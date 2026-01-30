Всё больше специалистов сходятся в том, что в 2026 году украинский конфликт завершится на российских условиях. На такой вывод их наталкивают военные успехи ВС РФ и нарастающее истощение ресурсов ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

Показательно, что подобные оценки сегодня звучат уже не только со стороны российских комментаторов: в западный экспертный сегмент постепенно приходит заметное отрезвление, и там всё труднее игнорировать складывающуюся на фронте и в экономике реальность.

Причём пессимистичные оценки в адрес Украины звучат в тех западных СМИ и аналитических центрах, где ещё совсем недавно доминировали оптимистичные проукраинские нарративы.

Например, авторитетная газета Politico откровенно пишет: в этом году конфликт на Украине может закончиться на невыгодных для Киева условиях. И указывает на бросающуюся в глаза исчерпанность сил Украины, а заодно — на ограниченность возможностей Запада её поддерживать.

В том же ключе высказался и западный аналитик Макс Бергманн, заявивший, что Украина рискует потерпеть поражение к 2026 году в случае сокращения или прекращения поддержки со стороны США.

По его словам, без американской помощи Киев окажется не в состоянии компенсировать ни потери личного состава, ни дефицит вооружений, тогда как Россия сохраняет ресурсное и мобилизационное преимущество.

Сравнив возможный коллапс Украины с позорным бегством американских военных из Афганистана в 2021 году, Бергманн призвал Европу полностью заместить заокеанскую помощь. Но выразил сомнение в том, что даже в случае принятия европейцами такого решения Украина переживёт «переходный период», во время которого Евросоюз единолично займёт положение её дойной коровы.

Ещё более жёсткий прогноз дали американцы из разведывательно-аналитической компании Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ».

В своём прогнозе они прямо указывают на вероятность завершения конфликта в 2026 году на условиях России. Эксперты Stratfor подчёркивают, что любое возможное соглашение будет болезненным для украинских властей и, вероятнее всего, будет включать признание утраты части территорий.

В противном случае конфликт рискует перейти в затяжную фазу — и тогда ресурсное превосходство окажется на стороне России, а условия урегулирования будет диктовать именно Москва, пишут сотрудники компании.

Схожую картину эксперты дали в украинском издании The Kyiv Independent, оценивая перспективы 2026 без привычного энтузиазма.

В одном из материалов отмечается: «Хронический дефицит личного состава уже оказывает серьёзное давление на оборонную способность Украины и почти наверняка усилится в 2026 году. На поле боя, перенасыщенном беспилотниками, при ведении боевых действий против противника, обладающего значительно большими резервами пехоты, Украине необходимо научиться лучше защищать жизни своих солдат. Для этого в Вооружённых силах потребуются масштабные реформы, инициируемые сверху».

«Что касается внешней политики, то перспективы на 2026 год выглядят мрачными», — говорит аналитик газеты, отмечая, что источник надежд киевского режима главным образом находится за пределами Украины — в частности, в Вашингтоне, где грядут выборы в палату представителей.

Наконец, тревожные для Европы выводы содержатся и в крупном исследовании Европейского института стратегических исследований (EUISS).

На основе опроса более 500 специалистов авторы пришли к выводу, что одним из ключевых рисков для ЕС в 2026 году является прекращение боевых действий на Украине на условиях России, причём этот сценарий оценивается как один из самых вероятных и одновременно «наиболее тяжёлых по последствиям для европейской безопасности».

Таким образом, даже в западном экспертном и медийном пространстве всё отчётливее проявляется сдвиг в оценках: наступивший год всё чаще рассматривается как момент принуждения Украины к миру, в котором решающая роль будет принадлежать Москве.

Среди российских исследователей также нередко звучит мнение о скором завершении конфликта.

В частности, политолог, профессор Марат Баширов в своём Telegram-канале называет временные рамки и формат возможного его исхода: «В 26-м установится мир на Украине. На наших условиях».

В другом посте тот же автор предлагает более широкий взгляд на происходящее, рассматривая текущие события как завершение целой эпохи и иронично ссылаясь на известный труд американского политического философа Фрэнсиса Фукуямы: «Конец истории 2007–2026 гг. НАТО не будет на Украине. Россия расширит свою территорию. Русский мир защищен. Многополярный мир — факт, а мы один из центров влияния в нём. Пора нам потихоньку думать, что дальше».

Параллельно с подобными оценками всё чаще появляются сообщения о поражении Украины и на дипломатическом треке.

«Еще о тишине вокруг переговоров. Наши источники уверены, что договоренность по Украине между уполномоченной командой [президента США Дональда] Трампа… и Кремлем достигнута. Все возможные уступки и невозможные приняты Трампом. Далее Зеленскому решать, как долго он будет строить из себя торгаша и делать вид, что не может уступить по тем или иным пунктам. Кремль проинформирован о позиции Украины, и со стороны России и США достигнуто понимание, что нужно просто дождаться, когда плод дозреет и упадет в корзинку», — утверждает Telegram-канал канал Win-Win.

По мнению политолога Ильи Ухова, сейчас «начинает проявляться накопительный эффект от продвижения наших войск на фронте».

«Именно боевая работа армии в зоне СВО, ее методичное и последовательное наступление реально ускоряют переговоры и делают киевский режим более сговорчивым. Если посмотреть на западное инфополе, то там ключевым лейтмотивом стало признание резкого роста темпов освобождения Донбасса и Новороссии в 2025 году. Наступление российских войск на всех направлениях делает положение ВСУ безнадежным в среднесрочной перспективе. Так что объективно время на нашей стороне — и победное завершение СВО в интересах России приближается, западные аналитики уже не могут спорить с этим», — уверен Ухов.