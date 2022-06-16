Голода в России не будет. Но сельское хозяйство ждёт импортозамещения
Одна из отраслей экономики, которая в последние годы вызывала наименьшее число нареканий, — сельское хозяйство. Принято считать, что это одна из немногих сфер, где импортозамещение проходит успешно и Россия достигла высокого уровня продовольственной безопасности. Так, по итогам 2021 года страной достигнуты рекордные показатели объёма продовольственного экспорта. Общий объём экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия составил 37,7 млрд долларов, что на 23,6% больше, чем в 2020 году. Тем не менее санкции и здесь заставляют российскую власть принимать всё новые протекционистские меры, а эксперты отмечают, что наряду с достижениями в отрасли есть и существенные проблемы.
Где найти семенной материал?
После введения весной этого года расширенного пакета санкций, направленного против российской экономики, правительство предприняло ряд мер по стимулированию агарной отрасли. Так, из федерального бюджета выделены ассигнования в размере 5 млрд рублей на поддержку строительства селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров. До 31 августа продлены ограничения на вывоз из России в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, некоторых видов удобрений. Причём предполагается, что эта мера может ежеквартально продлеваться. Кроме того, Владимир Путин поручил правительству осуществлять регулярный мониторинг обеспечения аграриев минеральными удобрениями. Предпринят и ряд других мер, направленных на обеспечение российского сельского хозяйства качественными семенами, а также на снижение ввозных пошлин для импортной сельхозтехники. Подобные меры достаточно чётко показывают основные проблемные направления сегодняшнего российского сельского хозяйства.
Эксперты также отмечают, что, несмотря на достигнутые успехи, у аграриев есть и проблемы, требующие оперативного решения. Так, заместитель председателя Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов полагает, что проблема нехватки продовольствия в России практически решена.
Редактор журнала «Агроинвестор» Алёна Белая согласна с тем, что с голоду россияне не погибнут, так как российский АПК действительно активно развивался последние десятилетия, но отмечает, что говорить о 100-процентном импортозамещении не приходится даже в самых успешных отраслях.
Никто не ожидал нового «железного занавеса»?
Между тем руководители российских регионов понимают, что инвестиции в сельское хозяйство, особенно в его проблемные сферы, способны решить многие проблемы в этой отрасли. Как результат предпринимаются попытки привлечь как иностранного, так и российского инвестора. Например, в Татарии задумались о необходимости отказаться или существенно сократить импорт инкубационного яйца и саженцев плодовых и ягодных деревьев. Так, в Кукморском районе республики планируется создание центра по производству инкубационного яйца индейки, которое сегодня закупается за рубежом.
Аналогичный проект планируется реализовать в Воронежской области. Здесь проект импортозамещающего производства планируется полностью завершить к 2024 году. Власти собираются инвестировать в него порядка 4,3 млрд рублей, что позволит занять около 50% российского рынка производства яйца индейки. Кроме того, проект позволит создать более 30 рабочих мест. На данный момент предприятие в Воронежской области производит 5,5 млн яиц в год, в то время как общероссийская потребность в них составляет не менее 25 млн штук, абсолютное большинство которых на сегодняшний день закупается в Европе и Северной Америке.
В Башкирии ставка делается на привлечение инвесторов из тех стран, с которыми возможно дальнейшее экономическое сотрудничество. Так, на прошедшем недавно в этой республике инвестиционном форуме «Зауралье-2022» власти региона заключили соглашение с турецкой компанией «Генезис Агро Трейд», которая готова вложить инвестиции в производство семян ряда сельскохозяйственных культур, в первую очередь подсолнечника. Ожидаемый объем инвестиционных вложений в этот проект составляет 142 млн рублей. Плюс к этому планируется создание нескольких десятков новых рабочих мест. На данный момент власти Башкирии прорабатывают вопрос подбора земельных участков для выращивания сельскохозяйственных культур в рамках данного проекта.
По мнению Артёма Кирьянова, основной рост показателей в сельском хозяйстве относится к черноземным регионам, традиционно ориентированным на эту отрасль экономики. Вместе с тем эксперт отмечает, что «не следует забывать и о зонах рискованного земледелия, Нечерноземье страны».
Вопрос о том, сколько времени потребуется российским аграриям для того, чтобы уйти от импортной зависимости, ставит и Алёна Белая.
Ситуация в сельском хозяйстве на фоне некоторых других отраслей действительно кажется относительно спокойной. Но опыт Башкирии, Татарии, Воронежской области и некоторых других субъектов показывает, что региональные власти осознают возможные риски и стараются «сыграть на упреждение». От того, удастся ли и другим регионам выстроить эффективную модель управления аграрной сферой, во многом будет зависеть продовольственная безопасность нашей страны.