Как известно, 2022−2031 годы объявлены в России Десятилетием науки и технологий. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным ещё в апреле этого года. Он предполагает привлечение молодёжи в сферу исследований и разработок, создание условий для того, чтобы учёные принимали непосредственное участие в развитии страны и общества, повышение доступности информации о научных открытиях и достижениях, сделанных в России. Это уже не первая попытка стимулировать научные разработки в России за последнее время. Достаточно сказать, что прошлый, 2021 год тоже был объявлен на федеральном уровне Годом науки. Однако Десятилетие науки и технологий началось с введения санкций против российских учёных, которым теперь фактически закрыта возможность для контактов с иностранными коллегами.

Иван Шилов ИА REGNUM Наука

Запад ещё будет нам завидовать?

С началом специальной военной операции (СВО) санкциям подверглись не только целые отрасли российской экономики и высшие представители власти, но и научно-исследовательские организации. В большинстве случаев это проявляется в фактическом отказе от сотрудничества, прекращении поставок приборов и реагентов, необходимых для проведения научных опытов. Были также отозваны приглашения на крупнейшие научные симпозиумы и конференции, а те из них, которые должны были пройти в России, организаторы перенесли в другие страны. Например, весной в Санкт-Петербурге планировалось проведение Международного конгресса и Генеральной ассамблеи Международного математического союза. Такое мероприятие не проводилось в России с 1966 года, но и в этом году участники так и не доехали до Северной столицы. Ещё одной формой давления стал отказ принимать работы российских учёных для публикации в ведущих научных журналах.

В этой ситуации Россия делает ставку на развитие научных контактов со странами Азии. Так, на прошедшем в этом году очередном Восточном экономическом форуме Минобрнауки России выступило с инициативой создания образовательных «хабов» в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые объединят ведущие университеты и научные учреждения. Предполагается, направления подготовки в таких «хабах» будут учитывать основные приоритеты развития и потребности в реальных секторах экономики России и стран Юго-Восточной Азии.

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на сокращение контактов, у российской науки сохраняется высокий потенциал. Так, заведующий кафедрой бизнес-информатики Уральского государственного экономического университета Дмитрий Назаров отмечает: «Ограничения никогда ни к чему хорошему не приводили. Коммуникации в науке — это очень важно. Именно благодаря им завязываются деловые и «научные» отношения. Кроме того, все зависит от личности западного ученого, его отношений к этим событиям. С уверенностью можно сказать только, что европейцам не рекомендовано иметь дело с российскими учеными. Это факт».

Дмитрий Назаров «Ограниченность научных данных и связей вполне может притормозить научные исследования в определённых сферах. Но любая система со временем становится устойчивой. Поэтому связи с китайскими учеными ничуть не хуже, чем с европейскими. Кроме того, отношение Запада и к Азии достаточно надменное в научной сфере. Это видно по публикациям в разных изданиях. Условно, научные журналы поделены в этом смысле тоже».

Ilkasan 02 Молодые ученые в России

По мнению политолога Алины Жестовской, «отечественная история доказывает, что наши учёные, если дать им средства, базы и время, могут совершать такие фантастические прорывы, которым за рубежом завидуют не первый век».

Алина Жестовская «Необходимо только не экономить на науке до такой степени, когда российские умы жаждут сменить локацию лишь потому, что где-то там возможностей реализоваться больше. К сожалению, мы последние десятилетия слишком много копировали вместо того, чтобы создавать идеи и воплощать их с нуля. Из-за этого произошёл откат. Сейчас самое время всё исправить».

Для научного прорыва нужно время

Вместе с развитием научных связей с восточными странами власти предпринимают шаги по сохранению научного потенциала в российских регионах. Так, в ходе визита в Крым заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко было заявлено о выделении 5,5 млрд рублей на строительство одиннадцати научных объектов на полуострове. Речь идёт об учебных корпусах Крымского федерального университета и двух общежитиях для него, каждое из которых рассчитано на 700 студентов. Планируется, что объекты сдадут в эксплуатацию в 2025 году, что позволит сделать Крымский университет, где сегодня обучается более 30 тыс. человек, одним из крупнейших научных центров юга России.

В Башкирии власти приняли решение ввести должность заместителя премьер-министра регионального правительства по научно-технологическому развитию. Назначенный на эту должность Александр Шильдяев должен будет обеспечивать координацию действий науки и производства, курировать разработки в области искусственного интеллекта и взаимодействовать с создаваемым в регионе Евразийским научно-образовательным центром, претендующим на роль одного из ведущих образовательных учреждений в России. Кроме того, в республике расширяются меры поддержки молодых учёных и преподавателей высшей школы. На эти цели вузам Башкирии в этом году будут выделены из регионального бюджета гранты в размере 200 млн рублей.

Дополнительную поддержку обещает российское правительство вузам Дальнего Востока. Ожидается, что не менее десяти из них (всего на российском Дальнем Востоке 39 вузов) смогут получить финансирование по программе «Приоритет 2030» в размере не менее 50 млн рублей. Предполагается, что благодаря дополнительному финансированию дальневосточные вузы смогут запустить новые образовательные программы с учётом специфики и потребностей регионов.

DaBler Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ)

Дмитрий Назаров полагает, что в нынешних условиях региональные власти должны стимулировать науку больше, чем обычно.

«Расходы на участие в научных мероприятиях выросли, а вот оплата этих мероприятий — целая проблема. Необходимо идти в банк, причём единственный, и тратить кучу времени на переводы. Эту задачу нужно решить. Почему? Значимые публикации для науки делаются обычно в высокоцитируемых и уважаемых изданиях. Доступ к ним потерять нельзя. Как правило, со временем эти статьи становятся доступны и бесплатно в разного рода агрегаторах типа Researchgate и др. На таких статьях должны расти наши учёные. Это очень важно. Стиль научной статьи в наших и не наших журналах отличаются резко. И я вынужден признать, что в западных журналах статьи в своей массе на порядок лучше.

Дмитрий Назаров Сейчас везде введён эффективный контракт во всех образовательных и научных структурах. Необходимо, чтобы научные достижения оценивались достойно. Кроме того, количество статей в год для преподавателя и ученого не должно исчисляться десятками, чтобы получать надбавку. Это должны быть единичные статьи, и поддержка руководства должна быть адресной».

Алина Жестовская обращает внимание на то, что для научного прорыва необходимы время, финансирование и свобода творчества.

Алина Жестовская «Как часто вам попадались среди показателей эффективности российских регионов отчёты о промежуточных успехах наших учёных в той или иной сфере? Да практически никогда! Потому что учёные могут трудиться над предметами своего интереса десятилетиями и не давать какого-то осязаемого результата. А это категорически не устраивает нынешнюю систему оценки продуктивности расходования казенных средств. Вот объёмы производства можно оценивать ежегодно точными цифрами, объёмы урожая, выпущенных студентов или доходов от экспорта, а с наукой такой подход не работает. Таким образом, при нарезке задач и распределении денег предпочтение отдаётся понятным срочным и среднесрочным задачам».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM День российской науки в парке «Зарядье»

При этом эксперт согласна с тем, что национальные исследовательские университеты находятся в федеральном подчинении: «В регионах, где они расположены, управленческий состав данных учреждений занят, как правило, построением своей политической карьеры, нежели развитием отечественной науки».

Таким образом, сохранение научного потенциала сегодня заявлено в качестве одного из направлений политики федерального центра. Особое внимание уделяется поддержке политически значимых регионов (Крым, Дальний Восток), а также субъектов, имеющих потенциал сохранения и развития уже имеющихся научных школ (Башкирия и другие экономически развитые регионы). Однако вопрос о том, насколько эффективными окажутся эти меры поддержки, пока остаётся открытым.