В 1763 году 800 семейств понтийских греков-горнопромышленников из Гюмюшхане (Турция) переселились на территорию нынешней Лорийской области Республики Армения, образовав села Альвер (ныне г. Алаверды), Шомлер, Сисимядян. Предки понтийских греков — выходцы с юго-восточного побережья Черного моря — Понта (прибрежная полоса от Синопа до Батуми). Греки проживали в Западной (Турецкой) Армении в регионах Ван, Баязет, Ардвин, Басен, Хамшен, Диарбекир (Тигранакерт) и Эрзерум. Они сыграли большую роль в формировании новой этнической среды: греки — носители армянского языка и культуры, впоследствии полностью ассимилировались с местным армянским населением.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В конце XIX века начинается новый отток греческого населения из Османской Турции. Новые беженцы основали греческий квартал в городе Александрополь (ныне Гюмри), назвав его Урмонц, где вначале было 363 греческих дома.

А с конца 1980-х годов в связи с ухудшением экономической и политической ситуации в регионе начинается массовый выезд греков из Закавказья: почти полностью выехали греки из Степанаванского и Алавердского районов Армении (ныне Лорийская область), мигранты устремились в Грецию (Салоники) и в Россию (Краснодарский край).

В Республике Армения в наши дни наибольшие греческие общины находятся в Алаверди и Ереване. Есть общины в Ванадзоре, Гюмри, Степанаване, Ноемберяне, Анкаване, Ягдане, а также в нагорно-карабахском селе Мехмана — в ущелье реки Тертер (по данным 1995 г., 35 семей).

Сегодня в Армении, по официальным данным, около 1800 греков, хотя, по заявлениям греческой диаспоры, в республике проживают около 4000 человек, имеющих греческое происхождение.

* * *

А вот как оказались греки в горах Зангезура.

Обратимся к «Горному Журналу» (1858 г., № 2):

«Русский таможенный чиновник Яков Розов в 1845 году основал первый в Зангезуре (ныне Сюникская область Республики Армения. — М. и Г. М.) медеплавильный завод, именно Агаракский, в бассейне притока Аракса, река Мигри-чай, в 70 верстах на юго-восток от г. Нахичевани».

Журнал «Мануфактура и Торговля» (апрель 1858 г., № IV) пишет:

«К сожалению, последовавшая в 1848 году неожиданная смерть этого пионера медного дела в Зангезуре пресекла его дальнейшую деятельность. После смерти Якова Розова до 1850 года горные изыскания в Зангезуре не проводились. Но в период с 1850-го по 1853-й год компанией греков, во главе которых стоял уроженец Трапезунда горный мастер Уста Аллахверды, он же Харлампий Кундуров, прибывший в 1851 году на Кавказ с сыном Федором, были устроены два медеплавильных завода — оборудованных по примитивному азиатскому образцу. На них работали преимущественно греки из Трапезунда».

Инженер для исследования, разведок и других поручений, коллежский асессор Афанасий Михайлович Коншин в 1890 году представил в Управление горной частью Кавказского края «Отчет об исследовании медных месторождений Зангезурского уезда Елисаветпольской губернии», в котором изложил:

«Кавартский завод, находящийся во владении компании греков с Харлампием Кундуровым во главе, пущенный в плавку 1 августа 1853 г., имел 2 печи с ежегодной производительностью в 675 пудов. Цена меди стоила 11 рублей за пуд. Мастеровых на означенных 3-х заводах и рудниках было: греков турецко-подданных — 23, туземцев — 4 и чернорабочих, из местных жителей, 356 человек. Русских ни одного лица».

Таким образом, с конца сороковых годов и в начале 1850-го медное дело начало развиваться в Зангезуре, хотя и медленно. Одним из существенных препятствий к более энергичному росту медной промышленности служила отдаленность Зангезура от рынков сбыта меди в центральной России и, в частности, от Тифлиса, от которого его отделяло расстояние в 600 верст (640 км). Пути сообщения были в то время самые неудовлетворительные, большею частью вьючные.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Из «Отчета» А. М. Коншина:

«В 1857 году разрешено было Харлампию Кундурову с товарищами построить новый завод, кроме существовавшего Кавартского завода, на реке Охчи-чай, в 5-ти верстах выше слияния ее с Каварт-чаем, для плавки руд, добываемых из рудников, открытых на западном склоне горы Саяд-даш, на землях разоренного селения Гализур.

Завод был назван Гализурским и начал плавку в 1858 году. Он состоял из 7 рудо-обжигательных печей, 1 черной печи и 1 очистительного горна. Хотя дутье воздуха на этом заводе, как и на вышеперечисленных, производилось при помощи клинчатых мехов, но здесь впервые была применена передача движения наливным колесом. Вода проведена была на завод каналом из реки Охчи-чай. Годовая выплавка на Гализурском заводе равнялась 500 пудам меди».

В 1863 году был основан Федором Кундуровым еще Барабатумский завод, на расстоянии около полуверсты к востоку от селения Барабатум.

Для помещения хозяев и рабочих в 1860-х годах было устроено (на вершине горы Саяд-даш) поселение, состоящее из 26 домов. Греками-трапезундцами же были построены в целях благотворительности там же школа и церковь. Священником служил Николаос Лавос.

* * *

Для понтийских греков были характерны два типа жилых построек.

«Лазский дом»: квадратный или прямоугольный в плане с 4-скатной крышей, 1,5−2 этажный (1-й этаж — хозяйственные помещения, 2-й — жилые), каркасно-столбовая конструкция, стены кирпичные или каменные. Каменная кладка делится на квадраты рейками (снаружи реечный каркас не штукатурится, а каменная кладка оштукатурена и выбелена). Интерьеры дома украшены резьбой по дереву. Внутри дома находится камин для отопления, кухня вынесена во двор.

Другой тип сельского понтийского жилища — дома в высокогорной зоне, сюда следует отнести и сезонные жилища на летних пастбищах: присущи все характеристики «лазского дома», но обычно одноэтажные, с земляным полом, стены сложены из дикого камня, не оштукатурены. Обязательно среди хозяйственных построек во дворе размещается амбар на сваях для хранения кукурузы.

* * *

В качестве мужской одежды использовался так называемый «лазский костюм», который широко распространяется на Кавказе во второй половине XIX века. Отличительными элементами мужского костюмного комплекта является узкая короткая суконная куртка («елек»), узкие обтягивающие голень шаровары с широким шагом («зипка»); в качестве обуви использовались «черохи», которые могли носить с ноговицами (вид обуви, закрывающей голени, без ступни) или узкие сапоги-чулки. Головной убор — «башлык»; элементы «лазского костюма» — патронташ, длинный «лазский» нож, пистолет, винтовка.

Женская нательная одежда: белая нательная льняная или из другого растительного материала рубаха или нательные штаны изо льна или хлопчатобумажной ткани, белого цвета, штанины снизу подвязываются.

Верхняя одежда: широкие шаровары, длинные, до лодыжек, внизу на штанинах два выреза, носят сверху вракин, шьют его из шерстяной, хлопчатобумажной, фланелевой и шелковой ткани, или длинное халатовидное платье с высокими разрезами по бокам, без рукавов или разрезанными рукавами, с широким воротом, шьют из хлопчатобумажной, шелковой ткани яркой окраски. Пожилые женщины носят «зупуну» (кафтан без воротника) на ватной подкладке; поясную шаль, шьют как из домашней шерстяной, так и из привозных хлопчатобумажных, шерстяных и шелковых тканей, носят свернутой углом, подвязав поясницу; фартук из сукна, как правило, светло-вишневого цвета; короткая, до пояса, куртка из сукна или бархата на красной подкладке надевается сверху «зупуны», носят расстегнутой; короткий, ниже пояса, полушубок из сукна черного или кофейного цвета; длинное пальто из сукна, без подкладки носят пожилые женщины, не застегивая; зимнее пальто из хлопчатобумажной ткани, фланели или кашемира носят незастегнутым.

Головные уборы: невысокая овальная феска, обтянутая голубой тканью, вышита черными нитками, украшена золотыми или серебряными монетами, носят только девушки; четырехугольный головной платок из хлопчатобумажной ткани; цветастое покрывало с нашитыми монетами; свадебное покрывало из тонкой ткани красного или зеленого цвета невеста надевает на венчание; зимний шерстяной головной платок, носят пожилые женщины.

После переселения на Кавказ понтийские греки начинают носить одежду общекавказского образца (длиннополую чоху, черкеску, «кавказскую рубаху» и т. п.).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Пища у греков разнообразна.

Зернобобовые блюда: кутя — ритуальное (вареные зерна пшеницы с сахаром и орехами); каша из обжаренных зерен молодой кукурузы, измельченных в крупу; супы из пшеничной, ячменной и кукурузной муки. Праздничная выпечка — пирог из подслащенного медом теста или со сладкой начинкой; слоеный пирожок со сладкой или соленой (катык с чесноком) начинкой.

Молочные блюда: напитки из кислого коровьего молока, масло, соленый творог; суп из растворенного в воде сушеного соленого творога-«чортан» с фасолью и кукурузной мукой; сыр из овечьего молока.

Мясные блюда: шашлык — жаренное на вертеле резанное кусками мясо (свинина, баранина, говядина) — обычно для праздничной трапезы; вареное мясо («бастурма») — также праздничное (например, на свадьбе) или ритуальное блюдо; жаренное в жире для длительного хранения мясо («гавурма»); долма — рубленое мясо, смешанное с рисом, сваренное в виноградных или капустных листьях; плов (пилав); пшеничная каша с размельченным куриным мясом — праздничное, готовится на Рождество, Новый год, Крещение; борщ на мясном бульоне.

Рыбные блюда: речная и морская рыба в жареном и вареном виде.

Блюда из овощей: рагу из капусты; квашеная капуста; соус из баклажанов; вареная фасоль (в Закавказье — поминальное блюдо).

Блюда из дикорастущих культур: суп из крапивы, дикий лук. Широко используются в качестве добавок в различные блюда грецкие орехи и лесной орех-фундук.

Напитки: красное виноградное вино, виноградная или иная фруктовая водка домашнего изготовления.

* * *

Этнограф Антон Павлович Попов, сотрудник Института этнографии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая, долгие годы занимался изучением ряда этнических групп, выходцев из исторической области Понт (греки, армяне, химшилы, турки и лазы). Одна из его книг так и называется — «Понтийские греки».

Мы с Антоном Павловичем и пустимся в увлекательное путешествие и познакомимся с обрядами и обычаями греков — многовековых соседей армян.

Сваты — дальние родственники жениха («гамброс») — идут «брать слово» в дом родителей невесты («нифе»). В метафорической форме пришедшие объясняют цель своего прихода: «Наш охотник в голубку стрелял-ранил, она в ваш дом прилетела» или «наша курица в вашем доме сидит». Согласие сторона невесты дает лишь во время третьего визита сватов, их угощают и сговариваются о дне обручения.

Обручение устраивают в доме родителей невесты, куда идут жених, его родители, крестные, другие родственники. Сторона жениха приносит водку, жареную курицу (которую дарят стороне невесты), поднос с самодельными «бамбаньетками» — завернутыми в фатин (сетчатую ткань) орехами и конфетами. Курицу могла готовить и сторона невесты. Во время обручения тамада в шуточной форме предлагает купить курицу друзьям жениха; родственники невесты переодеваются, во время торга держатся за веревку, конец которой привязан к тамаде.

Невеста находится в отдельной комнате, ее к жениху выводит отец. Возможно, что жениху предложат «угадать» невесту среди 7 девушек, которых выводят из комнаты, у «настоящей невесты» на руке надето кольцо — подарок сватов. Жених и невеста обмениваются подносами с «бамбаньетками», которые после раздают всем присутствующим. Обмениваются кольцами: родители жениха надевают кольцо на руку невесты, и наоборот — родители невесты — на руку жениха.

Родители жениха («петух») и невесты («курица») выступают их заместителями в ритуале. На обручении договаривались о дне свадьбы. Платье невесты или отрез ткани для него покупает жених. За несколько дней до свадьбы платье относит в дом невесты мать жениха, или кум («кумбарос»), или его друзья. Для тех, кто приносит платье, устраивают застолье, за платье дают подарок или деньги. В этот же день в дом жениха отправляются подруги невесты или ее сестра с одеждой для жениха и его отца — обычно это рубашка и носки. Девушек одаривают и угощают.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Накануне свадьбы, в пятницу, в доме невесты собирались ее подруги и имитировали купание невесты. Для девушек устраивали застолье.

Жених со своими друзьями шел к «кумбаросу», который его брил, за это он получал в подарок петуха. В современной свадебной обрядности «купание невесты» не практикуется, а купание-бритье жениха обычно проводят в день свадьбы перед отправлением свадебного поезда в дом невесты. Невеста после бани красит ладони и пальцы рук хной.

Свадебные ритуалы происходят на территории жениха или его родителей (отца). Свадьба длится 4 дня (с субботы по вторник). Суббота — свадьба в доме невесты, одаривание невесты. Воскресенье — свадебный поезд в дом невесты, за невестой идут жених, «кумбарос», «азапы» (друзья жениха), музыканты: «кямянжист» («кемендже» — лира), «бубнобей» (барабанщик) и зурначи.

Друзья жениха несут на подносе водку, жареную курицу, украшенную красными лентами или «красной шапочкой», свадебное платье невесты (фату). «Кумбарос» разламывает мясо курицы перед воротами двора невесты, платит за вход во двор и в дом невесты. Невесту одевает ее родственница, подруги поют печальные песни. Если невеста выходит замуж не первый раз, то платье надевает розового цвета.

«Азапы» во дворе родителей невесты убивают несколько кур, мясо забирают с собой. В доме невесты за стол садятся только жених и его друзья, сторона невесты стоит.

Сестра невесты ставит перед ними блюдо с жареной курицей, ее ест только жених и его друзья: мясо ломают руками, сестре невесты дают деньги. Брат надевает фату невесте, ломает над ее головой свадебный пирог-чурек на 2−4 части, одну часть отдает стороне жениха. Он же передает невесту «кумбаросу» или жениху.

«Кумбарос» платит брату и матери невесты, женщине, которая ее одевает. Идут венчаться в церковь, жених и невеста идут вместе. В церкви жених и невеста становятся правой ногой на платок, постеленный на полу. Впереди свадебного поезда идет один из друзей жениха с зажженной свечой, мать жениха одаривает его, дает ему жареную курицу. Дорогу молодым преграждают веревкой, «кумбарос» угощает водкой, чтобы пропустили. Кума («кумбартца») выкупает место для невесты, на ее месте сидит ребенок, ему дают деньги. За столом «кумбарос» сидит рядом с женихом, «кумбартца» — с невестой, невеста — слева от жениха. В дом жениха родители и остальные родственники невесты приходят позже, за ними посылают «азапов» и музыкантов. Их усаживают за отдельным столом или на дальнем от молодых конце стола. Родственников невесты угощают жареной курицей. В полночь танцуют круговой танец 7 пар, обязательно танцуют жених, невеста, «кумбарос», «кумбартца». Затем происходит одаривание молодых.

Первую ночь в доме жениха невеста спит в отдельной комнате с «кумбартцей». Понедельник: привозят приданое невесты. Ночью жених и невеста спят вместе. Утром простыню проверяет родственница жениха. Во вторник: устраивают шуточное ряженье друзья и родственники молодых.

Через 7 дней после свадьбы невеста возвращается в дом родителей. Еще через неделю за ней приходит жених, устраивается застолье.

* * *

Крестными приглашают мужчину и женщину, не мужа и жену (в Армении крестные могут быть муж и жена — вероятно, под влиянием армянской традиции, когда крестит только мужчина, а его жена считается крестной) и не родственников новорожденного, они же выполняют функции на свадьбе крестника. Мать принимает причастие на 40-й день, до этого не должна входить в церковь, не должна выходить из дома в темное время суток. Первые месяцы ребенок спит в колыбели, к которой привязывают обереги от сглаза — браслет из черных и белых камешков (такой же браслет надевают детям на руку), завернутый в платок уголь, куриный помет. Если ребенок долго не начинает ходить, его выносят на перекресток дорог и ставят ногами на мясо только что забитого животного; по другому варианту — пекут 7 хлебцев, раздают их детям, которые играют с «больным» младенцем.

* * *

Тело умершего моют не родственники, а приглашенные люди, с ними расплачиваются подарками и из вещей покойника, платками, мылом. Они же могут одевать покойника: чистое белье, новое платье, костюм. На одежде пуговицы не застегивают, узлы не завязывают (на головном платке, галстуке и поясе), обувь не надевают — кладут рядом в гроб. На тело надевают простыню-саван с вырезом для головы посередине, а затем поверх нее натягивают одежду, сверху одежды тело могут покрыть еще одним саваном.

Умершего хоронят на 3-й день после смерти. Все это время тело находится в доме, в отдельной комнате, возле него дежурят, сменяясь, день и ночь родственники и знакомые. Существует запрет на похороны в понедельник и пятницу. Гроб не должны нести родственники покойника. Перед выносом из дома гроб троекратно поднимают, поворачивают по часовой стрелке, ударяют в дверь. В похоронной процессии впереди несут освященную в церкви сладкую кутью. На кладбище на могиле устанавливают крест в ногах покойника и могут установить перевернутое ведро без дна для свечи, которая должна гореть до 40 дней.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Родственники умершего носят одежду черного или темно-синего цвета. Пожилые женщины не снимают траур и после окончания обязательного срока (от 1 года до 5 лет). Мужчины не бреются 40 дней после смерти родственника. Поминальные дни: 3-й, 9-й, 40-й, полгода, годовщина — обычно устраивается поминальная трапеза. На 40-й день заканчивается самый строгий траур: на стол могут подать мясо (свинину), больше не зажигают лампаду в комнате, где лежал покойник (свечу на могиле), сжигают кусок савана, выливают остатки воды, которой обмывали покойника.

«Ноев Ковчег»