В Нидерландах прошли досрочные парламентские выборы, по результатам которых минимальную победу — разрыв составляет какие-то десятки тысяч голосов — одержала леволиберальная партия «Демократы-66», возглавляемая открытым гомосексуалистом* Робом Йеттеном.

Иван Шилов ИА Регнум Герт Вилдерс

Они получат столько же — 26 — мест в Палате представителей, сколько и финишировавшая второй «Партия свободы», которую мейнстримные западные СМИ считают ультраправой.

Следом — тоже с небольшим отрывом — идут правые либералы из «Народной партии за свободу и демократию», получившие 24 места, далее — «Зелёные левые» с 20 местами и «Христианско-демократический призыв» — с 18.

«Надеялся на другой исход»

Не успел завершиться подсчёт голосов, а глава «Партии свободы» уже поспешил заявить, что разочарован результатами.

Комментируя их на своей странице в социальной сети, Герт Вилдерс не стал скрывать: «Надеялся на другой исход». Но при этом «продолжает стоять на своём».

Недовольство, конечно, искреннее. А вот во втором тезисе «голландский Трамп» явно лукавит, о чём достаточно красноречиво свидетельствуют результаты самого голосования.

И хотя за сутки, минувшие с момента публикации Вилдерса, его партия всё-таки несколько улучшила своё положение, нельзя не увидеть, что за два года интерес к правым популистам в стране снизился.

Понятно и другое: на сей раз коалицию будут формировать без Вилдерса.

Это вполне позволяют незначительно отставшие от двойки лидеров партии. Да и вообще считаться с ним никто не будет. Так что основную задачу противников Вилдерса — «маргинализировать маргинала» — уже можно считать выполненной.

А ведь всего два года назад эксцентричный политик и его команда чувствовали себя триумфаторами, получив внушительные 23,6% голосов и 37 мест из 150, что позволило им заметно оторваться от ближайших преследователей.

Тем не менее премьер-министром лидер партии-победителя не стал даже тогда: несмотря на поддержку избирателей, Вилдерса отодвинули в сторону, а главой правительства назначили беспартийного чиновника Дика Схофа.

Мертворождённый союз

Зачатая в явной нелюбви и появившаяся на свет в тяжёлых муках коалиция «Партии свободы» со всё той же праволиберальной «Народной партией за свободу и демократию», партией с говорящим названием «Новый общественный договор» и созданным на волне аграрных протестов «Фермерско-гражданским движением» очевидно была обречена на крах.

Он и случился минувшим летом, когда Вилдерс со скандалом вывел свою партию из союза, просуществовавшего всего год.

Столкнувшись с типичными для Европейского союза проблемами — недоговороспособностью оппонентов и внешним давлением из Брюсселя, — политик был вынужден пойти ва-банк и устроить демарш в расчёте на то, что избиратели оценят его принципиальность.

Но вера в нее к тому моменту изрядно пошатнулась: за время нахождения у власти «Партия свободы» и ее лидер не раз проявляли готовность к уступкам по ключевым вопросам, и потому его авторитет в глазах единомышленников просел.

Лидер «Партии свободы» угодил в классическую для европейских правых ловушку: оседлав волну недовольства населения засильем и беспардонным поведением мигрантов, вовсю проэксплуатировав усталость общества от «украинской проблемы», он оказался неспособен мало-мальски приблизить к реальности свои громкие лозунги.

Стоит ли с учётом сказанного удивляться резкой смене риторики Вилдерса по поводу поставок оружия украинской армии, против которых он некогда так яростно выступал?

Подобное в той или иной форме можно было уже не раз наблюдать в других странах Европы.

Что характерно, после выхода из коалиции Вилдерс возвращаться к изначальной «антиукраинской» позиции не стал: с одной стороны, она жителей далёких от конфликта Нидерландов беспокоит не так сильно, с другой — смена позиции дала возможность поменьше злить и так нелояльную западную элиту.

Брюссель терпел — и им велел

Но вот от радикальной антимигрантской повестки партии отказаться гораздо сложнее — тогда от её программы вообще мало что останется.

А повестка эта, пусть и имеет значительную поддержку снизу, вызывает откровенное раздражение Евросоюза с его безапелляционно-авторитарным подходом к гуманитарной политике. Что, в свою очередь, грозит простым голландцам существенными неприятностями в недалёком будущем.

Обыватели увидели, что ставка на политсилу, которая предлагала прямолинейный и жёсткий выход из ситуации с распоясавшимися иностранцами, не сыграла. И, судя по всему, решили, что рисковать дальше попросту бессмысленно.

Легче вернуться в привычное и понятное состояние апатичной покорности. А неудобства, связанные с иммигрантами и содержанием украинского коррумпированного режима… Что ж, значит, тут ничего не поделаешь. Раньше терпели — и дальше можно терпеть. Другие тоже терпят, в конце концов.

На Западе без перемен

Поражение Вилдерса — а это именно поражение, и, как иллюстрирует его патетичное негодование в Сети, сам Герт всё прекрасно понимает — не столько признак «отката» Нидерландов обратно к леволиберальным ценностям, сколько очередная наглядная демонстрация того, насколько прочно застрахован от потенциальных рисков фундамент глобалистской атлантистской системы — пресловутый deep state.

И если в Восточной Европе иногда ещё проявляются робкие признаки неповиновения, то в Западной всё давно и крепко схвачено. Для недовольных же «новых европейцев» уже есть проверенные и отработанные меры воздействия. Лучше других об этом могли бы рассказать румын Кэлин Джорджеску,лишенный победы на президентских выборах, или даже словак Роберт Фицо, чудом выживший после выстрелов в упор.

* международное движение ЛГБТ признано экстремистским