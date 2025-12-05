На «Евровидении» разразился новый политический скандал: сразу четыре страны, входящие в Европейский вещательный союз (EBU), объявили ему бойкот.

Организаторы международного песенного конкурса, как и мировые спортивные организации, очень любят рассказывать о том, что их мероприятия — вне политики и призваны объединять, а не ссорить.

Цена этих заявлений прекрасно известна — всем памятны и ивано-франковская группа «Ґринджоли» с её «майданным» хитом «Разом нас багато» на сцене «Евровидения» 2005 года, и крайне политически заряженная крымская татарка с Украины Джамала, победившая на конкурсе в 2016-м в результате сомнительной корректировки правил, лишившей первого места российского исполнителя Сергея Лазарева.

Процедура голосования конкурса всегда напоминала пёстрый геополитический капустник. А Европейский вещательный союз ко всему еще и настолько навязчиво продвигает леволиберальные ценности и в первую очередь — «повесточку» ЛГБТ*, что даже шутить на эту тему наши интернет-остряки уже устали.

Но вот в чём ирония. Организаторы шоу, публично и деятельно разделяют взгляды радикальных леваков, задающих повестку в гуманитарной сфере. Но помимо секс-меньшинств в этой повестке немаловажную роль играет поддержка палестинцев в противостоянии с Израилем. А вот этого принять вещатели не смогли.

В 2022 году, сразу же в день начала специальной военной операции, продюсеры «Евровидения», ни минуты не колеблясь, отстранили от участия Россию (из-за чего у нас едва ли кто-то сильно расстроился, учитывая, в какой цирк уродов давно превратился песенный конкурс). Теперь же они оказались в пикантной ситуации, после того как Израиль в очередной раз продемонстрировал своё понимание международного права и допустимых методов ведения войны.

Несмотря на широкую поддержку Палестины в политических кругах западного мира, лобби Израиля в высоких кабинетах чрезвычайно сильно и имеет покровительство непосредственно в Вашингтоне, причём при любой администрации. Поэтому прийти к простому и ясному консенсусу в этом вопросе, как было с Россией, там не могут.

Аналогичная трагикомичная ситуация наблюдается в МОК, ФИФА, УЕФА и других международных спортивных комитетах и федерациях, вот уже который год юлящих в ответ на просьбу оценить действия Израиля и тщетно подыскивающих хоть сколь-нибудь убедительные слова для объяснения, почему «это другое», при упоминании российского прецедента.

Но вот руководство и чиновники ряда стран куда более определённо реагируют на людоедские высказывания некоторых израильских официальных лиц, сопровождающие не менее антигуманные действия по отношению к мирному населению сектора Газа. Причём речь не только об арабских или мусульманских государствах.

Хотя при участии Белого дома горячую фазу конфликта удалось притушить, чувствительные европейцы ничего не забыли, но долгое время никак не могли решиться на радикальные действия. И, в размышлениях дождавшись затишья, всё-таки решились.

Конечно, открытый конфликт на конкурсе возник не сегодня.

Волна осуждения в адрес Израиля поднялась ещё при подготовке «Евровидения-2024». Возникнув в социальных сетях, она вскоре поднялась выше, когда отстранения Израиля потребовала выступавшая за Францию в 2023-м мароккано-канадская певица La Zarra, а также телевизионные вещатели Исландии и Финляндии. Тогда всё ограничилось возмущёнными тирадами и пустыми угрозами.

Как и на «Евровидении-2025», когда взбунтовались уже представители Словении и Ирландии. В EBU в тот раз умудрились их успокоить увещеваниями о «принятии разных взглядов» и «инклюзивности через музыку», показательными на фоне молниеносного исключения России.

Однако в 2026 году вещательный союз, похоже, так легко не отделается: всё те же Ирландия и Словения с примкнувшими к ним Нидерландами и Испанией в эту пятницу объявили бойкот «Евровидению» после решения его оргкомитета снова допустить к выступлению участника из Израиля.

Удивительного в этом мало: Ирландия, например, ещё в 2024 году присоединилась к судебному иску ЮАР, поданному в Международный суд ООН против Израиля. А теперь заявляет о недопустимости выступления израильских артистов в Европе из-за продолжающейся гуманитарной катастрофы в Газе.

В минувшем августе Словения первой из европейских стран прекратила контакты с Израилем в сфере вооружений и военной техники, пообещав принять дополнительные меры. Вот — приняла.

Испания тоже давно и последовательно выступает с резкой критикой Израиля, вводит жёсткие санкции. Более того — в правящей коалиции даже звучат призывы разорвать с ним дипломатические отношения, хотя до этого пока и не доходит. Тем не менее испанцы прямо обвиняют израильтян в «использовании конкурса в политических целях». И недавнее прекращение огня их переубедить не может.

Осуждает и давит на Израиль и Амстердам: в октябре тогдашний нидерландский премьер-министр Дик Хоф в соцсетях «решительно выступал за смену курса правительства Нетаньяху» и рассуждал о рычагах влияния на него. Теперь же голландский телевещатель ёмко заявил, что «ответственность перед аудиторией» не позволяет ему мириться с участием в «Евровидении» израильского артиста.

Эксперт по «Евровидению» (есть и такие) Дин Вулетич признаёт, что это — «исторический момент» и «один из самых серьёзных кризисов» EBU за всю историю. Он добавил, что ближайшие дни и недели будут напряжёнными, ведь и другие страны могут поддержать бойкот.

Под вопросом, в частности, участие Бельгии и Исландии, где собираются обсудить ситуацию на следующей неделе. Интересно, что скажет проявлявшая явное неравнодушие к теме Финляндия. Несомненно, могла бы выразить протест и частично мусульманская Босния и Герцеговина, если бы и так не отказалась от «Евровидения» по финансовым причинам.

В Израиле, конечно, огрызаются, называя происходящее «культурным демаршем» и «шагом, который нанесёт ущерб свободе творчества и самовыражения». И тут же пытаются увести разговор куда-нибудь подальше, клятвенно заверяя, что никак не пытались повлиять на результаты прошлогоднего финала в Базеле. Как будто речь шла об этом.

Словом, «аполитичный» «музыкальный» конкурс, который в этот раз пройдёт в Австрии, на родине незабвенной Кончиты Вурст, уверенно движется к окончательному превращению в насквозь пропитанную лицемерием фрик-тусовку, от которой поочерёдно бегут подальше даже вчерашние симпатизанты. Остаются самые стойкие и упёртые: Израиль прямо поддержала, собственно, Австрия — вместе с Германией, Швейцарией и Люксембургом.

Всё это лишний раз демонстрирует раздрай и хаос, царящие в «прогрессивном» сообществе, которое, несмотря ни на что, до сих пор дидактично вещает всем остальным о неких правилах, на которых якобы основан современный мир. Нам за этим всем остаётся лишь саркастично наблюдать.

