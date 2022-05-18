Выступая на совещании по экономическим вопросам, которое состоялось 12 мая, президент Владимир Путин заявил о том, что для поддержания нормального функционирования экономики необходимо поддержать потребительский спрос, а также увеличить возможности бизнеса и регионов страны. С самого начала специальной военной операции (СВО) и последовавшей за этим волны западных санкций против российской экономики власть стремится реализовать меры, направленные на поддержку предпринимательства, понимая, что без этого наладить эффективное функционирование социально-экономической системы в столь сложных условиях будет невозможно. Однако эксперты отмечают, что результативность мер поддержки пока далека от идеала.

Фирс Журавлев. Чиновник (фрагмент). 1884

Помощь есть, но её недостаточно

Государственная помощь предпринимателям в основном предполагает снижение давления контролирующих органов и различные варианты субсидирования. Например, мораторий на проверки впервые введён не только для малого и среднего бизнеса, но и для крупного. Это касается как плановых, так и внеплановых проверок. По сравнению с прошлым годом общее число контролирующих мероприятий сократилось, со слов министра экономического развития Максима Решетникова, в шесть раз. По программе инвестиционного кредитования, запущенной совместно Центробанком и Корпорацией малого и среднего бизнеса, за два месяца предпринимателям было выдано 66 млрд рублей. Это треть от запланированного годового объёма. Заметным решением также стала выдача поручительства бизнесменам со стороны Внешэкономбанка. Фактически государство сейчас берёт на себя 50% любого кредитного риска по кредитованию системообразующих компаний. Тем не менее эксперты отмечают, что имеющиеся программы помощи требуют своего совершенствования.

Официальный сайт правительства России Максим Решетников

Так, руководитель мониторингово-экспертного центра «Группа 32», главный редактор InFocus. рress Роман Коломойцев отмечает, что сегодня проявились многие нерешенные проблемы бизнеса прежних лет. Именно поэтому «государству теперь приходится не только поддерживать на плаву наш малый и средний бизнес, но и параллельно исправлять, корректировать ошибки многолетней недальновидной экономической политики, подсадившей отечественного производителя на импортную иглу».

По мнению эксперта, российский бизнес, полностью не восстановившийся после вызванного пандемией COVID-19 кризиса, вступил в новый кризис, связанный с СВО и последовавшими санкциями. Что потребовало от правительства более масштабных мер поддержки, чем предпринятые в 2020 и 2021 годах.

Ссылаясь на данные бизнес-омбудсмена Бориса Титова, Роман Коломойцев отмечает, что воспользоваться предложенными мерами смогли лишь 38,5% компаний, а 31% участников пытались получить поддержку во время пандемии, но не смогли.

Роман Коломойцев «Приведенные цифры свидетельствуют о проявлении чиновного подхода, который выражается скорее в решениях «для галочки», а не исходя из знания реальных потребностей предпринимателей. Сделаю еще акцент именно на том, что даже те, кто воспользовался этой помощью, все равно не удовлетворены, считают её малозначимой. Сейчас, по мнению Бориса Титова, поддержкой должно быть охвачено около 90% бизнеса. Так что в марте 2022 года к существующим программам поддержки предпринимательства в правительстве добавили дополнительные мероприятия. Тем более что импортную составляющую до 10% имеют 26,8% компаний, от 10 до 50% — 36,9%, более 50% — 26,4%. О полной зависимости от импорта сообщили 9,9% компаний».

Политолог, член Российской ассоциации политических консультантов Алина Жестовская отмечает неравномерность оказанных мер поддержки разным отраслям.

«Самые «жирные куски» антисанкционных мер удалось получить для своих подопечных Минцифре. Айтишникам, правда, только тем, кто занимается разработкой ПО, государство пожаловало целую охапку бонусов — от льготной ипотеки и отсрочки от армии до освобождения от налогов. Ничего подобного в новейшей отечественной истории не припомню. Да и изначально данный перечень был воспринят как шутка — абсолютно нетипичный для власти размах щедрот и конкретика. На этом фоне все остальные ведомства, ответственные за поддержку разных отраслей предпринимательства, со своими полумерами выглядят крайне блекло.

Алина Жестовская Если грубо обобщить, то я охарактеризовала бы их все как ослабление административного, регуляторного, финансового контроля, но никак не ситуативную помощь. Сейчас, возвращаясь к тем же высоким технологиям и импортозамещению, отличным решением могло бы стать косвенное целевое госсубсидирование за счёт освобождения от налоговых и социальных взносов, полного перевооружения материальной базы коммерческих предприятий с зарубежного на отечественное. От автопарков и промышленных станков до расходных материалов и кофейных аппаратов в заведениях общепита. Это бы стимулировало всю экономику страны сразу».

Григорий Дервиз. Керамический завод (фрагмент)

Регионы ориентируются на импортозамещение

Наряду с федеральным центром свои меры поддержки бизнеса стараются предложить и российские регионы, разумеется, исходя из имеющихся возможностей, которые у них не одинаковы. Так, в Москве планируется строительство нового технопарка с распределительным центром. Площадь территории строительства составит более 14 гектаров. По мнению московских властей, благодаря этому в столице появится более тысячи новых рабочих мест. Объём инвестиций в проект оценивается в 13 млрд рублей, а ожидаемые налоговые поступления от технопарка в бюджет Москвы должны составить около 3,3 млрд рублей. Технопарк будет включать в себя единый центр стратегического и операционного планирования производственной деятельности, а также подразделения, которые исследуют перспективы производства новых инновационных лекарственных препаратов.

Крупный пакет мер поддержки бизнеса разработан в Башкирии. В него вошли 143 меры, из которых 56 организационного характера и 77 — финансового. Последние предполагают прямую финансовую поддержку в размере 53,3 млрд рублей. Самый большой объём мер поддержки, свыше 30 млрд рублей, будет направлен в жилищно-строительную сферу, 26 млрд рублей — на развитие коммунальной инфраструктуры. Также правительство республики планирует выделить 3 млрд рублей на поддержку промышленного сектора и системообразующих предприятий. 1 млрд пойдёт на развитие малого бизнеса, а 830 млн рублей — на становление туристической отрасли. Правительство республики стремилось к тому, чтобы разработанные им меры являлись логичным и комплексным дополнением тех мер, которые уже приняты федеральной властью.

Юрий Любавин. На стройке

Девять дополнительных мер поддержки были недавно анонсированы и правительством Краснодарского края. В числе новых мер поддержки оказалось предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств муниципалитетов по прокладке и реконструкции автомобильных дорог. На это будет выделено около 500 млн рублей. Кроме того, план, принятый правительством края, предполагает субсидии на возмещение затрат по оплате процентов инвестиционных кредитов. Так, юридические лица, заключившие кредитные договоры даже в рамках льготного кредитования, смогут получить субсидию в течение трех лет.

Тем не менее, по мнению Романа Коломойцева, «многие предложенные правительством меры не решают системных проблем, которые усугубляются в нынешний момент в основном по причине волокиты и некомпетентности чиновничества, особенно в регионах, не привыкших к ответственным самостоятельным решениям».

«Многое в управленческой сфере в отношениях с бизнесом по-прежнему тормозит коррупция. Например, обещанные правительством меры поддержки в строительной сфере во многом не нашли своего отражения в реальном процессе бизнес-деятельности, застряли на уровне Минстроя России, как это и было все предыдущие годы. Из позитивного назову: продление периода действия механизма «кредитных каникул»; проведение четвертого этапа амнистии капиталов; возможность введения моратория на проверки бизнеса в 2022 году и аккредитованных IT-организаций — до конца 2024 года. Вместе с тем ФНС объявила, что она не будет блокировать счета должников, однако при этом блокирует суммы долгов по налогам, что для бизнеса, по сути, является одним и тем же.

Роман Коломойцев Интересен опыт некоторых российских регионов, активно включившихся в процесс импортозамещения, и выражающийся в запуске импортозамещающих производств. Масштабное исследование ЭИСИ «Сделано в России» отмечает в мае достижения оперативно мобилизовавших свои ресурсы на импортозамещение отечественных производителей, в частности, в Уральском регионе, Ульяновске, Курганской области, на Камчатке, в Алтайском крае».

Таким образом, большинство регионов принимают собственные меры поддержки бизнеса, реализуют проекты, которые должны содействовать развитию предпринимательства. Конечно, регионам с устойчивой экономикой, таким как Москва, Краснодарский край или Башкирия, сделать это несколько проще. Субъектам со скромными финансовыми возможностями, вероятно, опять придётся рассчитывать лишь на помощь федерального центра.