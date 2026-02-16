Дроны атакуют Россию
Дмитрий Сосновский
Автор
Последние публикации
«Отрасти живот»: Зеленскому не удалось пробрать Орбана своими нападками
Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности дважды грубо нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану. Сделал он это далеко не впервые, однако в этот раз неприемлемость тона главы киевского режима была особенно заметна. «Именно украинцы держат европейский фронт. За нашими...
16 февраля 2026
«Победа России в 2026-м»: западные эксперты дали прогноз об окончании СВО
Всё больше специалистов сходятся в том, что в 2026 году украинский конфликт завершится на российских условиях. На такой вывод их наталкивают военные успехи ВС РФ и нарастающее истощение ресурсов ВСУ. Показательно, что подобные оценки сегодня звучат уже не только со стороны российских комментаторов...
30 января 2026
«Несчастные рабы»: западные политики не знают, как себя вести с Трампом
О том, что пресловутая евроатлантическая солидарность проходит беспрецедентную проверку на прочность, аналитики говорят давно. Но текущий Всемирный экономический форум в Давосе и без экспертных мнений высветил кризис «коллективного Запада» так ярко, что уже впору, пожалуй, говорить о возможности...
23 января 2026
«Макрон не нужен»: Трамп дважды унизил президента Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон за время своего президентства не раз «переобувался», радикально меняя внешнеполитический вектор. 2026 год стартовал такими штормами в Европе, что наблюдать, как вертится этот флюгер, особенно увлекательно. При этом уже в течение многих месяцев глава Пятой...
20 января 2026
Символ силы. Трамп всерьёз решил войти в историю, захватив Гренландию
О своих планах на приобретение Гренландии Дональд Трамп впервые заявил ещё во время первого президентского срока, в 2019-м. Тогда он прощупал почву, предложив Дании продать остров. И получил предсказуемый отказ. Многое с той поры успело произойти в американской и международной политике при...
19 января 2026
Дипломатией или оружием: Путин рассказал, как Россия добьется твердого мира
Президент России Владимир Путин 15 января принял в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца верительные грамоты у послов 32 стран. Церемония ознаменовалась выступлением российского лидера, в рамках которого он подробно изложил свои взгляды на текущую ситуацию в мире, остановившись на самых...
16 января 2026
Русофобия как признак деградации: за что в Центральной Азии сажают блогеров
Центральноазиатские страны — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия — являются ключевыми стратегическими партнерами России на постсоветском пространстве. Россия как никто другой заинтересована в их стабильном развитии, что не раз подтверждала на деле. Так было в ходе кровавых протестов в...
15 января 2026
Что случилось в мире, пока вы отдыхали: самое важное
Ушедший 2025 год был богат на большие мировые потрясения, и политическая напряжённость на планете за этот период только усилилась. Однако, только успев начаться, 2026-й пообещал быть ещё более сложным. Пока граждане России традиционно погрузились в беспечную атмосферу длинных праздников, в мире...
12 января 2026
Между Асадом и Депардье. Премьер Бельгии объяснил нежелание идти на грабёж
Встреча Европейского совета, начавшаяся накануне в Брюсселе с участием Владимира Зеленского, сразу очевидно не задалась и продемонстрировала всю глубину раскола западных элит. Самые жёсткие разногласия, как и ожидалось, вызвала навязчивая идея европейских лидеров отобрать уже замороженные...
19 декабря 2025
«Трамп — наш противник». ЕС не может осознать новую политическую реальность
Раскол в лагере «коллективного Запада» усиливается и становится всё очевиднее буквально с каждым днём. Весьма деятельная на мировой арене администрация президента США Дональда Трампа с азартом продолжает вбивать новые клинья в отношения с европейскими союзниками, а те, в свою очередь, злобно и...
12 декабря 2025
«ЕС — упразднить». Маск, Рубио, Дуров и Медведев против «Четвёртого рейха»
Можно по-разному относиться к экстравагантным выходкам нарцисса-миллиардера Илона Маска, но его часто проявляющаяся страсть к правдорубству нет-нет да и вызовет у российской аудитории одобрительные смешки, если не сочувственные аплодисменты. На сей раз всеобщее внимание привлекла очередная...
8 декабря 2025
Боль и слезы EBU: европейские страны объявили «Евровидению» бойкот
На «Евровидении» разразился новый политический скандал: сразу четыре страны, входящие в Европейский вещательный союз (EBU), объявили ему бойкот. Организаторы международного песенного конкурса, как и мировые спортивные организации, очень любят рассказывать о том, что их мероприятия — вне политики и...
5 декабря 2025
«Противники Путина в худшем положении»: Запад о переговорах в Москве
За переговорами президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером с особым напряжением следили на Западе. Многочасовая беседа российского лидера с американской делегацией заставила понервничать наших соседей...
3 декабря 2025
«Мы понимаем, как давят на сербов». Вучич пошёл на уступку протестующим
С момента обрушения крыши здания железнодорожного вокзала в сербском Нови-Саде, жертвами которого стали 16 человек, прошло уже больше года, а отголоски происшествия не просто не стихают — наоборот, становятся всё громче и ощутимее. Масштабные протесты, поводом для которых стал инцидент, похоже...
6 ноября 2025
«Надеялся на другой исход». Голландцы решили и дальше терпеть мигрантов
В Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых минимальную победу — разрыв составляет какие-то десятки тысяч голосов — одержала леволиберальная партия «Демократы-66», возглавляемая открытым гомосексуалистом* Робом Йеттеном. Они получат столько же — 26 — мест в Палате...
31 октября 2025
