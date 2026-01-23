О том, что пресловутая евроатлантическая солидарность проходит беспрецедентную проверку на прочность, аналитики говорят давно.

Иван Шилов ИА Регнум

Но текущий Всемирный экономический форум в Давосе и без экспертных мнений высветил кризис «коллективного Запада» так ярко, что уже впору, пожалуй, говорить о возможности краха в обозримом будущем некогда казавшегося нерушимым единства.

Потому что держалось оно десятилетиями на молчаливом консенсусе: США отвечали за безопасность младших европейских товарищей по блоку НАТО, а те в разной мере расплачивались за это суверенитетом.

И даже распад «восточного блока» и самоликвидация СССР этого не изменили. Казалось бы, внешний соперник исчез, но европейцы, продолжая повторять мантры о «русской угрозе», с достойным лучшего применения упорством продолжали себя загонять в состояние «счастливого вассала», как этот процесс в ходе форума с обескураживающей честностью назвал премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер.

Самое забавное, что характеристику эту глава бельгийского правительства озвучил безо всякого осуждения и сожаления, противопоставив её действительно неприятной ему альтернативе — положению «несчастного раба», в котором страны Евросоюза внезапно (для себя) оказались.

То, что в геополитике первый статус с большой долей вероятности рано или поздно оборачивается вторым, Де Веверу, как и другим европейским лидерам, решительно непонятно.

Оттого им так трудно скрывать свою озадаченность, когда у господина из-за собственных хозяйских внутренних дел изменились настроение и планы. В том числе — планы на будущее союзников, запросто и в один момент переведённых в разряд холопов.

Словом, недаром европейские политики с замиранием сердца ждали появления на форуме Дональда Трампа, из-за которого весь этот сыр-бор в западной политике и начался.

Ожидания были оправданы: выступление президента США вновь напоминало политический стендап.

Он капризно назвал Гренландию «куском льда», который ему несправедливо и по непонятным ему причинам не хотят отдавать; не смог правильно выговорить название «облагодетельствованного» им вместе с Арменией Азербайджана; заявил, находясь в кантоне Граубюнден, что без США «все бы говорили по-немецки»; пренебрежительно отозвался об экс-президенте принимающей форум Швейцарии Карин Келлер-Зуттер; обвинил Канаду в неблагодарности; саркастично похвалил очки Эммануэля Макрона и, конечно, широко разрекламировал свой проект по созданию «Совета мира».

«Гренландский вопрос», будоражащий сейчас западный мир, разумеется, привлёк всеобщее внимание.

Недавно Трамп вновь подчеркнул, что намерен получить «полный доступ» к арктическому острову, а вот платить за это не собирается ни цента.

В случае же возникновения военного противостояния, сказал глава Белого дома в Давосе, «над куском льда будут летать ракеты». Но тут же дал понять, что этого сценария не желает, и призвал к переговорам.

Причём более достойным собеседником, чем представители владеющей Гренландией Дании, Трамп без обиняков назвал генерального секретаря НАТО Марка Рютте. Который, вероятно, был польщён.

Трамп же, в свою очередь, был, похоже, доволен результатами беседы с «достойным собеседником»: по его словам, рамки будущей сделки по Гренландии уже сформированы.

Хотя в разговоре, как затем было отмечено, ничего не говорилось о территориальной принадлежности Гренландии, тот факт, что Рютте говорил от имени отчаянно протестующих против происходящего датчан и гренландцев, сам по себе примечателен.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен впоследствии робко напомнил о своём существовании, заявив, что понятия не имеет о содержании достигнутого соглашения по его острову, и что-то промямлил о «красных линиях», которые нельзя пересекать.

В связи с этим вопрос официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, не собираются ли Копенгаген и Оттава (ведь о желании приобрести Канаду Трамп тоже говорил не раз) подавать заявку в штаб-квартиру Североатлантического альянса с требованием защитить их от США, приобретает особую пикантность.

Смятение, вызванное у союзников по НАТО нынешней риторикой Трампа, которую он существенно подкрепил бесцеремонной операцией по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в Давосе проявилось с анекдотичной выразительностью.

И пока огорчённый разжалованием из вассалов в рабы Де Веер обзывал американского лидера «очень голодной гусеницей», президент Франции Макрон, выбравший на этот сезон образ дерзкого мачо, самоотверженно клеймил попирающий верховенство закона американский империализм и грозил ему «европейской торговой базукой».

Невероятное «прозрение» главы Пятой республики (вот уж кому не стоило бы говорить об империализме!) впечатляет. Тем более что его личный вклад в усиление зависимости Евросоюза от Вашингтона, как и в возникновение ситуации, когда «право сильного» превалирует над международным правом, трудно переоценить. Захарова по своему обыкновению объяснила удивительный феномен, с иронией сославшись на «завирусившиеся» в Сети «волшебные» очки.

Но если Макрон хотя бы выбрал понятную модель поведения, то канцлер ФРГ Фридрих Мерц, похоже, пребывает в такой растерянности, что вовсе не знает, о чём и как говорить.

Его озвученное на днях осознание того факта, что Россия — «европейская страна, с которой нужно договариваться», пока можно забыть, ведь в Давосе он пообещал защитить Данию и Гренландию от «российской угрозы».

Трудно в этом не увидеть судорожной попытки председателя немецкого правительства из последних сил зацепиться за привычную и уютную общезападную повестку, благодаря которой ещё совсем недавно всё было просто и понятно — при любом удобном случае пугай всех Россией, и все тебя примут и поддержат.

Есть здесь и явное желание подстроиться под изменчивые нарративы Трампа, среди прочего объяснявшего свои претензии на Гренландию некими коварными планами РФ и КНР завладеть ею.

Это же стремление вернуть американского президента в традиционное атлантистское русло отчётливо проступало и в выступлении «достойного собеседника» Рютте, согласившегося с наличием опасности «российской и китайской угрозы в Арктике» и активно старавшегося перевести тему с неудобной для всех Гренландии на подзабытую Украину.

Разброд и шатание военных союзников США говорит только об одном: пока не подвергались сомнению их привилегии участников в управлении миром, пусть и на вторых ролях «счастливых вассалов», силовые методы и попрание прав неугодных «защитников демократии» нисколько не смущали. А самим быть в шкуре побиваемых оказалось очень неприятно.

Максимально откровенно об этом высказался на полях форума премьер-министр Канады Марк Карни, который взял и заявил: «Мы знали, что история международного порядка, основанного на правилах, была отчасти ложной», — чем и вызвал гнев со стороны южного соседа.

Он продолжил: «Сильнейшие при удобном случае освобождались от обязательств, торговые правила применялись асимметрично, а международное право — с разной строгостью в зависимости от личности обвиняемого или жертвы».

Вот так. То есть для того, чтобы публично признать очевидное, главным глашатаям этих самых «правил» потребовалось дождаться момента, когда созданная ими система тотального лицемерия перестала быть выгодной. О чём Карни, опять же, с изумительной откровенностью и сказал.

В запале неслыханного правдорубства канадский политик дошёл до того, что сравнил современный Запад — страшно сказать — с социалистической Чехословакией. И призвал «жить не по лжи» — сославшись, правда, не на Александра Солженицына, а на его чешского коллегу Вацлава Гавела.

Ведь странно, в конце концов, жить во лжи, когда тебе это невыгодно, мудро рассудил премьер Канады.

Естественно, господин Карни не сказал ничего нового.

Об опасной для мира «подмене международного права так называемыми правилами» президент России Владимир Путин говорил ещё на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в 2022 году.

Пояснив, что концепцией этой прикрывались глобальные власти, чтобы иметь «возможность жить вообще без всяких правил и всё им было бы позволено, все бы сходило с рук, что бы они ни делали».

Тем не менее подобная прямота со стороны крупного западного политика не может не обратить на себя внимания.

Только вот ни этот чистосердечный «каминг-аут» Карни, ни исполненные напускного самоуважения грозные речи Макрона и примкнувшего к нему премьер-министра Польши Дональда Туска, ни суетливые метания запутавшегося Фридриха Мерца уже ситуации не изменят: США, никогда не считавшие их равными себе, теперь перестали это из вежливости скрывать.

Такова цена добровольной многолетней зависимости.

Москве же за этим внутризападным, по выражению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, «разговором по понятиям» остаётся только с интересом наблюдать. И — быть готовой «вести дела с нашими партнерами, которые заинтересованы разговаривать с Россией, конечно же, на основе принципов равноправия».