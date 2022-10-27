Арсен Шаяхметов

Автор

Политолог, научный сотрудник научно-исследовательского и информационного центра Башкирской академии государственной службы и управления (БАГСУ) при главе Башкирии. Сфера научных интересов: проблема политического лидерства, государственное и муниципальное управление, политическая культура, СМИ и политический процесс, политическая психология, социальные и протестные движения, информационное общество. Автор 25 научных публикаций. Проводимые исследования затрагивают темы: политическое лидерство на постсоветском пространстве; влияние информационно-коммуникационных технологий на режимную динамику постсоветского пространства; региональное социально-экономическое развитие России. Ориентирован на анализ социально-экономических и политических процессов России, тренды и прогнозы развития регионов и страны в целом. Победитель ежегодного конкурса БАГСУ в номинации «За лучшую научную работу аспиранта» (2015 год, 2016 год). Победитель конкурса на лучшую научную работу молодых ученых вузов и научных учреждений РБ в номинации «Политические науки» (2019 год).