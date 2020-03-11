«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851) сообщает: «Телав, уездный город Тифлисской губернии, лежит в 11 верстах (верста: 1066,8 м. — М. и Г. М.) от реки Алазани на правой стороне. Он занимает две возвышенные площадки у подошвы горы Цивы, составляющей продолжение одной из ветвей Кавказских гор, отделяющих Телавский уезд от Тифлисского и Сигнахского, и разделяет на две части — западную и восточную. Первая, называемая старым городом, именуется Дзвель-галавани (старая крепость), а вторая — Телави… В городе жителей — 5325: православных — 1318 (783 муж., 535 жен.), армян — 4005 (2154 муж., 1851 жен.), католиков — 2 муж.».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

6 марта 1801 года на землях Восточной Грузии, вошедших в состав Российской империи по манифесту (от 18.01.1801) императора Павла I «О присоединении Грузинского царства к России», образована Грузинская губерния. 12 сентября того же 1801 года Грузия разделена на 5 уездов: Горийский, Лорийский и Душетский, два в Кахетии — Телавский и Сигнахский. В 1840 году Телавский уезд вошел в состав Грузино-Имеретинской губернии, а с 1846-го — Тифлисской губернии.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Телав, уездный город Грузино-Имеретинской губернии, в Кахетии, на речке Турдо, впадающей в Алазань. Основан первым кахетинским царем Кириком в 893 году, впоследствии был резиденцией кахетинских царей. Ныне один из лучших городов края, и, при образовании Грузино-Имеретинской губернии, оставлен уездным городом».

Телав являлся важным торговым центром на караванном пути с Ближнего Востока в Европу. В XI и с XVII по XVIII век — столица Кахетинского царства. «В конце XVIII века царь Ираклий вызвал из Карабаха и Елисаветполя (ныне Гянджа. — М. и Г. М.) до 60 семейств армян, которые искали у него защиты от угнетения мусульман и подарил им все место, старым городом занятое, и с того времени там основалось новое поселение, которое год от году более и более устраивается и принимает вид города» («КК на 1852 г.»).

Ираклий II (1720, Телав — 1798, Телав), правитель Картли-Кахетинского царства (1762−1798), в 1782 году официально обратился к России с просьбой о принятии Картли-Кахети под свое покровительство.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1852 год» (Тифлис, 1851):

«Из древнейшей судьбы города Телава до конца XVII века достоверно известно только то, что после разорения шахом Абасом Кахетии и с нею и столицы здешних царей — г. Гремы, Телав сделался резиденцией кахетинских царей, из которых царь Арчиль, сын Вахтанга Шах-Наваза, воздвиг в городе Телаве дворец и храм, обновленные впоследствии царем Ираклием II и обнесенные крепкою каменною оградою. В этом дворце родился и кончил жизнь царь Ираклий, после славного и долголетнего царствования. При доме имеется небольшой сад, заключенный также в крепостную ограду. Посредине крепости проведена стена, отделявшая царское жилище от домов придворных вельмож, имевших дома в другой половине крепости. Теперь первая половина занята казенными зданиями: казначейства, духовного училища и тюрьмы. По обеим сторонам царской крепости, на одной линии с нею, сохранились еще два замка, принадлежащие — один князьям Вахтанговым, другой — князьям Корчибашевым. Последний из двух замков замечателен домовою церковью князей Корчибашевых во имя Нерукотворного образа Спаса, в которой 40 дней стояло тело царя Ираклия, перенесенное оттуда в Мцхетский собор.

Все эти три замка заключаются в нынешнем новом городе, в старом же к замечательным зданиям принадлежат остатки замка основателя города Кирика, из которого уцелели только некоторые стены наружной крепостной ограды».

В центре Телава возвышается крепость Батонис-Цихе, что дословно означает «Крепость Господина», но по смыслу правильнее переводить как «Царская крепость» или «Крепость Государя».

* * *

Из обзора «Телав» князя Андроникова («Кавказский календарь на 1852 год», Тифлис, 1851):

«Сообщение с Тифлисом Телав имеет по двум дорогам: почтовой, через Сигнах (156 верст) и через Гомборы (78 верст): последняя дорога издревле служит постоянным торговым путем в Тифлис для здешних жителей. Город занимает одно из превосходнейших, живописных мест Алазанской долины и, утопая в густой зелени ореховых, чинаровых, тутовых и других деревьев и виноградников, представляет самый разнообразный живописный вид. Дома, в особенности в новом городе, устроены по европейским образцам, большая часть их двухэтажные, внутри и снаружи выбеленные, покрытые черепицею, и при роскошной зелени садов и деревьев, их окружающих, придают городу необыкновенно красивый вид. Весь базар, с ремесленными и другими лавками сосредоточивается в двух улицах, сходящих в конце в одну, украшенную колоннами во всю длину. Со всех мест города открывается вид на Алазанскую долину, представляющую великолепнейший ландшафт, окаймленный цепью Кавказских гор. При благорастворенном климате, освежаемом близостью горы Цивы, город имеет отличные ключевые воды, которые, во множестве пробиваясь во всех частях его, вполне удовлетворяют потребности жителей. Почву он имеет каменистую, но способную к произрастанию всех произведений теплого климата.

Городской земли около 200 десятин (десятина: 1,09 га. — М. и Г. М.), из числа оной собственно под городскими зданиями 63 десятины; под улицами, площадями, речкою и неудобной к постройкам земли, остающейся никем не занятою до 35 десятин, все же остальное пространство занято садами.

В городе домов: каменных 567, деревянных 129, плетневых 185, лавок 267, улиц 38, площадей 2, мостов 2, баня 1.

Главные статьи городского дохода: сбор с оценки обывательских недвижимых имуществ. Сбор за убой скота, с городских весов и мер, за право торговли, за мастеров и ремесленников.

Главные статьи расхода города: содержание Полиции, отопление и освещение тюремного замка, наем домов для Полиции и проезжающих.

Общее число постоянных жителей: 5325. Родятся средним числом ежегодно 228, умирают 192, браком сочетаются 74.

Духовенства православного белого 60; церковнослужителей 9; дворян 129; чиновников и приказнослужителей 48; городских обывателей, именующихся гражданами, но считающихся казенными крестьянами — 4749; крестьян: церковных 64, помещичьих 264; отставных солдат 2. Всего 5325.

Ремесла в Телаве: столяров 6, золотых дел мастеров 5, красильщиков 3, хлебников 1, кондитеров 1, портных 19, сапожников 19, седельников 4, шапочников 10, веревочников 2, ткачей 23, кузнецов 13, оружейников 2. Заводов: кожевенных 2, кирпичных 10, гончарных 6, черепичных 4. В городе духанов 15.

Горожане занимаются торговлею всех родов и в особенности закупкой и продажею оных тифлисским виноторговцам. Собственно в городе ярмарок не бывает, но здешние торговцы и ремесленники вывозят товары свои на храмовые праздники: 15 августа — в Гремскую древнюю церковь во имя Богородицы, в праздник Успения; 8 сентября — к Шуаштинскому монастырю и 14 сентября — к Алавердинскому собору, где в устроенных наскоро балаганах раскладывают свои товары и продают оные съезжающимся на эти праздники богомольцам».

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Из «Сведений Тифлисского статического комитета» («Кавказский календарь на 1866 год», Тифлис, 1866):

«Город Телав расположен на склоне горы Табтики, предгорий горы Цивы, к Алазанской долине, и при истоках речек Рорхевы и Роуронгели. Пространство, занимаемое городом Телавом с горами, лесами и пустошами, равняется 6 квадратным верстам. Почва, на которой находится город, плодородна, в особенности для виноградников.

Общее число коренных жителей г. Телава 7013 душ, из них мужского пола 3326 и женского — 3687. Коренное население разделяется следующим образом: неподатных обоего пола — 112 душ, казенных крестьян — 6600, помещичьих крестьян — 91, церковных крестьян — 210 душ.

Число зданий в Телаве следующее: церквей каменных 8, монастырей 4; мечетей: каменных — 1, деревянных — 2; старая крепость с царским дворцом 1; домов казенных: каменных — 7, деревянных — 1; домов частных: каменных — 925, деревянных — 370; лавок — 185. Владельцев недвижимой собственности в Телаве доходит до 1200 человек, в том числе и владельцев фабрик и заводов.

В Телаве считаются заводов: кирпичных 31, черепичных 8, известковых 7, камнетесных 1, кожевенных 3 и красильных 6. Все произведения этих заводов сбываются в городе, и только часть из кожевенных и красильных заводов расходится по уезду.

Мощеных улиц в Телаве нет, торговая площадь тоже не вымощена. В последнее время разведен близь дома уездного начальника сад, который имеет назначение гульбищного. Город не освещается, а только около лавок в темные ночи зажигается несколько фонарей, для того, чтобы дать возможность караульным наблюдать за целостью и предупреждать покушения на воровство. Водопроводов в Телаве нет по изобилию родников, дающих воду, не только для потребностей населения, но даже для поливки садов и огородов. Соединяя несколько родников вместе и увеличивая тем струю воды, телавцы устраивают мукомольные мельницы и ниже их разводят опять воду в оросительные канавы».

«Телав, уездный центр, расстояние от С.-Петербурга — 2737 верст (верста: 1066,8 м. — М. и Г. М.), Москвы — 2059, Одессы — 1796, Тифлиса — 154» («КК на 1846 г.»).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1866 год» (Тифлис, 1866):

«Город Телав удален от главных коммерческих пунктов Закавказского края, и по местоположению своему от торговых путей, что является одной из главнейших причин остановки развития кахетинской виноторговли вообще и телавской в особенности. Между тем окрестности его и весь Телавский уезд, изобилующий виноградниками и производящий 700 тысяч и более ведер весьма хорошего кахетинского вина, привлекает покупщиков. В настоящее время правительство обратило внимание на неудобство сообщения через город Сигнах и предположило соединить Телав с Тифлисом прямой дорогой через Гамборские горы. Это сократит путь на половину, т. е. вместо нынешних 155 верст, протяжение будет заключать не более 80. При устройстве этой дороги Телав может сделаться центром виноторговли всего уезда.

Несколько человек телавских жителей занимаются виноторговлей в Тифлисе, Владикавказе, Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск. — М. и Г. М.) и Петровск-Порте (ныне Махачкала. — М. и Г. М.).

В 1863 году выдано жителям 18 паспортов на разные сроки».

Кахетинские вина в Телаве и его уезде готовят по местному способу из сортов «Ркацители» и «Мцване кахетинский», достигших полной зрелости ягод и веточек-гребней. Собранный виноград давят ногами в деревянных и каменных давильнях «сацнахели» и загружают в квеври (большая глиняная бочка, внутренняя часть которой предварительно моется и очищается пчелиным воском) доверху эту массу и зарывают его по горловину в землю. Бочки хранятся в специальном подвале — «марани».

В процессе брожения мезга (масса винограда, включая мякоть, кожицу, сок, семена и веточки-гребни) поднимается наверх и образует плотную шапку. Время от времени ее разбивают и снова перемешивают с суслом. Яйцеобразная форма квеври способствует естественной циркуляции сусла. Это позволяет избежать неприятных вкусов за счет ограниченного контакта мезги с вином. После окончания брожения, когда мезга опускается на дно, квеври закрывают деревянной крышкой и обмазывают влажной глиной, чтобы защитить вино от попадания воздуха (сверху иногда кладут большой камень). В таком виде вино оставляют до конца зимы.

Вино созревает в квеври при постоянной и естественной температуре земли 14−15 градусов. Во время выдержки в квеври вино естественно очищается, становится кристально прозрачным и не нуждается в дополнительной фильтрации. Весной (часто на Пасху) настоявшееся на мезге вино осторожно снимают с осадка, переливают в небольшие квеври от 50 до 300 литров и хранят там до употребления.

Ординарные вина «Кахети» и «Шуамта» реализуют на первом году жизни, а марочные — «Тибаани» и «Телави» — выдерживают для созревания в дубовой таре в течение года. Старые кахетинские вина после многолетней бутылочной выдержки приобретают тонкий фруктовый букет, становятся удивительно мягкими и гармоничными во вкусе.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В городе Телаве размещаются: Уездное управление, Уездный суд, Казначейство, Почтовая контора, а также Градская полиция, состоящая из городничего при одном квартальном надзирателе.

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846):

«Телавский уездный предводитель дворянства: капитан, князь Реваз Романович Макаев. Уездный начальник: титулярный советник, князь Роман Иванович Андроников. Участковые заседатели: Телавский — коллежский секретарь Яков Афанасьевич Михайловский, Кварельский — подпоручик, князь Челокаев.

Уездный судья — коллежский асессор Дмитрий Иванович Григорович. Заседатели: от городского сословия — Аветик Хитаров, от сельского сословия — Иван Мираков.

Телавский городничий — коллежский секретарь Иван Евгеньевич Кобулов. Уездный прокурор — титулярный советник Георгий Дмитриевич Сарьянов. Уездный землемер — 14-го класса Владислав Деллер. Уездный врач — лекарь Михаил Исаевич Чичиянов. Уездный казначей — титулярный советник Алексей Захарьевич Захаров. Уездный попечитель Государственных имуществ: титулярный советник Корнилий Антонович Зайцев».

В последующие годы во властных структурах были заняты: телавский городничий — коллежский секретарь (с 1852? г. титулярный советник), князь Иван Евгеньевич Кобулов («КК на 1850−1855 гг.»); телавские уездные предводители дворянства: коллежский регистратор, князь Михаил Евгеньевич Кобулов («КК на 1851−1855 гг.») и состоящий по армии подполковник Георгий Джандиеров («КК на 1856? г.»); помощник уездного начальника: титулярный советник (коллежский асессор с 1858 г.), князь Иван Евгеньевич Кобулов («КК на 1856−1862 гг.»); уездный врач: лекарь (титулярный советник с 1864 г.) Николай Вермишевич Вермишев («КК на 1859−1865?гг.»); уездный начальник: титулярный советник, князь Иосиф Павлович Туманов («КК на 1866 г.»); телавский городничий — коллежский асессор, князь Иван Евстафьевич Кобулов («КК на 1866 г.»).

Герой Кавказской войны князь Георгий Джандиеров в чине подполковника, будучи помощником командира Грузинской пешей дружины, «в сражении с турками при реке Чолок 4 июня 1854 года, обскакал с дружиною неприятельские батареи и завал и, несмотря на картечный огонь, врезался в средину турецкого батальона и истребил оный без помощи артиллерии». За свой подвиг награжден орденом Св. Георгия 4-й степени (17.10.1854 г., № 9321).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

В юрисдикцию Грузино-Имеретинской епархии Эчмиадзинского патриархата Армянско-Григорианской Церкви входила территория Тифлисской губернии, в т. ч. и Телавского уезда (Горийское духовное правление):

«Епархиальный начальник: архиепископ Карапет.

Тифлисская консистория. Члены: архимандрит Ефрем Ерзников, протоиереи Моисей Саятнов и Аветик Тер-Аветиков, священник Вартан Камоев. Секретарь: коллежский регистратор Яков Кареньянц.

Горийское духовное правление. Викарный архимандрит Арутюн, священники Аристакес Хитаров и Исай Агасов» («КК на 1846 г.»).

«Число армянских учебных заведений в г. Телаве по духовному ведомству: уездное и приходское училища — учащих (учителей. — М. и Г. М.) в обеих 6, учащихся 38» («КК на 1855 г.»).

«Управляющий Тифлисской епархией, член Синода, архиепископ Саркис Джалалянц. Члены: протоиереи Исаак Сааруни, Мовсес Саяинянц и священник Арутюн Сузаначянц.

Горийское духовное правление: викарный архимандрит Погос Тер-Маркарянц. Члены: Саак Тер-Саакянц и Григорий Банянц» («КК на 1862 г.»).

В описываемый период (1845−1866 гг.) в Телаве открывали двери для своих прихожан четыре армянские церкви: Сурб Геворг майр екегеци, в центре города, упомянута с 1786 года; Сурб Карапет, 1797 года, восстановлена в 1818-м; Сурб Геворг (XVIII в.), в районе крепости, обновлена в 1854-м (однонефная базилика); Сурб Аствацацин, расположена на старом армянском кладбище, относится к 1840 году.

Православных жителей города Телава и уезда опекал Экзархат Грузии:

«Экзарх Грузии, Высокопреосвященный Исидор, архиепископ Карталинский и Кахетинский. Никифор, епископ Горийский, викарий Грузинский.

Подведомые Тифлисской духовной семинарии телавские уездные училища: смотритель училищ и учитель — кандидат Дмитрий Алексапольский, инспектор и учитель — студент Лавр Синявский, учителя — Григорий Харитонов и Ермолай Размадзев» («КК на 1846 г.»).

«Экзарх Грузии, Высокопреосвященный Евсевий, архиепископ Карталинский и Кахетинский.

Подведомые Тифлиской духовной семинарии телавские уездные училища: смотритель и учитель — Гавриил Иванович Соболев, инспектор и учитель — Платон Дмитриевич Тариелов» («КК на 1862 г.»).

«Греческие благочинные по Телавскому уезду: священники Тимофей Пациев и Даниил Зуриев» («КК на 1846 г.»).

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

«Кавказский календарь на 1846 год» (Тифлис, 1845):

«Телавское уездное училище: число учащих 5, учащихся 116 (открыто 6 ноября 1830 г.). В библиотеке училища имеется учебных пособий — 294».

«Кавказский календарь на 1847 год» (Тифлис, 1846):

«Телавское уездное училище. Штатный смотритель — Исидор Лексоноженко; законоучители исповеданий: православного — священник Иван Осипович Хирселов, армяно-григорианского — священник Александр Хачатурович Сукиасов. Учителя: губернский секретарь Дмитрий Федорович Поляков, коллежский секретарь Константин Богданович Бучкиев».

В разные годы в уездном училище работали: законоучители армяно-григорианского исповедания — священники Артемий Тер-Арутинов («КК на 1848−1853? гг.») и Аствацатур Мамаджанянц («КК на 1854−1865 гг.»), учителя приготовительного класса — Карапет Лазаревич Саннасар («КК на 1856 г.») и князь Александр Иванович Джавахов («КК на 1866 г.»), штатный смотритель училища — Мелкум Карапетович Саркисов («КК на 1865 г.»).

Александр Иванович Джавахов, грузинский князь армянских кровей, учитель математики, имел обширные гуманитарные интересы, оказав значительное влияние на будущую профессиональную ориентацию сына — академика Ивана Александровича Джавахишвили (1876−1940), имя которого носит Тбилисский университет, им основанный.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»