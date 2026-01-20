Президент Франции Эммануэль Макрон за время своего президентства не раз «переобувался», радикально меняя внешнеполитический вектор.

Иван Шилов ИА REGNUM

2026 год стартовал такими штормами в Европе, что наблюдать, как вертится этот флюгер, особенно увлекательно.

При этом уже в течение многих месяцев глава Пятой республики явным образом озабочен личным имиджем и претендует на образ то нового Наполеона (о том, как знаменитый корсиканец кончил, во Франции отчего-то вспоминают нечасто), то просто моложавого «альфа-самца».

Получается не очень убедительно — репутация Макрона в европейской и мировой политике, как и у большинства представителей так называемой «коалиции желающих», давно оставляет желать лучшего.

Достаточно вспомнить, как на днях мсьё Эммануэля подняли на смех, после того как он вышел выступать со своим ежегодным обращением к военным с красным глазом.

Грозные слова о необходимости «внушать страх» определённо должного впечатления не произвели — публика с большим азартом гадала, не стало ли злосчастное кровоизлияние результатом силового противостояния президента с супругой Брижит, ведь о специфике их отношений не отшутился только ленивый.

А сегодня поддал жару Дональд Трамп, который вообще весь январь в ударе — даже по своим меркам. И фейковых «альфа-самцов» в своём окружении терпеть точно не намерен.

На своей странице в социальной сети Truth Social президент США опубликовал переписки с рядом высокопоставленных западных политиков, включая президента Франции.

В своём сообщении, подлинность коего, кстати, сразу подтвердил Елисейский дворец, Макрон изо всех сил пытается подольститься к главе Белого дома.

В частности, он заверяет своего «друга» в одинаковости их взглядов на ситуацию в Сирии, призывает «вершить великие дела в Иране» и вообще «строить что-то великое». Но тут же беспокойно признаётся, что «не понимает» поведения Трампа в отношении Гренландии.

Американский лидер организовал в соцсетях эту утечку не моргнув глазом вскоре после появившегося в интернете сообщения о том, что Макрон не намерен принимать участия в работе над новой его инициативой — Советом мира по сектору Газа, своеобразной альтернативой Совбеза ООН с миллиардным взносом для каждого участника и правом решающего голоса у автора идеи.

Вместо этого Макрон приглашает сердечного приятеля в Париж на совместный ужин и туда же — на встречу участников G7 после форума в Давосе. В качестве наблюдателей он выразил готовность позвать Украину, Сирию и даже Россию (в трамповском Совете мира представителей российской стороны, кстати, тоже ждут).

Красноречивым ответом, судя по всему, и стала публикация Трампом письма.

Этим поступком во французской администрации могут сколько угодно возмущаться, но ей, пожалуй, не помешало бы напомнить, кто завёл подобную практику.

Ведь ещё летом 2022 года в документальном фильме о политике Макрона режиссера Ги Лагаша «Президент, Европа и война» появилась видеозапись разговора президента Франции с российским коллегой Владимиром Путиным. Что глава МИД РФ Сергей Лавров охарактеризовал ёмким словом «слив».

Но на этом публичное унижение «вершителя великих дел» из Елисейского дворца не закончилось. Трампу показалось мало.

На вопрос о том, как он воспринял отказ президента Франции поддержать Совет мира, президент США буквально заявил, что тот «никому не нужен, так как скоро покинет свой пост».

Произойдёт это, напомним, в мае следующего года, если ничего не случится — с внутренней кухней у Макрона тоже всё не слава богу.

Вообще, добавил Трамп, достаточно было бы ввести двухсотпроцентные тарифы на французское вино и шампанское, чтобы Париж стал покладистей. Но и этого не нужно.

Следующий ход был за Макроном. И он не заставил себя ждать.

На Давосский форум он явился в модных солнечных очках. Чем, разумеется, мгновенно породил ещё больше насмешек и интернет-мемов, чем его недавний невооружённый красный глаз.

Эпатажный образ, впрочем, не единственное, чем запомнилось выступление французского президента.

В противовес немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, который на фоне кризиса в отношениях с США внезапно стал проявлять чудеса политической осторожности и риторической взвешенности, вдруг признав за Россией право называться европейской страной, «с которой надо договариваться», Макрон решил сыграть с Трампом в «плохого полицейского» (и тут очки пришлись очень кстати).

В частности, он прямо обвинил американских союзников в подрыве экспортных интересов Евросоюза, введении неприемлемых пошлин (и это пока 200-процентных не было), а также «колониальном подходе, основанном на силе».

А в ответ пригрозил некими «мощными инструментами» Европы для принуждения к уважению, «торговой базукой» (да, это цитата) и военной поддержкой Дании в «гренландском вопросе».

В довершение ко всему Макрон пригласил к широкому сотрудничеству Китай — не только из экономических соображений, но и тоже, понятно, в пику опостылевшему гегемону западного мира.

Венчал сей пламенный спич следующий итог: планета дрейфует «в сторону мира без правил, где международное право попирается и единственным значимым законом становится закон сильнейшего».

Это довольно сильно контрастирует не только с заискивающим тоном письма самого Макрона Трампу, но и другими посланиями еврочиновников, которые тот представил общественности.

Генсек НАТО Марк Рютте, например, написал «дорогому Дональду» о своей «решимости найти пути продвижения в проблеме Гренландии» и «безудержном желании дождаться встречи». За что удостоился от евродепутата из Франции (что довольно иронично) Натали Луазо ехидного сравнения с «работником месяца» в одной известной американской сети фастфуда.

Не менее лебезящим выглядело и совместное послание «Алекса и Йонаса» — то есть президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стёре.

А всего через несколько часов евродепутат от Дании Андерс Вистисен с трибуны в Давосе уже грубо посылал Трампа к чёртовой матери популярным английским ругательством.

Эта всеевропейская нервозная тряска, судорожное раскачивание между раболепством и хамством получило диагноз от премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера, полагающего, что долгое время «Европа была слишком снисходительна к Трампу» — и теперь пожинает плоды. Да вот только ли в Трампе дело?

Ведь, как выяснилось из слов того же Де Вевера, «быть счастливым вассалом — это одно, а быть несчастным рабом — совсем другое». «Если вы сейчас отступите, вы потеряете свое достоинство», — рёк бельгийский министр.

Занятно, что именно такое противопоставление — вассала и раба — заставило европейцев задуматься о достоинстве. Вероятно, поэтому так возбуждённо суетится на мировой арене тоскующий по величию Макрон.