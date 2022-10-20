ЖКХ в российских регионах: путь к цифровизации
Начало отопительного сезона в России, обычно бывающее в центре общественного внимания, в том числе из-за ожидаемого роста цен на услуги ЖКХ, в этом году закономерно ушло на второй план информационной повестки. Между тем российское правительство продолжает прилагать усилия для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Так, в этом году было принято решение привлечь средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) для модернизации жилищно-коммунальной инфраструктуры в регионах. Планируется, что до конца 2023 года на эти цели будет направлено 150 млрд рублей. Из них 37 млрд рублей поступит уже в этом году и 113 млрд рублей — в следующем. Первоначально такой объём средств предполагалось выделить до конца 2025 года.
Коррупция и бесхозяйственность
Согласно постановлению правительства, теперь за счёт ФНБ организации могут взять долгосрочные кредиты не только на новые проекты, но и на завершение начатых объектов в сфере ЖКХ. Кредит в основном предоставляется на строительство и реконструкцию систем тепло‑ и водоснабжения, а также очистных сооружений. Предполагается, что это позволит сократить затраты на содержание коммунальных сетей, в том числе за счёт снижения их аварийности и повышения энергоэффективности, а также снизит объёмы загрязнённых стоков, попадающих в водоёмы. Всё это в совокупности должно существенно повысить качество коммунальных услуг для людей. Деньги на реализацию таких проектов будут выделяться Фондом содействия реформированию ЖКХ в виде займов под 3% годовых сроком на 25 лет, а доля средств ФНБ в финансировании проектов ЖКХ может составлять до 80%.
Однако эксперты не слишком оптимистичны в оценке перспектив развития системы ЖКХ в России. Так, по мнению директора Агентства нестандартных политических и корпоративных ситуаций Марата Хамидуллина, главная проблема жилищно-коммунальной системы России не в нехватке денег, а в коррупции.
Политолог Алина Жестовская наряду с этим выделяет такую проблему, как всеобщая бесхозяйственность.
От чего зависит уровень развития ЖКХ?
Стратегия цифрового развития ЖКХ, разработанная Минстроем России, предполагает, что до 2030 года на цифровизацию инфраструктуры этой отрасли и внедрение интернета будет направлено 375 млрд рублей. В течение 10−15 лет жилищно-коммунальная сфера должна стать высокотехнологичной и конкурентной. Ряд регионов уже начал работать над решением этой задачи. Так, в Московской области региональные власти внедряют всё больше цифровых сервисов, помогающих решать вопросы в сфере ЖКХ онлайн. Уже появились и начали широко распространяться дистанционные собрания собственников квартир, приложения для оплаты услуг и передачи показаний счетчиков.
В Башкирии цифровая модернизация ЖКХ затрагивает три взаимосвязанных направления: совершенствование работы с клиентами, оптимизацию внутренних процессов компаний и обслуживание домов и сетей. К примеру, установка в домах систем, регулирующих отопление в зависимости от погодных условий, позволила устранить перетопы и уменьшить соответствующие платежи на 30%. За счет таких мер республике удалось сократить расходы семей на оплату ЖКУ в среднем до 8% от совокупного дохода и выйти на 8-е место по минимизации этого показателя среди всех регионов России. Кроме того, в Башкирии запущен интерактивный сервис «Юрта», который позволяет жителям оплачивать услуги ЖКХ с минимальной комиссией, взаимодействовать с управляющей компанией и проводить онлайн собрания.
В Самарской области планируется создать «Единый центр оперативного реагирования», который позволит организовать работу аварийных служб ЖКХ крупнейших городов региона в едином информационном пространстве. Это позволит коммунальным службам более оперативно реагировать на происшествия. Также региональное министерство энергетики и ЖКХ проводит цикл встреч с предпринимателями и главами муниципальных образований, на которых обсуждаются разработки в сфере цифровых технологий. Планируется сформировать реестр IT-практик в сфере ЖКХ и городского хозяйства, что должно существенно повысить эффективность управления в этой сфере.
При этом Марат Хамидуллин отмечает, что сложно подобрать единый критерий, который позволил бы выделить регионы, наиболее успешно справляющиеся с проблемами в сфере ЖКХ.
«Например, Москва входит в число лучших по качеству управления многоквартирными домами (МКД), но при этом доля расходов на сферу ЖКХ у москвичей одна из самых высоких по стране. А та же Ярославская область по управлению МКД в аутсайдерах, но при этом она в лидерах по эффективности проведения реформы по обращению с ТКО. Поэтому любая оценка будет субъективной и даже все возможные опросы жителей регионов не отображают реальную картину, потому что в большинстве у них нет возможности сравнения с другими регионами», — считает эксперт.
По мнению Алины Жестовской, самый высокий уровень ЖКХ, естественно, в Москве: «И дело тут даже не в деньгах, а в менталитете жителей и руководства столицы».
Но в целом нерешённых проблем в отрасли огромное количество. Так, по мнению экспертов, сегодня только около 15% организаций ЖКХ в стране используют цифровые сервисы. При этом, по данным Росстата, совокупный долг граждан за жилищно-коммунальные услуги в первом квартале 2022 года составил 804,5 млрд рублей. В условиях непростой социально-экономической ситуации вкладывать средства в ЖКХ будут, пожалуй, лишь наиболее стабильные регионы, но есть серьёзные опасения, что в небогатых регионах хроническая нехватка средств приведёт к дальнейшей деградации системы ЖКХ.