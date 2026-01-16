Президент России Владимир Путин 15 января принял в Александровском зале Большого Кремлёвского дворца верительные грамоты у послов 32 стран.

Иван Шилов ИА Регнум

Церемония ознаменовалась выступлением российского лидера, в рамках которого он подробно изложил свои взгляды на текущую ситуацию в мире, остановившись на самых важных моментах.

Президент России открыто и жёстко раскритиковал агрессивное поведение Запада, основанное на «привычке командовать» и воздействовать на других силовыми методами, — пользуясь так называемым «правом сильного», что совершенно недопустимо.

Вторжение США в Венесуэлу в первые дни начавшегося года с похищением президента Николаса Мадуро, произвол Вашингтона в отношении иностранных торговых судов, агрессивная риторика в адрес целого ряда стран — и всё это при попустительстве запуганных европейских сателлитов — вызывает явную озабоченность президента России.

Возврата к единоличной мировой гегемонии, как бы к этому ни стремились некоторые западные политики, не будет, потому что попытки откатиться обратно к однополярному миру приведут лишь к новым конфликтам — но закономерного хода истории они изменить не смогут.

По убеждению Путина, единственным действенным путём восстановления нормальных международных отношений, препятствующим их дальнейшей деградации, является создание многополярного мира. Он сможет обеспечить безопасность государств, чьему суверенитету угрожают чужие амбиции.

Как пояснил российский лидер, необходимо стремиться к «миропорядку, в котором все государства имели бы право на собственную модель роста, на то, чтобы самостоятельно, без влияния извне определять свою судьбу, сохраняя самобытную культуру и традиции».

Кроме того, президент отмечает важность соблюдения международного права, основанного на Уставе ООН, а также взвешенного и конструктивного подхода к дипломатии.

Россия проводит внешнюю политику, основанную на принципах суверенного равенства, взаимного уважения и прагматичного учёта интересов. И это находит отклик у большинства государств мира — в частности, у стран Глобального Юга.

Экономическая взаимодополняемость, совместные инфраструктурные проекты и схожие внешнеполитические подходы заложили прочный фундамент для долгосрочного сотрудничества с ними, что может послужить примером выгодного для всех сторон партнёрства.

В рамках стремления к глобальной стабильности Россия продолжит добиваться надёжного и окончательного урегулирования конфликта на Украине, которое возможно только при выстраивании полноценной системы безопасности для всех стран региона.

«Именно к долгосрочному и устойчивому миру, надёжно обеспечивающему безопасность всех и каждого, и стремится наша страна», — заявил глава российского государства.

Однако «не везде, в том числе в Киеве и поддерживающих его столицах, к этому готовы», отметил президент.

«Но мы надеемся, что осознание такой необходимости рано или поздно придёт», — сказал Путин.

Между тем, не наблюдая шагов навстречу со стороны руководства Украины и ЕС, Россия пока самостоятельно реализует свои интересы, последовательно достигая целей специальной военной операции. И добьётся устойчивого мира — дипломатией или силой оружия.

И затягивание конфликта, чем сейчас заняты Киев и Брюссель, приведёт лишь к новым поражениям и потерям Украины и её спонсоров.

Президент счёл необходимым напомнить об истоках конфликта на Украине, начавшегося в результате систематического игнорирования военным блоком НАТО требований и интересов России — вопреки собственным публичным обещаниям.

Тогда же все предложения Москвы о создании новой архитектуры европейской и глобальной безопасности были отвергнуты.

Однако российское руководство не позволит коллективному Западу решать вопросы своей безопасности за счёт защищённости нашей страны, дал понять Путин.

При этом Россия всегда готова к нормализации отношений с европейскими странами, фактическая заморозка контактов с которыми произошла не по нашей инициативе, добавил президент. Восстановление диалога и сотрудничества возможно на условиях равноправия и при учёте российских национальных интересов.

Такой сбалансированный и взаимоуважительный подход позволит развивать новые стратегические направления и прагматично взаимодействовать по ключевым вопросам глобальной безопасности.

Готовность к рациональному и спокойному разговору со странами — участницами ЕС в своей речи президент России также продемонстрировал пожеланием благополучия и успеха народам всех представленных на церемонии государств, среди которых был и ряд европейских.

«Хочется верить, что со временем ситуация всё-таки изменится и наши государства вернутся к нормальному, конструктивному общению на принципах уважения национальных интересов, учёта законных озабоченностей в сфере безопасности. Россия была и остаётся привержена именно таким подходам и готова к восстановлению необходимого нам уровня отношений», — сказал Путин.