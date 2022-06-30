Санкционная политика европейских стран помимо промышленности и сельского хозяйства окажет существенное влияние на переформатирование российского рынка туристических услуг. Фактическое закрытие для россиян ряда европейских стран и ограничения на полёты российских авиакомпаний за рубеж открывают возможности для развития внутреннего туризма. Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что в 2022 году внутрироссийский туристический поток должен достигнуть 61,2 млн человек, что почти на 5 млн выше, чем в прошлом году. Вместе с тем эксперты отмечают, что несмотря на имеющийся потенциал, у российских регионов существует множество проблем, мешающих им по-настоящему стать местами притяжения туристов.

Дарья Драй ИА REGNUM Турист

Туристы едут не только на юг

Во вторник, 28 июня, Ростуризм объявил конкурс заявок региональных проектов по обустройству туристических центров городов. В конкурсе могут принять участие города с численностью населения от 5 тысяч до 2 млн человек, то есть фактически все города России, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые, видимо, в улучшении туристической инфраструктуры не нуждаются, являясь уже сформировавшимися туристическими центрами. Правда, обязательным условием является наличие кварталов исторической застройки на площади до 100 га с объектами туристического притяжения, а также утвержденные границы туристического центра города. По итогам конкурса будет поддержано 28 лучших проектов. Победители станут известны в конце июля текущего года. Конкурс Ростуризма — наглядное подтверждение того, что центр стремится вкладывать средства не только в традиционные туристические центры, но и в те регионы, которые пока обделены вниманием туристов.

Эксперты также отмечают, что внутренний туризм характеризуется ростом числа объектов для посещения. Так, политконсультант Александр Семенов считает, что происходит переориентация туристических потоков на внутренний туризм.

Александр Семенов «Действительно, культура отмены России на Западе приведет к переориентации туристических потоков на внутренний туризм. И здесь перспективными могут оказаться не только традиционный Юг России, но и Дальний Восток, Сибирь, Северо-Запад. Хотя с этими направлениями основным ограничением выступает уровень транспортных затрат для туристов на такие маршруты. Произойдет переактуализация маршрутов Большого Золотого Кольца».

Дарья Драй ИА REGNUM Турист в Петербурге

По мнению политолога, члена Российской ассоциации политических консультантов Алины Жестовской, идеальны туры выходного дня.

Алина Жестовская «Рецепт идеальной локации для внутрироссийского туризма — возможность в пятницу вечером долететь из своей точки А в желаемую точку Б не дольше, чем за три часа, оперативно заселиться в гостиницу сетевого уровня, арендовать на пару дней автомобиль у понятной прозрачной компании, в воскресенье после полудня так же беспроблемно вылететь домой. Потратить на все это не более 17 тысяч рублей на двоих».

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов фиксирует, что в целом внутрироссийский отдых сегодня условно можно поделить на два вида — пляжный и экскурсионный.

Олег Иванов «Раньше в России, а до этого — в СССР, люди предпочитали пляжный отдых на юге страны: Крым, Кавказ, Краснодарский край. Однако в последнее время отдыхающие все большее внимание начинают уделять экскурсионным турам. С этой точки зрения в России огромное количество прекрасных мест, куда можно поехать для получения эстетического удовольствия. Например, можно посетить Заполярье, полюбоваться северными красотами России, арендовать машину в Мурманске, проехать по побережью Баренцева моря от границы с Норвегией, побывать на самой северной континентальной точке европейской части страны — мысе Немецком на полуострове Рыбачьем. Или съездить в Карелию посмотреть на захватывающие лесные пейзажи. Можно слетать на Алтай или на Байкал, если позволяют средства — на Камчатку, подняться на вулканы и сопки, с которых также открываются красивейшие виды. Что касается пляжного отдыха, то здесь необязателен доступ к морю: можно отдыхать в санаториях и пансионатах на Волге, на Дону, других крупных реках и водоемах страны. В каждом регионе России есть много мест для отдыха практически на любой вкус — это вопрос приоритетов и финансовых возможностей».

Проблемы туристической инфраструктуры без федерального центра не решить?

Между тем регионы стараются найти новые точки притяжения для туристов. С этой целью запускаются проекты, которые направлены на то, чтобы привлечь в субъект как можно больше гостей. Порой такие проекты предполагают кооперацию и с другими регионами. Так, Нижегородская область и Марий Эл подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации туристических проектов. Регионы, в частности, планируют сотрудничать в развитии усадьбы Шереметевых, где губернаторы и подписали соглашение. Планируется, что соглашение позволит не только увеличить приток туристов, но и даст возможность создания музея и выставки в замке коллекции семьи Шереметевых в Марий Эл.

В Башкирии наиболее развита так называемая «австралийская модель» — отдых среди нетронутой природы. Особой популярностью в республике пользуются экотропы и сплавы по рекам. Руководство региона исходит из того, что приезжий турист хочет проехать по территории нескольких районов, а потому он не должен сталкиваться с разным качеством сервиса, а должен получать услуги единого стандарта на всем протяжении пути. В республике принята стратегия развития туризма до 2035 года, Она определяет «точки роста» и программу увеличения турпотока в регион. Ключевая идея — создание мастер-планов целостного развития территорий, а не отдельных кластеров с различными моделями развития. Такой подход будет применяться впервые. Будет сформирована единая инфраструктурная и логистическая система, закольцованы автомобильные, железнодорожные, речные, пешеходные и веломаршруты, построено 75 визит-центров, а также придорожная и обеспечивающая инфраструктура со всеми удобствами в едином стиле. Одной из точек притяжения должна стать знаменитая пещера Шульган-Таш с рисунками первобытного человека. Музей пещеры был открыт несколько дней назад.

Туризм. Башкирия

В Свердловской области ставка сделана на развитие промышленного туризма. Десять предприятий региона запускают в этом году экскурсии по своим цехам и площадям. В проекте участвуют предприятия, связанные с черной и цветной металлургией, тяжелым машиностроением, горнодобывающей промышленностью и расположенные в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Полевском, Верхней Пышме, Первоуральске, Верхней Салде и поселке Арти. На официальном туристическом портале-путеводителе по Свердловской области сформирована отдельная страница по промышленному туризму, но пока в проект включились только семь предприятий из десяти запланированных.

Однако эксперты отмечают, что в большинстве субъектов проблем с организацией туристических потоков по-прежнему больше, чем реальных достижений. Так, Александр Семенов считает, что очень серьезная проблема связана с уровнем и качеством инфраструктуры и сервиса на внутренних туристических маршрутах.

Александр Семенов «Можно сказать, что это бич внутреннего туризма. Поэтому сейчас необходима активная совместная работа федерального правительства, властей регионов и туриндустрии в этом направлении. Потому что решить эту проблему только властям субъектов не под силу. Отдельный вопрос — новые практики привлечения туристов, новые интересные маршруты. Пока складывается ощущение, что как власти субъектов, так и туроператоры исходят из посылки о том, что все равно люди приедут, ведь количество альтернатив снижается. Очень вредная тенденция, которую опять-таки необходимо будет «ломать», в том числе и усилиями федерального центра».

Александр Погожев ИА REGNUM Канатная дорога, ведущая на Северный склон горнолыжного курорта «Архыз»

С ним солидарен и Олег Иванов, также отмечающий существенные проблемы в туристической инфраструктуре.

Олег Иванов «Если говорить об имеющихся проблемах, то это в первую очередь отсутствие в других регионах даже такой инфраструктуры, которая сложилась на черноморских курортах, не говоря уже о зарубежных (например, турецких). К сожалению, те условия для отдыха, которые предлагаются сейчас, пока совершенно не соответствуют мировому уровню. Крупные современные отели отсутствуют даже на Байкале и в других уникальных местах, где их наличие, казалось бы, более чем оправдано. Однако я уверен, что это вопрос времени. Если туристические потоки даже частично будут перенаправлены внутрь страны, то после ажиотажного роста цен начнется их неизбежный спад на фоне роста внутренней конкуренции, что со временем приведет к улучшению туристической инфраструктуры».

Алина Жестовская в качестве основных точек притяжения, пригодных для внутреннего туризма, уже сейчас выделяет Казань и Калининград.

Алина Жестовская «Карелия, Бурятия и Алтай — наиболее перспективные, но недоразвитые, недообустроенные регионы. Неограниченный потенциал у Байкала, но транспортное сообщение, на мой взгляд, подводит. Был бы рядом аэропорт, поток людей не иссякал круглогодично. В республиках Северного Кавказа до сих пор не могут окончательно справиться с имиджевыми задачами. Хотя всё остальное готово к приему плотного турпотока. Ужасно просел за последние годы Южный Урал. Топовые мероприятия типа Ильменского фестиваля, горнолыжных тусовок сейчас более напоминают какие-то локальные эвенты. Та же история с «культурной столицей» — Пермью — и её культурными фестивалями».

Развитие туристических направлений по-прежнему в России связано с крупными регионами, обладающими памятниками истории и культуры (Москва, Санкт-Петербург, Казань), либо уникальными природными условиями (Башкирия, Иркутская область). Здесь власти субъектов осознают и используют имеющийся потенциал, но в остальных регионах до создания настоящей туристической инфраструктуры ещё очень далеко.