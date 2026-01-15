Центральноазиатские страны — Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия — являются ключевыми стратегическими партнерами России на постсоветском пространстве. Россия как никто другой заинтересована в их стабильном развитии, что не раз подтверждала на деле.

Иван Шилов ИА Регнум

Так было в ходе кровавых протестов в Казахстане в 2022 году, когда по запросу президента Касым-Жомарта Токаева в охваченную хаосом страну был введён миротворческий контингент ОДКБ — большинство, разумеется, составляли российские военные. Благодаря их участию конституционный порядок был сохранён.

Тем не менее в регионе прорастают ростки явлений, которые чреваты деградацией не только отношений с Россией, но и самих постсоветских государств.

В апреле в киргизском городе Ош были задержаны сотрудница Русского дома Наталья Секерина, работник пресс-службы местной мэрии Сергей Лапушкин и политолог, обозреватель ИА Регнум Виктор Васильев.

В стране-участнице ОДКБ Секерину подозревали в «вербовке, финансировании и обучении наемников с целью использования в вооруженных конфликтах других государств или с целью свержения государственной власти». Публикации же Васильева, по его предположениям, могли вызвать раздражение некоторых политических сил в регионе.

Следом в СМИ появились ещё два сообщения.

Сначала узбекистанский блогер Азиз Хакимов, известный как Comrade Aziz (Товарищ Азиз), был отправлен за решётку Мирабадским районным судом Ташкента за «клевету», «оскорбления», «пропаганду войны» и «возбуждение национальной, расовой, этнической или религиозной вражды» по доносу проукраинского активиста Никиты Макаренко.

Хакимов, жёстко критикующий русофобские тенденции и освещающий позитивные примеры сотрудничества Узбекистана с Россией, назвал Макаренко в своём видеоблоге «бандеровским прихвостнем», что тот отчего-то воспринял как оскорбление.

Интересно, что Хакимов незадолго до суда в последнем на данный момент видео привёл примеры сообщений, в которых Макаренко оскорбляет не только русских, но и мусульман — причём оскорбляет чудовищно.

Однако подобные высказывания никакой реакции правоохранителей Узбекистана отчего-то не вызвали.

А в Казахстане, спасшемся при помощи сил ОДКБ от государственного переворота, был задержан другой блогер — Аслан Тулегенов, он же — Northern Kazakh (Северный Казах).

Ему уже приходилось отсидеть 10 суток по статье «хулиганство» за излишне эмоциональную реакцию на травлю со стороны казахских русофобствующих националистов. К которым, несмотря на гораздо более явные правонарушения, подобные меры не применялись.

Этим дело не ограничилось — арест был продлён, и теперь Аслан может попасть за решётку уже на 7 лет — за «разжигание социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни».

Если обратиться непосредственно к видеороликам Северного Казаха, можно увидеть, что никакого «разжигания» в них нет и в помине — строго наоборот. Тулегенов последовательно выступает за добрососедство всех народов своей республики, нещадно критикуя западное влияние, стремящееся, по своему обыкновению, всех со всеми стравить.

Он активно поддерживает дружбу с Россией и русскими, мужественно отбивается от борцов с русским языком в Казахстане, а также подчёркивает положительную роль, которую «колонизаторы» сыграли в истории его народа и государства.

Очевидно, именно этого и не могут простить Тулегенову и Хакимову лоббисты глобальной русофобии, традиционно играющие на этнонационализме.

Ведь заявления вроде «Русская цивилизация — это часть моего сознания, которая несёт прогресс» из уст этнического казаха для них — как красная тряпка. Противоположностью прогресса является деградация, и именно по этому катастрофическому пути ведут свои государства русофобы, как это наглядно показывает пример Украины.

Следует напомнить, что трезвый взгляд на роль России в истории Центральной Азии, который изо всех сил стараются маргинализировать западные агенты и пособники, разделяли и выдающиеся предки современных казахов и узбеков.

Это вовсе не удивительно, ведь значительная часть, например, узбекской интеллигенции — выходцы из так называемых русско-туземных школ, открытых в Туркестане имперской администрацией в XIX веке, ещё до окончательного завоевания края.

Они стали первыми светскими образовательными учреждениями европейского типа в регионе, и обучались в них как дети, так и взрослые — запрос был обширен.

В драматичном XX столетии судьбы известных выпускников, как и их отношения с советской властью, сложились по-разному (что можно сказать и про любую другую интеллигенцию того времени, включая русскую), но культурный импульс, данный Российской империей жителям новой территории, очевиден.

Даже те, кто не испытывал восторга от цивилизаторских начинаний русских, признавали необходимость в переменах.

Так, узбекский просветитель Мунаввар Кары Абдурашидханов ещё в начале прошлого века писал: «Вся наша натура, действия, образ жизни, высказываемые слова, и школы, и медресе, и методы обучения, и нравственность находятся в упадке… Если будем продолжать таким образом ещё пять или десять лет, то мы окажемся в опасности быть задавленными под ногами более развитых народов и покорёнными ими…».

Кстати, именно на существование множество медресе, в реальности не дававших необходимых навыков, сегодня указывают среднеазиатские адепты «деколонизации». Как видим, современники оценивали уровень этих учебных заведений весьма критично.

Новый город, построенный русскими в Ташкенте, привлекал образованных узбеков небывалыми прежде возможностями досуга. Молодой человек из учёной семьи Лазиз Аззизоде ездил туда, чтобы послушать классическую музыку и полюбоваться русскими и татарскими барышнями в красивых нарядах.

«В новом городе чувствовал некую свободу. В такие минуты жизнь старого города казалась преисподней, а новый город — раем», — вспоминал он позже.

Благодаря действиям уже советской власти (пусть нередко и спорным, что, впрочем, касается всего послереволюционного национального переустройства), республики Центральной Азии обрели свой нынешний вид, а её население оформилось в те политические нации, которые мы сегодня знаем.

В западной и местной историографии давно наблюдаются попытки противопоставить большевистским преобразованиям «истинное» национальное строительство, к которому якобы стремилось басмачество.

Но этот взгляд имеет заметные признаки ангажированности, что нехотя признаёт крупный исследователь Азии Адиб Халид из Карлстонского университета (США), коего трудно заподозрить в излишних симпатиях к России — что к имперской, что к советской.

Халид в подробном труде «Создание Узбекистана» подчёркивает: хотя представлять басмачей как форму национально-освободительного движения и «заманчиво», на самом деле их интересы имели локальный и гораздо более прозаичный характер.

Запущенный коммунистами непростой процесс, получивший название национально-территориального размежевания, сопровождался активными культурно-просветительскими реформами, которые едва ли бы стали возможны без базиса, заложенного ещё имперской администрацией.

Полноценное развитие он получил уже при советской власти.

«Какую художественную литературу мы имели на узбекском языке до революции? Дореволюционная литература — это или придворная поэзия ханов и беков, <…> или произведения, носившие религиозный характер», — писал в 1934 году Первый секретарь ЦК КП (б) Узбекистана Акмаль Икрамов.

А вот что писал основоположник письменной казахской литературы Абай Кунанбаев: «Нужно учиться русской грамоте. Духовные богатства, знания, искусство и другие несметные тайны хранит в себе русский язык».

Следует подчеркнуть, что это вовсе не экзальтированный панегирик. Абай указывает: образование поможет, среди прочего, «избежать пороков русских», но зато также — «перенять их достижения».

Ради этого «можешь не женить сына, не оставлять ему богатых сокровищ, но обязательно дай ему русское образование, если даже придется расстаться тебе со всем нажитым добром», так как такой «путь стоит любых жертв».

За некоторые отрывки из знаменитых «Слов назидания Абая» нынешние борцы с русификацией наверняка написали бы на классика донос. Иронично изучая отношения своих соплеменников с соседями — узбеками, ногайцами и русскими, он высмеивает «шовинизм ничтожеств» и вываливает им на голову провокационное: «О просвещенных и знатных русских и речи нет. Нам не сравняться с их прислугой».

Конечно, эти слова Абая буквально воспринимать не стоит — понятно, что такими радикальными формулировками он пытался достучаться до самых твердолобых соплеменников.

Как видим, у этих последних хватает интеллектуально-духовных наследников и теперь. Так что даже легендарному просветителю потребовалась защита от сторонников избавления казахстанской культуры от всего русского — они всё активнее ругают поэта в Сети за «преклонение перед Россией».

«Абай призвал казахов сосредоточиться на более доступной русской культуре. В 25-м слове он не говорит о великолепии русских, а лишь призывает учиться, стремиться к тому, чему они научились», ― вынужден разъяснять им очевидное кандидат исторических наук Керимсал Жубатканов.

Увы, похоже, недружественные России деятели Центральной Азии в русофобском угаре готовы подвергнуть остракизму даже столпы собственной культуры.

Только вот не вполне ясно, что они от неё оставят, если будут продолжать в том же духе. Понятно лишь, что избранный ими путь ведёт к деградации. Неслучайно радикальные националисты из Средней Азии в последнее время стали выдавать перлы в духе наших соседей, которые выкопали Чёрное море, параллельно изобретая борщ.

И примеры преследований блогеров Хакимова и Тулегенова на оптимизм не настраивают.