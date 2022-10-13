Мобилизация в регионах России: какова её главная проблема?
В российских регионах продолжается процесс частичной мобилизации. На этой неделе о второй волне мобилизации объявили в Ростовской и Курской областях. Правда, представители военных комиссариатов сообщили, что никакой второй волны не существует, а мобилизация продолжается в соответствии с намеченными ранее планами. При этом эксперты телеграм-канала «Незыгарь», опубликовавшие доклад «Губернаторский призыв: анализ процессов частичной мобилизации», отмечают, что субъекты по разному справляются с поставленной задачей: есть как «передовики», так и откровенно отстающие.
В приоритете — духовная, а не материальная мобилизация
Эксперты фиксируют, что наиболее спокойная и контролируемая обстановка в тех субъектах, которые ещё до частичной мобилизации наладили эффективное взаимодействие с военными комиссариатами и после 21 сентября допустили минимальное количество ошибок. Эти регионы сконцентрировали усилия не на популистских заявлениях и акциях, а на оперативном исправлении возникающих сбоев организационно-мобилизационной системы. Немаловажную роль сыграли также принятые меры социальной и экономической поддержки мобилизованных и их семей. В частности, введение для них дополнительных единовременных и ежемесячных выплат, оказание психологической помощи.
Вместе с тем регионы имеют разный социально-экономический потенциал. Соответственно, единых критериев для предлагаемых мер быть не может. В ряде субъектов Федерации, в том числе и в крупных мегаполисах, анонсированы достаточно серьезные программы, но они не дали ожидаемого эффекта.
Вероятно, введение частичной мобилизации оказалось неожиданным для глав регионов, что объясняет разные стратегии действий. Значительная часть глав субъектов постаралась обеспечить реализацию мобилизационных планов посредством пиар-мероприятий. Но такой подход оказался непродуктивным. Более логичным представляется опыт регионов (Башкирия, Крым, Кемеровская область, Приморье), где разработаны эффективные меры экономической и социальной поддержки.
Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, автор телеграм-канала «Мир как конфликт» Олег Иванов отмечает, что мобилизационные мероприятия в первую очередь всё-таки относятся к полномочиям военкоматов, а не региональных властей.
Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин обращает внимание на то, что безболезненность мобилизации обеспечивают в первую очередь духовные мотивы: священная война, сражение за жизненное пространство детей и внуков, справедливая освободительная война.
Политолог Андрей Перла полагает, что, напротив, судя по открытым источникам, мобилизация проходит очень уверенно.
Проблема в мотивации, а не в организации?
В докладе о мобилизации в регионах эксперты отмечают, что мобилизационный процесс стал маркером эффективности систем регионального управления. Успешнее всего с новыми вызовами справились Чечня, Башкирия и Крым. При этом эффективность проведения частичной мобилизации невозможно сводить только к мерам военного характера. Не менее важен вопрос о том, на какие отрасли экономики может оказать влияние мобилизация и последующие предполагаемые изменения. В связи с этим правительства регионов принимают не только меры поддержки семей, но и предприятий, организаций, в том числе малого и среднего бизнеса, которые могут пострадать из-за оттока кадров. Например, в Башкирии региональным Фондом развития промышленности разрабатывается специализированная программа поддержки предприятий, занятых в производстве товаров для обеспечения фронтовых нужд. Займ будет предоставляться под 1% годовых. В Хакасии муниципалитетам рекомендовано предоставить отсрочку по налогу на недвижимость ряду предприятий малого и среднего бизнеса. Меры поддержки работодателей, которые отправили на фронт своих сотрудников, в данный момент разрабатываются в Приморском, Ставропольском краях и ряде других субъектов.
Однако не все регионы анонсировали меры материальной поддержки мобилизуемых. Так, губернатор Омской области заявил, что его субъект, как Алтайский край и Новосибирская область, не имеет возможности платить мобилизованным из-за проблем с бюджетом. Такие заявления вызывают острый социальный негатив. При этом надо отметить, что большинство регионов меры материального поощрения всё же предусмотрели. Причём зачастую это не только единовременные выплаты, но и регулярная оплата участия в СВО. Широкая линейка социальных выплат и льгот для мобилизованных и членов их семей была представлена в Башкирии, Татарии и некоторых других субъектах. Однако здесь проявляется и негативный момент: уровень социальной поддержки в регионах не одинаков, фактически отношение к мобилизованным и членам их семей может серьёзно отличаться от субъекта к субъекту. Если экономически устойчивые регионы уже презентовали развитую систему поддержки, то многие субъекты экономической периферии избегают этого вопроса или ограничиваются анонсированием мер без конкретики.
При этом, как отмечает Олег Иванов, «точечная помощь губернаторов в таких вопросах действительно повысила их политический статус. Но еще больше на это повлияла организация экипировки для мобилизованных, а в ряде случаев — их обучения. С этим связан заметный рост рейтинга губернаторов с началом мобилизации».
По мнению Андрея Перлы, главная проблема, с которой столкнулась власть, — это не проблема организации, а проблема мотивации.
Вместе с тем политолог считает, что вырос не статус, а уровень ответственности губернаторов: «Это нормальная политика федерального центра в России. Деньги наверх, полномочия вниз, если что, местный начальник виноват».
Прогноз будущего развития событий предполагает, что модельной, видимо, станет работа по качественному и максимально безболезненному привлечению мобилизуемых. Пока такую модель сумели продемонстрировать лишь несколько субъектов.