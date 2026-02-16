Владимир Зеленский в ходе Мюнхенской конференции по безопасности дважды грубо нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Иван Шилов ИА Регнум

Сделал он это далеко не впервые, однако в этот раз неприемлемость тона главы киевского режима была особенно заметна.

«Именно украинцы держат европейский фронт. За нашими людьми стоит независимая Польша и свободные балтийские государства. Могут существовать суверенная Молдавия и Румыния без диктатуры. И даже один там Виктор может думать о том, как отрастить свой живот, а не о том, как нарастить свою армию, чтобы не допустить возвращения российских танков на улицы Будапешта», — заявил Зеленский.

Более чем спорные тезисы о независимости Польши, свободе в Прибалтике, суверенитете Молдавии и демократии Румынии можно оставить за скобками. Куда интереснее понять, что заставляет Зеленского, ещё с весны 2024 года окончательно утратившего любое право говорить от имени своего народа, с таким упорством цепляться к «одному там Виктору».

А цепляется Зеленский к венгерскому премьеру потому, что причин злиться у него предостаточно. История их взаимной нелюбви продолжительна и многогранна.

Даже среди самых больших симпатизантов украинского руководства хватает тех, кто прекрасно видит его природу. Просто они в полном соответствии с «непреходящими ценностями» привычно делают вид, что не замечают громких скандалов, которые раз за разом провоцируют их любимцы.

Задаёт тон, конечно, сам Зеленский. Очевидно стремясь подать подчинённым пример, он давно позволяет себе выходить далеко за рамки любых приличий — не говоря уже о дипломатических нормах. И выглядит это как осмысленная стратегия. По мнению экс-комика, именно так и должен вести себя сильный и всеми уважаемый политик.

Вот что говорил украинский гость на январском форуме в Давосе: «Каждый Виктор, проживающий европейские деньги и одновременно продающий европейские интересы, заслуживает подзатыльника». И призвал не позволить Орбану «превратить европейские столицы в маленькие москвы».

Обилие штампов вроде «агента Кремля» связано с твёрдой позицией правительства Венгрии, не желающей видеть Украину в Евросоюзе, а заодно платить ей и конфликтовать ради неё с Россией, поставки газа из которой для Будапешта крайне важны. Неоднократно сталкиваясь с вербальными атаками Зеленского, Орбан часто не отказывал себе в удовольствии ставить его на место. При этом не опускаясь до ругани.

В частности, премьер Венгрии напомнил распоясавшемуся визави о том, что условия вступления в Евросоюз «устанавливают государства-члены, а не страны-кандидаты», в то время как Украина пытается туда попасть, сидя «на лошади задом наперёд». И вообще назвал возможное принятие соседней страны в организацию «открытым объявлением войны» венграм, большинство которых проголосовало против этой идеи.

Будапешт и Киев не раз устраивали публичные перепалки на разных уровнях, постоянно обнаруживая новые темы для выказывания недовольства, будь это гибель насильно мобилизованного в Закарпатье гражданина Венгрии, удары украинскими БПЛА по нефтепроводу «Дружба», исторические претензии венгров на Ужгород и так далее.

Последовательно отстаивая интересы своего государства, насколько это возможно в условиях жесточайшего политического давления, принятого в «цветущем саду им. Жозепа Борреля», венгерский лидер являет собой пример того самого суверенитета, к которому апеллирует Зеленский, явно имеющий смутное представление о смысле этого термина.

И за это премьеру Венгрии приходится дорого платить, отбиваясь от нападок сразу по нескольким фронтам — как сверху, от чиновников из Брюсселя, с которыми он открыто конфликтует из-за заморозки российских активов и запрета на покупку газа из России, так и снизу, где европейские и заокеанские партнёры поддерживают агрессивную проглобалистскую оппозицию. С коей уже в апреле ему придётся сразиться на выборах.

Неудивительно, что на фоне всех этих сложностей претензии утратившего легитимность представителя страны, растерзанной его же собственными стараниями, Орбана только забавляют.

Это видно по его полному иронии ответу на мюнхенскую реплику: «Дорогой Владимир Зеленский. Спасибо за очередную предвыборную речь в поддержку вступления Украины в Европейский союз. Она очень поможет венграм яснее увидеть ситуацию. Однако вы кое-что неправильно понимаете: эта дискуссия не обо мне и не о вас. Она о будущем Венгрии, Украины и Европы. Именно поэтому вы не можете стать членом Европейского союза».

Неприкрытый сарказм и точное попадание в больную мозоль только пуще разозлили адресата.

«Я даже хочу поблагодарить Виктора. Вы все знаете, кого я имею в виду, потому что по-своему он подталкивает всех нас в Европе к тому, чтобы быть лучше. Лучше хотя бы в том смысле, чтобы никогда не становиться такими, как он — как человек, который как будто забыл о значении слова ''стыд''», — заявил Зеленский на вручении ему премии имени Эвальда фон Кляйста.

Разумеется, апеллирующий к чувству стыда человек с Банковой, некогда обещавший покинуть президентское кресло сразу после окончания первого срока, но затем как ни в чём не бывало оставшийся в нем, мечтает о том, чтобы Орбана сменил типичный евроконъюнктурщик Петер Мадьяр, два года назад с сочувственным выражением лица посещавший украинскую столицу.

Официальный Киев идёт ва-банк, открыто делая ставку на смену администрации, и это как минимум опрометчиво. Тем более что у Мадьяра сейчас большие неприятности в связи с анонсированной недавно публикацией пикантного компромата. Показательно, что он уже успел в лучших традициях своего политического лагеря обвинить во всём… Москву.

Впрочем, подобное поведение для украинских властей вполне типично. Можно вспомнить, как самозабвенно местные чиновники и государственные (а других там уже много лет как нет) СМИ пытались топить «агента Кремля» Дональда Трампа во время предвыборной гонки, изо всех сил болея сначала за Джо Байдена, а после его слегка запоздалого самоотвода — за Камалу Харрис.

Когда демократы провалились, их подопечным пришлось с тройным усердием раболепствовать перед новыми хозяевами Белого дома. Белого дома — а значит, автоматически — и их страны. «Плана ‘’Б’’» у них на этот случай не было.

Как нет его и сейчас, когда формальное руководство Украины демонстративно и деятельно готовится повторить эту же ошибку, только теперь — на венгерском поле. Удивляться тут совершенно нечему: наступать на одни и те же грабли — старый добрый обычай украинской политики.

Импульсивные метания Зеленского уже долгое время вызывают нескрываемое раздражение у нынешней администрации США, которая не склонна ничего забывать.

Ведь Киев, потерявший связь с действительностью, но отнюдь не избавившийся от критической зависимости от Вашингтона, стал позволять себе дерзкую критику в его адрес, преждевременно отдавая всего себя на милость новому сюзерену — Евросоюзу. С которым, как известно, у республиканцев всё сложно.

А если принять во внимание прекрасные личные отношения Орбана и Трампа, которых объединяют схожие идеологические платформы и ценности, агрессивные реплики в сторону венгерского лидера не сулят нелегитимному Зеленскому ничего хорошего.

Ни Орбан, ни Трамп вовсе не являются сердечными и бескорыстными друзьями нашей страны. Однако манеры украинцев способны оттолкнуть любого, кто сохранил представление о достоинстве.

К верхушке Евросоюза это не относится. Но это ни для кого уже не новость.