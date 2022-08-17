Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал доклад «Динамика экономического развития регионов России в первом полугодии 2022 г.», который содержит рейтинг экономического развития российских субъектов. Документ составлен на основе нескольких ключевых показателей, среди которых индекс промышленного производства, индекс производства по видам экономической деятельности, ввод в действие зданий жилого и нежилого помещения и объёмы ввода жилья. Все данные взяты на основе официальных цифр Росстата. Лидерами рейтинга стали: Московская область, Татария, Москва, Башкирия и Ленинградская область. Эксперты полагают, что лидерство этих регионов вполне закономерно и, вероятно, будет сохраняться ещё долгое время.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Среди лидеров — регионы с диверсифицированной экономикой

В докладе фиксируется, что вопреки пессимистичным прогнозам, индекс промышленного производства по итогам первого полугодия 2022 г. демонстрирует рост. При этом наибольшие показатели роста демонстрируют субъекты, которые сложно отнести к развитым в промышленном отношении регионам: Тува (+37,3%), Дагестан (+29%), Севастополь (+28,6%), что связывается с «эффектом низкой базы», то есть с тем, что прошлые показатели этих регионов были невысокими и на их фоне любой рост заметен. Традиционно более развитые регионы показывают более скромные результаты. Например, Москва с индексом +8,8% занимает 15-е место. Неплохие показатели демонстрируют лидеры интегрального рейтинга: Татария (+7,9%), Башкирия (+5,1%) и Московская область (+5,0%), что можно объяснить вовремя принятыми региональным руководством мерами поддержки, а также общей устойчивостью региональных экономических систем. Одновременно ряд субъектов демонстрирует спад индекса промышленного производства. Например, у Челябинской области он составил 0,4%, у Тюменской области — 3%, а у Самарской этот показатель сократился сразу на 8%.

Лидерство Московской и Ленинградской областей, Москвы, Татарии и Башкирии во многом обеспечивается за счёт высоких темпов строительства и устойчивого развития в отдельных направлениях промышленного производства. Например, по числу ввода в действие зданий жилого и нежилого фонда лидируют почти те же самые регионы, которые возглавляют и интегральный рейтинг: Московская и Ленинградская области, Краснодарский край, Татария и Башкирия. По строительству жилых домов в лидерах те же самые субъекты плюс Москва и Санкт-Петербург, но любопытно, что ниже темпы строительства жилья в «столичных» Москве и Санкт-Петербурге.

Как отмечает глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, «феномен экономической успешности регионов-лидеров связан с концентрацией производственного и человеческого потенциала, развитостью логистических путей, рядом других факторов, исторически определяющих динамику развития».

Mosreg.ru Олег Иванов

Олег Иванов «Важным является наличие в регионе крупных современных производств, которые выстраивают вокруг себя экосистемы поставщиков и подрядчиков. В ближайшее время развитие промышленности будет исходить из логики импортозамещения. Региональным властям важно способствовать реализации инвестпроектов, чтобы они не встречали на своём пути никаких препонов».

По мнению руководителя Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, все лидеры рейтинга — регионы с развитой и диверсифицированной экономикой, в которой есть «локомотивы» или секторы, которые «вытягивают» экономику региона, дают рабочие места и налоги.

Пётр Кирьян «Они были и останутся лидерами. Это не значит, что не может быть новых регионов с крепкой экономикой, но дело это небыстрое. В новых условиях это старая формула: бизнес и рабочие места. Администрации регионов должны оставить условия работы, приемлемые для крупного и малого бизнеса, — это и занятость, и налоги. Новые рабочие места, профилактика безработицы, поддержка тех, кто потерял работу, — это «второй фронт». Такой набор приоритетов в работе глав регионов будет актуальным на год-два. А вот далее надо будет уже переключаться на стратегию развития экономик вверенных территорий. Шок от санкций пройдёт, начнётся работа по преодолению внутренних и внешних ограничений для развития».

Доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов полагает, что экономическая динамика второго полугодия, скорее всего, несколько уступит первому полугодию.

Сергей Хестанов «Однако результат будет сильно зависеть от внешних факторов, прежде всего — от динамики внешней торговли. Лидеры и аутсайдеры среди регионов вряд ли поменяются. Как показывает опыт кризисов 2008, 2015 и 2020 годов, место региона в рейтинге весьма стабильно».

В дальнейшем спад неизбежен?

В ходе исследования авторы приходят к выводу, что независимо от того, как будет развиваться ситуация на Украине, санкционное давление продлится долго.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

В этих условиях региональным властям придётся искать выход из сложной ситуации, выстраивать новую экономическую модель.

В качестве примера эффективной модели экономической политики приводятся Башкирия и Татария, которые показали, что активизация конкурентного сектора экономики вкупе с серьёзными лоббистскими усилиями может обеспечить относительную устойчивость экономики региона в условиях санкций. Эти республики, обладающие мощной группой лоббистов в центре и предпринявшие оперативные усилия по поддержке экономики, в том числе малого и среднего бизнеса, — регионы, перспективы восстановления экономик которых выглядят наиболее благополучными. Ещё больший потенциал у Москвы и Московской области. Но их конкурентное преимущество связано с особым «столичным» статусом и не может быть принято другими субъектами в качестве модели в силу несопоставимости условий.

Одновременно отмечается, что наиболее пострадала от кризиса экономика тех регионов, где преобладает сырьевая ориентация (Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ). Это связано с тем, что спрос на энергоресурсы в связи с санкциями снижается, и продукция оказывается невостребованной. Похожая ситуация наблюдается в регионах, чье непродовольственное производство сильно пострадало от введения санкций. Сюда можно отнести Челябинскую, Оренбургскую, Самарскую области, где развиты машиностроение, автопром, металлургия и военно-промышленный комплекс.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая, ссылаясь на мнение первого вице-премьера Андрея Белоусова, отмечает, что в сфере потребления пик падения либо пройден, либо наблюдается сейчас.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Ольга Беленькая «Не исключено, что во втором полугодии мы увидим небольшое повышение потребительской активности в связи со снижением процентных ставок в экономике, но риски связаны с возможным повышением безработицы осенью, которого ждет Минэкономразвития. В то же время для промышленности риски нарастают — это и добыча нефти, где к концу года должно вступить эмбарго ЕС (с 5 декабря — большая часть поставок российской нефти, с 5 февраля — нефтепродуктов). По оценке Международного энергетического агентства, после вступления в силу санкций ЕС добыча нефти в РФ может упасть на 20%. На фоне резкого сокращения экспорта газа в ЕС из-за санкционного спора по оборудованию Siemens нарастает спад добычи газа Газпрома. С августа вступили в силу санкции ЕС против российского угля. В обрабатывающей промышленности слабое восстановление промежуточного и инвестиционного импорта может приводить к усилению спада во втором полугодии».

По мнению Олега Иванова, снижение динамики экономических показателей возможно в экспортных и импортозависимых отраслях.

Олег Иванов «У экспортёров, по большому счёту, основной спад уже произошёл, а дальнейший сценарий предполагает подстройку под новые условия и поиск новых рынков сбыта. В импортозависимых отраслях ожидается нарастание трудностей, если они не смогут оперативно произвести импортозамещение».

Снижение показателей допускает и Пётр Кирьян. С его точки зрения, мы можем увидеть снижение активности в таких разных по значимости сферах, как строительство, сборка и продажа легковых машин, перевозки автомобильным транспортом, услуги населению и так далее.

Пётр Кирьян «Если мы будем наблюдать спад промышленной активности, то во втором полугодии мы увидим снижение энергопотребления у промышленных потребителей (это уже тревожный показатель). Тут дело не в каких-то особенностях российской экономики. Если исходить из концепции «структурной перестройки», спады неизбежны, это часть обновления и перенастройки экономики в новых условиях. Плюс мы до конца не понимаем степень негативного влияния внешних санкций — мы, что называется, в процессе адаптации».

Общий вывод, который следует из представленного доклада: ближайшая социально-экономическая задача глав регионов заключается в разработке стратегических планов, которые позволят им максимально быстро адаптироваться к новой реальности. Позитивная экономическая динамика остановит или существенно сократит отток населения в столичные регионы. Но сохранение даже существующих темпов развития невозможно без повышения оптимальности использования имеющихся ресурсов.