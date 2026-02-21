Инаугурационное заседание Совета мира по восстановлению и управлению сектором Газа, состоявшееся на днях в Вашингтоне с представительством руководителей двадцати государств, прошло довольно скромно, однако без эксцессов не обошлось.

Global Look Press

В частности, мир облетели кадры с задремавшим на мероприятии «виновником торжества» Дональдом Трампом, что породило множество едких комментариев. А ещё большее внимание привлекла скверная история вокруг отправившейся в столицу США белорусской делегации, которая вдруг была оставлена без американских виз.

Приглашение на заседание было направлено Трампом белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Такие же получили, кстати, главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Однако ни мы, ни Китай пока в деятельности организации участвовать не спешим.

Белорусская же администрация проявила к собранию интерес и решила делегировать туда своих дипломатов. Но они не смогли въехать в США, не получив требующихся для этого документов.

Как утверждают в министерстве иностранных дел Белоруссии, Минск своевременно оповестил организаторов о том, что республику по решению Лукашенко на Совете должен был представлять глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков.

«Все необходимые уведомления были направлены американским протокольным службам в установленном порядке, документы для оформления виз были поданы заблаговременно», — заверили в министерстве, отвечая на соответствующий вопрос агентства БелТА.

«Несмотря на выполнение всех требуемых процедур с нашей стороны, визы белорусской делегации выданы не были», — констатировали в МИД РБ.

При этом, добавили там, «даже базовых формальностей», нужных для участия белорусов во встрече, американцы не выполнили, что вызывает у Минска вопрос: «О каком мире и о какой последовательности может идти речь?».

Своё решение отказаться от личного присутствия на Совете мира Лукашенко подробно объяснил в ходе встречи с государственным секретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

Дело, по словам президента РБ, в наложенных на него западными странами санкциях, а также в том, что приглашающая сторона никак не оградила его от их воздействия.

«Я что, должен был в связи с этими санкциями через Южно-Африканскую Республику лететь в Вашингтон? Если вы хотели меня там видеть, решите вопрос, чтобы я мог спокойно прилететь и улететь оттуда», — заявил он.

Он особо подчеркнул, что речь не идёт о страхе за собственную безопасность, как предположили некоторые его критики.

«Ах, Лукашенко побоялся, там вопрос безопасности». Слушайте, это не к Лукашенко вопрос. Я никогда не боялся никого и бояться не собираюсь. Это полная глупость. «Вот, Лукашенко там кто-то схватит и домой не выпустят». Ну тупость полная. Я даже не представляю, что могло такое случиться с любым другим президентом или со мной. Поэтому обсуждать нечего», — эмоционально подытожил президент Белоруссии.

Вместе с тем он отметил свою готовность сотрудничать с Советом мира, в том числе — присутствовать лично. В том случае, если этому не будет никаких осязаемых помех.

«Я очень надеюсь, что те мероприятия, которые будут происходить в дальнейшем… Мы обязательно на уровне президента будем участвовать в этом Совете, обязательно будем участвовать», — сказал он.

«Может, не в Вашингтоне. Где-то в Европе или на Ближнем Востоке, может быть, в Израиле, ближе тут, в Турции состоятся дальнейшие заседания этого Совета. Мы будем участвовать в нём», — пояснил Лукашенко.

Стоит, однако, обратить внимание на то, что сказано это было ещё до внезапно разразившегося визового скандала.

По мнению белорусских экспертов Андрея Лазуткина и Андрея Муковозчика, прокомментировавших инцидент с визами в рамках программы телеканала СТВ «Азарёнок. Напрямую», таким образом Вашингтон, вероятно, решил продемонстрировать, что желает общаться непосредственно с главой государства.

Впрочем, Муковозчик допускает и другую возможную причину: «Не всю администрацию Трампа дочистил Илон Маск со своим ведомством» (бизнесмен в течение нескольких месяцев возглавлял департамент эффективности правительства США). В то время как госсекретарь Марко Рубио сейчас занят Кубой — и «у него совершенно другие дела». То есть дело может быть и в технических накладках, возникших в результате чиновничьей некомпетентности на местах.

С учётом официального комментария белорусской стороны, настаивающей на соблюдении ею всех надлежащих условий, правдоподобным представляется сочетание обеих гипотез.

Видя раздражённую — что абсолютно объяснимо и предсказуемо — реакцию белорусских властей на произошедшее, можно с высокой долей вероятности предполагать, что без последствий этот крайне неприятный эпизод они не оставят.

«Конечно, если вы решили кому-то здесь не давать визу, значит, возможно, и мы кому-то не дадим визу в Беларусь», — полагает политолог Лазуткин.

Трамп, всеми возможными способами пытающийся привлечь взгляды мировой общественности к своему амбициозному детищу, похоже, действительно рассчитывает на то, что при его помощи реально изменить ситуацию на Ближнем Востоке к лучшему. Неслучайно он в очередной раз выразил надежду, что к процессу подключатся такие важные игроки, как Россия и Китай.

Пока, однако, этого не происходит. Наоборот — получается, что Совет мира разбрасывается потенциальными участниками, выказавшими заинтересованность в проекте. И это при нынешнем качественном состоянии инициативы главы Белого дома выглядит весьма опрометчивым.