтобы иметь в доме работницу, женят 5−6-летнего мальчика на девочке 14−15 лет. Многоженство в массе населения составляет довольно редкое явление. Вторую жену берут, если у первой нет сыновей или когда нужна в доме работница. Похищение невест довольно частое явление. К похищению прибегают, чтобы не платить за невесту «кебина». Размер «кебина» составляла солидная сумма денег и, сверх того, ковер («халича»), самовар, медная посуда и др.

Невесту выбирают родители жениха. Наметив подходящую девушку, родители жениха посылают двух ловких женщин выведать, можно ли рассчитывать на успех сватовства. Женщины отправляются в дом невесты как бы в гости и стараются, между прочим, узнать от девушки или чаще от жены брата матери, отдадут ли намеченную за такого-то. Мать невесты иногда сразу дает понять, отдадут или нет, чаще же ссылается на необходимость обсудить дело с отцом невесты».

При согласии родителей девушки на брак отец жениха спустя несколько дней извещает отца невесты о том, что завтра или послезавтра он со столькими-то почетными мужчинами придет в гости.

Одновременно отец жениха посылает в дом родителей невесты мясо, рис, масло, цыплят и пр. Пришедшие с провизией остаются в доме невесты и занимаются приготовлением кушаний. Когда отец жениха с почетными мужчинами явится в дом невесты, туда собираются родственники и соседи невесты и поздравляют обоих отцов словами: «Худу мымбарак быка», т. е. «С обновкой!» Устраиваемое здесь угощение называется «сипириша поло» — плов для белобородых или плов для стариков («сипи» — белый, «риши» — борода).

Если в промежуток между «сипириша поло» и свадьбой придется праздник — Курбан Байрам, отец жениха, по обычаю, посылает родителям невесты барана, материю, краску «хейна» (хна).

Из заметок Г. Ф. Чурсина:

«Спустя некоторое время после «сипириша поло» в доме родителей невесты устраивается новое угощение «шини» (сладости). Отец жениха должен прислать для «шини» необходимое количество провизии: мяса, масла, риса и пр. В приготовлении кушаний принимают участие женщины со стороны как невесты, так и жениха. На «шини» приглашаются только мужчины. Женщины же в это время собираются в комнате невесты и веселятся отдельно. После угощения гости расходятся; остаются только близкие родственники той и другой стороны и мулла. Когда родители жениха условятся о размере «кебина», вызывают невесту в соседнюю комнату, и мулла спрашивает, согласна ли она выйти замуж за такого-то. Ответ «согласна» должны слышать присутствующие при этом свидетели. Затем мулла спрашивает невесту, кто будет ее представителем или доверенным при заключении брака. Невеста называет отца или брата, а при отсутствии их кого-либо из родственников. Такой же доверенный назначается и со стороны жениха. Возвратившись в общую комнату, мулла составляет «кебинный» акт и читает установленную молитву. «Кебинный» договор подписывают мулла и доверенные жениха и невесты. Брак заключен, и с этого момента жених не должен показываться на глаза тестю (теще можно) и не может ходить в дом невесты. Спустя некоторое время отец невесты приглашает жениха с известным числом товарищей в гости, на «конаг-лых» (от «конаг» — приятель, гость). После «конаг-лыха» жених получает право видеться с тестем, но с невестой видеться не может. После устройства «конаг-лыха», если тестю понадобится помощь в какой-либо работе (мужской или женской — безразлично), он посылает к жениху, чтобы тот явился в такой-то день и привел столько-то человек для работы».

Кройка и шитье свадебного платья происходит через 5−6 дней. С этой целью у невесты собираются девушки, иногда замужние, ее родственницы и соседки. Жених присылает для угощения продукты — рис, масло, мясо и пр. Со стороны жениха присутствует особо выбираемая женщина — «дайна». По окончании угощения на голову невесты накладывают краску «хейна» (хна). Эта пирушка в доме невесты устраивается накануне взятия невесты и носит название «ырдабо». В этот же день у жениха устраивается пирушка для мужчин — его товарищей и друзей, причем накладывают «хейну» на руки, ноги и голову жениха.

На другой день совершается торжественный перевоз невесты в дом жениха. Толпа молодежи из родственников и приятелей жениха с музыкой, джигитовкой и с ружейной пальбой отправляется утром за невестой. Подъехав к дому невесты, толпа останавливается и ожидает выхода невесты. Тем временем невесту снаряжают в путь, причем на нее надевают все ее платья (3−4). Когда невеста, готовая к отъезду, появляется на пороге, ближайший родственник жениха — дядя или брат — троекратно опоясывает ее кушаком (пояс из широкого куска ткани или шнура), причем два раза только обводит ее талию кушаком, в третий раз завязывает; затем три раза надевает ей на голову свою папаху (два раза прикасается папахой к голове и снимает, а в третий раз оставляет папаху на голове). Во время этой церемонии он произносит: «От тебя хочу, чтобы ты имела семь сыновей и одну дочь!» При этом его обсыпают сзади мукою, которую, впрочем, сейчас же вытирают. В это время из дома выходит мать невесты и, обращаясь к представителю жениха, говорит: «Деньги за мое молоко мне дай!» Тот дает ей, смотря по состоянию, 3−5, иногда 10−15 рублей. Затем, покрыв голову невесты красным платком, сажают ее на лошадь и везут в дом жениха, со стрельбою, джигитовкой, песнями.

Когда процессия подъедет к дому, кто-либо из домашних жениха режет перед порогом дома барана. Голову барана бросают в одну сторону, туловище в другую, и невеста входит в дом между туловищем и головою барана. Как только невеста переступит порог дома, домашние жениха обсыпают ей голову деньгами, рисом и пр.; обычай этот предусматривает обеспечение богатства и обилия благ земных. В то же время невесте подносят чашку с медом; она обмакивает в мед руку и прикладывает ее к дверной притолоке. Чашку с медом ставят затем на голову невесте. Мед этот потом должны съесть семь мальчиков. Эти семеро мальчиков, вероятно, должны обеспечить молодой рождение семи сыновей. Поднесение невесте при входе в дом жениха меда, сахара и др. сладостей — с магическою целью обеспечить сладость супружеской жизни. Невесту вводят в комнату. Здесь ее встречает мать жениха или, если ее нет, самая почетная женщина в семье. Она приветствует невесту и объявляет, что дарит ей корову или буйволицу, и говорит: «Дом твой, садись!» Невеста становится в углу комнаты и все время стоит там, закрытая красным платком. К невесте приставляются две женщины — «дайны», одна из ее родственниц, другая со стороны жениха. После привода невесты в доме жениха устраивается пир, продолжающийся до вечера. Вечером все расходятся; остаются только «дайны» жениха и невесты. «Дайна» невесты берет за руку невесту, «дайна» жениха берет жениха, подводят их друг к другу и затем удаляются.

Враги и недоброжелатели могут испортить жениха — написать такую молитву («дово»), которая лишит его мужской силы. Чтобы противодействовать такого рода чарам, близкие жениха пишут другую молитву. Если этого кажется мало, купают жениха в холодной воде или заставляют его влезть на ивовое дерево.

Во время угощения помощник распорядителя пира (обыкновенно цирюльник) обносит мужчин сладостями, а они дарят жениха деньгами, причем распорядитель каждый раз возглашает во всеуслышание: «Такой-то дал столько-то!» В ответ все высказывают добрые пожелания жертвователю. На хорошей свадьбе собирается до 500 и даже до 1000 рублей. Спустя три дня после свадьбы «дайна» жениха ведет невесту к роднику или речке — принести в первый раз воду. В этот день родители невесты готовят кушанья и посылают их в дом зятя. Первое отправление новобрачной за водой является актом вступления молодой в исполнение хозяйственных обязанностей.

Совершенно открыто невестка начинает показываться домашним лишь спустя год-два после свадьбы. В присутствии же посторонних она обычно закрывала рот и нос лет десять после свадьбы.

Песни «биджар», коллективные танцы и песни «халай», исполняемые на свадьбах, обогатили талышское музыкальное искусство. На свадьбах и других празднествах пение сопровождается старинным ударным инструментом — «лаггути», на котором играют двумя палочками.

* * *

При наступлении предсмертной агонии расстилают на пол циновку, поверх нее кладут тюфяк, а в изголовье — «мутаку» (род цилиндрической подушки) и на эту постель кладут умирающего, головой к югу, к Мекке — святыне ислама. Затем связывают большие пальцы ног умирающего ниткой, выдернутой из савана, глаза медленно закрывают ватой или просто руками, с таким расчетом, чтобы в момент смерти глаза были совершенно закрыты веками.

Когда наступает смерть, тотчас же прикрывают тело усопшего черным платком и в то же время посылают за муллой. Обмывание покойника производится родственниками или соседями. По народному воззрению, каждый человек в своей жизни должен обмыть хоть одного покойника, за то, что после смерти будут обмывать его. Кто обмывал покойника, должен после похорон выкупаться в реке или в бане. На том месте, где обмывали покойника, в течение получаса или часа горит два светильника — «чигара», один у изголовья, другой в ногах, чтобы прогнать из дома смерть. После обмывания покойника заворачивают в саван, который завязывается в трех местах выдернутыми из него же нитками. Состоятельные талыши привозят для себя из Персии саваны, покрытые священными надписями.

На кладбище покойника несут на носилках («саладжа»), составленных из длинных жердей. Могилы имеют направление с востока на запад: умершего мусульманина кладут в могилу на правый бок лицом в сторону священной Каабы в городе Мекке в Аравии. Опущенного в могилу покойника закладывают сначала короткими досками, укладываемыми поперек могилы, затем засыпают землею. После похорон участники возвращаются в дом покойного, где подается легкая закуска. По обычаю, все родственники и знакомые обязаны навестить семью умершего, причем должны принести с собою или кушанья для поминок, или небольшую сумму денег в помощь семье умершего для устройства поминок.

Тот, кто обмывал покойника, получает его платье. Если же платье более или менее ценное, его отдавали муллам, чтобы они усердно читали по покойнику Коран.

Богатые талыши имеют обыкновение ставить на могиле умершего палатку, в которой муллы три дня кряду читают Коран, облегчая, надо полагать, загробные скитания покойника. Коран кладут также и в доме покойника, и в течение трех дней все приходящие в дом прочитывают по одной главе, по порядку. Поминки устраиваются в 3-й, 7-й и 40-й день после смерти, годовые же поминки — ежегодно довольно долгое время. На могилах ставят у изголовья вертикально небольшие камни; иногда, вместо простых камней, имеются надгробные памятники с надписями.

Ноев Ковчег