Несмотря на изменившиеся внешнеполитические и внутриполитические условия, в России продолжается реализация приоритетных проектов социально-экономического развития. Одним из наиболее востребованных проектов является «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). По словам вице-премьера российского правительства Марата Хуснуллина, с начала 2022 года благоустроено 1416 общественных территорий, до конца года планируется завершить работы ещё на 3195 объектах. Всего с начала реализации проекта, который был запущен в 2019 году, было благоустроено более 18,5 тысячи городских пространств. Однако эксперты отмечают, что в вопросах реализации проектов ФКГС остаётся и немало сложностей.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва

Формирование комфортной городской среды — проект под выборы?

На прошлой неделе в Тамбове состоялся Форум малых городов и исторических поселений, где были подведены итоги очередного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Всего на конкурс поступило 280 заявок из 75 российских регионов. Пока подведены итоги для городов, численность которых не превышает 100 тысяч человек. Победителями объявлены 160 городских проектов, то есть более половины от поступивших заявок. Каждому из победителей достанется премия от 70 до 95 млн рублей. Планируется, что до конца года будет проведён ещё один конкурс, теперь уже для городов с населением от 100 до 200 тысяч человек.

Правительство обещает, что с согласия президента на следующий год бюджет конкурса вырастет в два раза — до 20 млрд рублей, что позволит увеличить число городов-победителей, а значит, и количество реализуемых проектов по благоустройству территорий. Эксперты также полагают, что финансирование проектов в рамках этой программы, скорее всего, сохранится. Так, руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян прогнозирует даже наращивание средств на благоустройство.

Владимир Путин дал поручение в 2023–2024 годах направить дополнительные 10 млрд рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях». Петр Кирьян «Насколько можно судить по документам правительства, на ближайшие годы запланировано скорее наращивание расходования средств на благоустройство. Отчасти это позиция регионов и Минстроя, отчасти президента. Например, в этом годудал поручение в 2023–2024 годах направить дополнительные 10 млрд рублей на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях».

Глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов обращает внимание на тот факт, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» вырос на основе инициатив «Единой России».

Олег Иванов «Проект уже стал нормой жизни для рядовых россиян, которые привыкли к обновлению дворов, скверов или набережных. Партия оказывает существенную поддержку проекту, поэтому я не думаю, что ФКГС может потерять значимую часть финансирования, хотя при общем сокращении расходов его могут несколько секвестировать. В этом случае, вероятно, часть проектов перенесут на более поздние сроки, но регионы вряд ли откажутся от наиболее знаковых для себя проектов».

Правительство России Михаил Мишустин во время посещения выставки форумов «Развитие малых городов и исторических поселений» и «Среда для жизни: свой дом» в Тамбове

А вот политолог Алина Жестовская считает, что проект ФКГС изначально был задуман как один из инструментов повышения явки на выборах (дело в том, что во время голосования за кандидатов горожане в ряде случаев выбирали и территорию, которую нужно благоустроить).

Алина Жестовская «Основной ценностью для всех сторон было федеральное финансирование. То есть власти получали необходимую активность на избирательных участках, заинтересованность и последующую лояльность, а жители могли решить те проблемы, на которые у муниципалитетов десятилетиями не хватало денег, так как первоочередными они не являлись».

«Вау-эффект» от реализации программы уже прошёл

Задача проекта формирования комфортной городской среды состоит прежде всего в выстраивании обратной связи с населением и развитии индустрии услуг на местах. Наибольшее число победителей в этом году представляют экономически развитые регионы: Московскую и Свердловскую области, Краснодарский край, Татарию. Но есть и регионы, которые не относятся к лидерам. Например, Орловская и Иркутская области. За всё время существования конкурса победителями становились 560 объектов из 478 муниципальных образований. Из них 337 проектов благоустройства уже реализовано, что позволило создать более 13 тысяч рабочих мест.

Среди проектов-победителей этого года можно выделить проект «45 ключей к одному городу», который планируется к реализации в Шлиссельбурге Ленинградской области. Он предполагает, что будет создан единый вело-пешеходный центр, позволяющий сохранить историко-культурное наследие старинного города. Будут восстановлены ландшафты, характерные для Староладожского канала, а также созданы новые площадки, которые станут местом притяжения горожан, позволят насытить культурную и событийную жизнь города. Каждый из разработанных «ключей» должен будет запускать новую культурную программу и демонстрировать связь прошлого и настоящего города.

Сразу четыре города-победителя представляют Башкирию: Ишимбай, Агидель, Дюртюли и Янаул. Суммарно на реализацию проектов в этих городах будет выделено 335 млн рублей. Причём заявка Ишимбая набрала наивысший балл среди всех участников конкурса. В городе будет реализован проект благоустройства центрального парка. В основе предложенной концепции — модернизация парка, который должен воплотить в себе узнаваемую для каждого жителя историю города и новые дизайнерские решения. В республике отмечают, что всего с 2019 года в проектах ФКГС побеждали 17 городов Башкирии и три исторических поселения, что позволило привлечь в регион более 1,8 млрд рублей, в том числе 335 млн — в этом году.

Оригинальный проект развития общественных пространств представлен городом Зеленогорск в Красноярском крае. Здесь будет создано «Озеро-парк», площадь которого составит более 300 тысяч квадратных метров. В самом парке появится вейк-парк, то есть пространство для воднолыжного спорта. Кроме того, горожане смогут пользоваться новой пляжной зоной, понтонными модулями для устройства отдыха на воде, специальными местами для рыбаков и другими находками местных дизайнеров.

Администрация Зеленогорска Проект «Озеро-парк»

Как отмечет Петр Кирьян, при помощи проекта формирования комфортной городской среды «небольшие населенные пункты подтягивают до региональных центров и исторических мест по базовому качеству инфраструктуры».

«Если этого не делать, то выйдет ситуация города Ржев в Тверской области. Мемориал памяти Великой Отечественной войны новый и красивый, а город — в запустении. Если говорить про успешные практики, я бы отметил не благоустройство отдельно, а выстраивание городской среды — это и объекты культуры, и рестораны, и общественные мероприятия на городской территории. Тут, например, в этом году отличился Красноярск — город фактически заново отстроил ресторанную «карту», за несколько лет появилось несколько сильных заведений, и город начал продвигать это как свою сильную сторону. Можно также вспомнить Нижний Новгород — пример комплексной работы по линии реставрации и обустройства к юбилею. К «старым» чемпионам можно отнести Тюмень, Краснодар (несмотря на проблемы с социальной инфраструктурой) и Ангарск (о нем вспоминают незаслуженно редко).

Петр Кирьян Если смотреть с позиции Минстроя как куратора проектов обустройства и развития городской среды, то пока это скорее оценка заявок, конкурс идей и концепций. Тут в передовиках 2022 года оказался Верхний Тагил (проект набережной). На региональном уровне (оценка и суммы проектов и реализация в разных населенных пунктах) первенствуют Московская область и Татарстан за счет развития культурных и массовых мероприятий, туристических маршрутов и работы над сохранением исторических памятников».

По мнению Олега Иванова, «реализация ФКГС предполагает благоустройство территорий разного масштаба, и наиболее заметными проектами оказываются те, которые включают комплексное благоустройство территорий, значимых для своих городов и посёлков».

Олег Иванов «К примеру, это может быть строительство нового парка, приведение в порядок центральной площади, благоустройство крупной зелёной зоны, что создаёт в городах и посёлках новые точки притяжения для местных жителей и туристов. Не стоит забывать и про реконструкцию дворов, что гораздо важнее для местных жителей. Чем крупнее регион, тем больший объём софинансирования он может представить, тем крупнее проекты он может реализовать. Поэтому закономерно, что среди лидеров в абсолютных значениях стоит назвать Москву и Московскую область, Петербург, Татарстан и ряд других регионов».

А вот Алина Жестовкая скептически оценивает нынешнее состояние проекта ФКГС, отмечая, что хорошая инициатива постепенно вырождается из-за бюрократических препон.

Алина Жестовкая «Изначально в рамках проекта строились целиком парки, прогулочные зоны, масштабные спортивные площадки, фонтаны. Но вот в последние годы, вполне предсказуемо, объёмы работ, а равно и впечатления от программы у граждан начали дробиться на очень уж мелкие. В программу начали попадать такие виды работ (в формате завершенных проектов), как ремонт ограждений и установка урн или, например, замена фонарей. И вот тот самый ценный «вау-эффект», когда люди голосовали за красивое дизайнерское решение, разработанное профессиональными художниками, а затем приходили на открытие территории и восторгались действительностью, оказался нивелирован «стараниями» чиновников на местах. Теми мелкими бюрократами, которые работают для галочки и думают преимущественно над тем, как с минимальными усилиями и затратами сделать так, чтобы «все эти фантазеры сверху» отстали и не мешали бессмысленно перекладывать бумажки — «заниматься текущими вопросами».

Опыт проведения конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды показывает, что чаще всего в них побеждают города, представляющие экономически сильные субъекты (Московская и Ленинградская области, Татария и Башкирия, ряд других), что связано не столько с потенциалом, сколько с качеством управления в этих субъектах. Но и у небогатых регионов тоже есть такая возможность, важно лишь приложить необходимые усилия и продемонстрировать оригинальный проект.

Читайте также: В Тамбове проходит всероссийский форум «Среда для жизни»