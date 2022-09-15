Санкции или спекуляции? Рынок жилья в регионах России «перегрет»
Несмотря на санкции и вызванные ими проблемы, в российской экономике есть отрасль, которая демонстрирует устойчивый рост. Речь идёт о жилищном строительстве. По итогам прошлого года 92,6 млн квадратных метров жилья — самый высокий показатель за весь постсоветский период. В этом году правительство надеется на повторение или даже улучшение этих цифр. Итоги первого полугодия демонстрируют положительную динамику даже по сравнению с успешным прошлым годом. Однако эксперты отмечают, что наряду с позитивными моментами сфера жилищного строительства в российских регионах сталкивается и с определёнными проблемами.
Угроза не в санкциях, а в спекулятивных ценах
Росстат фиксирует, что в первом полугодии 2022 года количество новостроек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 44% и составило 52,6 млн квадратных метров жилья, а по итогам восьми месяцев эта цифра составила уже 66,1 млн квадратных метров. Особенно выросло индивидуальное жилищное строительство, по сравнению с 2021 годом — на 56%.
Любопытно, что наибольший строительный бум наблюдается в южных регионах России. Самые высокие показатели — в Южном федеральном округе, где объёмы новостроек выросли более чем на 67%. В Северо-Кавказском федеральном округе рост составил 53,5%, но абсолютные цифры строительства в этой части страны традиционно небольшие.
Эксперты связывают рост показателей с принятыми правительством весной мерами поддержки строительной отрасли, а также снижением ключевой ставки, за которой последовало и снижение ипотечных ставок, что позволило поддерживать спрос на жильё на высоком уровне.
При этом, по мнению руководителя аналитического центра «Акценты» Антона Чаблина, рынок недвижимости «перегрет», а наиболее сильно пострадают от этого Москва, Подмосковье и Черноморское побережье.
Политолог Алина Жестовская в свою очередь полагает, что никакого снижения цен на недвижимость не предвидится.
Застройщики переходят на отечественные материалы
Абсолютным общероссийским лидером по вводу жилья в строй стали строители Московской области. Регион переживает настоящий строительный бум. По итогам первого полугодия в Подмосковье введено в строй 8,2 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем, например, в Москве и Краснодарском крае вместе взятых (хотя эти регионы тоже среди лидеров). Всего в 2022 году планировалось ввести в области 9 млн квадратных метров нового жилья, но уже сейчас очевидно, что план будет перевыполнен.
В Башкирии основное внимание уделяется проблеме расселения аварийного жилья и решению проблемы обманутых дольщиков. В этом году в республике уже сданы объекты в селе Аскино, в которых получат квартиры новые жильцы. Это жители пяти многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. Всего же в рамках действующих программ в Башкирии в этом году планируется расселить 2797 человек из аварийного жилищного фонда площадью более 40 тыс. кв. метров. В целом в первом полугодии 2022 года в республике введено 1,49 млн кв. м жилья, или около 19 тыс. квартир, что более чем на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.
Также среди лидеров по вводу жилья Ленинградская область, Краснодарский край, Татария, Москва и Санкт-Петербург. Любопытно, но темпы строительства зданий в областях, прилегающих к столичным городам (то есть в Московской и Ленинградской), превышают показатели самих столиц, что говорит о большой доступности жилья именно в пригородах. Можно отметить и высокую позицию Чечни, где при относительно небольшой численности населения было введено в строй более 1200 новых жилых домов.
Среди регионов, где темпы строительства жилья наиболее низкие, те субъекты, которые не отличаются социально-экономической устойчивостью, а численность их населения невелика — Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ и Магаданская область. Более того, значительная часть населения стремится покинуть эти регионы в силу климатических, экономических, инфраструктурных и других причин.
Антон Чаблин также отмечает, что «фокус внимания девелоперов теперь может сместиться на Калининградскую область».
Алина Жестовская в качестве позитивного отмечает более быстрый, чем в других отраслях экономики, переход на отечественные материалы и оборудование.
Жилищное строительство наглядно демонстрирует реальный уровень привлекательности тех или иных регионов для людей. Покупая жильё, люди дают понять, что готовы связать свою жизнь с этим местом. Потому и нет ничего удивительного в лидерстве Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья, тёплого Краснодарского края и активно вкладывающих средства в развитие инфраструктуры Татарии и Башкирии.