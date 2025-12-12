Раскол в лагере «коллективного Запада» усиливается и становится всё очевиднее буквально с каждым днём. Весьма деятельная на мировой арене администрация президента США Дональда Трампа с азартом продолжает вбивать новые клинья в отношения с европейскими союзниками, а те, в свою очередь, злобно и громко огрызаются.

Чего стоит только реакция чиновников Евросоюза на недавно опубликованную новую Стратегию национальной безопасности США, авторы которой с видимым удовольствием прошлись по современной европейской политике. Они обвинили её творцов в доведении своих стран до цивилизационного упадка, предательстве собственных ценностей и потакании распоясавшимся мигрантам.

Более того — в программном документе, во многом похожем на манифест, ЕС обвиняется в провоцировании конфронтации с Россией. Конфронтацию эту, по мнению нынешних хозяев Белого дома, следует непременно закончить в максимально короткие сроки на пользу всему человечеству.

Вскоре Трамп досыпал соли на свежую европейскую рану, дав обширное интервью изданию Politico, где прямо назвал Евросоюз «загнивающей группой стран», а его лидеров — «слабыми людьми», среди которых хватает «по-настоящему глупых». По касательной досталось и вышедшему из организации Соединённому Королевству.

Ответ политиков из Европы предсказать было нетрудно.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с плохо скрываемым раздражением заявила об «очень хороших рабочих отношениях» с американской администрацией, тут же подчеркнув, что считает недопустимыми подобные комментарии с её стороны.

А экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настолько обиделся за свой «цветущий сад», что назвал новую американскую стратегию ни много ни мало «объявлением войны» — пусть и только политической.

«Он хочет видеть белую Европу, разделенную на отдельные страны, подчиняющуюся его требованиям и голосующую за его кандидатов. Европейские лидеры должны перестать отрицать, что Трамп — наш противник, и прятаться за боязливым и самодовольным молчанием», — написал разгневанный Боррель на своей странице в социальной сети.

Следует отметить, что Боррель высказывается в таком духе в адрес Трампа не впервые.

В прошлом месяце, ознакомившись с 28 пунктами американского плана по прекращению конфликта на Украине, он написал, что «Трампа больше нельзя считать союзником Европы». Возмутился он и тем, что Евросоюз настолько ни во что не ставят в Вашингтоне, что даже не консультируются с ним по вопросам, которые затрагивают европейскую безопасность.

В этот раз оскорблённый Жозеп описал отношение Америки к ЕС ещё более ёмко и, надо признать, метко: «презрение».

Однако злопыхает и ропщет почётный испанский пенсионер напрасно. Прежде чем надувать губы и бросаться громкими словами о «политической войне», якобы объявленной Европе Белым домом, ему следовало бы попристальней присмотреться к тому, что собой сегодня представляет европейская элита.

И начать со своей преемницы на посту верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Ведь эта бойкая эстонская дама являет собой вопиющее воплощение той самой деградации европейской политики, о которой и пытаются говорить Трамп и его окружение. Деградации даже по сравнению с самим Боррелем. А ведь это, между прочим, нужно было постараться.

Каллас, беззаботно выросшая в благополучной семье советского партийного чиновника, сделала основным направлением своей политической деятельности русофобию. И увлеклась этим настолько, что направление стало единственным.

Доходит уже до абсурда: даже комментируя Стратегию нацбезопасности США, она, на голубом глазу назвав ЕС «самой сутью свободы» (об адекватности такой характеристики можно осведомиться у Илона Маска и Павла Дурова, чьи интернет-платформы неоднократно подвергались политическому давлению из Брюсселя), тут же переключилась на свою излюбленную тему — на Россию, конечно.

Такая анекдотичная зацикленность на нашей стране главы дипломатии ЕС лучше любых других нелепостей (а их в структуре власти союза предостаточно) иллюстрирует то, насколько вся эта компания заслуживает презрения, на которое так сильно обижается Боррель.

Поэтому тот факт, что у американцев стремительно пропадает желание иметь с Брюсселем какие-либо совместные дела, вызывать удивления не может.

Очередной показательный фактор в связи с этим — внесённый на днях в конгресс США законопроект о выходе страны из НАТО. Пускай его принятие пока и маловероятно, ещё несколько лет назад само обсуждение всерьёз подобной идеи было трудно себе представить.

И кто знает, насколько реальным станет такой сценарий в будущем, если ЕС продолжит упорствовать в своей бездарной и деструктивной политике? А в том, что он продолжит, особых сомнений не возникает — достаточно взглянуть на истеричную реакцию европолитиков на все недавние действия Трампа сотоварищи.

А команду Трампа такая реакция, как показывает опыт наблюдений, способна только разозлить и раззадорить.

При этом никакого «плана Б» на случай выхода США у альянса нет, о чём свидетельствуют дипломаты организации в западных СМИ.

Реализм, с которым Вашингтон, судя по Стратегии нацбезопасности, взглянул на отношения с Россией и Европой, не может не вызывать пусть сдержанного, но оптимизма. В то время как обострение конфликта в западном лагере нам, чего греха таить, только на руку. Пожалуйста, продолжайте, сеньор Боррель.