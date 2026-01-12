Ушедший 2025 год был богат на большие мировые потрясения, и политическая напряжённость на планете за этот период только усилилась. Однако, только успев начаться, 2026-й пообещал быть ещё более сложным.

ИА Регнум

Пока граждане России традиционно погрузились в беспечную атмосферу длинных праздников, в мире успело произойти сразу несколько крупных событий, которые в любом случае повлекут за собой существенные последствия.

Рассказываем о них вкратце, чтобы вы ничего не упустили.

Вторжение США в Венесуэлу

Уже 3 января прогремела новость о том, что американцы напали на суверенную Венесуэлу.

С одной стороны, о таком намерении администрация Дональда Трампа прежде без стеснения говорила не один месяц. С другой — стремительность и бесцеремонность операции «Абсолютная решимость» шокировала многих, а кого-то и застала врасплох.

Если власти России, Белоруссии, а также Кубы, Колумбии и ряда других стран выступили с решительным осуждением вооружённой агрессии Вашингтона против суверенного государства, то зависимые от США европейские лидеры продемонстрировали, что пребывают в полной растерянности, промямлив что-то о необходимости деэскалации.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, кроме того, сочла нужным заявить о «нелегитимности» президента Венесуэлы Николаса Мадуро, очевидно, таким образом решив оправдать похищение главы государства американскими спецслужбами с намерением его впоследствии судить как «наркоторговца».

Впрочем, это нисколько не смутило самого Трампа, который прямым текстом заявил о готовности «управлять Венесуэлой» и быть там «главным».

А пока наблюдатели гадают, как американцам удалось так просто выкрасть главу богатейшей нефтью страны (в первую очередь предполагается предательство местных силовиков), Трамп уже нацеливается на дальнейшие ранее озвученные цели — Кубу, Мексику и Колумбию. А заодно, нервируя датчан, вновь заговорил о Гренландии.

Будущее же Венесуэлы остаётся туманным, и приход к власти вице-президента Дельси Родригес (а не «отобравшей» у Трампа Нобелевскую премию мира оппозиционной активистки Марии Корины Мачадо), не стесняющейся критиковать Белый дом, только путает карты.

Захват танкера Marinera

Оперативный успех в Венесуэле, как вскоре выяснилось, был только началом: Трамп явно вошёл во вкус.

Уже через четыре дня, 7 января, американские военные захватили нефтяной танкер Marinera, который в тот момент шёл под российским флагом. Как раз в Венесуэлу.

Обвинив команду судна в «нарушении санкционного режима» в отношении Каракаса, военнослужащие США высадились на палубе и установили над ним контроль, несмотря на протесты и предупреждения из Москвы.

Погоня за танкером длилась около двух недель — ещё с декабря, когда он именовался Bella 1 и шёл под флагом Гайаны.

Переименование и переход под российскую юрисдикцию, увы, не смогли предотвратить откровенно пиратский акт. Соответственно, напряжённость вновь скакнула вверх.

Между тем в этой истории есть один пикантный нюанс: как вскоре выяснилось, на борту находились только двое граждан России. Ещё девять членов экипажа — граждане Грузии и Индии. А большинство — 17 человек — оказались обладателями украинских паспортов.

И если россиян по требованию МИД РФ американцы обещали отпустить, то арестованных украинцев, далеко не все из которых могут мечтать о возвращении на родину, если оно вообще состоится, вероятно, ждёт незавидная судьба.

Беспорядки в Иране

Протесты в Тегеране начались в самом конце 2025 года с забастовки предпринимателей на фоне сильного экономического кризиса. Но за пару недель они переросли в беспрецедентные по охвату беспорядки, в результате которых погибли люди.

По разным данным, речь идёт о нескольких сотнях, причём значительные жертвы есть с обеих сторон. Правительство накануне объявило трёхдневный траур.

8 января в стране был отключён интернет, однако оппозиционно настроенные массы, выступающие, как это часто бывает в таких случаях, с различными политическими лозунгами, выступлений не прекратили.

Али Хаменеи и другие представители власти используют довольно мягкую, особенно с учётом ситуации, риторику, но страсти продолжают накаляться.

Подливают масла в огонь представители западного «свободного мира» во главе с поймавшим кураж Трампом. Который в немалой степени и несёт ответственность за плачевное состояние иранской экономики, вынужденной выживать в условиях драконовских санкций Вашингтона и его сателлитов.

При этом президент США открыто угрожает Тегерану вторжением в случае, если ему что-то не понравится.

Удар «Орешником» по критически важным объектам Украины

В ночь на 9 января Минобороны России заметно охладило пыл разошедшейся американской администрации, нанеся массированный удар не имеющим аналогов ракетным комплексом средней дальности «Орешник» и беспилотниками по важнейшим для украинской энергетики, инфраструктуры и ВПК объектам на западе Украины.

Это стало актом возмездия за террористическую атаку режима Зеленского на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Однако, помимо этого, удар — очевидный и чёткий сигнал заокеанским кураторам Киева, которые в последнее время не только сочли возможным как минимум неоднозначную риторику в отношении террористов с Банковой, но и активизировали основанную на грубой силе международную политику сразу по нескольким направлениям, не остерегаясь затрагивать и интересы нашей страны. Что без ответа остаться не может.