Одна из отраслей экономики, которая в последние годы вызывала наименьшее число нареканий, — сельское хозяйство. Принято считать, что это одна из немногих сфер, где импортозамещение проходит успешно и Россия достигла высокого уровня продовольственной безопасности. Так, по итогам 2021 года страной достигнуты рекордные показатели объёма продовольственного экспорта. Общий объём экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия составил 37,7 млрд долларов, что на 23,6% больше, чем в 2020 году. Тем не менее санкции и здесь заставляют российскую власть принимать всё новые протекционистские меры, а эксперты отмечают, что наряду с достижениями в отрасли есть и существенные проблемы.

Иван Шилов ИА REGNUM Сельское хозяйство

Где найти семенной материал?

После введения весной этого года расширенного пакета санкций, направленного против российской экономики, правительство предприняло ряд мер по стимулированию агарной отрасли. Так, из федерального бюджета выделены ассигнования в размере 5 млрд рублей на поддержку строительства селекционно-семеноводческих и селекционно­-генетических центров. До 31 августа продлены ограничения на вывоз из России в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, некоторых видов удобрений. Причём предполагается, что эта мера может ежеквартально продлеваться. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству осуществлять регулярный мониторинг обеспечения аграриев минеральными удобрениями. Предпринят и ряд других мер, направленных на обеспечение российского сельского хозяйства качественными семенами, а также на снижение ввозных пошлин для импортной сельхозтехники. Подобные меры достаточно чётко показывают основные проблемные направления сегодняшнего российского сельского хозяйства.

Эксперты также отмечают, что, несмотря на достигнутые успехи, у аграриев есть и проблемы, требующие оперативного решения. Так, заместитель председателя Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов полагает, что проблема нехватки продовольствия в России практически решена.

«Сегодня мы не сомневаемся в том, что страна прокормит себя, исключены варианты продовольственной зависимости от импорта практически по всем позициям. Однако надо понимать, что к вызовам 2022 года сельское хозяйство готово не везде, не во всем и не на 100%. Прежде всего вызывает обеспокоенность технологическая отсталость многих предприятий отрасли, ограниченность семенного фонда и племенного стада. Помимо этого, озабоченность вызывает импортозамещение «второго порядка», то есть зависимость от технических средств, используемых в сельском хозяйстве и поставляемых зарубежными партнерами.

Артём Кирьянов Создание интегрированных со смежными отраслями цепочек, которые при этом ещё и вписываются в систему продаж «от грядки до прилавка», — вот та непростая задача, которая стоит перед агропромышленным комплексом. Задача решаемая, но требующая самоотдачи как от сельхозпроизводителей, так и от профильных министерств. В определенном смысле импортозамещение требует гарантий инвесторам — то есть на уровне государства необходимо нормативно закрепить протекционистскую политику, в рамках которой в течение 10−20 лет инвестор будет чувствовать себя комфортно».

Александр Погожев ИА REGNUM Семеноводческая станция

Александр Погожев ИА REGNUM Семена кукурузы

Редактор журнала «Агроинвестор» Алёна Белая согласна с тем, что с голоду россияне не погибнут, так как российский АПК действительно активно развивался последние десятилетия, но отмечает, что говорить о 100-процентном импортозамещении не приходится даже в самых успешных отраслях.

«Да, мы видим развитое растениеводство, собственные заводы по производству удобрений и отличные урожаи год от года, но при этом наблюдается и сильнейшая зависимость от конкретных, причём чаще высокотехнологичных видов импортной техники или компонентов для производства сложного оборудования, без которых эти результаты были бы невозможны. Неоднократно мы говорили, например, о тех же комбайнах по уборке сахарной свеклы и других овощей, холодильном оборудовании для овощехранилищ, которых вообще нет в России. То есть на рынке можно найти практически любую технику, кроме самой дорогой, высокоэффективной, нишевой.

Алёна Белая Опасение вызывают и возможные, и уже существующие ограничения по ввозу семенного материала. Почти вся сахарная свекла, большая часть картофеля, определенная доля масличных и иных культур поступают из-за рубежа. Причем многие аграрии, даже имея в доступе отечественные сорта, продолжают выбирать зарубежные из-за более высоких качественных характеристик последних. И далеко не все представители экспертного сообщества верят в мощь отечественной селекции и возможности быстрого замещения, несмотря на все запущенные госпрограммы поддержки, и тому есть основания».

Пресс-служба министерства АПК и торговли Архангельской области Семенной картофель из Архангельской области на выставке «Золотая осень» в Москве

Никто не ожидал нового «железного занавеса»?

Между тем руководители российских регионов понимают, что инвестиции в сельское хозяйство, особенно в его проблемные сферы, способны решить многие проблемы в этой отрасли. Как результат предпринимаются попытки привлечь как иностранного, так и российского инвестора. Например, в Татарии задумались о необходимости отказаться или существенно сократить импорт инкубационного яйца и саженцев плодовых и ягодных деревьев. Так, в Кукморском районе республики планируется создание центра по производству инкубационного яйца индейки, которое сегодня закупается за рубежом.

Аналогичный проект планируется реализовать в Воронежской области. Здесь проект импортозамещающего производства планируется полностью завершить к 2024 году. Власти собираются инвестировать в него порядка 4,3 млрд рублей, что позволит занять около 50% российского рынка производства яйца индейки. Кроме того, проект позволит создать более 30 рабочих мест. На данный момент предприятие в Воронежской области производит 5,5 млн яиц в год, в то время как общероссийская потребность в них составляет не менее 25 млн штук, абсолютное большинство которых на сегодняшний день закупается в Европе и Северной Америке.

В Башкирии ставка делается на привлечение инвесторов из тех стран, с которыми возможно дальнейшее экономическое сотрудничество. Так, на прошедшем недавно в этой республике инвестиционном форуме «Зауралье-2022» власти региона заключили соглашение с турецкой компанией «Генезис Агро Трейд», которая готова вложить инвестиции в производство семян ряда сельскохозяйственных культур, в первую очередь подсолнечника. Ожидаемый объем инвестиционных вложений в этот проект составляет 142 млн рублей. Плюс к этому планируется создание нескольких десятков новых рабочих мест. На данный момент власти Башкирии прорабатывают вопрос подбора земельных участков для выращивания сельскохозяйственных культур в рамках данного проекта.

Правительство Башкирии Заключение соглашение с «Генезис Агро Трейд» на инвестиционном форуме «Зауралье-2022»

По мнению Артёма Кирьянова, основной рост показателей в сельском хозяйстве относится к черноземным регионам, традиционно ориентированным на эту отрасль экономики. Вместе с тем эксперт отмечает, что «не следует забывать и о зонах рискованного земледелия, Нечерноземье страны».

Артём Кирьянов «Полагаю, нужна специальная программа и для регионов Нечерноземья, которые исторически работают в особом режиме. Например, в Новгородской области идет серьезная работа по семенному банку картофеля — такие истории необходимо поддерживать. Во многих регионах не нужны и не имеют перспектив крупные агрохолдинги — необходимо четко увязывать местную специфику, федеральную повестку и меры поддержки, а также торгово-маркетинговую составляющую. Всё это даст нам возможность не только покупать качественные российские продукты, но и покупать их по адекватной цене — а это главное для семейного бюджета. Законодатель готов всемерно поддерживать инициативы правительства, сельхозпроизводителей, регионов, исходя из простой, понятной и достижимой цели — качественных, вкусных, недорогих отечественных продуктов на столе каждого россиянина».

Вопрос о том, сколько времени потребуется российским аграриям для того, чтобы уйти от импортной зависимости, ставит и Алёна Белая.

Алёна Белая «В России мы видим мощное сельское хозяйство, которое при этом из-за обрывов каких-то важных звеньев цепи может значительно пострадать. Никто не рассчитывал на новый «железный занавес». Соответственно, и дальнейшие перспективы сильно зависят от того, насколько стратегические зарубежные партнеры готовы и впредь выполнять ранее достигнутые договоренности и поставлять нам то, чего мы не производим сами в нужном объеме. Стоит учитывать, что посевные и развитие в целом становятся все дороже, и многие аграрии думают, продолжать ли бизнес, просто глядя на взлетающие вверх цены на корма, удобрения и металл, и если к этому добавляются серьёзные логистические и политические проблемы, ситуация принимает вид критической. Но не хочется быть пессимистом — Россия так или иначе плотно встроена в мировой рынок, и есть надежда, что именно в сельском хозяйстве удастся по максимуму сохранить все необходимые связи».

Александр Погожев ИА REGNUM Молочно-товарная ферма

Ситуация в сельском хозяйстве на фоне некоторых других отраслей действительно кажется относительно спокойной. Но опыт Башкирии, Татарии, Воронежской области и некоторых других субъектов показывает, что региональные власти осознают возможные риски и стараются «сыграть на упреждение». От того, удастся ли и другим регионам выстроить эффективную модель управления аграрной сферой, во многом будет зависеть продовольственная безопасность нашей страны.