В российских регионах продолжается процесс частичной мобилизации. На этой неделе о второй волне мобилизации объявили в Ростовской и Курской областях. Правда, представители военных комиссариатов сообщили, что никакой второй волны не существует, а мобилизация продолжается в соответствии с намеченными ранее планами. При этом эксперты телеграм-канала «Незыгарь», опубликовавшие доклад «Губернаторский призыв: анализ процессов частичной мобилизации», отмечают, что субъекты по разному справляются с поставленной задачей: есть как «передовики», так и откровенно отстающие.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

В приоритете — духовная, а не материальная мобилизация

Эксперты фиксируют, что наиболее спокойная и контролируемая обстановка в тех субъектах, которые ещё до частичной мобилизации наладили эффективное взаимодействие с военными комиссариатами и после 21 сентября допустили минимальное количество ошибок. Эти регионы сконцентрировали усилия не на популистских заявлениях и акциях, а на оперативном исправлении возникающих сбоев организационно-мобилизационной системы. Немаловажную роль сыграли также принятые меры социальной и экономической поддержки мобилизованных и их семей. В частности, введение для них дополнительных единовременных и ежемесячных выплат, оказание психологической помощи.

Вместе с тем регионы имеют разный социально-экономический потенциал. Соответственно, единых критериев для предлагаемых мер быть не может. В ряде субъектов Федерации, в том числе и в крупных мегаполисах, анонсированы достаточно серьезные программы, но они не дали ожидаемого эффекта.

Вероятно, введение частичной мобилизации оказалось неожиданным для глав регионов, что объясняет разные стратегии действий. Значительная часть глав субъектов постаралась обеспечить реализацию мобилизационных планов посредством пиар-мероприятий. Но такой подход оказался непродуктивным. Более логичным представляется опыт регионов (Башкирия, Крым, Кемеровская область, Приморье), где разработаны эффективные меры экономической и социальной поддержки.

Министерство обороны Российской Федерации Частичная мобилизация

Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, автор телеграм-канала «Мир как конфликт» Олег Иванов отмечает, что мобилизационные мероприятия в первую очередь всё-таки относятся к полномочиям военкоматов, а не региональных властей.

Олег Иванов «В этом плане организация таких мероприятий, очевидно, оставляет желать лучшего. Дело даже не в том, что мобилизацию в стране не проводили больше 80 лет. В российских военкоматах не используются современные информационные технологии, они не укомплектованы в достаточной степени даже компьютерной техникой. Как следствие, в данных воинского учета отсутствует целый ряд показателей о таких критериях резервистов, как возраст, состояние здоровья, количество детей и т.д., не говоря уже о своевременной актуализации такой информации. Это привело к веерным рассылкам повесток в военкоматы, в том числе тем людям, которые по закону не могут быть мобилизованы. Только после реакции гражданского общества ситуация начала улучшаться. Так, федеральные власти потребовали от регионов обратить внимание на «перегибы на местах» и наладить взаимодействие с военкоматами в этой части».

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин обращает внимание на то, что безболезненность мобилизации обеспечивают в первую очередь духовные мотивы: священная война, сражение за жизненное пространство детей и внуков, справедливая освободительная война.

«Все материальные стимулы хороши, но они не компенсируют духовные мотивы. Умный человек понимает, что его жизнь стоит гораздо дороже для семьи двухсот тысяч рублей, она вообще не имеет материального эквивалента. За деньги дзот телом не закрывают, за великую идею — да!

Александр Жилин Надо понимать: не общество оказалось не готово к мобилизации, а вертикаль власти. Во-первых, зачастую власть не смогла внятно объяснить цели СВО. Во многих регионах, не имея образов целесообразности и победы, народ бросился врассыпную. Во-вторых, полностью уничтожена система организационно-мобилизационной готовности страны. Отсюда мобилизация по правилам захвата заложников, через насилие, угрозы, заманивания и пр. Важно и другое: на протяжении последних десятилетий отсутствовала системная работа с населением органов мобилизации».

Правительство Иркутской области Иркутск. Мобилизация

Политолог Андрей Перла полагает, что, напротив, судя по открытым источникам, мобилизация проходит очень уверенно.

Андрей Перла «Если бы на дворе были 70-е, не говоря уже о временах более ранних, о том, что что-то не так, даже и слухов не ходило бы. Потому что по меркам тех времен — всё более чем так. Конечно, современные люди привыкли к определённому уровню организации государственных услуг населению и военкоматы не дотягивают до уровня МФЦ. Это, конечно, неправильно. И именно это, если разобраться, сейчас и пытаются исправить».

Проблема в мотивации, а не в организации?

В докладе о мобилизации в регионах эксперты отмечают, что мобилизационный процесс стал маркером эффективности систем регионального управления. Успешнее всего с новыми вызовами справились Чечня, Башкирия и Крым. При этом эффективность проведения частичной мобилизации невозможно сводить только к мерам военного характера. Не менее важен вопрос о том, на какие отрасли экономики может оказать влияние мобилизация и последующие предполагаемые изменения. В связи с этим правительства регионов принимают не только меры поддержки семей, но и предприятий, организаций, в том числе малого и среднего бизнеса, которые могут пострадать из-за оттока кадров. Например, в Башкирии региональным Фондом развития промышленности разрабатывается специализированная программа поддержки предприятий, занятых в производстве товаров для обеспечения фронтовых нужд. Займ будет предоставляться под 1% годовых. В Хакасии муниципалитетам рекомендовано предоставить отсрочку по налогу на недвижимость ряду предприятий малого и среднего бизнеса. Меры поддержки работодателей, которые отправили на фронт своих сотрудников, в данный момент разрабатываются в Приморском, Ставропольском краях и ряде других субъектов.

Однако не все регионы анонсировали меры материальной поддержки мобилизуемых. Так, губернатор Омской области заявил, что его субъект, как Алтайский край и Новосибирская область, не имеет возможности платить мобилизованным из-за проблем с бюджетом. Такие заявления вызывают острый социальный негатив. При этом надо отметить, что большинство регионов меры материального поощрения всё же предусмотрели. Причём зачастую это не только единовременные выплаты, но и регулярная оплата участия в СВО. Широкая линейка социальных выплат и льгот для мобилизованных и членов их семей была представлена в Башкирии, Татарии и некоторых других субъектах. Однако здесь проявляется и негативный момент: уровень социальной поддержки в регионах не одинаков, фактически отношение к мобилизованным и членам их семей может серьёзно отличаться от субъекта к субъекту. Если экономически устойчивые регионы уже презентовали развитую систему поддержки, то многие субъекты экономической периферии избегают этого вопроса или ограничиваются анонсированием мер без конкретики.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

При этом, как отмечает Олег Иванов, «точечная помощь губернаторов в таких вопросах действительно повысила их политический статус. Но еще больше на это повлияла организация экипировки для мобилизованных, а в ряде случаев — их обучения. С этим связан заметный рост рейтинга губернаторов с началом мобилизации».

Олег Иванов «Что касается различных результатов мобилизации в регионах, то здесь многое зависит от менталитета народов, проживающих в субъектах Федерации, а также от традиций и жизненных устоев региональных сообществ. Например, Чечня и Башкирия вошли в число лидеров в связи с патриархальным укладом мусульманского общества в этих регионах, что обуславливает высокую степень социальной дисциплинированности их жителей. В мегаполисах обычно ситуация хуже, чем в небольших городах, в связи с большей ориентированностью населения на западно-либеральные ценности».

По мнению Андрея Перлы, главная проблема, с которой столкнулась власть, — это не проблема организации, а проблема мотивации.

Андрея Перла «Причём эта проблема у властей в головах. Если сами губернаторы не верят, что есть люди, которые добровольно пойдут убивать и умирать за Родину, то они и мотивацию выстраивают с помощью только денег. И получают проблемы. Потому что за деньги далеко не каждый готов надевать форму. А если губернаторы помнят про священный долг — то и мобилизация происходит правильно. Разница между Дагестаном и Чечней, между Севастополем и, допустим, Самарой достаточно наглядна. Это главный ответ на вопрос о том, почему мобилизация тут успешна, а там нет — потому что патриотическая пропаганда решает, а не размер «подъёмных». Где меньше цинизма у начальства — там успешнее идёт работа».

Вместе с тем политолог считает, что вырос не статус, а уровень ответственности губернаторов: «Это нормальная политика федерального центра в России. Деньги наверх, полномочия вниз, если что, местный начальник виноват».

Прогноз будущего развития событий предполагает, что модельной, видимо, станет работа по качественному и максимально безболезненному привлечению мобилизуемых. Пока такую модель сумели продемонстрировать лишь несколько субъектов.