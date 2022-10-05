Крупнейшим международным форумом, который в последние годы проводится в России, принято считать Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Северная столица принимает у себя в гостях крупных политиков, бизнесменов и учёных из разных стран с 1997 года. Исключением стал только 2020 год, когда провести мероприятие помешала пандемия коронавирусной инфекции. Почти каждый год количество участников форума и общая сумма заключённых соглашений увеличивались. ПМЭФ-2022 подтвердил эту тенденцию. Тем не менее эксперты отмечают существенное снижение в повестке форума числа международных контактов и выход на первый план региональной повестки.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ 2022

ПМЭФ как подспорье для региональных экономик

Прошедший 15−18 июня ПМЭФ-2022 стал уже 25-м по счёту. По сообщениям оргкомитета форума, в этом году заключено 691 соглашение на сумму 5,639 трлн рублей, что является лучшим показателем после 2013 года. И это не считая тех цифр, которые являются коммерческой тайной. В Петербургском международном экономическом форуме в этом году приняли участие 14 тыс. человек, в том числе представители 130 государств, 79 стран прислали официальных представителей. Гостями форума стали главы шести государств: Армении, ДНР, Египта, Казахстана, Китая и ЛНР. Правда, лидеры Египта и Китая ограничились участием по видеосвязи. Эксперты также отмечают, что международная повестка форума в этот раз находилась в тени внутрироссийских и региональных событий и соглашений.

Так, член Совета Федерации Айрат Гибатдинов (представляет Ульяновскую область) отмечает, что «форум этого года запомнился прежде всего тем, что он состоялся даже в весьма непростых условиях спецоперации».

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Айрат Гибатдинов

Айрат Гибатдинов «То, что в стране не останавливается деловая активность и профессиональный обмен мнениями даже в условиях давления на Россию, это уже показатель нашей выдержки. Все ключевые экономические итоги, как я думаю, лежат в плоскости развития регионов: в условиях сложности поиска новых цепочек поставок и рынков сбыта именно внутрироссийский рынок должен стать, наконец, ключевым. Тем более процедура того же «параллельного импорта» пока лишь налаживается, а не работает в полную силу, а крупный и средний бизнес сами и без мероприятий способны наладить новые внешнеэкономические связи. Здесь именно для регионов и их экономик ПМЭФ становится хорошим подспорьем».

Несколько более скептически настроена политолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская, которая полагает, что ПМЭФ сохранил формат главной презентационной трибуны, которая лишь декларирует достигнутые ранее договорённости.

Алина Жестовская «О большинстве заключённых в Питере соглашениях было уже в определённой степени известно. Так что придавать особый сакральный смысл данной тусовке я бы не стала. Уместно, пожалуй, лишь сделать акцент на утрате той масштабной международной составляющей, которой форум так кичился. Но оно и к добру — может, наконец, займутся импортозамещением за пределами официальных отчётов».

Дарья Драй ИА REGNUM Участники на ПМЭФ 2022

Витрина региональных экономик

Если международная часть Санкт-Петербургского форума в этот раз была не столь насыщенной, то регионы как раз оказались в центре внимания как по причине представленных стендов и презентаций, так и по итогам заключённых соглашений. Лидером среди субъектов по объёму привлеченных в ходе подписанных соглашений средств стал Санкт-Петербург. Правительство города подписало 19 соглашений на сумму 340 млрд рублей. В частности, город заключил сотрудничество с корпорацией «Дом. РФ» на сумму в 150 млрд рублей. Санкт-Петербургский университет достиг договорённости с АО «Газпромбанк» на 98,8 млрд рублей. Крупное соглашение заключено с компанией GlorаХ, которая должна будет заняться строительством общественно-деловой инфраструктуры Северной столицы.

Нижегородская область заключила ещё больше соглашений — 25, правда, на несколько меньшую сумму — 240 млрд рублей. Одним из важных соглашений стала реализация проекта мультиформатного комплекса на набережной реки Оки. Соглашение о его строительстве заключено с федеральным девелопером GloraX. Проект должен охватить часть набережной реки Оки общей площадью около 25 га. Там появится деловой кластер, жилые дома бизнес-класса, современная парковая зона. Не менее амбициозным должен стать проект строительства межвузовского IT-кампуса в Нижнем Новгороде. Он предполагает создание более 5 тыс. мест для комфортного проживания студентов и преподавателей, а также образовательные площади на 7 тыс. студентов. Реализовать проект взялся Сбербанк.

Башкирия на этом форуме запомнилась прежде всего своей презентационной работой. Выполненный совместно с «Башкирской содовой компанией» стенд привлёк внимание многих гостей ПМЭФ. Он включал несколько тематических зон: входную группу, зону презентации центра управления республикой, переговорные и зону интерактивной юрты. Зону переговоров делегаций республика сделала в виде кабины вертолета Ка-32А11ВС, который производится в башкирском городе Кумертау. Пи этом делегация республики заключила и 31 соглашение общей суммой на 65 млрд рублей. Например, республика подписала соглашение о сотрудничестве с «Роснефтью», которое направлено на развитие промышленных, финансовых и социальных программ в регионе. Соглашение с госкомпанией «Дом. РФ» на общую сумму 21,5 млрд рублей предполагает реализацию в республике ряда инфраструктурных проектов. Также достигнуты договорённости с казахстанским предприятием Iron Concentrate Company и белорусской компанией Амкодор», которая в сумме инвестируют в экономику региона не менее 7,5 млрд рублей.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа первого дня ПМЭФ 2022

Как считает Айрат Гибатдинов, «регионы и формируют всю экономическую активность ПМЭФ — и они как та же витрина развития страны должны, особенно в новых условиях, изыскивать новые сценарии работы».

Айрат Гибатдинов «Особо заметным, конечно, стал Башкортостан с шикарным стендом — эпатажно, привлекательно. Порадовало и наличие стенда Донбасса, явно готового к сотрудничеству. Что касается Ульяновской области, то в условиях глобальных структурных изменений экономики требовалась точечная работа, направленная на достижение соглашений. Был представлен инвестиционный потенциал: в регион направляются инвестиции по новым и уже реализуемым проектам на 3,5 млрд рублей. Был проведён ряд успешных переговоров о сотрудничестве. Представлены яркие и успешные проекты, которые реализуются в области».

При этом Алина Жестовская обращает внимание на то, что затраты многих субъектов на участие в форуме были излишни.

Алина Жестовская «Что касается экономической целесообразности, то, например, Тамбовская область отчиталась, что затраты на участие её делегации составили 27 млн рублей и им удалось провести удачные переговоры со Сбером, Почтой России, « Домом. рф ». Простите мне мою приземленность, но абсолютно тот же круг контактов чиновники могли обеспечить себе прямо в родном регионе, абсолютно бесплатно для жителей. Говоря же о наиболее заметных проектах, я бы отметила инвестиции в развитие курорта «Красная поляна» — в новых геополитических реалиях это многим россиянам будет интересно. Ну и прекрасная новость об инвестиции в создание производства экранопланов на базе бывшего завода минных тральщиков «Авангард» в Карелии. Может быть, мы наконец-то увидим работающие экранопланы, а то пока эти диковинные транспортные средства знакомы гражданам в качестве ветшающих памятников советской инженерной мысли».

Общие итоги Петербургского форума этого года подтверждают, что интерес инвесторов прежде всего прикован к экономически устойчивым регионам (Санкт-Петербург, Москва, Нижегородская область, Татария, Башкирия и другие). В то же время небогатым субъектам в основной своей массе по итогам форума похвастаться нечем.