Темпы сбора урожая в этом году отстают от прошлогодних, заявил на днях на пресс-конференции глава Российского зернового союза Александр Злочевский. По его словам, потери урожая могут составить 15% от возможного сбора. В целом на начало августа российским аграриям удалось собрать 56,5 млн т. зерна. Это на 8 млн тонн меньше, чем к этому же периоду прошлого года. При этом урожайность не только не сократилась, но и выросла. Если в 2021 году она составляла 31,8 центнера с гектара, то в этом — 42,6 центнера. В Российском зерновом союзе в качестве главной причины снижения собираемости называют неблагоприятные погодные условия, а именно интенсивные дожди, обрушившиеся на ряд регионов, особенно в Поволжье. Но эксперты полагают, что одной из причин могут являться и западные санкции.

Моисей Спиридонов. Девушка со снопами. 1949

Санкции спровоцировали скачок цен

Во время визита в Башкирию, состоявшегося на прошлой неделе, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил, что ввиду более низкой, чем в прошлом году, урожайности Россия пересмотрит планы по экспорту зерна за рубеж. Первоначально планировалось, что на экспорт пойдёт 50 млн тонн зерна из 130 млн тонн собранных в стране в этом году. Но планируемые цифры могут быть и не достигнуты, что отразится в большей степени на мировых ценах на зерно, ведь себя Россия всё равно обеспечит.

Остаётся заметной и проблема обеспечения сельхозпроизводителей семенным материалом. На сегодняшний день только 63% семян производятся в России. Причём если пшеница почти полностью выращивается из отечественных семян, то с картофелем, кукурузой и подсолнечником ситуация несколько иная, а семена сахарной свёклы почти полностью завозятся из-за рубежа.

Сенатор Айрат Гибатдинов считает, что «введение санкций «коллективного Запада» стимулирует отечественного производителя на переход к полному замещению импортного сырья».

Айрат Гибатдинов «Конечно, нельзя поспорить и с тем, что в связи с уходом зарубежных производителей первоначально некоторые недочеты отечественного производства стали видны — это спровоцировало небольшой скачок цен в период первой волны санкций. Но сейчас сфера сельского хозяйства уже налаживает темпы, что приводит к стабилизации цен и усилению темпов производства».

Михаил Крамской. Страда деревенская. 1956

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, хотя продукция АПК не попадает под санкции, однако экспортеры в этом году сталкиваются с серьезными трудностями в ее продаже на внешние рынки из-за проблем с фрахтом судов, страхованием перевозок, расчетами в иностранных валютах.

Ольга Беленькая «Перебои с поставками сельскохозяйственной продукции из России и Украины вызвали заметное повышение мировых цен на продовольствие в этом году. Сейчас цены перешли к снижению, но они всё еще заметно выше, чем годом ранее. Внутренние цены на многие продовольственные товары после периода ускоренного роста в прошлом году и в начале этого года сейчас также снижаются, чему способствуют коррекция мировых цен на продовольствие, укрепление курса рубля и ожидания сезонного урожая продукции на внутреннем рынке».

Цены вырастут, а экспортный потенциал снизится?

Между тем не во всех регионах планируемая ситуация с урожаем хуже, чем в прошлом году. Так, в Нижегородской области аграрии планируют собрать 1 млн 300 тысяч тонн зерна. На данный момент в регионе собрано 360 тысяч тонн. Урожайность зерна на данный момент составляет 28 центнеров с гектара, что на 8 центнеров выше, чем в 2021 году. Всего планируется, что в области будет собран урожай зерновых и зернобобовых культур на площади 640 тысяч гектар, что на 8% больше прошлогоднего показателя.

Алексей Деньшин. Уборка урожая в колхозе «Ударник». 1942

Во время поездки в Башкирию Дмитрий Патрушев высоко оценил развитие сельского хозяйства в этой республике. В этом году в регионе планируют собрать 4 млн тонн зерновых. Благодаря региональным субсидиям и льготным программам аграрии республики только за последние три года смогли приобрести сельскохозяйственной техники на общую сумму более 40 млрд рублей, что позволило существенно сократить сроки уборочной кампании, а также способствовало снижению зависимости сбора урожая от погодных условий. Одновременно в Башкирском научно-исследовательском институте сельского хозяйства селекционеры вывели башкирский сорт озимой ржи «Чулпан 9». Этот сорт должен стать альтернативой дорогостоящим импортным гибридам озимой ржи. Ее урожайность достигает 70 центнеров с гектара при обычном показателе в 30 центнеров с гектара.

В Свердловской области региональные власти акцент сделали на повышении квалификации местных сельхозпроизводителей. Так, осенью начнёт свою работу новый, уже третий поток образовательного проекта «Школа фермера». Предлагаемый учебный курс рассчитан как на начинающих аграриев, так и на тех, кто уже имеет опыт работы в сельском хозяйстве. Слушатели курсов посещают крупные сельхозпредприятия области, слушают лекции ведущих аграриев и экономистов, в конце занятий презентуют собственный бизнес-план. За предыдущие курсы «Школу фермера» прошло около 50 жителей области, но региональные власти рассчитывают на увеличение этого показателя.

Представляющий в Совете Федерации Ульяновскую область Айрат Гибатдинов отмечает, что в этом регионе реализуется порядка сорока мер поддержки, направленных на нивелирование угрозы санкций.

Айрат Гибатдинов «Налаживаются экономические связи с дружественными странами, в частности, с государственными объединениями Республики Беларусь «Белплемживобъединение»; «Белсемена»; ОАО «Витебский мясокомбинат», ГП «УКХ «Брестоблхлебопродукт», ОАО «Слуцкий мясокомбинат»; ОАО «Гомсельмаш». Предприятиями АПК в постоянном режиме анализируются возможные риски, связанные с прекращением или нерентабельностью поставок импортных комплектующих и сырья, и рассматриваются возможности их замены на альтернативных безрисковых поставщиков — из стран, не наложивших санкции, а также на отечественные компоненты».

Виктор Тетерин. Мясники. 1947

Как отмечает Ольга Беленькая, поддержка аграриев государством сегодня связана прежде всего с льготным кредитованием и расширением льготного лизинга для приобретения сельхозтехники.

Ольга Беленькая «Более долгосрочные возможные последствия санкций и ответных мер для АПК могут быть связаны с проблемами с закупкой комплектующих к импортной сельхозтехнике, применяемой в наиболее передовых хозяйствах, возможными контрсанкциями в закупке импортных семян. Эксперты опасаются, что в связи с невозможностью их полного импортозамещения в короткие сроки это может привести к снижению урожайности. А это может снизить будущий экспортный потенциал российского АПК и способствовать повышению цен на продовольствие на внутреннем рынке».

Сельское хозяйство принято считать одной из наиболее успешных отраслей российской экономики в последние годы. Но и здесь регионам будет сложно справиться без поддержки федерального центра. Если у таких субъектов, как Краснодарский край, Ростовская область, Башкирия и ряд других, есть наработанный годами опыт в этой сфере, то большинству других придётся искать новые механизмы повышения эффективности в аграрной сфере.