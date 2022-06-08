Региональные форумы: путь от внешних инвесторов к внутренним
На следующей неделе в Северной столице откроется очередной Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2022). Помимо ключевых вопросов внешнеэкономического сотрудничества и глобальной экономической повестки форум выступает как площадка для презентации российских регионов, многие из которых увозят из Санкт-Петербурга крупные инвестиционные соглашения. Однако опыт последних лет показал, что субъекты пытаются и сами проводить экономические форумы, в том числе международного масштаба. Такие мероприятия, как Казанский форум «Россия — Исламский мир», инвестиционный сабантуй «Зауралье» в Башкирии и другие, привлекают всё большее внимание власти и бизнеса. Эксперты отмечают, что проведение региональных экономических мероприятий становится тенденцией.
Иностранные компании диктуют свои условия российскому бизнесу?
Практика, используемая российскими субъектами, предполагает проведение крупных международных форумов накануне ПМЭФ. Первым из таких мероприятий 20−22 апреля должен был состояться Ялтинский международный экономический форум, но он был перенесён на конец этого года «из-за нестабильной международной ситуации». Первый Ялтинский форум состоялся ещё в 2015 году и ежегодно проходил в апреле. Однако в 2020 и в 2021 годах организаторы столкнулись с проблемами, связанными с распространением коронавирусной инфекции, и мероприятия были отменены. Между тем на последнем из состоявшихся форумов, в 2019 году, присутствовали 4,5 тыс. участников из почти ста стран мира, что сделало его заметным событиям в экономической жизни страны.
Не менее заметным событием в последние годы становится международный экономический саммит «Россия — Исламский мир», ежегодно проходящий в Казани. В этом году форум проходил с 19 по 21 мая. Участниками различных мероприятий и конференций, проводимых в рамках саммита, стали в том числе представители 50 российских и зарубежных торгово-промышленных палат. Всего на площадке саммита было подписано 30 соглашений. Одним из ключевых событий форума можно назвать подписание соглашений, которые направлены на развитие сотрудничества в сфере внешней торговли, транспорта и логистики, в рамках развития международного транспортного коридора «Север — Юг».
Последним из крупных событий накануне ПМЭФ стало проведение инвестиционного сабантуя «Зауралье-2022». В отличие от татарских коллег, власти Башкирии проводят его на периферии — в городе Сибай, стараясь привлечь внимание к развитию именно этих территорий. В этом году на форум, проходивший 2−4 июня, собрались более тысячи человек из одиннадцати стран мира. Соорганизатором мероприятия выступило Агентство стратегических инициатив. В ходе мероприятия удалось заключить восемь инвестиционных соглашений на сумму 7,13 млрд рублей, а также 19 соглашений о сотрудничестве в различных сферах. Правительство республики ожидает, что общий объем инвестиций в экономику Башкирии в последующем составит порядка 107 млрд рублей.
Экономист Сергей Храпач отмечает, что для реализации целей проведения инвестиционных форумов необходимо создание условий для инвесторов на уровне федеральных органов исполнительной власти, организация управленческих взаимодействий с органами власти субъектов РФ, корректировка нормативных правовых актов.
По мнению директора ЭАЦ «Северо-Запад» Екатерины Колесниковой, в России ранее почти не использовался эффективно и на полную мощь такой важный инструмент, как межмуниципальное и межрегиональное сотрудничество.
Экономический форум — «пятёрка» в аттестат губернатора
Помимо названных выше трёх форумов осенью во Владивостоке состоится Восточный экономический форум, традиционно проходящий в начале сентября. Мероприятию отводится особое место в системе выстраивания экономического взаимодействия России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и привлечению инвестиций на российский Дальний Восток. Но в любом случае пока крупные экономические форумы за пределами российских столиц — удел экономически стабильных субъектов (Татария, Башкирия), либо субъектов, имеющих особое политическое значение (Крым, Приморье). Очевидно, что проведение подобных форумов имеет существенное значение для руководителей этих субъектов, укрепляет их позиции как внутри региона, так и на федеральном уровне. Тем не менее активное участие в международных форумах выгодно и тем субъектам, которые участвуют в них в качестве гостей и имеют возможность привлекать инвесторов для реализации региональных проектов.
В числе таких субъектов Сергей Храпач отмечает, например, Калужскую область.
С тем, что любой внутренний инвестиционный форум для России сейчас очень полезен, согласна Екатерина Колесникова.
Привлечение инвестиций остаётся одной из основных задач региональной власти, и использование формата международных форумов позволяет не только улучшить имидж, но и ознакомить инвесторов с имеющимся у региона потенциалом. Вот только внешнеполитическая ситуация заставляет всё больше ориентироваться на инвесторов из стран ближнего зарубежья, а чаще всего и вовсе на внутренние инвестиции.