Можно по-разному относиться к экстравагантным выходкам нарцисса-миллиардера Илона Маска, но его часто проявляющаяся страсть к правдорубству нет-нет, да и вызовет у российской аудитории одобрительные смешки, если не сочувственные аплодисменты. На сей раз всеобщее внимание привлекла очередная перепалка Маска с руководством Евросоюза, переросшая в небольшую интернет-войну.

Иван Шилов ИА Регнум

В ответ на штраф, наложенный Брюсселем на принадлежащую ему социальную сеть X (ранее — Twitter, заблокирована в РФ), он разразился серией постов, подвергнув организацию бескомпромиссной критике.

Илон давно вызывает у большинства представителей западных элит крайнее раздражение фанатичной защитой свободы слова и своими консервативными взглядами, которые он вдобавок выражает довольно вызывающе.

А в 2022 году он нанёс тяжелейший удар по ультралиберальному интернет-сообществу, купив облюбованную последним площадку (происходило это, естественно, с грандиозным скандалом и сопровождалось исками). И сразу начал наводить там свои порядки под хоровой стон политических антагонистов.

Взаимное напряжение постепенно усиливалось.

Ещё полтора года назад Маск откровенно рассказывал о том, как Еврокомиссия (ЕК) предлагала сети X нечистоплотную сделку. Илон должен был согласиться на скрытую политическую цензуру (как это было в Twitter до него), а его за это никто бы не трогал. «Другие площадки согласились. X — нет», — писал тогда бизнесмен.

Вероятно, сейчас мы наблюдаем результаты его неуступчивости.

Еврокомиссия оштрафовала X на 120 миллионов евро. Подобное решение было принято впервые. Официальная причина — возможность верифицировать свой сетевой аккаунт за деньги, что признали нарушением европейского закона о цифровых услугах. Также у ЕК нашлись вопросы к прозрачности рекламы и доступу к открытым данным.

После этого на площадке начался сущий кошмар, и возглавил сетевое буйство, разумеется, сам Маск.

«ЕС следует упразднить, а суверенитет — вернуть отдельным странам, чтобы их правительства могли как следует представлять свой народ», — написал раздосадованный владелец платформы, чем вызвал лаконичную поддержку («Именно.») зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Маск также добавил, что бюрократы «медленно душат Европу», сравнил их с гэдээровскими «штази», а затем и вовсе согласился с постом одного из пользователей, назвавшего Евросоюз «Четвёртым рейхом». Короче говоря, за словом карман не лез и щедро раздавал малоприятные для европейских поборников демократии сравнения.

Заодно руководство X заблокировало доступ Еврокомиссии к её рекламному аккаунту, не преминув на этот счёт дополнительно поехидничать и обвинить организацию в том, что та попыталась задействовать в X недобросовестную рекламу для… продвижения поста о наложении штрафа на X.

Всё это очень обидело европейских чиновников.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, например, пригрозил, что нынешний штраф — только начало.

А глава польского МИД Радослав Сикорский до того расстроился, что предложил Маску немедленно отправляться на Марс. И не забыл напомнить оппоненту о красноречивом жесте, который тот продемонстрировал на второй инаугурации Дональда Трампа, охарактеризовав его как «нацистское приветствие».

Кстати, с Трампом — ещё одним известным нарциссом и эгоцентриком, склонным к эпатажу — Маск давно не в ладах. Что и неудивительно — двоим таким персонажам в рамках одной администрации явно было тесно с самого начала.

И в конце концов Илон покинул посты руководителя Департамента эффективности правительства США и старшего советника президента, заявив о намерении создать собственную партию.

Тем не менее ближайшие к Трампу американские официальные лица встали на защиту экс-соратника: вице-президент Джей Ди Вэнс призвал ЕС «прекратить заниматься ерундой», а госсекретарь Марко Рубио вообще назвал штраф «нападением иностранных правительств на американские цифровые ресурсы и на народ США».

Слышны голоса поддержки в адрес Маска и из Европы — в частности, от лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, прямо назвавшего Евросоюз «диктаторской структурой, ненавидящей свободу», которую следует ликвидировать.

Полное понимание выразил коллеге бизнесмен Павел Дуров, напомнивший о собственном опыте общения с французской правоохранительной системой. Тогда, напомним, на Павла оказывалось сильнейшее давление под угрозой уголовного дела.

После он обвинил власти Франции в требованиях организовать цензуру в Telegram в отношении неугодных Европе пользователей из Румынии и Молдавии во время выборов в этих странах, а также в стремлении устроить тотальную слежку за своими гражданами. Внятных опровержений, кстати, так никто и не услышал.

«Евросоюз вводит невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, отказывающиеся молча цензурировать свободу слова», — написал Дуров и получил ответ Маска: «Да, это так».

Наконец, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев оценил образ Маска, описавшего Европу как «лунатика, идущего к забвению». Дмитриев заявил, что, скорее, «не идёт, а несётся», согласившись с определением «бюрократический монстр» в адрес ЕС.

В ответ со стороны ЕС не заканчивается поток истеричных и пустых обвинений в духе того же Сикорского, который посетовал, что Дмитриев и Маск «хотят разделить Европу». Как будто она уже не разделена.

И нервная реакция еврочиновников в этом свете особенно красноречива.