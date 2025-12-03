За переговорами президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и бизнесменом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером с особым напряжением следили на Западе.

Иван Шилов ИА Регнум

Многочасовая беседа российского лидера с американской делегацией заставила понервничать наших соседей по континенту. И хотя конкретные результаты не озвучены, поводов для беспокойства по её завершении у них меньше не стало.

Едва ли в Брюсселе с энтузиазмом выслушали комментарий помощника президента России Юрия Ушакова, отметившего, что «на ходе и характере переговоров… сказались успехи последних недель российской армии на поле боя».

Уже всем давно очевиден политический раскол, который наблюдается среди стран-участниц блока НАТО.

С одной стороны — американская администрация с её попытками, пусть и по-своему, но найти какое-то адекватное решение «украинской проблемы», а с другой — Европейский союз, находящийся в глубоком и многоуровневом кризисе, но из последних сил льющий масло в огонь конфликта.

Поэтому встреча глав МИД стран НАТО в Брюсселе 3 декабря, на которой анонсировалось обсуждение украинского вопроса, выглядит как очередная суетливая попытка выработать единую стратегию для противодействия приближению мира на Украине и новых российских территориях, которого так боятся господа европейцы.

На неё, что характерно, не приехали соответствующие статусу мероприятия представители США — ни госсекретарь Марко Рубио, ни министр обороны (или с недавних пор — военный министр) Пит Хегсет. Это не без ноток явного разочарования отмечает корреспондент BBC, прямо расценивая это как свидетельство нехватки авторитета у европейских политиков.

Усиление озабоченности в связи с этим отмечают и аналитики The Washington Post, не преминув также подчеркнуть возможность влияния на американскую позицию текущего громкого коррупционного скандала на Украине, в результате которого был отправлен в отставку глава офиса президента Андрей Ермак.

Между тем о том, кто в альянсе главный, еврочиновникам забывать никак нельзя, так что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, только прибыв на мероприятие, поспешил заверить: встречу в Москве организация считает «важной», как и «тесную координацию» с Вашингтоном. Однако «каждый шаг» в переговорах Рютте комментировать отказался.

Более словоохотливыми были собравшиеся евроминистры.

Например, глава немецкого МИД Йоханн Вадефуль, заявивший, что, желая всей душой прекращения боевых действий, «не видит у российской стороны серьёзного желания вступать в переговоры». При этом представители Германии, Польши, Нидерландов и Канады пообещали потратить сотни миллионов долларов на закупку американского оружия для Киева.

Судя по всему, именно таким образом они демонстрируют своё «серьезное желание» способствовать долгожданному миру.

Традиционным радикализмом отличились прибалты.

Эстонец Маргус Цахкна выразил мнение, что «решать, что происходит на континенте, должна Европа (под последней он, очевидно, подразумевает только ЕС. — Прим. ред.), а не Путин и США».

Байба Браже из Латвии пошла ещё дальше, назвав прошедшую в Москве встречу «так называемыми переговорами» и снова обвинив Кремль в возникновении расхождений во взглядах Брюсселя и Вашингтона.

Глава же МИД новоиспечённого члена НАТО Финляндии Элина Валтонен выразила испуг по поводу слов Путина о готовности (при нежелании) к войне с Европой, сказанных в преддверии встречи с американцами, и потребовала немедленного прекращения огня.

Министр иностранных дел Соединённого Королевства Иветт Купер сочла лишним высказываться по существу и дежурно призвала Путина «прекратить бряцанье оружием и проливать кровь».

Норвежец Эспен Барт Эйде пожелал Украине «оставаться сильной», а НАТО — не сходить с намеченного некогда пути. О том, что это за путь, недавно, кстати, союзникам без обиняков напомнил премьер-министр Польши Дональд Туск, прямо заявив, что блок создавался для противодействия России.

Тем временем глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не отвлекаясь на мирные переговоры, продолжает корпеть над своей «благородной» миссией — юридическим обоснованием «изъятия» (или, попросту говоря — кражи) замороженных российских активов для последующей передачи их на нужды украинской армии.

Вместе с тем в подведении некоторыми западными СМИ результатов московских переговоров, окрещённых главой МИД Украины Андреем Сибигой «пустой тратой времени», однако вызвавших такой болезненный интерес у союзников Киева, демонстрируется некоторое облегчение с нотками наигранного ликования.

Вот заголовок Euronews: «После переговоров Уиткоффа и Путина в Москве прорыва в вопросе Украины не произошло». Под заголовком приводятся комментарии российских официальных лиц о том, что ещё немало предстоит сделать в поисках компромисса.

Собственно, едва ли кто-то всерьёз ждал от вчерашней встречи немедленного и окончательного результата. Зато промежуточные, как следует из слов Ушакова и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, были достигнуты. Однако в западном мире сейчас ищут любой повод для позитива и находят его даже таким образом.

Впрочем, находят далеко не все.

В частности, автор немецкого издания Die Welt вполне понимает, что «путь к миру будет долгим», и переживает из-за того, что всё так или иначе «сводится к вопросу о территориях».

А в Spiegel обращают внимание на то, что договариваться с российским руководством об Украине приехали бизнесмены, которые привыкли проворачивать сделки с недвижимостью — к чему бы это?

Весьма интересным наблюдением, взбудоражившим Сеть, поделился журналист Financial Times Кристофер Миллер: 1 декабря на встрече во Флориде с украинской делегацией с секретарём Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым во главе Уиткофф выглядел «небритым, растрёпанным, уставшим, избегал зрительного контакта и не улыбался». В то же время «в Москве, сидя напротив Путина, он выглядел совсем иначе: гладко выбритым, внимательным, улыбающимся и весёлым». Вдобавок он поделился прекрасными впечатлениями от прогулки по Москве, назвав её «чудесным городом».

Украинские СМИ — как, например, Kyiv Post — уже бьют тревогу, полагая, что это вовсе не случайность, а недвусмысленная демонстрация отношения спецпосланника Трампа к двум противоборствующим сторонам.

Об этом же пишет и британский Spectator, который обнаружил в организации прогулки американцев по Белокаменной коварный замысел Кремля. Дескать, демонстрируя красоту, богатство и безопасность столицы, русские решили очаровать гостей. И, что самое страшное, преуспели.

Тем более, что, полагают в британском СМИ, несмотря на ущерб от санкций, «Путин имеет достаточные основания считать, что его противники от Вашингтона до Брюсселя и Киева находятся в худшем положении».

Сердобольные французы из Le Parisien беспокоятся за Зеленского, который находится в непростой ситуации не только из-за положения на фронте, но из-за внутриполитического хаоса. К тому же рухнула озвученная в статье надежда на его встречу с американскими политиками после их переговоров в Москве.

Несмотря на то, что Зеленский вовсю демонстрировал желание и готовность встретиться где угодно, ради чего устроил небольшое турне по Европе, его сигналы проигнорировали: Уиткофф и Кушнер пообещали улететь на родину прямым рейсом, что и сделали.

С таким информационным фоном при отсутствии деталей прошедшей в Кремле встречи европейским мейнстримовым журналистам и политикам только и остаётся, что «надеяться на то, что Трамп не пожертвует Украиной», которую они неприкрыто и упорно считают своим «оплотом противостояния с Россией».