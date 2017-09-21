Андрей Репин
Последние публикации
Фальстарт: Шанцев остался
Информация об отставке Валерия Шанцева со ссылкой на источники в администрации президента появилась в газете «Коммерсантъ» поздно вечером 20 сентября. Она была подана как свершившийся факт. В Нижегородской области эта новость была встречена по-разному. Первыми на нее отреагировали пользователей...
21 сентября 2017
Паруса на Оке: фоторепортаж из Нижнего Новгорода
В Нижнем Новгороде 22 августа 2017 года cтартовал открытый чемпионат города по парусному спорту среди детей и подростков. Судейская коллегия планирует провести пять гонок. Чемпионат продлится два дня. Гонки проходят в акватории Оки между Метромостом и Молотовским мостом, в стороне от судового хода...
22 августа 2017
В Нижнем Новгороде слон вышел на субботник, чтобы убрать за людьми
В Нижнем Новгороде цирковой слон стал участником субботника, который стал продолжением рок-фестиваля «Рок чистой воды», прошедшего в городе 5 июля 2017 года. Субботник прошел в районе Гребного канала и был совмещен с небольшим концертом. Перед началом субботника всех пришедших «поприветствовала»...
7 августа 2017
В Нижнем Новгороде из-за оползня перекрыта одна из основных трасс
В Нижнем Новгороде в очередной раз оползень сошел на автомобильную дорогу в «трубе» Зеленского съезда. В результате движение автомобилей на этом участке одной из основных трасс было перекрыто, водители были вынуждены искать пути объезда. Зеленский съезд соединяет пл. Минина и Пожарского с...
6 июля 2017
Нижегородцы проигнорировали «Свечу памяти»
В Нижнем Новгороде, население которого составляет более 1,2 млн человек, в акции «Свеча памяти» приняли участие всего несколько десятков горожан, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Организаторами акции выступили представители Молодежной палаты при городской думе Нижнего Новгорода, Молодой Гвардии...
22 июня 2017
«Бойцы видимого фронта»
Всего 43 из 3000 нижегородских призывников весной 2017 года удостоились чести быть отправленными для прохождения срочной службы в Президентский и Семеновский полки. Как заявил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков, все они прошли тщательный отбор на соответствие целому ряду...
17 мая 2017
От парадов вдалеке: День Победы в нижегородской глубинке
Уже для нескольких десятков жителей Нижнего Новгорода не стоит вопрос о том, как провести 9 мая. Рано утром в День Победы взрослые и дети садятся в машины и автобусы и отправляются поздравлять ветеранов, живущих в глубинке Нижегородской области. В 2017 году местом поездки был выбран Чкаловский...
10 мая 2017
Авиация — это не только летчики: фоторепортаж
Летчик — профессия героическая. Про подвиги авиаторов сняты десятки фильмов и написаны сотни рассказов. Но современная авиация — это не только люди, сидящие за штурвалом самолета. Тысячи людей ежедневно выходят на работу, чтобы сделать полет максимально комфортным и безопасным для пассажиров. Они...
1 мая 2017
«Держать строй!»: фоторепортаж
Жители Нижнего Новгорода, дождавшиеся тепла и вышедшие 29 апреля 2017 года на прогулку в центр города, стали свидетелями репетиции праздничного парада, который пройдет в День Победы. Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о том, как в Нижнем Новгороде готовят к параду военную технику. В этот раз...
29 апреля 2017
Не парад, но шествие: В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к 9 мая
В Нижнем Новгороде продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. Военная техника готовится к торжественному маршу, несмотря на то, что парад Победы Нижнему Новгороду не положен. Оказалось, что статуса Нижнего Новгорода недостаточно для проведения парада. В соответствии с федеральным...
26 апреля 2017
Сталинградский тополь и «Лес Победы» в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
В Нижнем Новгороде 26 апреля 2017 года в парке Победы высажен саженец, берущий свое начало от знаменитого тополя, пережившего Сталинградскую битву. В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, родственники и потомки ветеранов, школьники и студенты, члены...
26 апреля 2017
Стать трудящимся: почти первомайский фоторепортаж
Через несколько дней наступит 1 мая и россияне будут отмечать: кто-то Праздник Весны и Труда, а кто-то по привычке День международной солидарности трудящихся. В 2017 году весна в Нижегородской области подвела всех, кто ждал ее несколько месяцев — 20 апреля на город обрушился снегопад и возникло...
20 апреля 2017
Речным воротам Нижнего Новгорода придают «значимый вид»: фоторепортаж
В Нижнем Новгороде с мёртвой точки сдвинулся процесс благоустройства Нижневолжской набережной в районе Речного вокзала, за последние 9 лет превратившуюся в долгострой и свалку строительного мусора. От глаз горожан этот объект отгорожен синим строительным забором, который уже стал своеобразной...
28 марта 2017
Нижний Новгород: снег, цветы, весна
В Нижнем Новгороде накануне 8 марта выпал первый весенний снег. Как отмечают пользователи социальных сетей, город сразу преобразился, стал выглядеть чище и праздничней. Нижегородские мужчины стараются удивить своих женщин, придумывая оригинальные способы поздравления. Например, сотрудники...
8 марта 2017
В канун 8 марта Нижний Новгород похож на умирающего в хосписе старика
Нижний Новгород встречает 8 марта грязным, серым и мокрым. Ходить по городу пешком просто противно. Многолетняя война между разными уровнями власти явно не идет городу на пользу. Меняются полпреды, губернаторы, мэры и депутаты, но конфликты не прекращаются. Пока власти придержащие делят землю и...
7 марта 2017
Около 60 тыс. нижегородцев приняли участие в масленичных гуляниях
В Нижнем Новгороде около 60 тысяч горожан приняли участие в масленичных гуляниях. По данным мэрии, самыми популярными площадками оказались Щелоковский хутор, Парк 1 Мая и Сормовский парк. На Щелоковском хуторе в празднике приняли участие более 4 тыс. человек. В Сормовский парк пришли отпраздновать...
27 февраля 2017
Критерий нуждаемости в Нижегородской области может составлять 32 тыс. руб
Критерий нуждаемости в Нижегородской области может находиться на уровне 32 тыс рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил вице-спикер областного Законодательного собрания, глава нижегородского регионального обкома КПРФ Владислав Егоров в ходе митинга за возвращение льгот пенсионерам, который...
21 февраля 2017