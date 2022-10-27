На этой неделе Владимир Путин провёл первое совещание с членами координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей Вооружённых сил России, который возглавляет премьер-министр Михаил Мишустин. Президент распорядился своевременно выплачивать довольствие мобилизованным, включая тех, кто проходит подготовку в местах боевого слаживания. Денежное довольствие для рядовых мобилизованных с первого дня их мобилизации составляет 195 тысяч рублей. Помимо этого, предусмотрены повышенные оклады в соответствии со званием. Но существуют и региональные выплаты. Причём они отличаются размерами от субъекта к субъекту. По мнению экспертов, это может стать определённой проблемой в будущем.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Нужен ли единый стандарт социальных выплат мобилизованным?

Помимо финансового обеспечения мобилизованных, федеральная власть стремится решить и целый ряд других острых вопросов, возникающих в процессе мобилизации. В первую очередь речь идёт об обеспечении военнослужащих необходимым снаряжением и довольствием. Правительство заявляет о необходимости активизировать работу по увеличению выпуска средств специальной защиты, в ближайшее время в полномасштабном формате планируется запустить производство вещевого имущества для полного укомплектования мобилизованных граждан. Для решения этой задачи будут подключены все мощности лёгкой промышленности, включая малые предприятия в регионах. Контролировать исполнение поручений президента и правительства позволит запуск соответствующей формы обратной связи на едином портале государственных услуг.

Свои программы помощи социальной поддержки предлагают и региональные власти, но эксперты отмечают, что здесь возможно и появление определённых проблем. Руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов, автор телеграм-канала «Мир как конфликт» Олег Иванов полагает, что в установлении гарантий мобилизованным гражданам и их семьям как на федеральном, так и на региональном уровне есть определённый смысл.

Олег Иванов «Федеральные гарантии, такие как денежные выплаты, сохранение за мобилизованными рабочих мест и ряд других, едины для всех, это некий социальный минимум. Вместе с тем каждый регион вправе установить дополнительные меры поддержки. Здесь по понятным причинам у разных субъектов Федерации разные возможности: одно дело — богатые Москва и Московская область, и другое — регионы с серьезным дефицитом бюджета. С другой стороны, там, где с нагрузкой не справится региональный бюджет, власти наверняка привлекут бизнес-структуры. Регионы, как правило, предусматривают единовременные выплаты мобилизованным гражданам. Но опять же, если в Калининградской области это 15 тысяч рублей, то в Крыму, Кемеровской и Брянской областях — 200 тысяч. А в Москве мобилизованные будут получать дополнительные ежемесячные выплаты из городского бюджета в размере 50 тысяч».

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

По мнению основателя адвокатского агентства «Законоведъ» Григория Сарбаева, опасность такого подхода кроется в том, что «попав в зону проведения СВО, мобилизованные наглядно поймут плюсы и минусы жития в разных регионах, а это уже идеологически отбрасывает во времена формирования феодальных полков и раздробленности».

Григорий Сарбаев «Безусловно, ответом на все эти недосказанности явился бы единый федеральный стандарт выплат, экипировки и т.д., однако мы видим, что годы укрепления обороноспособности державы привели к тому, что порой условную шинель теперь надо покупать на свои кровные».

Регионы поделились на аутсайдеров и «первых среди равных»

Между тем регионы, у которых имеются финансовые возможности, стараются оказывать дополнительную поддержку как самим мобилизованным, так и членам их семей. Например, в Свердловской области принято решение о выделении единовременного пособия в размере 20 тысяч рублей супруге или родителю (усыновителю) участника специальной военной операции. В том случае, когда иных имеющих право на получение выплаты членов семьи нет, — бабушке или дедушке военнослужащего. Кроме того, дети участников специальной военной операции имеют право на бесплатное горячее питание (завтраки или обеды) в учебных образованиях области. Причём речь идёт не только о школах, но и колледжах, других средних специальных учреждениях и вузах. Единственным условием является обучение на очной форме.

Руководство Башкирии, помимо социальной поддержки, больше внимание уделяет помощи бизнесу, на положении которого может сказаться частичная мобилизация. В республике создан антикризисный проектный офис под руководством премьер-министра региона и с участием республиканских органов исполнительной власти, национального банка и УФНС. Новый формат работы правительства предполагает, что теперь за каждым из 640 предприятий региона, которые объявили о рисках в связи с мобилизацией работников, будет закреплён специальный сотрудник (из районных центров занятости), которому поручено контролировать ситуацию. Также сформированы реестры почти 2,5 тысячи работодателей, которые имеют текущие и перспективные потребности в работниках. В общей сложности они готовы принять 31,6 тысячи сотрудников. Всего в Башкирии 177 предприятий заявили о готовности принять на временную работу 605 работников посредством их перевода от другого работодателя.

Существенные меры по поддержке семей мобилизованных реализуются в Краснодарском крае. Так, помимо бесплатного горячего питания в школах, которое будет предоставлено ученикам 5−11 классов, региональные власти обещают выделить детям мобилизованных и добровольцев 50 бесплатных ежемесячных поездок на общественном транспорте, а также вручить новогодние кондитерские подарки. Для самих мобилизованных, добровольцев и членов их семей предусмотрена бесплатная юридическая помощь в решении имущественных и личных неимущественных вопросов.

Cenya Glova Школьная столовая

Эксперты отмечают, что расширение возможностей губернаторов в вопросах проведения частичной мобилизации может существенно сказаться и на их политическом статусе. Так, Олег Иванов, выделяя в качестве примера Москву и Московскую область, где власти утвердили целый комплекс из 15 мер социальной поддержки семей мобилизованных, включая даже их родителей, отмечает, что для губернаторов «грамотное ведение мобилизационного кейса, безусловно, очень важно, так как этот трек активно освещается в СМИ и соцсетях и, соответственно, напрямую влияет на политический рейтинг».

В свою очередь Григорий Сарбаев полагает: «Очевидно, что регионы-доноры будут «более равнее», то есть эффективнее снабжать своих мобилизованных жителей. Устраняться от этого процесса для глав субъектов попросту опасно с электоральной точки зрения. С другой стороны, выпячивание себя в роли некоего траблшутера мобилизации может не понравиться наверху. Федеральный центр уже традиционно создает двусмысленные ситуации в критическое моменты, как, например, с ковид-ограничениями, и полагаю, что привыкший к ним губернаторский корпус соблюдет баланс интересов. А от того, насколько сухим он пройдет в очередной раз «между струйками», зависит политическое будущее отдельно взятого главы».

Вместе с тем очевидно, что степень поддержки мобилизованных зависит не столько от личного желания главы региона, сколько от экономических возможностей субъекта. Прямо прослеживается корреляция: экономически успешные регионы могут позволить себе существенно больший объём социальной помощи, чем большинство дотационных регионов.