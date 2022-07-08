В Екатеринбурге завершила работу ежегодная международная выставка «Иннопром-2022». В этом году она была посвящена теме промышленного перехода. Особенностью выставки стало и присутствие большого числа крупных чиновников, а также многих представителей губернаторского корпуса. Так, в первый день работы выставку посетил премьер-министр России Михаил Мишустин, активное участие в работе принял и профильный министр Денис Мантуров. Эксперты считают, что выставка способна продемонстрировать то, каким потенциалом импортозамещения обладают регионы России.

Иван Шилов ИА REGNUM Производство

«Форум после форума»

Несмотря на известные сложности с привлечением зарубежных делегаций, по сообщениям организаторов, на выставку прибыли гости более чем из 30 стран. Главным событием первого дня форума стало выступление председателя российского правительства. Михаил Мишустин озвучил несколько тезисов, которые можно рассматривать как элементы стратегии экономического развития страны. В частности, премьер-министр убеждён, что Россия должна переходить от догоняющей модели экономического развития к опережающей. Несмотря на санкции, российская экономика остаётся в «зелёной зоне». Глава правительства признаёт, что по некоторым параметрам наблюдается спад, но пока нигде он не приобрёл критического характера. Тем не менее, хотя Россия уделяет серьёзное внимание развитию ключевых отраслей, именно сегодня развитие собственного производства и создание новых, передовых компетенций стали для нашего государства жизненно важными. «Иннопром» как раз и нацелен на то, чтобы помогать в определении новых векторов развития производства.

government.ru Михаил Мишустин и Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов осмотрели выставку «Иннопром-2022»

Эксперты убеждены, что екатеринбургский форум становится одной из главных площадок, определяющих вектор развития российской промышленности. Так, член Совета Федерации (представляет Ульяновскую область) Айрат Гибатдинов считает, что «Иннопром» исполняет роль «форума после форума».

«С большой направленностью на нужды страны, на общение бизнеса и государства в рамках России, особенно после ПМЭФ-2022, ставшего площадкой «пересборки» отношений нашей страны с международным сообществом, где как раз обозначился заметный «разворот на Восток». Нынешний форум в Екатеринбурге — это уже презентация конкурентных и конкретных преимуществ работы в России. Ключевой задачей тут, конечно, остается поиск новых возможностей для развития экономики, особенно в промышленности как в стратегической отрасли.

Айрат Гибатдинов По сути, «Иннопром» — сейчас площадка внутренних «сигналов» для страны, когда до всех первые лица страны доносят идею стратегического разворота от сырьевой модели экономики к необходимости вкладываться в развитие технологического суверенитета и уже в этой логике привлекать российские предприятия под актуальный запрос рынка».

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов («Единая Россия») отмечает, что «Иннопром» — это «авторитетная площадка, давно зарекомендовавшая себя как место презентации наших достижений в области технологий, экономической эффективности, популяризации опыта. Очевидно, что сегодня ключевой темой стала реализация политики импортозамещения. Наша неотложная задача».

По мнению руководителя лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петра Кирьяна, «Иннопром» задумывался как международная промышленная выставка для осмотра интересных иностранных технологий к поставке и продвижения российских компетенций и наработок.

Петр Кирьян «Это отличает площадку в Екатеринбурге от выставки продажи спецтехники или традиционных экспозиций поставщиков (множество мини-павильонов с раздаточными материалами и демонстрационными образцами на улице). В 2022 году в этом контексте меняется формат «Иннопрома» — от продвижения и демонстрации она переходит к фазе развития кооперации и поиску альтернативных поставщиков технических решений и оборудования».

government.ru Михаил Мишустин и Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов осмотрели выставку «Иннопром-2022»

Центр ищет опору в регионах

Одним из наиболее заметных событий первых дней выставки стала презентация Минпромторгом РФ очередного рейтинга эффективности регионов по реализации промышленной политики. Как и год назад, первое место в рейтинге заняла Башкирия, второе и третье место соответственно у Москвы и Московской области. Симптоматично, что бывшие «призёрами» год назад Калужская и Тульская области вновь попали в топ-10 субъектов, что свидетельствует об определённой стабильности работы региональных властей этих субъектов в вопросах реализации промышленной политики. Помимо указанных, в топ-10 рейтинга вошли Челябинская и Ульяновская области, Санкт-Петербург, Татария и Краснодарский край.

Эксперты убеждены, что рейтинг достаточно объективно отражает реальные усилия региональных властей в сфере промышленной политики. Как отмечает сенатор Айрат Гибатдинов, «данный рейтинг полезен как для глав регионов, так и для потенциальных или имеющихся в регионах инвесторов».

Айрат Гибатдинов «Каждый показатель этого рейтинга вроде взаимодействия с федеральным центром, наличия мер господдержки и наличия промышленного туризма актуально отражает запросы для инвестора — нужно ли вкладываться в территорию, строить с ней деловые отношения. Разумеется, главы регионов и правительства областей, занявшие высокие места в рейтинге, понимают, из чего складывается привлекательность территории».

Сенатор считает, что в Ульяновской области, в Башкирии и в других субъектах, находящихся в верхней части рейтинга, у руля находятся либо фигуры с мощной федеральной предысторией работы, либо люди, работавшие в высокотехнологичной сфере своего региона.

«Отсюда и результаты, в том числе отмеченные Минпромторгом: «центр» ищет опору в регионах, и наоборот», — отмечает Гибатдинов.

Артём Кирьянов обращает внимание на то, что в топ-10 входят как традиционно инновационные кластеры, так и очень серьезные и недооцененные для инвестиций субъекты.

«Первые места в рейтинге обусловлены во многом усилиями, которые на протяжении ряда лет прилагают региональные власти», — делает вывод депутат Госдумы.

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Пётр Кирьян отмечает, что «рейтинг эффективности реализации промышленной политики — интегральная оценка суммы управленческих и практических решений регионов в части поддержки промышленности, новых производств и кадровой политики в индустриальном сегменте».

«Рейтинг можно назвать объективным, если мы примем во внимание разные потенциалы и экономические профили регионов. Он не столько про первых и отстающих, сколько про содержание промышленной политики субъектов РФ», — отмечает эксперт.

Симптоматично, что рейтинг Минпромторга РФ во многом коррелирует с рейтингом инвестиционной привлекательности субъектов, который на недавно прошедшем ПМЭФ презентовало Агентство стратегических инициатив. Из первой десятки рейтинга Минпромторга девять субъектов входят и в первую десятку рейтинга АСИ (все, кроме Ульяновской области). Хотя в рейтинге АСИ одно место могут занимать несколько субъектов, тем не менее это наглядный показатель того внимания, которое уделяется в регионах-лидерах развитию промышленной политики и инвестиционного потенциала.