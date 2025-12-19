Встреча Европейского совета, начавшаяся накануне в Брюсселе с участием Владимира Зеленского, сразу очевидно не задалась и продемонстрировала всю глубину раскола западных элит.

Florian Gaertner/Global Look Press Премьер-министр Бельгии Барт Де Вивер

Самые жёсткие разногласия, как и ожидалось, вызвала навязчивая идея европейских лидеров отобрать уже замороженные российские активы для последующей передачи их на нужды украинского режима.

Страсти разгорелись ещё до начала заседаний саммита.

Сначала премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, последовательно отстаивающий интересы своей страны в максимально суровых для этого условиях «европейского демократического сада», заявил, что животрепещущая тема российских активов снята с повестки дня, и назвал это своей победой.

«По моему мнению, мы одержали победу, так как председатель комиссии объявила о том, что вопрос о российских активах будет отложен. Таким образом, закулисные переговоры и борьба принесли результат. Одна победа уже в кармане», — заявил он в преддверии саммита.

С самого начала обозначились противники манёвра, давно задуманного руководством ЕС: помимо уже традиционных Венгрии и Словакии (премьер Роберт Фицо не преминул раздражённо уколоть организаторов съезда, рассказав, что в Брюсселе ему повредили самолёт), это всё ещё упирающаяся Бельгия, не желающая брать на себя основные риски, а также переживающая крайне болезненный переход в еврозону Болгария и Чехия, представленная завзятым евроскептиком Андреем Бабишем, плюс задумавшиеся о последствиях Италия и Мальта.

Ещё один известный евроскептик бельгиец Барт Де Вивер, глава националистической партии «Новый фламандский альянс», своё противостояние неадекватным аппетитам ЕС остроумно прокомментировал «признанием» наличия у него дачи в Санкт-Петербурге — по соседству с актёром Жераром Депардье и бывшим сирийским лидером Башаром Асадом.

И тут же поспешил добавить: «Это была шутка. Если будете писать об этом, обязательно укажите, что я пошутил», — справедливо опасаясь, что захваченные антироссийским угаром коллеги могут принять слова всерьёз.

Более того, на пути беззастенчивого проекта, по данным источников Financial Times, рядом с премьером Италии Джорджей Мелони неожиданно встал даже большой друг киевского режима — президент Франции Эммануэль Макрон, вдруг засомневавшийся в том, что его парламент одобрит авантюру.

Разумеется, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, кажется, воспринимающая воровство российских средств как личную миссию и едва ли не дело всей жизни, просто так сдаваться не собиралась.

Она сразу буквально огорошила собравшихся лидеров европейских стран заявлением о том, что «с саммита никто не уйдёт, пока не будет принято решение по Украине», — обращением, достойным вредной учительницы, наказывающей проштрафившихся школяров, которых в назидание оставляют на «продлёнку».

Большинство «школяров» проявили прилежность и послушание.

Например, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон самоотверженно заявил, что «готов просидеть здесь всю ночь, если потребуется». Чего не сделаешь ради киевских коррупционеров! Главный из которых с брюссельской трибуны продолжал отчаянно хамить Трампу, не слишком завуалированно пожелав тому скорой смерти.

На пресс-конференции он признал, что ни прошлый, ни нынешний президенты США не видят Украину в НАТО. Однако он не унывает и считает вступление в альянс делом времени. «Политики меняются, кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь», — философски заметил Зеленский.

Фон дер Ляйен тем временем утешила: отъём российских активов — не единственный вариант, можно ещё позаимствовать деньги из бюджета Европейского союза, принятие которого стало второй (что характерно) по важности темой после помощи Украине.

И такой сценарий, конечно, также восторга у собравшихся не вызвал.

Однако в конечном итоге 90 миллиардов евро в «поддержку Украины» были выделены в долг на два года (при заявленных потребностях в 137 млрд).

Эти средства будут привлечены на финансовом рынке путём выпуска облигаций, обеспеченных бюджетом ЕС.

Таким образом, европейцам удалось обойтись без изъятия российских финансовых активов, которые так и остаются заблокированными.

По словам канцлера ФРГ Фридриха Мерца, такими они останутся до выплаты Россией Украине «репараций». Иначе ЕС самовольно заплатит себе же за этот кредит российскими активами. В представлении герра Мерца это произойдёт «в полном соответствии с международным правом».

Между тем Венгрия, Словакия и Чехия от уплаты гарантий по кредиту для Украины освобождаются, — это поблажка за молчаливое согласие и неиспользование права вето.

Любопытно, что под коммюнике, которое в таких муках и препирательствах выдавили из себя европейские политики, подписались представители 25 государств. А их в ЕС, напомним, 27.

У президента России Владимира Путина точка зрения на международное право закономерно резко отличается от предложенной Мерцем. На прошедшей сегодня прямой линии Путин, отвечая на соответствующий вопрос журналистки, выразил протест даже против такого определения, как «кража».

«Кража — это тайное похищение имущества. А у нас пытаются сделать открыто. Это грабёж», — пояснил он свою мысль.

При этом Евросоюзу, благородно разрешившему самому себе ограбить Россию, это просто так с рук, конечно, не сойдёт. Помимо того, что Кремль уже готовит контрмеры, обещающие быть суровыми, с неприятными последствиями ЕС столкнётся и по объективным экономически причинам: выдача такого кредита Украине всё равно увеличит бюджетный долг.

«Если кто-то выдает какие-то кредиты даже под обеспечение наших золотовалютных резервов, всё равно это должно быть отражено в бюджете той страны, которая это делает. А в той же Франции госдолг — 120%», — отметил президент России, также напомнив о репутационных потерях, неизбежных при таком поведении.

«Это всё причины, почему принимать решения, связанные с грабежом чужих денег, непросто», — отметил Путин.

О том, насколько непросто, живо продемонстрировала завершившаяся двухдневная эпопея в Брюсселе, которая грозила финансовыми катаклизмами, способными потрясти мировую финансовую систему, а вылилась в конечном итоге в увеличение долгового ярма каждого конкретного европейца.